ROSARIO : "Estamos en todos los Ámbitos trabajando para fortalecer la Facilitación, el Modelo de Alianzas, Diálogo, Consensos"

Declaraciones de Compañera Rosario Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

17 de Enero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy Martes 17 de Enero. Nos recordamos que el día de mañana nuestro Presidente-Comandante Daniel juramentará al Gabinete de Gobierno en Sesión Solemne que estaremos transmitiendo por el Canal 6, Nicaragüense por Gracia de Dios !



También comentarles, que nuestro Presidente orientó al Ministerio de Salud elaborar una Resolución Ministerial que ya está elaborada, la Resolución Ministerial 18-2017, con las Medidas ante la Alerta por Fiebre Amarilla que emitió la OPS/OMS.



La Medida indica que tod@s l@s viajer@s que ingresen a Nicaragua procedentes de una Zona respecto de la cual la OPS/OMS ha determinado que existe riesgo de transmisión activa, deben cumplir con el requisito de presentar Certificado Internacional de Vacunación contra esa enfermedad.



Qué Países son ? Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela; y del Continente Africano todos los Países, excepto la República Democrática del Congo, Tanzanía, Santo Tomé y Príncipe, y Somalia.



El Certificado debe ser extendido por la Autoridad Sanitaria Competente del País de Procedencia, y debe tener al menos 10 días de vigencia cuando la persona ingrese al País.



Está instruyéndose a todas las Autoridades de nuestro País a Nivel Nacional, a los SILAIS y a los Municipios, a cumplir con la Resolución Ministerial que ha orientado el Presidente de la República para protegernos de la Fiebre Amarilla. Estamos haciendo llegar esta Resolución a l@s Compañer@s de Migración, Policía, Ejército, y por supuesto, el Ministerio de Salud lo hará llegar a todos los SILAIS del País.



Estamos, entonces, cumpliendo con la Instrucción de protegernos frente a la Alerta por Fiebre Amarilla exigiendo el Certificado Internacional de Vacunación contra esa enfermedad.



Hoy por la mañana tuvimos un sismo en nuestro Territorio, de 2.9. Los Volcanes en estado de calma relativa. El INETER informa que se empiezan a debilitar las altas presiones, siempre habrá algunas

lluvias, y las temperaturas ya van a ser más calurosas.



También nos informa el INETER que llegará a nuestro País un Especialista, el Sismólogo alemán, Doctor Helmut Grosser, quien estará presentando a nuestr@s Especialistas del INETER, los trabajos realizados para instalar el Centro de Asesoramiento de Tsunamis para Centroamérica, y se discutirán temas relacionados al fortalecimiento de la Red Sísmica Nacional.



El Doctor Grosser por muchos años se desempeñó como Experto en Investigaciones Geo-Científicas de Potsdam, Alemania, y hoy trabaja como Asesor Científico para distintas Instituciones de la República Federal Alemana. Con amplia experiencia en el Campo de la Sismología y la Evaluación del Impacto de fuertes terremotos en la Infraestructura.



El día de mañana, una gran cantidad de Actividades se desarrolla en todo el País saludando el 150 Aniversario del Natalicio de nuestro Gran Rubén : Aquí en Managua, estará la Alcaldía presentando Obras Teatrales en el Monumento a Rubén Darío; y luego el viernes a las 5 de la tarde, el Recital de Poesía Dariana “Tiempos de Victoria”, en el Paseo Xolotlán.



León está de fiesta ! Ciudad Darío está de fiesta... Mañana habrá Sesión Solemne de la Asamblea Nacional en Darío, donde participarán destacados Intelectuales Darianos acompañando a la Directiva de la Asamblea Nacional, a l@s Diputad@s, y a l@s Alcaldes del Departamento de Matagalpa. Y luego, en la Sesión de Juramentación de l@s Ministr@s, Viceministr@s, Asesor@s y Secretari@s Generales se estará también rindiendo Homenaje a nuestro Gran y Universal Rubén Darío.



El Doctor Guillermo González nos reporta que sigue haciendo Capacitaciones, Reuniones, preparándonos para fortalecer la Cultura de Prevención. En este caso, el día de hoy realiza una Reunión Especial para preparar el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios 2017.



El INETER nos informa que se está proponiendo instalar una Estación Meteorológica Telemétrica en el Municipio de San Juan de Nicaragua; está tomando todas las medidas para coordinarse con el INIFOM e instalar la Estación en lugares donde puedan permanecer esos Equipos seguros, y no afecten el funcionamiento de los Pozos de Agua Potable del Municipio.



Tenemos también, el Plan Maestro para el Desarrollo Urbano del Municipio de Managua, que se estará presentando el día Jueves 19, a las 10:00 a.m., en el Parque Japonés. Esto lo reporta la Alcaldía de Managua.



Se realizarán una serie de Visitas de Seguimiento y Supervisión de los Proyectos principales de la Alcaldía de Managua, en particular, los Proyectos que tienen que ver con Parques, Cauces... Nos recordamos que estamos trabajando una cantidad de instalaciones que se preparan para los Juegos Centroamericanos. Todos estos Proyectos van a ser supervisados por la Alcaldía de Managua.



A propósito de Alcaldías... tenemos 9,536 Empleos generados en la ejecución de las 2,600 Calles Nuevas que están planificadas para este año desde todos los Gobiernos Locales, con una Inversión de 1,042 millones de córdobas; 9,536 nuevos Empleos, mientras duren las Obras. También, mejoramiento de 2,937 Calles con 3,000 Empleos, mientras dure la ejecución de las Obras; un total de 12,536 Empleos temporales generados por el mejoramiento de Calles. Esto nos reporta la Compañera Guiomar Irías, desde el INIFOM.



Las actividades de las Clínicas Móviles ya llegan a 45,000.



El Ministerio de Educación nos informa que desde ayer está matriculando Muchach@s, para completar la Meta. En el primer día se matricularon 45,746 Estudiantes, con lo que suman un millón 306,086 Estudiantes matriculad@s para el Curso Escolar 2017.



Cursos Libres de Verano que continúan; nuevos Cursos por Video para mejorar el Aprendizaje del Inglés en Secundaria. Esto és para capacitar mejor a l@s Docentes que imparten esta Asignatura... 1,000 Docentes del Ministerio de Educación.



100 Años del Natalicio del Compositor y Cantautor Camilo Zapata, que el Ministerio de Educación celebrará en grande en Septiembre.



La Comisión Nacional de Educación se reunirá hoy con Expert@s de la Universidad en Línea en nuestro País; estos llegaron desde la Universidad de Extremadura, España, y además el día jueves van a participar en la Reunión Nacional con los Gobiernos Locales que tenemos semanalmente, para explicar todo este Programa de Formación Docente, Formación Universitaria en Línea a l@s Alcaldes de todo el País.



El Compañero Salvador Vanegas nos explica, que mañana miércoles 18 de Enero se empiezan a trasladar los 625,000 Paquetes Escolares que se distribuyen al 100% de Estudiantes de Primaria Multigrado, Primaria y Secundaria a Distancia en el Campo, Preescolares Comunitarios y Educación Especial. Cada Paquete Escolar de los 625,000 que ya están listos, incluye una Mochila, 6 Cuadernos, Lápices, Lapiceros, Reglas, Tajadores, Lápices de Colores y Borradores.



La salida de estos Paquetes va a ser el día miércoles 18, saludando a nuestro Gran Rubén, porque hacemos Grande a Nicaragua trabajando por la Educación. La salida será cubierta por los Medios de Comunicación.



La Compañera Loyda Barreda, de INATEC, nos reporta que ya llevamos matriculad@s más de 20,000 Jóvenes y Adult@s en Carreras de Educación Técnica, en los 43 Centros Tecnológicos de INATEC. Dibujo Arquitectónico, Construcción Civil, Mantenimiento Industrial, Veterinaria, Agropecuario, Forestal, Cocina y Gastronomía, Administración, Contabilidad, Inglés, entre otras, están siendo escogidas por tod@s est@s Estudiantes, Jóvenes y Adult@s, que están matriculándose en el INATEC.



Usura Cero nos reporta entrega de Créditos a 1,706 nuevas Protagonistas organizadas en 501 Grupos Solidarios, en 79 Municipios del País.



El Ministerio de la Economía Familiar entrega vacas a Protagonistas exitosas del BPA, Programa del Bono Productivo Alimentario en Boaco; y celebra el Natalicio de Rubén Darío, en el Parque del Municipio de Ciudad Darío con una Feria.



Feria del Mar este fin de semana en la Plaza 22 de Agosto, desde las 9 de la mañana. Esta és una expresión del Modelo de Alianzas... 17 Protagonistas de Cooperativas y Emprendedores Privados, participando en esta Gran Feria del Mar cada 15 días, en la Plaza 22 de Agosto. También en Bluefields, frente a la Casa de la Cultura, Primera Feria del Mar con la participación de Protagonistas y Emprendedores Privados. Esto con el apoyo del Instituto de Turismo y la Delegación del MEFCCA.



Se entregan Certificados Turísticos a Pequeños Negocios desde el INTUR, en Carazo y Masaya. Luego está la participación del INTUR en todas las Fiestas Tradicionales, y en el 150 Aniversario del Natalicio de nuestro Gran Rubén, el día de mañana.



Salón Mombacho en el Hotel Holiday Inn : Mesa de Trabajo con participantes de Tour Operadores y Representantes de Cámaras e Instituciones de Gobierno; esto el día de mañana.



Luego, 15,000 Títulos de Propiedad vamos a entregar a igual número de Familias que representan aproximadamente a 67,500 Personas, en Chinandega, Jinotega, Estelí, León, Madriz... en todos los Departamentos del País ! Vamos a estar dando el detalle de estas entregas en los próximos días, pero ya están anunciadas : La primera entrega se realizará entre el Lunes 23 y el Domingo 29 de Enero; y la segunda del 13 de Febrero al 19 de Febrero. En esta primera fase son 5,000, pero son 15,000 los que entregaremos en el Primer Trimestre de este año.



Y Seguimos Cambiando Nicaragua ! Hoy martes, inaugurando Energía Eléctrica en la Comunidad El Portillo, esto és en el Municipio de San Rafael del Sur, Managua... 262 habitantes, 10 Empleos temporales; y la Comunidad Anexo Colonia San José Norte, también en San Rafael del Sur... 858 habitantes, 169 casas, 3 millones 700,000 córdobas.

Bueno, Compañer@s, nos reporta el Compañero Alcalde Johnny Gutiérrez, los Compañeros de Chinandega, y el Alcalde Róger Gurdián, sobre los Emprendimientos que se han abierto en los primeros 15 días de este año, y como no tenemos completa la información, ya le pedimos a la Compañera Guiomar que trabaje con l@s Alcaldes, para que nos hagan llegar la Inversión, el número de Empleos generados, etc. Mañana les daríamos los detalles.



Pero en los primeros 15 días del mes de Enero en Chinandega por ejemplo, se abrieron 53 Negocios entre Pequeños, Medianos y Grandes; y en León, 21, entre Pequeños, Medianos y Grandes. En el Departamento de Río San Juan no tenemos todavía claridad; vamos a pedirle al Compañero Johnny que nos mande los datos precisos.



Herman@s, acabamos de concluir la Reunión con el Consejo de Educación, estuvimos hablando de todas las Rutas Educativas para este año; fortaleciendo cada una de ellas. Recurriendo también, a más Programas Audiovisuales para aquellos Ámbitos, como Educación Especial, Deporte, Inglés, Historia, de manera que podamos nosotr@s continuar desarrollando la Calidad en la Educación, encontrando Fórmulas, Modalidades aplicables a nuestra Realidad. Fortaleciendo también en Educación el Modelo Público-Privado; la prioridad de este año és el fortalecimiento del Modelo de Alianzas, a la par que también en Educación estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con Tecnología.



Vamos a tener un Encuentro, el Ministerio de Educación, sobre Responsabilidad Social con Empresas, Empresari@s de todo el País, para fortalecer esa Unión que nos permite ser más efectiv@s en Ámbitos como la Educación también. Vamos a presentar a l@s Docentes un Programa Especial trabajado con las Empresas, para que puedan adquirir sus Medios Técnicos y Tecnológicos, fortalecer Capacidades, y elevar además, la posibilidad de trasladar Conocimientos a l@s Estudiantes.



El Compañero Salvador me va a hacer llegar mañana, la Ayuda Memoria de la Reunión que acabamos de sostener, y voy a estarles comentando más.



Compañer@s, estamos en todos los Ámbitos trabajando para fortalecer la Facilitación, el Modelo de Alianzas, Diálogo, Consensos; fortalecer toda la Capacidad que tenemos para desarrollar las Inversiones, los Emprendimientos, de manera que podamos asegurar que estemos avanzando en la creación de Empleos del Trabajo que nos demandan las Familias nicaragüenses, y que representan también, el fortalecimiento de la Seguridad, el Bienestar y la Paz, en nuestra Nicaragua.



El Abrazo de nuestro Presidente-Comandante Daniel, para tod@s, y para cada un@. Aquí estamos, en cualquier momento nos comunicamos si és necesario, sino será mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Que estemos tod@s bien. Gran Cariño. Gracias.