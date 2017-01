Frente Nacional de Trabajadores - Boletín del 16 de enero 2017

Necesitamos abrigar y cuidar a nuestros niños y ancianos Medidas de prevención que deben tomar en cuenta los padres de familia para proteger a sus hijos de las enfermedades respiratorias, provocadas por los cambios de temperatura y los fuertes vientos que azotan al territorio nacional. El viento, el polvo y las bajas temperaturas pueden provocar cuadros respiratorios que de no ser atendidos a tiempo podrían derivar en complicaciones. Se aconseja a los padres de familia que deben de cuidar de los niños y niñas. Hay que arroparlos, no permitir que estén expuestos al agua por tanto tiempo, no hacer contacto con el humo de cigarrillo, humo de leña. Hay que evitar que persona que presenten cuadros respiratorios se aproximen a los niños más pequeños, así como no compartir utensilios como vasos o cucharas, y en caso que el menor presente fiebre, tos o diarrea acudan de forma inmediata a la unidad de salud más cercana. Por lo general los niños empiezan con gripe y esta se puede complicar y hacerse neumonía o generar crisis de asma. Si el niño no está comiendo y las respiraciones son más seguidas y los ven decaídos acudan a la unidad de salud más cercana. Inicia primera distribución de la Merienda Escolar 2017 Lunes 16 de Enero 2017 | Nohemy Sandino En cumplimiento de las instrucciones del Presidente Daniel Ortega y la Compañera-Vicepresidenta Rosario Murillo, este lunes inició la primera distribución de la Merienda Escolar 2017. Este primer envío de la Merienda Escolar, del Programa Integral de Nutrición Escolar 2017, consiste en llevar alimentos para los primeros 60 días del Calendario Escolar, con la entrega de 208 mil 558 quintales de diferentes alimentos. Estos alimentos son entregados a más de 1 millón de niños y niñas de las Escuelas Públicas de Pre-escolar, primaria; así como la Primaria a Distancia en el Campo, Secundaria a Distancia en el Campo y la Formación en las Escuelas Normales, donde se preparan los docentes del país.