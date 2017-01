DANIEL : "Hoy, 11 de Enero, estamos cumpliendo 10 Años de la incorporación de Nicaragua al ALBA"

Presidente-Comandante Daniel y Vicepresidenta Compañera Rosario se reúne con el Presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela

11 de Enero del 2017



Palabras de Daniel



Herman@s nicaragüenses, Familias nicaragüenses, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el Hermano y Compañero Nicolás Maduro ya está culminando su visita a Nicaragua, que la está culminando en un Encuentro con los Compañeros del Foro de Sao Paulo. Y ayer nos acompañó en lo que fue el Acto del Pueblo Presidente.



Hoy, 11 de Enero, estamos cumpliendo 10 Años de la incorporación de Nicaragua al ALBA, y queríamos celebrarlo, conmemorarlo en comunicación del Pueblo de Nicaragua con el Hermano Pueblo Bolivariano, Pueblo Venezolano. Estamos en contacto, estamos en directo con el Pueblo Venezolano en estos momentos.



Saludar al Pueblo de Bolívar, al Pueblo de Chávez, y al Presidente Nicolás, a Cilia, Delcy, Carmen y Ernesto, la Delegación que acompaña a Nicolás y a Cilia. Saludarlos, y también manifestar que, durante todos estos 10 Años, después de la Firma en el Teatro Rubén Darío cuando nos incorporamos al ALBA, ahí con el Comandante Chávez, ha estado aquí presente en la Batalla de Nicaragua la Revolución Bolivariana; ha estado presente Bolívar, y ha estado presente Chávez.



Siguen presentes en el Alma de Nicaragua, y ahora bajo la conducción de la Revolución Bolivariana de nuestro Hermano Nicolás, librando una de las Batallas más Gloriosas y más Heroicas que se está librando en este Siglo XXI en Nuestramérica, frente al Expansionismo, frente a lo que es todo lo que hemos conocido y hemos vivido, todo tipo de agresión a todo nivel.



No hay límites para la agresión en contra de la Revolución Bolivariana, pero el Pueblo resistiendo, y como bien lo explicaba, yo te seguía ahora que estabas explicando cómo están dando la Batalla ustedes, la Lucha allá en Venezuela. Bueno, el Pueblo, que es lo determinante en estas Batallas, firme, unido, y sabemos que la Batalla de Venezuela es una Batalla por la Paz.



El Diálogo que se ha instalado allá en Venezuela lo hemos seguido de cerca nosotros; esa Voluntad de Diálogo, esa Decisión de Diálogo, esa Iniciativa de Diálogo, de parte del Presidente Nicolás Maduro, y que ha encontrado acogida en algunas Fuerzas Políticas, y el acompañamiento que ha tenido y que sigue teniendo este Diálogo para la Paz en la Hermana República Bolivariana de Venezuela.



Allí se está luchando y dando la Batalla por la Paz, porque otro Camino és la destrucción, la desestabilización, la confrontación, la guerra, la muerte, que nadie la quiere, ni en Venezuela, ni en América Latina y el Caribe. Estos son Tiempos de construir la Paz, y manifestarle a Nicolás, al Pueblo Bolivariano, a l@s Herman@s venezolan@s, a las Familias venezolanas, también desde la Tierra de Sandino a la Tierra de Bolívar nuestro acompañamiento.



Y estamos conmemorando este X Aniversario de la Incorporación al ALBA siempre, en la Batalla, librando Luchas para alcanzar Victorias, porque esta es una constante. La Lucha es de todos los días, y todos los días está el reto de alcanzar las Victorias.



Así es que, Nicolás, como siempre, estamos en el mismo Camino.



Palabras de Nicolás Maduro



Bueno, Compañero Comandante-Presidente, Vicepresidenta, quiero retribuir tanta Solidaridad, tanto Cariño, tanto Apoyo, muestras de Hermandad.



Ayer que llegamos a Managua a final de la tarde, fuertes vientos de Victorias en estos Tiempos de Victorias, hemos recibido el Cariño de la gente en las calles de Managua, por donde pasamos. Hoy me metí por un poco de sitios, le rompí el camino a la ruta que me habían establecido y me fui por unos Barrios, y siempre está el Pueblo en la calle con su mano extendida, con su Cariño.



Ayer en la Plaza, el Discurso de Investidura fue un Discurso lleno de grandes Reflexiones y Enseñanzas sobre el Camino de Nicaragua en los últimos 40, 50 años, y cómo han conseguido transitar el Camino de la Paz, de la Reconciliación, de la Unión, de la Prosperidad, para superar la Pobreza histórica de 2, 3, 4 siglos; la Pobreza heredada del Colonialismo, del Neocolonialismo, y poder construir la Fé Nacional, la Fé de una Nación en su Destino. Nicaragua es un Territorio lleno de Fé, de Esperanza, de Amor; uno lo siente en todos lados... Fé en sí mismo, Fé en Dios, Fé en el Camino que compartimos.



Nicaragua es como este espacio, florecido de multicolores, lleno de una Belleza Especial. Cada vez que vinimos a Managua y a Nicaragua la vemos cada vez más bonita. Así estaba comentando con Cilia y con el Equipo de Gobierno: Cada vez está más bonita. Esos Árboles Luminosos que se divisan. Estábamos ayer en los altos de un Edificio y se ve en Managua toda esa Belleza. Todo lo que haga la Revolución tiene que ser Bonito, tiene que llenar la Vida de Belleza, Material, Espiritual, Cultural, Física.



Así que, quiero transmitir nuestras felicitaciones nuevamente al Pueblo de Nicaragua, y que cuiden lo que han logrado.



Bastante lo saben ustedes, y lo sabemos nosotros, la Revolución Bolivariana está saliendo de momentos muy difíciles, y como yo les decía a todos los Movimientos de Nuestramérica hace unos minutos, hace un año estábamos en desventaja y a la defensiva. Hoy hemos estado Ventaja Política, Ventaja Espiritual, Ventaja Moral, hablando desde el punto de vista estratégico en la conformación de la correlación de Fuerzas hacia el Futuro, y hoy estamos a la contraofensiva, con la Iniciativa en nuestra mano en todos los Campos.



Recientemente, atendiendo la Experiencia Sandinista y las Orientaciones que el Comandante-Presidente Daniel Ortega siempre comparte conmigo, pude ser testigo y viví el lunes la consolidación del Consejo Nacional de Economía Productiva con la presencia de todos los Empresarios decisivos de la Vida Industrial y Económica del País, en comunicación directa, sin intermediario nadie. Es directa la comunicación.



Siempre me acuerdo de las orientaciones y las conversaciones entre el Comandante Hugo Chávez y el Comandante Daniel Ortega y Rosario María... ¡Rosario María Murillo Zambrana y José Daniel Ortega Saavedra! Siempre, sobre el tema de construir las Fuerzas Productivas, de avanzar con Unión, con Metas Comunes, lo estamos logrando, y estoy seguro que esto es apenas el inicio de un Camino para el desarrollo de las Fuerzas Productivas de Venezuela.



Hoy se están cumpliendo 10 Años del ALBA, del ingreso de Nicaragua a la Alianza Bolivariana, y si hacemos un balance del ALBA y PETROCARIBE, en Nicaragua creo que es eminentemente positivo. Ahora tenemos que pensar los próximos 10 Años, y creo que el gran logro o el acento principal para los meses y años por venir, con una vista larga de 10, 20 años, tiene que ser la Unión Económica y Productiva de Nicaragua y Venezuela, y del ALBA.



Hay que insistir en ese tema: Unir a nuestros Empresarios, Públicos y Privados; unir nuestras Capacidades Productivas, todas las Capacidades Productivas, para establecer una Zona de Comercio más rica todavía, una Zona de Inversión Común más rica todavía; para que vayan Empresarios nicaragüenses a Actividades, no solo que nos vendan productos que necesita nuestro País.



Ya tenemos un Plan para fortalecer los CLAP de Nicaragua que se está conversando con los Equipos. Estamos hablando el tema del Sistema de Tiendas de los CLAP y toda la experiencia que ustedes han tenido, como prioridad que nosotros tenemos en nuestra Venezuela. Sino que vayan a invertir en el Campo Industrial, Agroindustrial, Comercial, en los motores, el motor minero.



¿Por qué no pueden ir Inversionistas nicaragüenses a invertir en Oro, Diamantes, en Venezuela, una Asociación? Ahí está la Legislación ya, así lo podemos hacer mañana. A invertir en Petroquímica, en Petróleo, en Gas, etc.; en Forestal. Tenemos una Industria Forestal impresionante. La próxima visita que haga el Presidente Daniel Ortega pudiéramos hacerlo a la Zona de Guyana para que vean, el potencial forestal se pierde de vista. Podemos unir nuestras potencialidades en el Campo Forestal.



Hacer un Mapa de 5 o 6 temas claves que se conviertan en un nuevo motor de la Integración Nicaragua-Venezuela, y del ALBA, y marchar para los próximos meses y años. Tenemos que poner el acento allí.



En lo Social hemos demostrado que somos exitosos; en los Planes de Alfabetización, en los Planes de Médicos de Familia, Barrio Adentro le llamamos nosotros en Venezuela; en los Planes de extender el Beneficio y la Atención de nuestros Pueblos.



Ustedes les llaman Hambre Cero aquí; le llaman Casas para el Pueblo, y Plan Techo. Nosotros le llamamos Barrio Nuevo Tricolor y la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hemos demostrado ser exitosos.



Yo admiro al Presidente Daniel Ortega y a la Revolución Sandinista, porque nos enseñaron a hacer, antes lo vimos aquí, a hacer mucho con poco, a hacer más con menos, que era la Filosofía en la que tanto insistía Fidel, y Chávez.



Nosotros los vimos aquí a ustedes, vimos florecer, junto al ALBA, con el empuje de PETROCARIBE, poco a poco un Camino propio, nuevo, que ahora se va a consolidar.



Y nosotros, aprendiendo, enseñándonos mutuamente, hemos demostrado que somos exitosos en lo Político, en lo Diplomático, a defender las grandes Causas de América Latina y del Mundo: Fundar la CELAC, consolidar el ALBA, defendernos frente a las agresiones imperialistas, llevar una Posición Común del Cambio Climático. Hemos demostrado que somos exitosos en las Relaciones Humanas, Políticas, Culturales, de nuestros Pueblos.



Tenemos que construir un Camino exitoso, profundo, de Integración Económica Productiva, y es lo que yo vengo a ratificar, a proponer, y retomar las relaciones de Reuniones Regulares, Trimestrales si es posible, aquí en Nicaragua o en Venezuela, para crear una nueva dinámica, para ver renacer la Nueva Ola, del Despertar y de la Liberación de América.

Como decía Fidel en aquel Encuentro del 14 y 15 de Diciembre de 1994, entre Chávez, Fidel y Daniel, estuvieron juntos... hoy se me olvidaba decirlo en la Intervención, pero aquel Encuentro no solo fue el conocimiento de Chávez y Fidel, también estuvo la Revolución Sandinista.



Fíjense tod@s ustedes, tres Revoluciones Históricas: 1959, Fidel, Cuba; 1979, Daniel, el Frente Sandinista en Nicaragua, y 1999, Chávez, Bolívar. Cada 20 Años. ¿Qué esperas para el 2019? ¿Dónde es la cosa? No digamos nada. ¿Verdad?



Así que, Fidel veía una Nueva Ola ya en el 94, una Nueva Ola, y la Ola se levantó, de Esperanza, de Libertades, de Pueblo. Estoy seguro que, con todo lo que está aconteciendo en América y en el Mundo nosotros veremos surgir una Nueva Ola de Despertar, de Liberación y de Justicia en el Continente. Y ahí estaremos de pie la Revolución Nicaragüense, la Revolución Sandinista, la Revolución Cubana, y la Revolución del ALBA, que es una Revolución Integradora, Maravillosa.



Yo quisiera hacer entrega, amorosa y oficial, de un regalo que le traje a nombre de todo el Pueblo de Venezuela al Comandante Presidente.



Se trata de la réplica de la Espada del General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora. Fue como un Emiliano Zapata, fue como un Sandino de Venezuela. Cumple 200 años el próximo 1° de Febrero. Fue hijo de un Capitán, Alejandro Zamora, Capitán del Ejército de Bolívar, que murió en combate en la Batalla de Carabobo, y él se convirtió en el Emblema de la Unión Cívico-Militar desde 1859 y 60.



En Agradecimiento y Compromiso, a nombre de nuestro Comandante Chávez y de nuestro Pueblo, y del Espíritu que nos une, de Sandino y de Bolívar, le hago entrega de esta Espada que representa la Lucha por la Justicia, la Igualdad, y representa todo lo que nosotros queremos hacer y construir.



Comandante-Presidente le entrego esta réplica, Espada de Ezequiel Zamora, que es la expresión de nuestro Compromiso con la Justicia, con los Pueblos, y con la Unión de Nuestramérica.



Palabras de Daniel



A Zamora fue un 10 de Enero que lo mataron; o sea como ayer. Yo lo tenía ahí en las Efemérides. Yo pensaba iniciar ayer el Mensaje con las Efemérides, ahí lo tenía; pero luego dejé a un lado las Efemérides, y tenía ahí a Zamora... 10 de Enero de 1860... ¡ese Héroe! Era el primero que lo tenía.



Luego tenía a José Antonio Mella... 10 de Enero, allá en México. José Antonio Mella ese gran Luchador cubano, Revolucionario, Comunista, y que formó el Comité de Solidaridad con Sandino allá en México, cuando Sandino libraba la Batalla.



En las Efemérides estaba también el 10 de Enero, combates en la Zona de Telpaneca, Sandino combatiendo a las Tropas norteamericanas que habían invadido nuestro País; combates exitosos en ese momento. Y 10 de Enero por el año 1975, un Compañero Sandinista de los Fundadores del Frente, Modesto Duarte, asesinado allá en Jinotepe; y otros Compañeros Sandinistas que fueron cayendo en la Lucha. Y Pedro Joaquín Chamorro, asesinado también un 10 de Enero... ¡Cuántos Caídos el 10 de Enero en toda Nuestramérica!



Y el 10 de Enero también se logra rescatar el cadáver de un Sacerdote asturiano, de Asturias había venido a estas Tierras, el Padre Gaspar García Laviana. Él se incorporó a la Guerrilla, y el 11 de Diciembre del 78 cae en combate, pero el cadáver lo controla la Guardia de Somoza, y el 10 de Enero se logra recuperar el cadáver de Gaspar por la Guerrilla. Está en Tola, allí yace el cadáver, los restos de Gaspar García Laviana. Era un Cristiano Revolucionario comprometido con el Pueblo, con los Campesinos, y que se incorporó a las Filas del Frente Sandinista.



¡Cuántas fechas...! 10 de Enero de 1946, Primera Reunión de Naciones Unidas allá en Inglaterra, 50 y pico de Países eran entonces las Naciones Unidas... 54 Países, algo así; ahora cómo ha crecido.



Y como decía, Ezequiel Zamora en primer lugar, y cuánto nos honra tener aquí este Símbolo de lo que ha sido la Lucha del Pueblo Venezolano, del Pueblo Bolivariano, en este caso de Ezequiel Zamora, un Luchador Popular que dio la Vida porque finalmente se alcanzara la Victoria que alcanzó Chávez. O sea, con Chávez llegó Ezequiel Zamora a la Victoria; igual que Bolívar, y ahora con Nicolás, defendiendo esa Victoria.



Y qué buena noticia la que nos trae Nicolás, porque estamos claros que Venezuela está librando una Batalla difícil, Heroica decíamos, y ya sabemos todo lo que suma ahí, aparte de la conspiración están los elementos que tienen que ver con factores externos ya: El precio del petróleo.



El petróleo que ha sacudido fuerte la Economía de todos los Países petroleros, han sido golpeados, afectados seriamente. Pero cómo Venezuela ha sostenido los Programas Sociales, a pesar de esta situación difícil, y qué buena noticia esta del Encuentro con los Empresarios, del Acuerdo que han tomado.



Y viendo este año 2017 ya no es una situación de crisis tan profunda como la que se tenía en 2016. La crisis estaba bien tensa. Sino ya viendo este año 2017 como el año de la salida de la crisis, y la recuperación de Fuerzas y el fortalecimiento de la Economía venezolana, ahora incorporando a los Empresarios venezolanos.



Es una buena noticia para los Empresarios nicaragüenses también, porque ellos siempre piensan en Venezuela. Cuando yo me reúno con ellos me manifiestan el interés de trabajar también con Venezuela, invertir allá en todos los Campos.



Palabras de Nicolás Maduro



Bienvenidos todos desde ya, en todos los Campos que quieran.



Palabras de Daniel



Entonces, en la próxima Reunión habría que buscar cómo que vayan Empresarios nicaragüenses allá, y mandés Empresarios para acá también, y haciendo ahí el vínculo con los Empresarios para ir fortaleciendo ese otro gran Frente de Integración Económica, Productiva, Comercial, en lo que es el Sector Empresarial, Productivo, de Nuestramérica, y en este caso particular de estos dos Pueblos que a lo largo de la Historia estamos caminando juntos: Venezuela y Nicaragua. Así es que, ¡buena noticia, Nicolás!