2017: Un Año para Afianzar Victorias

Leonel y Darío, en los Corazones de la Juventud Nicaragüense.



El Consejo Nacional de Juventud Sandinista 19 de Julio, a través del Cultural Leonel Rugama, desarrollaremos Actividades de Celebración y Conmemoración a dos Grandes Orgullos de Nuestro País, Hombres que con su Valentía y Ejemplo, continúan mostraron el Valor de AmorANicaragua, a Leonel y Darío, quienes desde la Inmortalidad de los que Luchan por la Patria Bendita y nos Guían por sendas de Victorias, los Celebraremos de la siguiente manera:



“…Nunca contestó nadie

porque los héroes no dijeron

que morían por la patria

sino que murieron…”

Leonel Rugama



Región I: Actividades en Esteli, Madriz y Nueva Segovia.

1. Presentación documental en honor al Paso a la inmortalidad de Leonel Rugama. 13 de enero, Salón de Cultura, San Nicolás, Estelí, 2:00P.M.

2. Obra de teatro de “Leonel A Darío”, presentando la vida y obra de nuestros grandes poetas. 15 de enero, Parque Municipal, Condega, Estelí, 3:00P.M.

3. Festival artístico “Leonel y Darío en Estudio, Trabajo y Prosperidad. 17 de enero, Calzada Municipal, La Trinidad, Estelí, 5:00 P.M.

4. Pintas de frases célebres de los poetas Leonel y Darío, en lugares públicos. 15 de enero. Parque Los Chilincocos, y diferentes sitios de Estelí, 9:00 A.M.

5. Presentación de números culturales y festival de poesía en conmemoración del paso a la inmortalidad de Leonel Rugama. 15 de enero, Escuela Monseñor Madrigal, Ciudad Antigua, Nueva Segovia, 9:00 A.M.

6. Carnaval cultural y artístico en conmemoración a nuestro poeta Rubén Darío y a Leonel Rugama. 12 de enero, Comunidad Aranjuez, San Fernando, Nueva Segovia, 3:00P.M.

7. Festival de poesía honrando a Rubén Darío y Leonel Rugama. 18 de enero, Casa de Cultura Municipal, Ocotal, Nueva Segovia, 3:00 P.M.

8. Programa radial dedicado a la vida y obra de Rubén Darío. 16, 17 y 18 de enero, Jalapa, Nueva Segovia, 4:00 P.M.

9. Tarde de música campesina con jóvenes artistas. 12 de enero, Comunidad de Panali, Quilalí, Nueva Segovia, 4:00 P.M.

10. Festival Cultural de danza, canto y poemas con jóvenes de barrios y comunidades. 13 de enero, Casco Urbano, Mozonte, 5:00 P.M.

11. Concurso de poemas declamándole a Rubén Darío y Leonel Rugama acompañado de concurso de baile. 16 de enero, Comunidad Ángel Nº1, San José de Cusmapa, Madriz, 2:00P.M; Casa Comunal Telpaneca, Madriz, 9:00AM; San Lucas, Yalaguina y San Juan de Rio Coco, Madriz, 9:00A.M.

12. Presentación de socio dramas y cantos promoviendo la cultura y el talento de mi municipio. 19 de enero, Casa de Cultura, Telpaneca, Madriz, 9:00 A.M.

13. Tarde Cultural y Artística “De Leonel A Darío”, con Galerías Fotográfica, Video Foro, Dramatizaciones, presentaciones de números culturales folklóricos y modernos, Concurso de dibujo alusivo al arte, cultura y tradición de nuestro municipio. 15 de enero, Polideportivo Sector No.18, Somoto, Madriz, 2:00PM; 18 de enero, Comunidad de Santa Isabel, Somoto, Madriz, 2:00 P.M.

14. Festival de dibujos alusivos a nuestros poetas Leonel Rugama y Rubén Darío. 16 de enero, Instituto Julio Cesar Castillo Ubau, Totogalpa, Madriz, 9:00 A.M.

15. Festival de Canto y Poesía, con jóvenes de barrios y comunidades. 17 de enero, Centro Recreativo, Palacagûina, Madriz, 4:00 P.M.

16. Concurso de Murales que reflejen la vida, legado y poemas de nuestros poetas Leonel Rugama y Rubén Darío. 17 de enero, Instituto Padre Rafael María Fabreto, Las Sabanas, Madriz, 10:00 A.M.



“…En mi jardín se vio una estatua bella;

Se juzgó mármol y era carne viva;

una alma joven habitaba en ella,

sentimental, sensible, sensitiva…”

Rubén Darío



Región II: Actividades en León y Chinandega

17. Cine foro en homenaje a Leonel Rugama, El poeta Guerrillero. 15 de enero, Parques Centrales, Todos los Municipios, Chinandega, 6:00 P.M.

18. Poesía teatral en homenaje al príncipe de las letras castellanas Rubén Darío, con los cuentos y poemas más reconocidos. 18 de enero, Plazas Municipales, Todos los Municipios, Chinandega, 4:00 P.M.

19. Homenaje de Leonel a Rubén, con artistas de todo el municipio, Poetas, Cantantes, bailarines entre otros. 19 de enero, Teatro Municipal, Corinto, Chinandega, 05:00 P.M.

20. Encuentro Cultural departamental #LeonelPresente con la realización de un mosaico grande de papel con la imagen de Leonel Rugama, festival del disfraces infantil, recital de poesía y presentaciones folklóricas de cada uno de los municipios. 15 de enero, Plaza Central, La Paz Centro, León, 4:00P.M.



“…Ahora vamos a vivir como los santos…”

Leonel Rugama



Región III: Actividades en Managua

21. Entrega floral en el monumento de Leonel Rugama acompañado de música y poesía. Domingo 15 de enero, Monumento Leonel Rugama, a las afueras del Cementerio Periférico, Managua, 9:00 A.M.

22. Tarde de bailes representativos y musicalización de poemas en conmemoración a nuestro poeta #OrgulloDeMiPais Leonel Rugama. Domingo 15 de enero, Paseo Xolotlan, Managua, 5:00 P.M.

23. Gala Artística en homenaje al 150 aniversario de nuestro poeta Rubén Darío, con presentaciones de danza contemporánea, poesía y música instrumental. 17 de enero, Monumento a Rubén Darío, Parque Central, Managua, 6:00PM.

24. Recital de Poesía con jóvenes de barrios y comunidades. 18 de Enero, Casa Museo, Paseo Xolotlan, Managua, 5:00PM.



“…No dejes apagar el entusiasmo,

virtud tan valiosa como necesaria;

trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura…”

Rubén Darío



Región IV: Actividades en Masaya, Granada, Rivas y Carazo.

25. Festival de poesía y lectura promoviendo el legado de honor de nuestro poeta Guerrillero Leonel Rugama y nuestro Príncipe de las Letras Castellana Rubén Darío con jóvenes de barrios y comunidades. 18 de enero, Cancha del Barrio Pedro Joaquín Chamorro, Rivas, 6:00 P.M.

26. Presentación de las musas Dariana en AMORANICARAGUA a las familias de barrios y comunidades. 16 de enero, Cancha Municipal, Moyogalpa, Rivas, 5:00 P.M.

27. Concurso de poemas alusivos a Darío y Leonel con jóvenes de barrios y comunidades. 16 de enero, Comunidad del Menco, Buenos Aires, Rivas, 5:00 P.M.

28. Tarde cultural en honor al príncipe de las letras castellana Rubén Darío y al poeta guerrillero Leonel Rugama con familias de barrios y comunidades. 15 de enero, Plazoleta Municipal de Belén y Comunidad del Corozal, Altagracia, 3:00 P.M.

29. Concurso de dibujos alusivos a los poemas de Rubén Darío con familias de barrios y comunidades. 7 de enero, Centro Cívico, San Juan del Sur, 3:00 P.M.

30. Jornada de cuenta cuentos y dramatización con niñ@s de barrios y comunidades en conmemoración al natalicio del príncipe de las letras castellanas. 17 de febrero, CDI Rayito de Sol, Masatepe, Masaya.

31. I Concurso de Poesía Dariana “Honra con tus poemas al Príncipe de las Letras Castellanas” con niñ@s conmemorando al padre de Modernismo Rubén Darío. 18 de enero, Mercado de Artesanías, Masaya.

32. Dramatización de poemas alegóricos y vivencias del poeta guerrillero Leonel Rugama. 27 de marzo, Todos los municipios, Masaya.

33. Foro conversatorio acerca del legado de ejemplo de vida, lucha y revolución de nuestro poeta guerrillero Leonel Rugama. 15 de enero, Escuela de las Artesanías, Masaya.

34. Presentación audiovisual de las mejores interpretaciones de los poemas de Leonel y Darío. 15 de enero, Casa de Cultura, Catarina, Masaya.

35. Proyección Audio-Visual en conmemoración al poeta guerrillero José Leonel Rugama, con la intervención de presentaciones culturales. 15 de enero, Biblioteca Municipal, Diría, Granada, 5:00PM.

36. Concurso de poesía con niñ@s de barrios y comunidades en conmemoración a nuestros grandes poetas Leonel Rugama y Rubén Darío príncipe de las letras castellanas. 15 de enero, Parque Central, Naidaime, Granada, 3:00PM.

37. Tarde cultural, con bailes, recital de poemas, pinta caritas y globoflexia, “Juventud Divino Tesoro”. 15 de enero, Parque Central, Nandaime, Granada, 03:00PM.

38. Recital de poesía “De Leonel a Darío“. 16 de enero, Barrio Ricardo Morales Avilés, Nandaime, Granada, 03:00PM.

39. Declamación de poesía, quiebre de piñatas y juegos bufos. 18 de enero. Reparto Javier Guerra, Nandaime, Granada, 04:00PM.

40. Revista cultural y declamación de poesía joven “Juventud Divino Tesoro”, proyectando el talento de jóvenes artistas. 18 de enero, Parque Central, Granada, 06:00PM.

41. Feria del libro con expresiones artísticas de poesía, música y pintura en Conmemoración a Leonel Rugama. 14 de enero, Parque Central de Jinotepe, Carazo, 04:00PM.

42. Programa especial radial del programa juvenil La Revoluta en homenaje a Leonel Rugama. 16 de enero y 6 de febrero, Radio Eco Stero, Jinotepe, Carazo, 08:00AM.

43. Memoria visual donde se presentara toda la vida y obra del príncipe de las letras castellanas Rubén Darío. 18 de enero, Estación del ferrocarril, San Marcos, Carazo, 06:00PM.

44. Festival “El Canto Vuela Con Sus Alas; Armonía Y Eternidad” en homenaje al tránsito a la inmortalidad del príncipe de las letras castellanas Rubén Darío con expresiones artísticas de los municipios. 4 de febrero, Parque Central, Jinotepe, Carazo, 06:00 P.M.



“…La naturaleza de la transitoriedad

del tiempo no consiste en que él

encuentre el fin sino que tiene un principio…”

Leonel Rugama



Región V: Boaco, Chontales, Rio San Juan y Zelaya Central.

45. Exhibición de obras en honor a Rubén Darío, donde caracterice la cultura local. 13 de enero, Parque Central, Santo Tomas, 9:00AM; 16 de enero, Parque Rubén Darío, Juigalpa, 4:00 P.M.

46. Recital de Poesía donde se resalten las principales obras de nuestro Poeta Rubén Darío. 12 de enero, Parque central, Cuapa, Chontales, 4:00PM; 18 de enero, Parque Central, La Libertad, 9:00AM.

47. Presentación de videos sobre la vida y obra de Leonel Rugama y Rubén Darío al Consejo Municipal. 13 de enero, Auditorio Municipal, Santa Lucía, Boaco, 4:00PM.

48. Presentación de sociodrama de la gesta heroica de Leonel Rugama. 15 de enero, Cancha Municipal, Santa Lucía, Boaco, 3:00 PM.

49. Caminata en honor a Rubén Darío hacia la Comarca El Abra, culminando con una reseña sobre el poeta. 18 enero, Comarca El Abra Santa Lucía, 6:00AM.

50. Caravana con carosas alusivas a nuestros insignes poetas, culminando con un derroche de poesía con jóvenes y niñ@s del municipio. 13 de enero, Cancha Histórica, Tecolostote, Boaco, 2:00PM.

51. Elección de la Musa Daríana Infantil, con la participación de niñas de cada uno de los barrios del municipio. 18 de enero, Cancha Histórica, Tecolostote, Boaco, 5:00PM.

52. Presentación digital de la biografía de Leonel Rugama con jóvenes y niñ@s acompañado con quiebre de piñatas y pinta caritas. 16 de enero, Zonal de San José de los Remates, Boaco, 3:00PM; 18 de enero, Zonal de San José de los Remates, Boaco, 5:00PM.

53. Elaboración de retrato de los poetas Rubén y Leonel con material reciclado. 9 de enero, Zonal de Teustepe, Boaco, 10:00AM.

54. Festival Cultural de poesía y de canto, ¡Viva Leonel! ¡Viva Darío! Destacando el talento local desde nuestro municipio. 18 de enero, Parque Central, Zona 4, Nueva Guinea, Zelaya Central, 3:00PM.

55. Festival de Darío a Leonel donde se realizarán recitales de poemas, dramatizaciones de obras literarias y video foros de ambos poetas. 17 de enero, Parque Municipal, El Coral, Zelaya Central, 5:00PM.

56. Jornada cultural de poemas y cantos, en conmemoración a nuestros poetas Darío y Leonel. 17 de enero, Barrio 25 de febrero, Muelle de los Bueyes, Zelaya Central, 5:00PM.

57. Tarde cultural con bailes, cantos y lecturas de poemas de Leonel. 15 de enero, Bo. Memorial Sandino, El Rama, Zelaya Central, 3:00PM.

58. Exclamación de poemas y lectura de cuentos del príncipe de las letras castellanas Rubén Darío. 18 de enero, La Palmita, El Rama, Zelaya Central, 3:00PM.

59. Revistas Culturales destacando nuestra cultura Nicaragüense con números culturales, presentaciones teatrales y lecturas de poemas y versos de Nuestro Poeta Rubén Darío. 12 de enero, Parques, Centros Culturales y Plazas, Rio San Juan.

60. Tardes recreativas con jóvenes y niños en las canchas de los municipios. 13, 14 y 15 de

Enero, Morrito, San Carlos y San Miguelito.

61. Realización de actos culturales y lectura de cuentos, versos y poemas con jóvenes y niñ@s alusivos a Rubén y Leonel presentando números culturales, desfiles de trajes típicos nacionales y declamaciones de poemas. 6 de febrero, Río San Juan.

62. Elección de la Musa Dariana en coordinación con la Federación de Estudiantes de Secundaria, presentaciones en trajes típicos, presentación de las mejores obras de Rubén y conocimiento de su biografía. 10 de Febrero, Río San Juan.

63. Presentación de la biografía de Leonel Rugama, conmemorando su legado histórico y su aporte para la juventud. 20 de enero, Parques y Canchas, Rio San Juan.



“…Y cuando la montaña de la vida nos sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida ¡y arder en la fusión de nuestros pechos mismos!...”

Rubén Darío



Región VI: Actividades en Matagalpa y Jinotega

64. Elección Musa Dariana 2017. 14 de enero, Plaza Central Rubén Darío, Ciudad Darío, Matagalpa. 7:00PM.

65. Concierto a Rubén Universal. 15 de enero, Plaza Central Rubén Darío, Ciudad Darío, Matagalpa. 7:00PM.

66. Noche Cultural Dariana. 16 de enero, Plaza Central Rubén Darío, Ciudad Darío, Matagalpa, 7:00PM.

67. Recital de Poesía, declamando poemas de Rubén Darío y de Leonel Rugama. 17 de enero, Parque Rubén Darío, Matagalpa, 4:00PM.

68. Gala Dariana, con la declamación de musa y gracias Dariana. 18 de enero, Teatro Municipal, Matagalpa, 4:00PM.

69. Elección Musa Dariana de Matagalpa 2017, donde las candidatas a Musa Dariana declamen poemas de Rubén Darío y Leonel Rugama. 4 de febrero, Teatro Municipal, Matagalpa. 6:00PM.

70. Conferencia Radial con artistas locales en conmemoración del paso a la inmortalidad del Poeta Leonel Rugama. 15 de enero, Radio Kilambe, Wiwili, Jinotega, 10:00AM.

71. Lanzamiento del libro “El Desconocido de Atenas” escrito por el joven Nelson Omar Rivera. 18 de enero, Parque Municipal, Yali, Jinotega, 10:00 A.M.



“…Las sirenas del mundo guardaron silencio,

jamás detectaron el incendio de su sangre…”

Leonel Rugama



Actividades en Caribe Sur y Caribe Norte del País.

72. Declamación de poemas a Leonel y a Darío con jóvenes de los barrios. 15 de enero, Auditorio de la Casa Cultura, Bilwi, Puerto Cabezas, 2:00PM.



73. Conversatorio sobre el legad de o del poeta Rubén Darío y Leonel Rugama acompañado con declamaciones de poemas. 17 de enero, Auditorio de la Alcaldía, Bonanza, 02:00PM.



74. Noche de poesía en honor a nuestros poetas Leonel Rugama y Rubén Darío. 23 de enero, Casa de Cultura, Bluefields, 6:00 P.M.