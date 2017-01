ROSARIO : El año inicia con un intenso programa de reuniones, actividades y proyectos

Declaraciones de Compañera Rosario Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



13 de Enero del 2017



Muy buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua Bendita, Linda, Siempre Libre ! Esta Nicaragua llena de Cariño, esta Nicaragua de Fé, de Gran Fé y Devoción; de Familia, de Comunidad; de Cristianismo, Socialismo y Solidaridad !

Vamos a iniciar este mediodía leyendo el Mensaje del Presidente de India, Hermano Pranab Mukherjee, al Comandante Daniel, en ocasión de la Instalación del Nuevo Período del Pueblo Presidente. Dice el Presidente de la India :



“Para mí es un gran placer felicitarle en su Re-elección como Presidente de Nicaragua; su Victoria es una demostración de la Confianza depositada en su Liderazgo por el Pueblo de Nicaragua.



India y Nicaragua disfrutan de Relaciones Cálidas y Amistosas. Nuestra Cooperación Bilateral se ha ampliado en los últimos años. És alentador notar que ambos Países están colaborando en varios Proyectos, particularmente en el área de desarrollo de Infraestructura.



Yo estoy seguro de que nuestras Relaciones se fortalecerán aún más en los años venideros. Le deseo éxito, y le extiendo mis mejores deseos por su Buena Salud, y por el Progreso y la Prosperidad del amistoso Pueblo de Nicaragua.



Con la seguridad de mi más alta consideración,



Pranab Mukherjee

Presidente de la India”



Muchísimas gracias, y nuestro agradecimiento también a la Embajada de la India en Panamá, que nos ha hecho llegar este Hermoso Mensaje del Presidente de ese gran País, de ese gran Pueblo, de esa gran Cultura.



También un Mensaje importante de la Vice-Presidenta de la Cámara de Comercio de las Américas, U.S. Chamber of Commerce, de Estados Unidos y de las Américas. Ella és Jodi Hanson Bond, quien estuvo en Nicaragua y se reunió con nuestro Presidente en meses pasados. Ella dice al Comandante Daniel :



“Estimado Presidente Ortega :



En nombre de la Cámara de Comercio Americana, deseamos extender nuestra felicitación por su Re-elección como Presidente de Nicaragua.



La Cámara Americana és la mayor Federación de Negocios del Mundo, y representa los intereses de más de 3 millones de Empresas de todos los tamaños, Sectores y Regiones, y estamos orgullosos de representar a los Inversionistas estadounidenses en Nicaragua. Para reiterar lo dicho durante nuestro Encuentro hace algunos años, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y sus Miembros, valoran profundamente nuestra relación con Nicaragua.



Al iniciar su Nuevo Mandato Presidencial, la Comunidad Empresarial de los Estados Unidos, desea hacer énfasis en el efecto transformador que el Respeto al Estado de Derecho tiene sobre la creación de Empleos, el aumento de la Prosperidad Económica y la Promoción de la Innovación. Esperamos trabajar con Usted, su Gobierno, y el Sector Privado nicaragüense, para continuar aprovechando el éxito del DR-CAFTA, y ampliar los Lazos Comerciales, de Inversión y Amistad entre nuestros dos Países, Estados Unidos y Nicaragua, Nicaragua y Estados Unidos.



El 5 de Junio de 2017 estaré en Managua para la Conferencia de la Asociación de Cámaras de Comercio Americana de Latinoamérica y el Caribe. És una Conferencia que lleva por nombre “El Futuro de los Negocios de la Conferencia Americana”, y se realizará conjuntamente con AMCHAM-Nicaragua. Será un Honor reunirme nuevamente con Usted, para continuar nuestro Diálogo, y abordar Nuevas Ideas para mejorar las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos, en beneficio de ambos Países”.



Hermosa Carta también de la Vicepresidenta de la Cámara de Comercio Americana de los Estados Unidos, U.S. Chamber of Commerce, Vicepresidente para las Américas.



Será un honor para mí, dice ella, abordar Nuevas Ideas, continuar nuestro Diálogo para mejorar las Relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos, en beneficio de ambos Países.



Vamos a estar enviando estos Mensajes a nuestros Medios para su difusión.



Luego comentar, informar, que vamos a estar también realizando en nuestro País una Reunión del Comité de Palestina, de Naciones Unidas, los próximos días : 3, 4, y 5 de Febrero. Esta Reunión és coordinada por nuestra Vicecanciller y Embajadora ante Naciones Unidas, María Rubiales. Van a estar aquí Representantes de Senegal, Malta, Ecuador; Palestina, por supuesto; Costa Rica, España, y Países de la Comunidad Nuestroamericana.



Así es que, con muchísimo gusto vamos a recibir a este Comité de Palestina, de las Naciones Unidas, que sesionará nuevamente en nuestro País el 3, 4, y 5 de Febrero de este año.



Luego tenemos, Compañer@s, la realización esta mañana del Encuentro de Gobiernos Locales con una Agenda intensa. Estamos compartiendo todo lo que haremos para mejorar la Calidad en Educación; estamos además capacitándonos. Cada una de estas Reuniones también tiene un Componente de Capacitación en el Uso de las Redes Sociales y las Tecnologías de Educación. Estamos compartiendo todo el Plan para capacitarnos y fortalecer la Cultura de Prevención.



El Ministerio de Educación expone sobre todos los Planes de este año; también INAFOR. Y vamos a continuar elaborando Perfiles para Proyectos Turísticos, de manera que podamos desarrollar el Turismo de mejor forma en cada uno de nuestros Municipios. Y asegurar igualmente, és el Punto Central de la Agenda, la Facilitación, todo lo que tiene que ver con Facilitación de los Proyectos y Emprendimientos, Pequeños, Medianos y Grandes, en cada uno de los Municipios.



La Alcaldía de Estelí nos reporta que va a estar celebrando el 15 de Enero el 47 Aniversario de la Heroica Caída del Poeta Sandinista Leonel Rugama. Una Actividad en el Cementerio, en el Parque, y un Festival de Poesía, y Música Testimonial, por la tarde-noche. Todas las Actividades en conjunto con el Movimiento Cultural Leonel Rugama de Juventud Sandinista 19 de Julio.



El Movimiento Leonel Rugama no sólo va a estar en Estelí, sino que también estará aquí en Managua los días 15, 17, y 19, acompañando a Leonel, con Música y Poesía, en el lugar donde cayó heroicamente combatiendo, gritándole a la Guardia Nacional : “Que se rinda tu Madre !”. Y celebrará también, en esos mismos días, el 150 Aniversario del Nacimiento de nuestro Poeta Rubén Darío.



Las Alcaldías nos han remitido también Actividades que están desarrollando... Primero vamos a hablar de los sismos : 2

en nuestro Territorio, y menores a 4 grados. Uno de 4.1 en Punta Arenas, Costa Rica, en el Ámbito Centroamericano.



Los Volcanes en su estado de actividad habitual. Continúan los cielos nublados, dice INETER, por un Fenómeno de altas presiones localizado en el Océano Atlántico; probabilidad de lluvias aisladas y entre ligeras a moderadas en el Caribe, y en el Río San Juan donde hemos tenido algunas inundaciones atendidas, como contábamos ayer.



Tenemos al SINAPRED realizando Capacitaciones, y al mismo tiempo atendiendo las incidencias por lluvias y por vientos.



Reunido el Doctor González y la Dirección de Bomberos, las Asociaciones de Bomberos del Ministerio de Gobernación, planificando Acciones que contribuyan a la prevención y control de incendios en el País, como decíamos ayer, priorizamos la atención a Mercados, Centros Comerciales; priorizamos la atención a Actividades Religiosas, Culturales y de Diversión, o Recreativas.



El Doctor González me envió una Nota de Prensa que se va a circular a todos los Medios. Vamos a hacer énfasis en el cuido que debemos tener con los tanques de gas. Están preparando también una Reunión con los Distribuidores de Gas Butano, con los Gerentes de Mercados y las Asociaciones de Restaurantes y Comiderías.



La Alcaldía de Managua nos reporta que en los Proyectos más grandes que está desarrollando este año se generarán alrededor de 5,000 empleos directos : 800 empleos mensuales en el Estadio Nacional de Beisbol; el nuevo Gimnasio Nacional, 500 empleos directos; las distintas Etapas de Ampliación del Parque Luis Alfonso Velásquez, 250 empleos directos; el Complejo de Piscinas Olímpicas para los Juegos Centroamericanos, más de 100 empleos directos; los Pasos a Desnivel Las Piedrecitas y 7 Sur, 300 empleos directos; ampliación del Complejo Deportivo Hugo Chávez, 40 empleos directos; V Etapa del Paseo Xolotlán, 40 empleos directos.



También, 2,000 empleos directos en los Proyectos de Infraestructura : Drenaje Pluvial, Sanitarios; construcción de Calles, Andenes, Puentes Peatonales y Vehiculares, y Obras de Infraestructura Social.



No me totaliza el Compañero Fidel, pero el día lunes vamos a presentarles el total de estos empleos que está generando la Alcaldía de Managua con todos sus Proyectos este Año 2017... Tiempos de Victorias, por Gracia de Dios !



La Alcaldía de Masaya inaugura el Tiangue en Villa Bosco Monge con una inversión de 800,000 córdobas, y como Protagonistas 1,200 Familias. Esto és hoy, a las 4 de la tarde. Que nos informe el Alcalde Orlando, para el lunes, cuántos empleos significó esto.



También el Gimnasio Comunitario en la Comarca Las Flores, con una inversión de un millón 120,000 córdobas, y de Protagonistas 800 Familias, se inaugura mañana. Igual, necesitamos la cantidad de empleos que se generaron. Y adoquinado en el Barrio Nuevo Amanecer, 770,000 córdobas de inversión, se inaugura mañana; también Caminos en la Comunidad La Reforma. Vamos a pedirle la cantidad de trabajos que se generaron.



El Vulcanólogo, Doctor Marc Longpre, nos informa el INETER, nos visita en estos días. Él és Catedrático Residente de la Universidad Queen´s College, de Nueva York. Viene con Especialistas y Estudiantes de Doctorado en Vulcanología. Est@s Especialistas estarán en nuestro País por 21 días trabajando con l@s Especialistas del INETER en el Estudio de las Erupciones de la Caldera Monte Galán, y Análisis de los Depósitos de las Erupciones más recientes del Volcán Momotombo. Van a tomar muestras y van a llevárselas para analizarlas en los Estados Unidos.



El Compañero Fidel Moreno, de la Alcaldía, nos informa que la Ventanilla Única de la Construcción del Municipio de Managua ha recibido 52 nuevas Solicitudes de Permisos de Construcción : 28 para Viviendas y 24 para Infraestructura Comercial. Representa una inversión de 200 millones de córdobas, generando aproximadamente un total de 560 empleos.



Estamos hablando de la remodelación del Supermercado Palí Miraflores; estamos hablando del Edificio Ofiplaza 2, 4 Plantas; Edificio de Estacionamientos, 5 Plantas, Plaza Centroamérica, Rotonda Centroamérica; 8 Plantas, Oficinas Arcaly, frente a Claro Villa Fontana, y Ofibodegas Ofinova, ubicados al Sur de PriceSmart. Estamos hablando de 560 empleos directos más.



Desde el Ministerio de Salud me llega la información de la importante Actividad que se desarrolla hoy : Operación Sonrisa y Ministerio de Salud presentan hoy viernes 13, en el Restaurante Campestre de Bonanza, el Proyecto “Cirugías para el Pueblo” a implementarse en los Hospitales de Siuna y Bonanza. Para mejorar el acceso a Cirugías Seguras a través de Equipamiento Hospitalario y actualización del Personal de las Unidades de Salud.



És un Proyecto financiado por la Unión de Bancos Suizos a través de Operación Sonrisa-Nicaragua en coordinación con el Ministerio de Salud.



El Co-Fundador de la Operación Sonrisa, Doctor William Magee, está participando, así como nuestra Hermana, Licenciada Indiana Siu; Licenciado Jaffa Cohen, Operación Sonrisa-Nicaragua, entre otros. Y en representación de nuestro Gobierno, la Ministra de Salud Sonia Castro, la Ministra Marcia Ramírez, y el Ministro-Secretario Privado del Presidente, Paul Oquist.



Tenemos más de 35,000 Consultas por las Clínicas Móviles de Salud; Encuentros y Capacitaciones, del Ministerio de Salud.



Hoy se reúne la Comisión Nacional de Educación y va a puntualizar todos los Planes para el Primer Trimestre del Curso Escolar 2017. Particularmente, nos corresponde ahora enfatizar en Arte, Cultura, Tradición, Tecnologías, Cultura de Prevención y Preparación ante Desastres Naturales, los Simulacros, los Ejercicios... ver todas las Rutas Educativas del 2017.



Al mismo tiempo estamos reanudando las Matrículas el lunes 16. Tod@s estamos avisad@s que en todos los Centros Educativos Públicos del País las Comisiones de Matrículas atenderán a las Familias que acudan a matricular a sus Hij@s. El Trámite és ágil, ordenado, y con gran Cariño.



Tenemos además los Cursos Libres, ayer le pedíamos a Salvador los números : Más de 25,000 Estudiantes participando en Actividades Formativas, Deportivas, Artísticas y Recreativas. También Reforzamiento Escolar Solidario, 24,144 Estudiantes han participado, más 3,305 Docentes, y 1,262 Estudiantes Monitores Solidarios de la Federación de Estudiantes de Secundaria.



Del 16 al 20 de Enero, Capacitación Nacional a Docentes, para desarrollar Talleres de Actualización con 44,000 Docentes en todo el País, para Actualización Pedagógica, Tecnologías, Innovación, Emprendedurismo, y Metodología para Mejorar la Calidad.



Tenemos también el 20 de Enero, Mesa Redonda Nacional organizada en nuestro País por el Sistema Nacional de Producción, para hablar de la Agricultura. Esto és en el marco de la Estrategia del Programa País del FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. El Sistema Nacional de Producción atendiendo esta Mesa Redonda; coordinándola.



Luego, 42 Ferias de la Economía Familiar en distintos Municipios del País. En el Parque Nacional de Ferias, la Feria Escolar.



Cruceros de Noruega, “Norwegian Jewel”, en San Juan del Sur, hoy; “Navegador de los 7 Mares”, en Corinto, Chinandega.



Luego, Desfile Conmemorativo de la llegada de Rosa Sarmiento, Ciudad Darío, Matagalpa; Presentación de Comparsas en el 150 Aniversario del Natalicio de nuestro Gran Rubén; Noches Culturales en Granada... Y todas las Celebraciones! Tenemos Fiestas al Señor de Esquipulas; Fiestas en el Municipio El Rosario, se celebran dos veces al año las Fiestas Patronales, en este mes de Enero y luego en Octubre. Ahí están de Fiesta, el INTUR está participando. Y en Diriá, San Sebastián, además de Diriamba, por supuesto; Acoyapa, Chontales, celebra también a San Sebastián, y el INTUR participando.



Luego, gran cantidad de Actividades durante el fin de semana : “Noches de Algarabía Estiliana” en Estelí, por ejemplo; Rondalla de Marimba de los Hermanos Palacios; Elección de la Musa Dariana, y Presentación del Ballet Macehualt, en Ciudad Darío... Cantidad de Actividades que vamos a informar desde los Medios.



Tenemos también al Instituto de Cultura participando en distintos Festivales, en Diriamba, Ciudad Darío, León, y Managua. Tiene una Exposición de Artistas Plásticos nicaragüenses en la Sala Armando Morales, del Instituto de Cultura.



Viernes 13 de Enero... El Compañero Salvador Mansell nos reporta : Colinas del Memorial, Distrito I de Managua... 515 habitantes, 100 casas, 9 empleos temporales; Comunidad Maizama, Esquirín, y Las Vegas, Muy Muy, Matagalpa... 860 habitantes, 8,653,000 córdobas de Inversión. Así Seguimos, EN AMORANICARAGUA, Cambiando Nicaragua !



Y mañana sábado 14, en Condega, 284 habitantes; en La Medalla, El Tuma-La Dalia, 375 habitantes estrenando Energía Eléctrica... ¡Estrenando tod@s Energía Eléctrica! 5 millones 190,000 córdobas de Inversión. Así Cambiamos Nicaragua, para Bien, para Mejor, y sobre todo, en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad. Nos reporta el Compañero Salvador Mansell.



El Compañero Johnny Gutiérrez nos escribe desde El Castillo, está de visita acompañando a las Comunidades inundadas, y haciendo el Balance también de las pérdidas de cultivos, como consecuencia del Río que se salió de su caudal... Río de Santa Cruz, por el Puente Santa Cruz, explica el Alcalde Johnny Gutiérrez.



Y por último, para hacer más énfasis en este tema que és tan doloroso, la cantidad de fallecid@s que hemos tenido en los 11 días del mes de Enero, como consecuencia de accidentes de tránsito. Llevamos 1,124 accidentes en solo 11 días; 31 muertos, 27 accidentes fatales. Estos accidentes ocurren, los fatales : 22 en Carreteras, 6 en calle, 3 en Caminos; 8 en Managua, 4 en Chinandega, 4 en Rivas, 2 en Estelí, 2 en Masaya, 2 en Chontales, 2 en Jinotega,

2 en Matagalpa, 1 en Nueva Segovia, y 1 en León, Granada, Río San Juan, y el Triángulo Minero. Uno en cada lugar.



Los principales vehículos involucrados en los accidentes fatales, son : motocicleta, 10; automóvil, 6; camión, 4; camioneta, 3; bus, 3. Causas principales : Exceso de velocidad, 6; invasión de carril, 5; imprudencia por no guardar la distancia, 5; también imprudencia, estado de ebriedad, 4; también imprudencia, desatender Señal, 3; imprudencia peatonal, 3. Veintidós Hombres, de los cuales 3 son Niñ@s y 9 Hermanas Mujeres. Nos informa el Comisionado General Francisco Díaz.



Yo comparto estos datos dramáticos con tod@s nosotr@s, Familias nicaragüenses, para que tengamos más cuidado; para que seamos más prudentes; para que evitemos tragedias. Porque cada uno de estos fallecid@s implica una tragedia, un dolor, un sufrimiento para las Familias nicaragüenses.



Vamos a insistir mucho en la Campaña de Prevención. El Comandante Daniel ha orientado al Comisionado General Díaz, para que trabajemos junt@s en una Campaña Nacional de Prevención, desde la Policía Nacional, desde la Jefatura de la Policía Nacional que atiende Tránsito, desde el SINAPRED, para ver qué más podemos hacer, para llamar a la Responsabilidad y a la Prudencia.



Compañer@s, vamos a seguir en comunicación. Esta tarde tenemos Reunión de nuestro Consejo Nacional y, vamos a tener más Actividades que van a ser reseñadas a través de los Medios de Comunicación.



Mientras tanto, nuestro Comandante Daniel nos Abraza a tod@s. Firmes, como estamos cada un@ de nosotr@s, el Equipo de Trabajo suyo, orientados por él, en el Compromiso de Seguir Cambiando Nicaragua, en Unidad, en Estabilidad, en Tranquilidad, en Seguridad, en Paz. Fortaleciendo y construyendo la Paz todos los días... la Paz y la Unidad, que son la clave para la Seguridad, la Tranquilidad y la Armonía; para la Convivencia Armoniosa en nuestra Nicaragua. Seguir Cambiando Nicaragua, para avanzar en la Lucha contra la Pobreza, para que Tod@s Vivamos Mejor.

Muchas gracias, Herman@s. Que tengamos un buen fin de semana. Si no hay nada especial no nos comunicamos sino hasta el lunes. Si hay algo especial nos comunicaremos al instante.



Muchas gracias... El Abrazo de nuestro Comandante Daniel, a tod@s, a cada un@; el Abrazo de tod@s nosotr@s l@s que estamos aquí, pendientes, vigilantes, y trabajando con Orgullo y Alegría de servirles a ustedes, y serviles, conscientes del Privilegio que ustedes nos han dado. Gracias, Compañer@s.