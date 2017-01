ROSARIO : Alcaldías desarrollan importantes proyectos de Emprendimiento

Declaraciones de Compañera Rosario Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



16 de Enero del 2017



Muy buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre ! Hoy és lunes 16 de Enero, y aquí estamos, gracias a Dios con Salud, y trabajando duro ! Trabajando para servirles, como siempre.



Tuvimos una interrupción del Servicio de Energía esta mañana, e inmediatamente nuestro Comandante Daniel convocó al Gabinete de Energía : Compañero Salvador Mansell, Compañero Francisco López, Compañero Ernesto Martínez Tiffer, e incorporó también a Don César Zamora; han estado trabajando toda la mañana.



En 52 minutos se pudo restablecer totalmente la Energía; han dado explicaciones en dos oportunidades los Miembros del Gabinete de Energía, y también el Señor César Zamora, en relación a por qué se dio la falla y cuánto duró, o cuánto tardamos en restablecer el Servicio.



Me dice el Compañero Ervin Barreda que ya está casi restablecido en todo el País, en términos del Servicio de Agua que se interrumpe cuando se va la Energía. En Internet también tuvimos interrupciones que fueron atendidas, y parece que tenemos ya restablecido todo el Servicio.



Más tarde, los Compañeros del Gabinete de Energía sostendrán otro Encuentro con nuestro Comandante Daniel, y darán Declaraciones para explicar las medidas que ha orientado el Comandante Daniel tomar, para atender este problema que no se nos estaba dando antes y que tiene que ver con la Interconexión en Centroamérica.



Así que vamos a estar pendientes de las explicaciones que nos den nuestros Expertos, nuestros Especialistas, Compañeros que están integrados en ese Gabinete de Energía, que atiende directamente el Presidente de la República.



Luego, Compañer@s tenemos también las Informaciones de este mediodía, vamos a dejarlas porque son muy importantes, en relación a todos los Proyectos que se están desarrollando en distintas Alcaldías de nuestro País.



Por ejemplo en la Ciudad de Granada, nuestra Alcaldesa, la Compañera Julia de la Cruz Mena Rivera, Doña Julita, nos manda el Informe completo de los Emprendimientos de este mes... Sólo en este mes se han abierto nuevos Negocios, nuevos Talleres, que han representado 1,011 Empleos, entre directos e indirectos.



Aquí hay un Listado : Un Hotel, Inversiones SECNA; CISA E. Chamorro, están construyendo una Bodega; Molinos de Nicaragua una torre recicladora de agua; SER Inversiones, Apartamentos. Tenemos construcción de cancha techada, esto és parte de lo que és el trabajo de la Alcaldía en el Modelo de Alianzas con el Gobierno Nacional; Puentes.



Tenemos también Centros de Salud que se están reparando; Obras que se están de-sarrollando para asegurar el Ornato, la Limpieza; y el Mercado Municipal también a cuenta de la Alcaldía, donde se realizan Obras para mejorar las condiciones de trabajo de l@s Comerciantes; Emprendimiento de Productos Plásticos, dice, Zapatos, Verduras. En general, la suma de todo esto llega a 31 millones 909,998 córdobas y, como les decíamos, entre Empleos directos e indirectos, 1,011 suma la Compañera Julia Mena.



Luego también en Jinotepe, donde esta semana se abrieron tres nuevos Negocios, incluyendo una Farmacia, Carnicerías, Comidas Rápidas, el Compañero Alcalde Mariano Madrigal nos está informando, pero no nos incluye aquí, vamos a pedirle que para mañana nos incluya los Empleos que esto representa.



El Compañero Leónidas Centeno nos habla de distintos negocios que también se están abriendo en el Municipio Cabecera de Jinotega, por ejemplo, Inversión Pública, dice, consiste en la construcción de un Edificio donde funcionará la Clínica Médica Previsional de Jinotega : 67 millones de córdobas, y 85 personas trabajando en la construcción. En los nuevos Negocios particulares que se están trabajando suman un total de 60 Personas.



Tenemos en el Municipio de Matagalpa la Empresa de Inversiones y Muebles “La Granja” que genera 60 Empleos mensuales durante todo el año; también Inversiones Vargas Pasquier, 30 empleos por tres meses; Gasolinera PUMA, 30 Empleos por dos meses; Edificio Comercial de 3 pisos, 20 Empleos por tres meses, Empresaria Juanita Castro; y el Parque Municipal de Exposiciones y Ferias que contará con el Museo Nacional del Café y Auditorio para 300 personas, 50 Empleos por tres meses.



Aquí la Compañera Guiomar Irías, del INIFOM, nos reporta que vamos a estar invirtiendo, desde las Alcaldías, 80 millones de córdobas este año, sólo en los Mercados; generando, en todo lo que és mejoría o rehabilitación de Mercados 2,051 Empleos. Así es que, mañana vamos a estar dando más información.



El Estadio Municipal, dice aquí, inversión de 9 millones de córdobas, 50 empleos; esto és en Nindirí. En Villa El Carmen, 25 empleos con la perforación de pozos. Nagarote, Hotel de Playa y Surf en El Tránsito... 100,000 dólares, 60 Empleos. Nuevo Restaurante en Nagarote también, inversión de casi 200,000 dólares, 25 Empleos. Y ampliación del Laboratorio de Medicamentos PANZYMA, esto és en El Crucero... 2 millones de córdobas de inversión, 10 empleos; concluye la ampliación ahorita, en Enero del 2017; duró dos meses el trabajo. En Masaya, entre las Obras que reportamos el viernes, y lo que se hará esta semana, son 50 Empleos.



Luego tenemos la Buena Nueva del Convenio que INATEC suscribirá con el Ministerio del Trabajo, para capacitar a l@s Profesor@s de Derecho Laboral para que, desde el Ministerio del Trabajo tengamos mejores condiciones para defender los Derechos de l@s Trabajador@s, como lo hemos estado haciendo... Para continuar defendiendo los Derechos de l@s Trabajador@s !



Tenemos aquí también al Compañero Wilmor López que nos reporta las Celebraciones de esta semana : Jesús de la Buena Muerte, en Nandasmo, el martes 17 y miércoles 18, Luego, el Tope de San Marcos y ahí están las Imágenes de San Sebastián, San Marcos y Santiago, con todos los Bailes propios de estas Festividades. Esto és en Dolores, el jueves 19. Procesión de San Sebastián el 20, con todos sus Bailes. Sábado 21, sigue la Fiesta también en Acoyapa, Chontales, venerando a San Sebastián; y Celebración a Jesús del Divino Rostro en Nandasmo, Masaya, el fin de semana.



100 Aniversario se celebra este año, me dice Ronald Abud, Profesor, Maestro, del Nacimiento del Padre del Son Nica, Don Camilo Zapata. Así que están preparando una Celebración Monumental con más de 100 parejas bailando el Solar de Monimbó en el Desfile Patrio... Adelante, Ronald !



También va a estar presente, y lo sabemos, lo hemos leído ya, en todas las Celebraciones de Diriamba, festejando a San Sebastián... El Güegüense en Diriamba, Ronald Abud, Maestro de Generaciones !



Compañer@s, el Volcán Telica, dos explosiones el día de ayer; el Volcán San Cristóbal, un sismo de 2.4; y nuestros Volcanes, el resto, en su estado de calma o actividad habitual.



Nueve sismos en nuestro Territorio el fin de semana : 3 por Fallamiento Local, y 6 en la Zona de Subducción, pero todos menores a 4 grados. También hubo sismos mayores a 4 grados, eso sí, en El Salvador 4.3, hoy por la mañana, y luego un terremoto en las Islas Fiji la madrugada del sábado, pero a 152 kilómetros de profundidad, de 6.1.



El Clima sigue más o menos con el mismo comportamiento que hemos tenido hasta ahora.



Los Programas Emblemáticos... Plan Techo, continúan llegando a las Familias nicaragüenses : Distrito II de Managua; El Crucero también. Luego tenemos los 2,500 Paquetes Alimentarios Solidarios aquí en Managua; Sillas Ruedas en Rivas y Carazo; Viviendas Solidarias, 30 en Managua.



El Doctor Guillermo González nos reporta la atención a las inundaciones en el Río San Juan; y también las explosiones del Volcán Telica.



Igualmente nos pasó los Acuerdos de la Reunión del Cuerpo Unificado de Bomberos de Nicaragua, con quienes vamos a desarrollar un Plan de Capacitación Nacional para todos los Bomberos. Y luego la Estrategia de Actuación del Cuerpo Unificado de Bomberos de Nicaragua que se seguirá trabajando para presentarse a partir del mes de Febrero en distintos Municipios del País, para ampliarlo, para recoger aportes, y sobre todo, para Seguir Trabajando Junt@s y atendiendo estas Calamidades, estas Desgracias, estos Siniestros que, desgraciadamente, son muy frecuentes en nuestro País.



Alcaldía de Managua... Jornada de Limpieza de Cauces y Canaletas, preparando el Plan Invierno 2017 : Van a limpiar casi 60 kilómetros de 27 cauces, remover sedimentos y basura, limpiar 6,287 tragantes, desarenar 20 Micropresas, evacuar aproximadamente 6,000 toneladas de basura y sedimento de los cauces, y 80,000 toneladas de sedimento de las Micropresas.



El Ministerio de Salud nos reporta que continúa la Lucha Antiepidémica... una cantidad de visitas realizadas, millones ! Aquí tenemos las Jornadas de Limpieza, Visitas Casa a Casa, la Atención en puntos claves, entre Mercados, Vulcanizadoras, Distribuidoras, Chatarreras, Cementerios, etc., etc.



La OPS-OMS reportó el 6 de Enero la ocurrencia de casos de Fiebre Amarilla en 6 Municipios del Estado de Mina Gerais en Brasil, y ya hay una Alerta que ha llegado a nuestro Ministerio de Salud. El brote más reciente fue en el 2002-2003, cuando se detectaron 63 casos informados, incluyendo 23 muertes.



El Ministerio de Salud tiene ya también, en realización, todas sus Propuestas de Atención; está elaborando un Plan, “Vigilancia Epidemiológica”, para captación temprana; seguir garantizando la Vacunación.



Y pedir la Tarjeta de Vacunación és una valoración que se va a hacer en la Reunión de la Comisión Nacional de Turismo, en Aeropuertos, Puertos de ingreso al País, para ver la posibilidad de pedir la Tarjeta de Vacunación contra Fiebre Amarilla al momento de ingresar al País, a los viajeros procedentes de Países endémicos donde se estén presentando los brotes de Fiebre Amarilla. Ya Honduras y El Salvador en Centroamérica están aplicando este requisito. Vamos también a consultarlo con nuestro Presidente; mañana les informaremos.



Brigadas Médicas hay 16 en nuestro País : 15 de Estados Unidos, una de Canadá. A todas nuestro agradecimiento.

40,000 Atenciones en las Unidades Móviles de Salud; también estamos inaugurando Puestos de Salud; realizando Cursos de Medicina Natural; Jornadas de Atención Médica Especializada en distintos Hospitales, estamos hablando de Ultrasonidos, y estamos hablando de detección temprana del Cáncer de Próstata.



Ferias de Salud; Operación Sonrisa en Bonanza, donde se logró avanzar por la disposición de l@s Trabajador@s del Hospital. Y al mismo tiempo, el Presidente de Operación Sonrisa planteó, y eso és importante : Que Nicaragua és un buen lugar para desarrollar el Proyecto de Cirugía Segura, ya que tenemos un Modelo de Alianzas donde está involucrado el Sector Privado, un Gobierno comprometido, y la población participando en Protagonismo decisorio.



Tenemos también, desde el Ministerio de Educación, los Cursos para Docentes; el traslado de la Merienda Escolar que ya habíamos anunciado; la reanudación hoy del Proceso de Matrículas, y Aulas Nuevas inaugurándose en San Miguelito, Río San Juan. Entregándose además, al Ministerio de Educación, 5,000 bicicletas en el Modelo de Alianzas... La Empresa CLARO, Fundación Carlos Slim, está entregando 5,000 Bicicletas para entregarse a l@s Mejores Estudiantes de Educación Primaria y Secundaria a Distancia en el Campo.



El Ministerio de la Economía Familiar entrega vacas a Protagonistas del Bono Productivo Alimentario en Boaco, también Patios Saludables. Y preparándonos para la Feria Escolar No. 2 que se realizará este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias.



Se entregan Certificados de Bonos Turísticos, esto desde el INTUR, a Protagonistas de Pequeños y Medianos Negocios en Chinandega y León. Estamos también participando de las Actividades Festivas en el Departamento de Carazo, en Acoyapa, Chontales, y en Larreynaga, León, donde se realizan los Rezos a la Venerada Imagen de Nuestra Señora de La Merced.



Recordemos que el 18 estará la Asamblea Nacional realizando una Sesión Solemne en Ciudad Darío, donde la Presidencia de la Asamblea, el Doctor Gustavo Porras, ha invitado a participar a destacados Intelectuales Darianos, que acompañarán a la Directiva de la Asamblea en esa importantísima Celebración.



Por otro lado, también el día 18 nuestro Presidente estará juramentando al Gabinete de Gobierno, y saludando el 150 Aniversario del Nacimiento de nuestro Gran Rubén, en Compromiso de Victorias, en Compromiso de Ir Adelante, para hacer Grande la Patria, como quería Rubén, como queremos tod@s.



Compañer@s, la Comisión Nacional de Turismo sesionó el Viernes 13 y están trabajando



Coordinaciones Estratégicas con INATEC, Ministerio del Trabajo, y Migración; preparándonos también para la Semana Santa, mejorando los Centros Turísticos; actualizando la Estrategia Nacional de Turismo; organizando la participación en Eventos Internacionales, y dándole seguimiento en el día a día a todas las Actividades que hay en nuestro País, para incorporarlas en el Calendario de Eventos Especiales que promueven Turismo, como el VI Festival del Tabaco que se desarrollará en Granada, Masaya y Estelí.



Asimismo estamos mejorando, como hemos dicho, la atención a Turistas y Pasajer@s en las Fronteras Norte y Sur; esperamos tener esto concluido antes de Semana Santa. Para Trámites de Empresas Turísticas se implementará una Ventanilla Única que abriremos en coordinación con INIFOM en Febrero.



El Compañero Salvador Mansell nos reporta que estamos inaugurando Energía Eléctrica para 2,254 habitantes en 431 casas, Comunidad Los Chagüites, Distrito VI, y Carlos Núñez, Sector A del Distrito II de Managua; Comunidad Sector 2 de Terrabona, en Matagalpa... 260 habitantes; inversión de 5 millones de córdobas del Programa Nacional.



Aquí el desafío és que mantengamos la estabilidad en el Servicio de Energía que llega a todo el País, y esa és la Instrucción que ha dado nuestro Comandante Daniel a l@s Compañer@s del Gabinete de Energía. Vamos a estar conociendo más detalles de sus Instrucciones y cómo se aplicarán, el día de mañana.



Compañer@s, decíamos que el día miércoles nuestro Presidente va a estar juramentando al Gabinete de Gobierno. El día de hoy se publicó el Gabinete de Gobierno, está el Listado de cómo está configurado el Gabinete de Gobierno en La Gaceta; mañana vamos a hacer más comentarios al respecto.



Compañer@s, les Saludamos y les Abrazamos en Compromiso de Luchas y Victorias, trabajando todos los días. Pidiéndole a Dios, invocando a Dios, Su Gracia, Su Salud, Su Inspiración, Su Iluminación, para desarrollar todas las Tareas que nos corresponde desarrollar, Unid@s, en el Modelo de Alianzas, Diálogo y Consensos, para cosechar los Triunfos que tod@s queremos.



Mañana vamos a comentar también más sobre un Programa Especial que nuestro Comandante Daniel ha orientado, para asegurar que agilicemos los Procesos de Instalación de Agua Potable, Agua y Saneamiento, en los Municipios de nuestro País. Mañana lo comentamos. És una buena noticia que queremos compartir el día de mañana.



Compañer@s, estamos en comunicación en cualquier momento, si alguna circunstancia lo amerita, sino será mañana a la misma hora, si Dios lo permite. Tenemos Reunión esta tarde de nuestra Comisión Nacional de Facilitación, y sobre todo de Trabajo, alrededor de la generación de Proyectos de Facilitación, valga la redundancia, de todos los Permisos y Trámites, para garantizar que vayamos todavía más rápido; garantizar que avancemos con el ritmo que ustedes nos demandan.



Gracias, Compañer@s. Si no hay nada más, como decíamos, de aquí a mañana, será mañana a mediodía, si Dios lo permite. El Abrazo de nuestro Presidente, el Comandante Daniel, para tod@s, y para cada un@.