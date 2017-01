Wolfgang Gehrcke, 13 de enero 2017

http://www.wolfgang-gehrcke.de/de/article/1881.bruderschaft.html



Traducción no oficial de artículo del Diputado de l partido Die Linke



La cooperación de la Izquierda en América Latina, la relación de la izquierda europea con la izquierda latinoamericana y un giro de la política alemana con Nicaragua hacia más contenido y cooperación fueron los temas centrales de la reunión con el presidente Daniel Ortega, que fue posible para mi sorpresa al fin de mi estancia.



Desde el comienzo del encuentro ambos lo teníamos claro: no sólo la convergencia actual, sino también los vínculos políticos históricos determinaron el ambiente de la conversación. Mi comentario: "Comandante Daniel, de los dos yo soy el mayor" (2 años), y Daniel Ortega me responde: "Sos mi hermano mayor, por así decirlo". Muchas de las cuestiones que nos preocupan en Europa, le preocupan también a la Izquierda en América Latina. ¿Qué será de la Unión Europea? ¿Qué pasará con el Euro? ¿Qué tan importante es Rusia para Europa? ¿Cómo se ajustarán a la era de Trump? Un intercambio de ideas muy franco y una conversación emocionante.

Al finalizar los interlocutores nicaragüenses me recordaron que una vez, ya en la fase final del régimen de Somoza, invadí con unas compañeras y compañeros la Embajada de Nicaragua en Bonn. Queríamos evitar - y lo conseguimos - que en los últimos días de los militares se llevaran los archivos de la época de Somoza. Un procedimiento penal puesto en marcha por lo acaecido se desvaneció debido a que los compañeros de Nicaragua - el Frente Sandinista que había asumido el poder - notificaron de manera creíble que habíamos sido invitados por ellos.

"Hermano menor, cuídate ", desde mi punto de vista es una consideración válida por la responsabilidad que tiene Ortega no sólo con él, su familia y su país, sino también con el movimiento de la Izquierda en América Latina en su conjunto. La izquierda aquí se está reagrupando, es solidaria con Venezuela y su Presidente Maduro.

Hermano menor y mayor- una hermandad por la justicia social y global, por la paz, la democracia y la responsabilidad ecológica. Esto es necesario de hecho y a nivel mundial.