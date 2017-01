DANIEL : "Los avances que se han dado ya en Nuestramérica son irreversibles"

Presidente-Comandante Daniel preside Clausura del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo



12 de Enero del 2017



Palabras de Jacinto Suárez

Buenas noches, tod@s. Le damos la bienvenida a este Grupo de Trabajo a nuestro Jefe, a nuestro Presidente, al Comandante Daniel Ortega. Una vez más en este Foro hemos hablado que el Comandante Daniel es Fundador de este Foro de Sao Paulo y ha sido uno de los grandes Impulsores y siempre ha estado permanentemente al lado del Foro y pendiente de cada una de sus Reuniones.



Hará un Resumen después la Compañera Mónica Valente de toda esta Jornada en que hemos pasado 5 días consecutivos trabajando. Es decir desde el día 7 y todavía el día 12 ha sido una Jornada intensa; hemos producido el Documento de Consenso de Nuestramérica; hemos estado en las Actividades de la Toma de Posesión del día 10, y hemos trabajado 2 días en la Agenda del Foro que está resumida ahí.



Vamos a empezar este Acto de Clausura pidiéndole al Compañero del PT de México, Ricardo Cantú Garza que nos lea la Resolución del Foro de Sao Paulo.



Palabras de Ricardo Cantú Garza



“Declaración de Managua



El Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, reunido en la Ciudad de Managua, Nicaragua, los días 11 y 12 de Enero del 2017, analizando la coyuntura en América Latina y el Caribe, constata que la ofensiva de la Derecha en el Continente se ha intensificado desde el 2015 en contra de los Cambios promovidos por los Gobiernos Progresistas y de Izquierda, conforme demuestran varios hechos políticos.



Estos son, principalmente, la Victoria Electoral de Mauricio Macri para la Presidencia de la República de Argentina; la Elección de una mayoría de Derecha al Parlamento venezolano; el Triunfo de la Derecha chilena en las últimas Elecciones Municipales; la Victoria del No en el Referendo boliviano sobre la participación del Presidente Evo Morales en una Nueva Elección; el golpe de Estado en Brasil destituyendo a la Presidenta Dilma Rousseff, y la Victoria del No en el Referendo sobre el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-Ejército del Pueblo.



Sin embargo, por más pesimista que nos parezca este cuadro, hay también razones que demuestran la capacidad de reacción de las Fuerzas Progresistas y de Izquierda en nuestro Continente, a comenzar por el reciente Triunfo Electoral en Nicaragua del Presidente Daniel Ortega y la VicePresidenta Rosario Murillo con el 72% de los votos, hecho que saludamos con satisfacción; el Acuerdo de Paz en Colombia fue renegociado en algunos Puntos y ahora está aprobado por otros Mecanismos Democráticos; el Gobierno Bolivariano de Venezuela logró rechazar los intentos golpistas de la Derecha desde el Parlamento; los Movimientos Sociales y los Partidos Políticos de Izquierda reaccionan en contra de las Políticas Neoliberales de Macri en Argentina y de los golpistas en Brasil. Está en disputa en este momento la Presidencia del Ecuador, donde Lenin Moreno, Candidato del Movimiento Alianza País, Partido Miembro de este Foro de Sao Paulo tiene buenas posibilidades de alcanzar la Victoria.



O sea, es necesario salir a la ofensiva y la presencia en esta Reunión del Grupo de Trabajo, de los Compañeros Miguel Díaz-Canel, Vicepresidente de Cuba; Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua, es un Mensaje claro de la necesidad de una Acción más contundente del Foro de Sao Paulo frente a la coyuntura, particularmente a partir de la Inauguración del Mandato del nuevo Presidente estadounidense, Donald Trump, que al menos en el tema de las Migraciones amenaza duramente a los Latinoamericanos y Caribeños.



Eso plantea el XXIII Encuentro del Foro de Sao Paulo a realizarse en Managua en el mes de Julio, auspiciado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, tenga una connotación especial de Debates y de Lucha, lo que nos exigirá un intenso trabajo de preparación en los próximos meses.



Agradecemos nuevamente a los Compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, por auspiciar esa Reunión.



Grupo de Trabajo, Foro de Sao Paulo

Managua, 11 y 12 de Enero del 2017”





Palabras de Marietta Toro Zuluaga

de Colombia



Buenas noches, Compañer@s. En primer lugar, reciban desde la Delegación colombiana presente en esta Reunión del Grupo de Trabajo un Fraterno Saludo. Agradecemos toda la hospitalidad que el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha tenido con nosotr@s, y la Solidaridad Permanente que han tenido con el Pueblo colombiano.



Como tod@s saben Colombia vivió un momento trascendental, producto de lo que ha sido el Acuerdo de Paz logrado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, y que esperamos además se sume el Acuerdo que se logre entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional.



En ese sentido sabemos que, estos Acuerdos de Paz abren la posibilidad de que nuestra Patria transite Caminos hacia la Democracia y hacia la Paz con Justicia Social. Un reclamo que ha sido constante y permanente, y producto además de la Lucha incansable del Pueblo colombiano por más de 5 décadas, que se ha enfrentado a la más cruenta guerra contra un Pueblo en este Continente.



En ese sentido, también sabemos que el desafío que tenemos es enorme, y afortunadamente también sabemos que contamos con el Respaldo y la Solidaridad constante de los Partidos que hacen parte del Foro de Sao Paulo, y en cuyos Gobiernos y de la mano del Comandante Eterno Hugo Chávez, del Presidente Nicolás Maduro, el Comandante querido y admirado Fidel Castro, y el apoyo incondicional del Pueblo Cubano, lograron y aportaron a que este momento pudiera ser posible.



Sabemos que enfrentamos enormes desafíos, y que enfrentamos además una oligarquía que difícilmente va a permitir que los cambios estructurales que necesita nuestro País sean posibles.



Pero asimismo, sepan, y tengan la certeza de que el Pueblo Colombiano y sus Organizaciones y Partidos no desfallecerán hasta ver a nuestra Patria liberada, porque sabemos que la Paz de Colombia es la Paz del Continente. Y sabemos además, que la Paz de Colombia es un paso decidido para hacer de América Latina Territorio de Paz, de Justicia, de Democracia y de Integración Latinoamericana como soñó nuestro Libertador Simón Bolívar. Muchas gracias.



Palabras de Mónica Valente

de Brasil



Muchas gracias, Compañero Jacinto Suárez. En primer lugar quisiera decir que, cerramos la Reunión de nuestro Grupo de Trabajo, como decimos fue una Reunión de lujo del Grupo de Trabajo.



En primer lugar, empezamos con la Toma de Posesión del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo, que yo les decía, un Discurso potente que hemos visto y oído en la Plaza; un Discurso de un Estadista; un Discurso que recuperó la Historia de la Lucha del Pueblo nicaragüense, y además de eso, exaltó los Desafíos y Logros del Pueblo nicaragüense a partir de los Gobiernos Sandinistas que tenemos mucho honor de ser parte de esta Familia que tiene el Frente Sandinista como uno de los Partidos que nos enseña muchísimo.

Después tuvimos la presencia del Vicepresidente Miguel Díaz-Canel, de Cuba; del Compañero Presidente Nicolás Maduro, y para cerrar esta Reunión con un lujo máximo, tenemos el honor de recibir la presencia del Presidente Daniel Ortega Saavedra en esta Reunión.



Entonces, yo creo que tenemos muchos problemas, muchos desafíos, pero creo que empezamos el año 2017 con excelentes augurios, conmemorando la rotunda Victoria, el rotundo Triunfo del 6 de Noviembre, compartiendo con el Pueblo nicaragüense este Triunfo, haciendo muchos Debates entre nosotros, preparándonos para el año 2017, para nuestro Encuentro acá en Managua en Julio, el XXIII Encuentro del Foro de Sao Paulo, que en nuestra opinión va a dar un salto de calidad en la acción y la incidencia del Foro de Sao Paulo en nuestra Región Latinoamericana y Caribeña.



Y para finalizar quisiera leer, Presidente, una Resolución que aprobamos hoy durante nuestro trabajo, acerca de una Resolución de Apoyo a Nicaragua :



“El Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, reunido en Managua, Nicaragua, los días 11 y 12 de Enero del 2017, expresa su firme y decidido apoyo al Proceso Transformador, Cristiano, Socialista y Solidario, que bajo la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional y del Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, se desarrolla en esta Hermana Nación Centroamericana.



Hemos participado en las Ceremonias de Toma de Posesión de sus Cargos de los Compañeros Daniel y Rosario, como Presidente y Vicepresidenta de la República, respectivamente, después de haber alcanzado una contundente Victoria en las Elecciones transparentes, pacíficas y con amplia participación popular, efectuadas en Noviembre del pasado año 2016; por lo cual, reiteramos nuestra más sincera y profunda felicitación.



El Gobierno Sandinista de Reconciliación y Unidad Nacional ha llevado adelante importantes Proyectos Económicos y Programas Sociales que han ofrecido más Prosperidad y Paz al Heroico Pueblo nicaragüense, y mantenido una Política Exterior de Compromiso con los Ideales de Unidad e Integración que hemos heredado de los Próceres de la Independencia de América Latina y el Caribe.



En el Año del Trigésimo Octavo Aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de Julio de 1979, las convicciones de los Revolucionarios y Patriotas nicaragüenses que escribieron aquella Gesta Heroica continúan siendo Guías Conductoras de su Acción.

Felicitamos al Frente Sandinista de Liberación Nacional por su Elección como Anfitrión del XXIII Encuentro Anual del Foro de Sao Paulo que se realizará en Managua en Julio del presente año, con la confianza en que ese Encuentro marcará un momento importante en el esfuerzo común para fortalecer el accionar unitario de este Espacio de Concertación de las Fuerzas de Izquierdas, Progresistas y Revolucionarias de nuestra Región.



Managua, 12 de Enero del 2017”



Palabras de Daniel



Yo escucho hablar a la Compañera Mónica, e inmediatamente me traslado en el Tiempo a San Pablo, año 1979 triunfa la Revolución y nosotros estamos en San Pablo en 1980.



En el año 1980 estuvimos en San Pablo, recién habían ocupado los Militares la Universidad Católica, la habían destruido, ahí visitamos las ruinas, y nos atendió Lula... ¿Quién se iba a imaginar en ese momento a Lula, Presidente? ¿Quién se iba a imaginar? Lula ahí, en medio de un campo de batalla que estaba humeante todavía, por la represión, la persecución contra l@s Trabajador@s, contra l@s Campesin@s, contra la Juventud, contra l@s Estudiantes.



Recuerdo a Lula, a Frei Betto, Don Pedro Casaldáliga, el Obispo de la Amazonía; el Cardenal Paulo Evaristo Arns también nos recibió. Nos reunimos con todos ellos, y bueno, en ese momento quién se iba a imaginar de lo que era esa Batalla que se estaba librando en condiciones totalmente desventajosas, donde todavía había que estar ahí a la defensiva, huyendo en medio de la carnicería, había una carnicería, asesinatos por todos lados, que luego, con el paso del Tiempo, Lula, el Partido de los Trabajadores iba a alcanzar esas extraordinarias Victorias.



Pienso que esa es una de las mejores pruebas de que nuestros Pueblos siempre han estado llenos de Coraje, de Optimismo, defendiendo los Principios, los Ideales de Justicia, Libertad, Soberanía, Patria, aun en las más difíciles circunstancias. Eso me lo recordaba al escucharla a ella.



Nos llevaron a probar la feijoada, recuerdo, en aquella ocasión, en unas Comiderías populares allá en San Pablo. O sea, nosotros llegamos, yo estaba al frente de la Junta de Gobierno, coordinando la Junta de Gobierno, y fuimos allá sin mayor seguridad. La seguridad nos la daban ustedes; los Trabajadores, los Militantes nos daban la seguridad. Y ardía en ese momento Brasil, en represión, pero también en Convicciones de Lucha... ¡Ardía ese Pueblo!



Hago esta Reflexión, porque en la versión que me habían enviado hace dos días del Consenso de Nuestramérica, veo que ya no está aquí ese párrafo. Había un párrafo que hablaba del derrumbe del Campo Socialista. No lo veo ya el párrafo.



Y yo me decía, realmente, el Campo Socialista, es cierto, esa Fortaleza que se había logrado establecer en el Planeta después de la Segunda Guerra Mundial, por diferentes circunstancias, por diferentes factores sería objeto de mucha polémica, y el Campo Socialista, como se dice, ¡implosionó, implosionó!



Era la Primera Revolución de l@s Trabajador@s, de l@s Campesin@s, con Lenin a la cabeza... ¡la Revolución de Octubre, Triunfante! Y una Revolución que luego integrada en la propia Rusia zarista, fortalecida después de haber destruido las bases del zarismo.



Sólo por eso valió la pena esa Revolución; fue determinante para derrotar al Fascismo... ¡Salvaron a la Humanidad! Las Fuerzas del zarismo no hubiesen resistido a Hitler.



Recordemos cuando la Invasión napoleónica, no les quedó más al General Kutusov, un gran Estratega, que replegarse, replegarse, replegarse, replegarse, irle cediendo terreno a las Tropas napoleónicas.



Entraron a Moscú las Tropas napoleónicas, y no encontraron nada... ¡El arte de la guerra ahí! Y luego vino el Invierno... Claro, Napoleón pensaba que iba a ser una operación rápida. Igual que Hitler. Que iba a ser una operación rápida y que ya cuando llegara el Invierno ya ellos estarían en dominio total de esa Nación, en dominio de ese Pueblo.



Luego vino el Invierno, y claro, con unas comunicaciones tan lejanas, con una retaguardia tan lejana para poder abastecerse, y empezó entonces el combate, la guerrilla a desgastar a las Tropas napoleónicas. Ahí quedó derrotado Napoleón.



Pero pudiesen haber tenido esa capacidad, esa fortaleza las Fuerzas Zaristas de contener la ofensiva nazi ya con un Ejército moderno con las Fuerzas blindadas más rápidas, más veloces que se tenían en la Época, y con Operaciones relámpagos, donde en cuestión de horas ocupaban Ciudades, y rompían líneas que se decían inexpugnables como la Línea Maginot, esa Línea que estaba allí tendida por los franceses, que se creía inexpugnable. Y la rompieron, la despedazaron, y ocuparon Francia.



Yo diría, solamente un Pueblo conducido por un Partido Revolucionario, forjado en esa Batalla, es el que podía derrotar al Fascismo. Ahí se produjo la gran derrota del Fascismo. Luego vino el desembarco, pero la derrota estratégica se dio ahí, en ese Frente, con millones de muertos, pero con millones de Hombres y Mujeres desbordando Patriotismo, Heroísmo, Amor a la Patria.



Solo eso da toda la razón de ser a lo que fue esa Victoria Revolucionaria, porque podríamos pensar: Quizás la Revolución fue para lograr forjar ahí una Conciencia, un Valor y una Capacidad de Combate de Lucha, de trabajo, porque cómo trabajaban los Obreros rusos en medio de la guerra, construyendo armas, tanques, cañones... Cómo trabajaban, cómo laboraban, uniformes, todo lo que demandaban los Frentes de Guerra, y el Pueblo inmerso en esa Batalla. Solo eso, solo esa hazaña merece todo el Reconocimiento y todo el Homenaje Eterno de la Humanidad.



Pero luego, en medio de las discusiones entre los Camaradas de si había que hacer el esfuerzo por consolidar el Proyecto Socialista, toda aquella discusión también de la Revolución expandiéndose permanentemente; en medio de esos debates, de esas contradicciones, después de la Segunda Guerra, bueno, el Campo Socialista.



Es cierto, ya a finales de los años 80, entrando a los 90, desapareció el Campo Socialista, pero dejó una enorme herencia, más allá de la derrota del Fascismo, por su Espíritu Internacionalista y Solidario... ¡Dejó una enorme herencia!



Y no podríamos pensar en lo que fue el Proceso de Lucha contra el Colonialismo, la Lucha de Mao allá en China, sin la Solidaridad de la Unión Soviética... ¡No veo cómo!



Los Pueblos en África dando la Batalla, en Asia dando la Batalla, pero la Unión Soviética apoyando a los Combatientes en esas Batallas, en esas Luchas, llevando recursos, no para ocupar esas Naciones, sino para que se liberaran esas Naciones; o se liberaran esos Pueblos que todavía no podían defender su Identidad como Naciones.

Y la Batalla desde la Zona del Magreb hasta el Sur de África, toda África recibió la Solidaridad no solamente Militar, sino que también Solidaridad en el Campo Económico, en el Campo Comercial, y las Naciones que se iban liberando inmediatamente acercándose a la Unión Soviética, incluso recibiendo beneficios dentro de lo que era el CAME, el Mercado Común que tenía el Campo Socialista, que le abría las puertas también, reconociendo las asimetrías, a los Países Subdesarrollados, como se hacía entonces, y llevando Educación, Salud, todo lo que ellos tenían.

Todas esas Naciones lograron luego, independientemente de los grandes retos que siguieron enfrentando después de la desaparición de la Unión Soviética, han logrado resistir porque habían logrado acumular fuerzas; gracias a la Solidaridad del Campo Socialista se produjo una acumulación de fuerzas.



Yo recuerdo que en los años después del 79 visité muchas Naciones africanas, y ahí estaba la Solidaridad incondicional del Campo Socialista. Pero además, formando Cuadros, no solamente Militares, sino Técnicos, Profesionales, para que pudiesen desarrollar la Economía de esos Países, y presentes en las Batallas que se seguían librando en esa Región por la Independencia, presentes ellos, a lo largo de los años 80.



Y aquí en Nuestramérica fue determinante la Solidaridad incondicional de la Unión Soviética, con Cuba Revolucionaria, con Nicaragua. Con Nicaragua fue incondicional esa Cooperación, y fue determinante para poder lograr una acumulación en lo que era el terreno económico asediado en guerras, pero bueno, ¿cómo lograr sobrevivir?



Yo recuerdo Actos de Solidaridad extraordinarios... Fidel, recuerdo cuando nos bloquean el petróleo por todos lados, le cortan el petróleo a Nicaragua. Bueno, fui a conversar con Fidel, y él ya tenía la respuesta. Inmediatamente él se comunicó con todos y cada uno de los Países del Campo Socialista, y cada uno puso una cuota de petróleo para cubrir, todos, la cuota de petróleo de Nicaragua.



Y ahí no se hablaba de un préstamo de corto plazo, ni un préstamo de mediano plazo, sino de un préstamo de largo plazo, mucho menos se hablaba de intereses; simplemente se trataba de auxiliar a un Pueblo que estaba agredido... ¡La Solidaridad! Una Solidaridad que, lógicamente la conocimos de Cuba, la hemos conocido de Venezuela; pero ¿cuántos recursos colocó el Campo Socialista en África, en Asia, en América Latina?



En la Batalla de Vietnam, recordemos, el famoso Golfo de Tonkín, donde llegaba el suministro del Campo Socialista, particularmente de Rusia, para fortalecer a los Hermanos vietnamitas. Y ahí fue aquel famoso minado, minaron el Golfo de Tonkín. Los norteamericanos minaron el Golfo de Tonkín para bloquear el suministro que llegaba; pero a pesar de eso siguió llegando, a pesar del minado.



Yo digo, ¿cuántos recursos, que si la Dirigencia del Partido Comunista, del PCUS, hubiese actuado con otra mentalidad, y que hubiese sido razonable que hubiesen dicho: No podemos estar expandiéndonos tanto para apoyar a tantos Pueblos, porque va a en detrimento de los beneficios de nuestro Pueblo? Un argumento válido, válido, difícil de cuestionar.



Pero ellos prefirieron correr el riesgo de debilitar el proceso de crecimiento económico de su propio Pueblo, de Bienestar de su propio Pueblo. Porque si ellos no hubieran sido tan generosos seguramente la Economía del Campo Socialista, y en particular de Rusia, no se hubiese desgastado como se fue desgastando con el paso del Tiempo, ni hubiese enfrentado las dificultades que enfrentó luego, y que llevaron a esa implosión.



Entonces yo pienso que, la Revolución de Octubre, el Campo Socialista, dejó una herencia, dejó ahí esa herencia, contribuyendo a la Liberación de los Pueblos en Asia, en África, en América Latina, capitalizando a estos Pueblos.



O sea, a Nicaragua la capitalizó el Campo Socialista. Recuerdo que todavía cuando ya está la Perestroika, y Estados Unidos recrudece el Bloqueo en contra de Nicaragua, voy y me reúno con Gorbachov, Secretario General del PCUS entonces, y la respuesta que nos dio Gorbachov fue una Respuesta Solidaria.



Elevó en ese momento los niveles de Cooperación con Nicaragua en momentos en que recrudecía el bloqueo y recrudecía la guerra. El recién había asumido la Dirección del Partido y el Liderazgo de Rusia, y por lo tanto de lo que era el Campo Socialista. Todo esto permitió que tuviésemos con qué defendernos, permitió que tuviésemos con qué alimentarnos.



O sea, no es que la Unión Soviética nos entregó armas nada más para que nos defendiéramos... ¡No! Nos formó miles de Jóvenes, miles de Jóvenes formados en Rusia, en Alemania Democrática, en Bulgaria, Checoslovaquia.



El 10 de Enero, muchos de l@s Compañer@s que estaban ahí en la Plaza con sus Instrumentos Musicales fueron formados allá... ¡sí, formados allá en los Países del Campo Socialista! Unos, en Checoslovaquia, otros, en Bulgaria, otros, allá en Rusia.



Sí, allí se formaron Ingenieros, Médicos, Profesionales, Técnicos... ¡miles! Aquí hay unos cuantos miles de nicaragüenses que hablan perfectamente el ruso... ¡Sí! Y fue una Cooperación, una Solidaridad incondicional, que le cuesta creer a las Potencias; porque las Potencias siempre condicionan su Cooperación; la condicionan.



Ustedes saben que nuestro Proyecto cuando se establece, entendiendo las circunstancias históricas en que triunfa la Revolución Sandinista, bueno, nosotros partimos de esas Bases: Pluripartidismo, Economía Mixta, No Alineamiento, y fuimos allá a la Primera Reunión con el Liderazgo en Rusia.



Era Leonid Brézhnev el Líder que nos recibió en esa ocasión, y de lo que hablábamos era de Cooperación, de Cooperación para la Vida; hablábamos de Proyectos Hidroeléctricos, hablábamos de Centros de Salud, construcción de Centros de Salud, Escuelas. Esos eran los Planes. En ese momento estaba empezando la guerra, y no considerábamos todavía que la guerra fuese a ser tan dura, tan prolongada.



De eso hablábamos, y nunca, nunca, los Dirigentes Soviéticos nos dijeron: “No estamos de acuerdo con esto. Deben hacer esto. ¿Por qué no hacen esto que nosotros hemos hecho?”. ¡Nada! ¡Un respeto total, un respeto total! ¡Fidel, ni se diga! ¡Fidel, ni se diga! ¡Un respeto total el de Fidel!



Pero claro, los expansionistas, los imperialistas no les pasa por la cabeza que eso sea posible. Porque la práctica Expansionista, Imperialista, Colonialista, es la del sometimiento, es la de condicionar lo que llaman ayuda.



Por lo tanto, este Documento rescata lo que es el Principio de la Lucha, y de la Victoria, y en esta Luchas y estas Victorias que estamos librando en estos Nuevos Tiempos está la herencia del Pueblo Ruso, y del Campo Socialista. Ahí está esa herencia; por lo tanto, no fue un fracaso, la Revolución de Octubre no fue un fracaso.



Les decía, solo el hecho de que fue el Ejército Rojo, conducido por un Partido Revolucionario, con un Pueblo lleno de Patriotismo, el Pueblo de los Soviets, de Obreros y Campesinos, el que derrotara al Fascismo, ¡ya solo eso vuelve inmortal a la Revolución de Octubre!



Y asaltaba Lula ya en los años 79... Creo que fue en 79 que estuvimos allá nosotros, porque en el 80 fue que estuvo Lula en Managua, para el Primer Aniversario; nuestro primer encuentro fue en 79, allá en San Pablo. Fíjense ¡cuánto hemos caminado! Y yo me niego a aceptar que estamos en un Período donde se están restableciendo las Fuerzas dominantes, oligárquicas, pro-imperialistas, que dominaron nuestros Pueblos por siglos.



Yo creo que los avances que se han dado ya en Nuestramérica son irreversibles, ¡y no hay Gobierno de Derecha que pueda revertirlos! Los Espacios que se han abierto, los Caminos que se han abierto en cada País, con sus particularidades, con sus características, son Espacios y Caminos que ya no los pueden cerrar. Los Gobiernos más conservadores que pudieran instalarse en nuestra Región, ¡ya no pueden cerrar esos Espacios!



El hecho de que estemos aquí reunidos y que estamos tranquilamente diciendo que nos vamos a reunir en Julio, es una prueba de que esos Espacios los abrió el Pueblo, los abrió la Revolución, los abrió la lucha, y ya son Espacios que jamás serán cerrados, ¡jamás serán cerrados esos Espacios!



O sea, se abrió un Campo inmenso para seguir dando la Batalla y, recuperar aquellas colinas que hoy se nos han tomado nuestros adversarios. Y hemos aprendido a combatir, ahora con nuevas armas: Antes como que la única alternativa eran las Ideas acompañadas de los fusiles; ahora, porque los Espacios que se han abierto ya no pueden ser cerrados, es que entonces coincidimos la inmensa mayoría de los Revolucionarios Latinoamericanos y Caribeños que la Batalla se da con las Ideas, y que el Camino para tomar la colina ya no es con las balas, sino que es con los votos, ¡y hemos aprendido a combatir en ese Campo!



Hemos aprendido a combatir en ese Campo, desde conquistar una posición en una Alcaldía. Algo que era impensable en otro Tiempo, cuando incluso estaban proscritas las Fuerzas de Izquierda. Por la Constitución estaban proscritas las Fuerzas de Izquierda, no podían participar en las Elecciones que el Sistema había establecido y que calificaba como las más perfectas y las más libres, pero que les cerraba las puertas a l@s Ciudadan@s, a los Hombres y Mujeres que tenían Ideas Revolucionarias.



Entonces, hemos aprendido que ganar una Alcaldía es importante, y que si ganamos una Alcaldía, podemos ganar 2, podemos ganar 3, podemos ganar 4, podemos ganar más Alcaldías, o Gubernaturas donde hay Gubernaturas; o el Gobierno Nacional, que es lo que más irrita a los que se han sentido dueños de la Democracia en nuestra Región, de repente encontrarse con un Revolucionario, un Obrero como Lula asumiendo la Presidencia del Brasil, por la vía de los votos; a un Revolucionario, como el Comandante Eterno Hugo Chávez, después de aquella Insurrección de Febrero, asumiendo el reto de ir por los votos.



Porque es que, ir por los votos como que parece desafiar la Ley de Gravedad... bueno, y ha sido desafiada la Ley de Gravedad en Brasil, primero Lula, después Dilma. Y desafiada en Venezuela, ¡y Chávez llegó con los votos! Y desafiada después en Bolivia, ¡y Evo llegó con los votos! Y desafiada en Ecuador, ¡y Correa llegó con los votos! Y desafiada en Uruguay, ¡y llegó Tabaré con el Frente Amplio, con los votos! Después llegó Mujica, y ahora está de nuevo Tabaré.



Y desafiada con los votos también en Paraguay llegó Lugo... Ahí nos detenemos un poco, y decimos: “Pero han habido golpes...” ¡Sí, han habido golpes! Ah, porque el Camino hay que irlo haciendo, ya que siempre estarán nuestros adversarios recurriendo a todas las armas que puedan recurrir para intentar destruir todos estos Procesos.



Bueno, y qué más con Chávez, el golpe contra Chávez, y ver a los golpistas allí en el Palacio, celebrando; y los golpistas en el Palacio, con el respaldo y el aplauso de los que se dicen “Demócratas” y dueños de la Democracia; y los golpistas con el aplauso de esos que se dicen dueños de la Democracia en el Campo Internacional, en otros Países, en otras Naciones. Y los golpistas destruyendo la Constitución, destituyendo a todos los Diputados, y decían: “¡Fuera los Diputados, fuera el Poder Electoral!”. Y leían los Decretos donde desaparecían los Poderes y la Corte de Justicia... ¡Todos los Poderes desapareciéndolos ellos allí!



Ahí no había Organismos Internacionales condenando semejante crimen, un crimen a mansalva y a la vista de todo el mundo, ¡y transmitido en directo! Más bien lo que había era respaldo, reconocimiento a los golpistas; pero fue el Pueblo el que finalmente sacó del Palacio a los golpistas y llevó de nuevo a Chávez donde debía estar, donde lo había puesto el Pueblo: A la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Siempre están esas amenazas.



Yo hacía el contraste de lo que es una Fuerza Revolucionaria en la Oposición, lo explicaba el día 10 de Enero. Estuvimos 17 años en la Oposición con una Fuerza inmensa, bastaba paralizar el País, sin disparar un tiro, y tenía que irse el Gobierno. Y nunca se nos ocurrió hacerlo. En cambio los adversarios sí, los adversarios sí alientan golpes de Estado, alientan desestabilización.



Esa amenaza ahí está, porque esta es una Batalla, és la Batalla de la Humanidad, es la Batalla de los Pueblos, y que se viene librando desde Tiempos inmemoriales; pero hemos logrado grandes avances. Por eso yo reconozco en el Documento ese Espíritu, esa Fuerza... Aquí no hay un Espíritu derrotista, sino que aquí hay un Espíritu de Lucha, de Combate, y de Victoria.



Y bueno, ¿cuáles son las Propuestas aquí, en lo que se ha trabajado hasta el momento? Que se distribuya mejor la Riqueza. ¿Será malo eso? Claro, malo para el que quiere concentrar cada día más Riqueza. Y que no se da cuenta que concentrando cada día más Riqueza, sobre todo en estos Países, lo que crea son condiciones para la inestabilidad, la inseguridad y la violencia. No se dan cuenta, en su ceguera no se dan cuenta.



Avanzar en la Lucha contra la Pobreza... Eso es lo que se debate aquí, porque nuestros adversarios nos ven como conspiradores. Pero es que, para ellos, para nuestros adversarios, hablar de una mejor distribución de la Riqueza es una conspiración; hablar de erradicar la Pobreza, es otra conspiración.



Cuanto más gente pobre tengan disponible, más mano de obra barata, tanto mejor para aquellos que no quieren compartir el Pan, compartir la Riqueza. Porque no se trata aquí de decirles como le dijo Cristo al comerciante que le decía que qué hacía para ganar el Cielo, para seguirlo... “Dejá tu Riqueza”, le dice. Aquí no les estamos diciendo que dejen la Riqueza, sino que compartan parte de esa Riqueza para combatir la Pobreza.



Aquí en este Documento ustedes hablan de la inseguridad en las Familias de toda nuestra Región; el Tráfico de Personas, el Crimen Organizado, y el Narcotráfico. O sea, son los temas que afectan a nuestros Pueblos los que están en la Agenda del Foro de Sao Paulo.



La Salud como Derecho esencial... ¡sí, es un Derecho esencial, fundamental! O sea, como se dice aquí, con todos los avances de la Ciencia Médica no deberíamos de estar enfrentando los Niveles de Mortalidad Infantil que enfrentamos todavía, o que se enfrenta todavía en muchos de nuestros Países, porque en Nicaragua hemos logrado reducir la Muerte Infantil, Materna, o Muerte por Enfermedades Prevenibles también.



¡La Educación...! Fíjense cuál es la Agenda del Foro de Sao Paulo. ¿Periodistas Sandinistas nada más hay aquí, o hay Periodistas de otros Medios también? ¿Sólo Sandinistas? Es que me dijeron que estaban aquí los Periodistas de todos los Medios. Pero ustedes lo van a transmitir y ya escucharán de qué se trata esta “conspiración”. Es una Conspiración por la Vida, por la Seguridad de los Seres Humanos, de l@s Niñ@s, de l@s Jóvenes, de las Mujeres, de l@s Ancian@s. Esa es la Batalla del Foro de Sao Paulo.



La Educación, les decía; el Empleo... ¿Cómo no vamos a luchar por el Empleo? Claro que tenemos que luchar por el Empleo, a favor del Empleo, el Trabajo Digno; la Seguridad Social; el acceso a los Recursos y las Tecnologías para contrarrestar los efectos del Cambio Climático, el Calentamiento Global que ya está haciendo grandes daños en nuestro Planeta; la contaminación de la Atmósfera, los Mares, los Cuerpos de Agua.



La Madre Tierra está siendo asesinada por el Modelo Económico que sigue imperando en el Planeta. Por eso es que nosotros no quisimos firmar el Acuerdo de París. Es muy bueno el Acuerdo, es cierto, es muy bueno, pero no obliga, no obliga a cumplirse. Entonces, ¿de qué sirve ese Acuerdo?



Era más vinculante el Acuerdo de Kioto que este Acuerdo de París; pero claro, se impuso la voracidad del Capitalismo Global después del Acuerdo de Kioto, y luego vino el desconocimiento del Acuerdo de Kioto, y Potencias que habían firmado el Acuerdo de Kioto luego dijeron: Eso ya no tiene sentido.



De tal manera que cuando se llega el Acuerdo de París ya se ha producido un retroceso enorme en cuanto a los Compromisos que se habían asumido en Kioto. Las condiciones de deterioro del Planeta ya son mayores.



Por eso cuando se habla de esas Metas en cuanto al Calentamiento Global, de los 2 grados o 3 grados, todos sabemos que eso es totalmente falso. Y lo saben mejor que nadie los Científicos de los Países Desarrollados; lo saben perfectamente bien. Ellos son los que mejor lo explican y se lo han explicado muy bien a los Gobiernos de los Países Desarrollados. Pero es que ahí priva una mentalidad cortoplacista de acumulación de Riqueza, y no les importa seguir depredando el Planeta, seguir contaminando el Planeta, seguir envenenando el Planeta.



Luego, los Sistemas Políticos, Electorales, la Democracia Liberal Burguesa y el devenir del Tiempo, llenos de prácticas que no tienen nada de Democráticas. Esa es la realidad. Y ha tocado dar la Batalla en esas condiciones desventajosas; o sea, lo que ha puesto a prueba la Fortaleza de la lucha de los Pueblos en Nuestramérica.



O sea, así como el Esfuerzo, el Sacrificio, el Heroísmo, la Cooperación, la Solidaridad de la Revolución de Octubre, del Campo Socialista, no quedó en el vacío, también la lucha de nuestros Pueblos donde ha corrido la sangre, no solamente la sangre de los Guerrilleros, de los Combatientes de la Lucha Armada, sino que también la sangre de l@s Trabajador@s, de l@s Campesin@s, de l@s Sindicalistas.



¡Cuánta masacre en Nuestramérica! ¡Cuánta masacre! Si hiciéramos una Historia de las masacres ya en la Época, digamos, de la Modernidad Democrática, hablando del Siglo XX... ¡Solo en el Siglo XX cuánta masacre, cuántos crímenes, cuánta saña! Cuántos hechos monstruosos como el de arrancarle a una madre al hijo, y que el asesino de la madre, del padre y de la familia, luego se lleva al hijo y lo convierte en asesino.



O sea, la deformación, la monstruosidad que pone en evidencia la decadencia de ese Sistema y ese Modelo. Eso es lo que pone en evidencia, la decadencia del Sistema. Y todas esas Batallas han venido dando su fruto.



Los Hermanos salvadoreños llegan al Gobierno, por la vía electoral también... ¡Cuándo en otros Tiempos, cuándo en otros Tiempos! Y Lula, es cierto, y Dilma, es cierto que no están en el Gobierno ahora, ya conocemos la situación que se ha presentado; pero, Lula tiene todo el Derecho de ir nuevamente de Candidato, y tiene enormes posibilidades de ganar esas Elecciones. Hoy por hoy es el que tiene la mayor adhesión popular allá en Brasil.



La Cultura en esta Batalla; el Crimen Transnacional Organizado; los asesinatos de Mujeres, los feminicidios; el tráfico de droga, de migrantes. O sea están claros los Objetivos en este Documento, que nos unen para erradicar todos esos males, y para construir en favor de nuestros Pueblos.



Y finalmente, los esfuerzos a favor de la Integración en nuestra Región. Bueno, ustedes explican aquí que corren el peligro de ser revertidos, y yo pienso que todo Proceso de Integración es complicado, sobre todo en Regiones como las nuestras, donde tenemos Economías tan desiguales, y donde no existen las condiciones de un Desarrollo Económico como el que tuvo Europa.



Porque, realmente yo admiro lo que es la Integración europea, esta Comunidad de Europa, la admiro y me da envidia, porque después de que se despedazaban y se mataban entre ellos, disputándose el dominio de Europa, y disputándose el dominio de África, de Asia, de América Latina, ¡se despedazaban, se mataban! Hablábamos de esa guerra brutal que encabezó el Nazismo, el Fascismo, pero es una más de las tantas guerras que se libraron.



Al final entendieron que era mejor integrarse, y aún más, unirse, que estarse matando entre ellos. Pero claro, contaban con un Desarrollo y con Recursos como para poder aplicar una Política Compensatoria con los Países más rezagados, más empobrecidos, dígase Portugal, España, Grecia; o sea, lograron Integrarse, lograron unirse. Esa es una hazaña realmente.



Y digo, cómo es posible que nosotros que tenemos una Historia Común, una Cultura Común... los europeos tienen Lengua diferenciada, cada quien con su Lengua, con su Cultura, con sus características. Aquí, en el Continente es el Español y el Portugués, que somos primos-hermanos con el Portugués. Y en el Caribe, aquí mismo en Nicaragua tenemos Lenguas de Pueblos Originarios, y el Inglés; y en la Zona del Caribe tenemos Pueblos con diferentes Lenguas pero con una comunidad de intereses, que no están peleando ni chocando entre sí, como chocaban los europeos.



Pero lo que no cuesta integrarnos, lo que nos cuesta unirnos, nos vemos en el espejo aquí... ¿Por qué? Centroamérica, en Centroamérica tenemos esta Integración Centroamericana, todas son Economías bien pequeñas y bien frágiles. Al SICA se ha incorporado también República Dominicana, está República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, y Nicaragua, y algo hemos avanzado, pero no avanzamos todavía todo lo que deberíamos avanzar para desarrollarnos más.

Lo que nos cuesta borrar las Fronteras ahí, y que tengamos un paso, un tránsito totalmente abierto. Lo que llamamos la Unión Aduanera es un Proyecto que tiene rato; han avanzado en los Acuerdos, Guatemala y Honduras, y luego El Salvador también se ha aproximado; nosotros nos hemos aproximado, pero todavía hace falta.



¿Y eso qué hace? Hace que nuestras Economías, a pesar de que hay un esfuerzo grande en cada País para desarrollar la Productividad, por invertir, etc., sencillamente solo el tránsito de mercadería en la Región Centroamericana se vuelve costosísimo, por los tiempos. Lo que se pierde ir de Aduana en Aduana, y las horas que hay que esperar en cada Aduana para cruzar una mercadería, ¡esa es pérdida! Y nos falta.



En el Sur están varias... UNASUR, MERCOSUR, ¿pero hasta dónde está sí la Integración real, fortalecida? Sobre todo, porque la Integración se pone a prueba en el Campo Económico y Comercial ¡ahí es donde se pone a prueba! Podemos tener Acuerdos más generales, y todo muy bien, pero ya en el Campo Económico ahí está la prueba de la Integración. ¿Por qué? Porque ya se trata de tocar la bolsa de cada País. Pero es que para poder crecer todos, incluyendo el que está mejor, algo tendrá que aportar, y eso le va a resultar en mayor beneficio, ¡y es lo que nos cuesta entender!



Ahora tenemos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y antes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el ALBA, PETROCARIBE, una expresión de Integración totalmente superior, muy superior, donde se toman en cuenta las asimetrías.



Pero son pocos Países nuestros, ya quisiéramos que en la CELAC lográramos ir construyendo un Esquema de Integración como el que se ha venido construyendo en el ALBA y PETROCARIBE donde se toman en cuenta las asimetrías. Entonces, ahí sí iremos hacia una verdadera Integración, o hacia una verdadera Unidad Latinoamericana y Caribeña que nos va a hacer más potentes y más fuertes como Región.



Les decía, el Documento lo hemos estado leyendo, hemos estado analizándolo, hay otros temas que son fundamentales para la Industria, la Economía, la Agricultura, todo esto está aquí abordado. O sea, es un Documento, por lo tanto, que nos da una base para poder ir fijando Objetivos comunes. Lógicamente habrá Objetivos muy específicos, muy particulares en cada País que tenemos que respetar, pero veamos en qué Objetivos nos podemos poner todos de acuerdo y podemos caminar todos juntos con esos Objetivos.



Luego está el Tema Comunicacional, y la Fuerza de los Sectores Populares que ahí están, ¡el Pueblo ahí está! Los Movimientos Sociales y Populares con una larga experiencia como aquí se dice, cómo potenciarlos en estas nuevas condiciones históricas; cómo lograr adaptar la lucha a las Nuevas Condiciones, Culturales, Tecnológicas, Comunicacionales, que son las que están privando ya en este Siglo XXI, aquí en nuestra Región.



Aquí en Nicaragua con todas las limitaciones es raro el Campesino que no tiene un celular... ¡Sí! Talvez donde él está no entra la señal, pero ya sabe que si se sube a aquel cerro ahí va a poder hablar. Y se sube al cerro para comunicarse. Son Instrumentos que tenemos ahí de lucha, ¡estos son Instrumentos de Lucha! Las Redes, los Teléfonos, todo esto son Instrumentos de Lucha.



Son los nuevos Instrumentos de Lucha, porque antes era, yo recuerdo a los 14, 15 años, con Jacinto y otros Compañeros, con un mimeógrafo de madera dándole, sacando la hojita ahí, después ir a distribuir la hojita. Ese era el punto de partida para la Comunicación... ¡Imagínense si nos quedamos en eso, ahí sí no podíamos avanzar! Por lo tanto, este es un punto crucial en estos Tiempos, que nuestros adversarios lo saben, lo utilizan, lo potencian.



Y la Juventud está en ese Campo... O sea, como nosotros, ya de otras generaciones, podemos entender e interpretar a la Juventud en estas nuevas condiciones. Cómo aprendemos a leer en la Juventud para poder entonces incorporar a la Juventud alrededor de estos Objetivos, que son realmente Objetivos nobles; son Valores que cualquier Ser Humano, y sobre todo un Joven se sentiría orgulloso de estar dando la batalla por estos Objetivos.



Luego vienen Conclusiones y Recomendaciones, y me explicaban los Compañeros, Mónica, antes de que iniciáramos, que este es el Primer Documento que se sigue enriqueciendo; ya es un punto de partida sí. Digamos, aquí tenemos como una Guía, porque tampoco se trata aquí de sacar el “Catecismo...” ¡No! Si queremos sacar el Catecismo, ahí sí nos enredamos. Si queremos convertir esto en un Catecismo y meterlo ahí a como dé lugar, nos enredamos.



O sea, simplemente este es un Instrumento, una Guía, como decía Lenin, para la Acción, que se va a ir enriqueciendo. Hay muchos temas que no están contenidos ahí, a la hora que se debata, que se discuta, que hablen con l@s Jóvenes, que se hable con l@s Campesin@s, con las Mujeres, con l@s Trabajador@s, ahí van a ir saliendo más y más Ideas; se va a ir enriqueciendo. Por lo tanto, eso una Guía para la Acción.

Luego, tendríamos que trabajar de cara a la Reunión del Foro en Julio. Pienso que ya para esa fecha tendremos una Visión un poco más clara acerca del rumbo del Planeta Tierra, en el Campo Económico, en el Campo del Comercio, cuando desde lo que ha sido el centro del Poder Hegemónico y que ha venido promoviendo la Globalización, ahora se cuestiona la Globalización.



Y no es que la Globalización sea mala, el problema es, Globalización ¿para qué? Ahí es donde está el problema de la Globalización. La Globalización es magnífica si vamos en el Campo de la Justicia, de la Equidad, de la mejor distribución de la Riqueza, de la protección del Planeta, de la Educación Plena en el Planeta, de la Salud Plena en el Planeta, del Deporte, la Cultura, llevarla a todos lados, y no que sea privilegio solamente de los Países más Desarrollados.



El Principio de la Globalización, yo diría que eso está ahí. Las Comunicaciones mismas nos dicen que ya estamos globalizados, ¡ya nos lo dicen! Ahora uno ve la televisión y con solo ver televisión se le pueden quitar las ganas de ir a pasear a tal lugar porque lo está viendo por la televisión. Ya la magia del misterio cada día se va reduciendo, y lo más terrible es que en directo vemos cómo se cometen crímenes de lesa humanidad.



Entonces les decía, ese es un tema que nosotros no podemos más que seguir trabajando bajo nuestros propios Objetivos. O sea, estos Objetivos no van a variar independientemente de que siga el Modelo Globalizador en la forma actual; nosotros seguiremos luchando porque la Globalización sea con Justicia, con Equidad, o que se dé ahí un choque, porque yo no veo fácil tampoco que se pueda desmontar el Proceso Globalizador.



Yo veo muy difícil eso. No le veo... Es que es como ir contra lo que es un Movimiento natural que se impuso, se estableció por las Leyes del Mercado del Capitalismo Global... ¡Se estableció ese Proceso Globalizador! Entonces, ¿cómo ahora echarlo para atrás? ¿Cómo desmontarlo ahora? Y desmontarlo para que vayamos todos al Proteccionismo. Eso no es salida, no es solución.



Pero bueno, está por verse, no podemos adelantarnos. Lo que sabemos, lo que conocemos son Planteamientos, son Opiniones, son Propuestas, que las están martillando ahí con mucha fuerza. Claro, es una Potencia que puede mover esa Iniciativa, pero también ya están otras Fuerzas Económicas instaladas en el Planeta, ya hay una interdependencia de la Economía Mundial.



O sea, pensar que se puede seguir desarrollando la Economía Mundial, desapareciendo en el Campo del Comercio y de las Inversiones a esas grandes Economías que han sido factor determinante para el crecimiento de la Economía Global, eso como que no resulta lógico.



Pero bueno, ese es un Debate que está más allá de lo que son nuestras propias e inmediatas Tareas, y vaya el Mundo en la misma dirección, se reacomode, como sea, estos son nuestros Objetivos, serán nuestros Objetivos.



Quiero decirles, Compañer@s, que estamos viviendo un Nuevo Momento, y Mejor Momento, para el Debate, para el enriquecimiento de nuestros Planteamientos.

¿Están pidiendo la libertad del Compañero? ¿Está en el Comunicado? Aquí está sí, una Carta al Presidente Obama. Ojalá pusiera en libertad a Oscar López, Obama. Y aquí está una Compañera, Milagros. ¿Qué tiempo tiene de estar detenida ella? Un año. Le quedan unos días ya.



Yo le hago un llamado al Presidente Obama a que ponga en libertad a este Patriota de Puerto Rico, Oscar López Rivera. Él da Indultos continuamente; el Presidente Obama acaba de dar Indultos de Fin de Año. Bueno, antes de irse, yo le pido al Presidente



Obama que ponga en libertad a Oscar López. ¿Cuántos años tiene ya Oscar en la cárcel? ¡35 años en prisión, fíjense!



Palabras de Compañero Participante



Acaba de cumplir 74 años el Día de Reyes, el 6 de Enero; por luchar por la Independencia de Puerto Rico.



Palabras de Daniel



¡Claro! Así que le pido al Presidente Obama, que ponga en libertad a Oscar López.



Nosotros nos sentimos muy honrados de que el Foro nuevamente esté sesionando en Nicaragua, que nos hayan acompañado en este Momento Histórico en el que estamos logrando darle continuidad a este Proceso Revolucionario que se inició en el año 79, Julio de 1979. Y sabemos que esta es una Lucha, la Lucha del Pueblo nicaragüense, la Lucha Sandinista, es una Lucha de todos ustedes, y que las Victorias que nosotros obtenemos aquí, son Victorias también de ustedes que supieron acompañarnos en la Gran Batalla del 19 de Julio. Gracias.