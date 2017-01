ROSARIO : "Hoy estamos conmemorando el 150 Aniversario del Natalicio, del Nacimiento de nuestro Universal Rubén Darío"

Declaraciones de Compañera Rosario Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

18 de Enero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre !



Compañer@s, hoy estamos conmemorando el 150 Aniversario del Natalicio, del Nacimiento de nuestro Universal Rubén Darío. Y lo hacemos en esta Patria que, como él bien dice, si bien puede ser Pequeña, uno Grande la sueña, la quiere, y trabaja para que sea Grande.

Queremos conmemorar y celebrar a Rubén en esta Patria Libre, donde todos los días estamos trabajando para fortalecer el Sueño de la Patria Libre de Pobreza... Quiero decir, fortalecer los Caminos, las Rutas que nos llevan, desde la Unidad, a esa Patria en Prosperidad, a esa Patria en Paz, a esa Patria Segura, a esa Patria donde, todos los días, encontremos Razones para Vivir, para Luchar, para Trabajar, basado, sobre todo, en el Amor Cristiano, en los Valores Cristianos, en nuestra Cultura Cristiana de Familia, de Comunidad; en la Solidaridad !



Dice Rubén : “Si pequeña es la Patria, uno grande la sueña”. Mis ilusiones, y mis deseos, y mis esperanzas, me dicen que no hay Patria pequeña”. Y eso és lo que nosotr@s afirmamos todos los días : No hay Patria pequeña ! Nos sentimos Grandes, nos sentimos Seres Humanos Fuertes, Capaces, porque hemos venido avanzando, hemos venido creciendo, hemos venido aprendiendo, hemos venido fortaleciendo el Cariño entre nosotr@s; hemos venido creando esa Patria que soñamos Grande, creándola a partir de nuestro Encuentro, de nuestro Trabajo, y sobre todo, del Amor que hacemos reinar entre nosotr@s.



Compañer@s, queríamos, en primer lugar, saludar a l@s Herman@s que en Italia hoy padecieron tres temblores esta madrugada; esto a 9 kilómetros de profundidad, en los mismos lugares castigados por los sismos del año pasado, y que causaron entonces 298 víctimas y destruyeron la localidad de Amatrice.



El temporal de nieve que afecta la Zona ha complicado las Operaciones de Rescate; pero se cree que no hay víctimas mortales. Así que, toda nuestra Solidaridad con est@s Herman@s de L´Aquila y Amatrice, en Italia. Dicen que el Metro, en Roma, como precaución, fue cerrado.



Luego, Compañer@s, comentarles que esta tarde vamos a estar en el Acto Solemne de Juramentación que nuestro Presidente presidirá. Él va a tomar el Juramento a l@s Ministr@s del Gabinete de Gobierno al final de la tarde, y vamos a estar en comunicación nuevamente.



Y hoy 18 de Enero, se realizó la Sesión Solemne de la Asamblea Nacional en Ciudad Darío; también hay cantidad de Eventos en todo el País. La Juventud rinde Homenaje a Rubén con Recitales de Poesía desde el Movimiento Cultural Leonel Rugama, en distintos puntos de la Patria : En el Teatro Municipal de Matagalpa, también en Nueva Guinea, El Limón, y Corinto. La Red de Comunicadores aplica hoy la Etiqueta #Darío150EnVictorias.



En nuestra Nicaragua tuvimos dos sismos : uno por Fallamiento Local, y uno en nuestras Costas, ambos menores a 4 grados. Los Volcanes en su estado de actividad habitual. El pronóstico del tiempo prácticamente és el mismo.

El Doctor González continúa la preparación de los Cursos en la Academia Nacional de Bomberos : “Cultura de Prevención”.



También tenemos Información que vamos a compartir, sobre las Reuniones que sostuvimos ayer con el Equipo del Ministerio de Educación, y con Salud, por la tarde.



Aquí el Doctor Porras y la Doctora Castro nos refieren, que estamos desarrollando Ferias y Actividades de Salud en distintos puntos del País; que llevamos casi 50,000 Atenciones en las Clínicas Móviles; que se inaugura la ampliación de la Sala de Nefrología Especializada; trasplantes de riñón de donantes para Niñ@s en ejecución, con apoyo de la Asociación Bambino Nefropático de Italia; esto és en el Hospital Infantil La Mascota.



Desde el Ministerio de Educación en la Reunión de ayer qué és lo que estuvimos viendo ? Que estamos focalizados este año en el aprendizaje y aplicación de Tecnologías, desde l@s Docentes, y desde los Alumn@s. Que vamos a fortalecer un Modelo Público-Privado. Que vamos a avanzar en ampliación de Cobertura de Preescolares desde alternativas Público-Privadas; que vamos a abrir Cursos Especiales en las Escuelas Normales para Personas interesadas en abrir Iniciativas de Escuelitas Preescolares, para que se formen, y poderlas abrir en distintos puntos del País.



En Deportes también estamos creando Nuevas Iniciativas alrededor de la Responsabilidad Social Empresarial. Cultura de Prevención, en conjunto con el MINSA y la Policía Nacional : Prevención de Adicciones, Detección de Expendedores, cerca de las Escuelas o en las Escuelas; también el Proceso de Censo de Nutrición Infantil, y Jornadas de Vacunación en todo este año; Cultura de Prevención alrededor del VIH y Embarazo Adolescente. Cultura de Prevención, y Cuido de las Escuelas, Infraestructura Escolar.



Indagación Vocacional... Vamos a hacer Encuestas por primera vez a los futuros Bachilleres a mediados de año, para conocer sus expectativas, su Vocación, qué quieren estudiar, e identificar entonces, a partir de las respuestas, dónde és necesario mejorar la Oferta en Universidades o Escuelas Técnicas. Igual en Secundaria a Distancia en el Campo, e igual en los Cursos y Carreras del INATEC.



También un Informe que se preparará sobre la relación : Pre-Matrícula y Matrícula en Universidades y la cantidad de Bachilleres egresad@s en el 2016, para conocer si se nos están quedando, que la meta era que no se nos quedaran Estudiantes sin continuar realizando su sueño de graduarse como Técnicos, o como Profesionales.



Vamos a usar más la Comunicación Audiovisual para Inglés, Historia, Deporte, y Educación Especial. Estamos trabajando una Propuesta de Promoción de Teatro que vamos a dar a conocer; así como hemos trabajado la Danza, estamos trabajando los Coros y las Orquestas, también el Teatro, desde las Escuelas en todo el País. Y los Congresos y Foros Internacionales que vamos a desarrollar; mañana vamos a estar dándoles el Listado de los Temas.

El 14 de Febrero vamos a celebrarlo, celebrando ! Valga la redundancia. Celebrando el Amor como Valor Universal, ese Valor que hemos venido potenciando desde nuestro Modelo Cristiano, Socialista y Solidario... Celebrar el Cariño que hay entre nosotr@s. Darle gracias a Dios, por el Amor, por el Cariño, por la Solidaridad, por la Armonía que el Amor procura en la Familia y en la Comunidad.



Así es que, Vamos Adelante desde el Ministerio de Educación; además, Vamos Adelante también con las Matrículas... No tengo aquí el Reporte de Matrículas; le vamos a pedir al Compañero Salvador que me reporte mañana. No lo pasó para este día.



Luego tenemos los Cursos Libres, los Cursos para l@s Profesor@s con l@s Especialistas que han llegado desde España para la Universidad en Línea. Y el Instituto de Excelencia Académica Sandino, “IDEAS”, a partir de este año se anuncia que será Sede de Formación Especializada de Maestr@s de todo el País, iniciando esta semana con la Capacitación de 557 Asesor@s Pedagógic@s Departamentales y Nacionales de todos los Programas Educativos.



Vamos a instalar también Aulas Digitales en distintos puntos del País, fortaleciendo los Centros Educativos Públicos de Managua y Rivas, para 20,537 Estudiantes con la Actividad del día de hoy, y de mañana.



Le vamos a pedir a los Medios que visiten el Instituto “IDEAS”, con l@s Compañer@s del Ministerio de Educación, para que hagamos varios Reportajes bonitos sobre cómo ese Centro se está transformando en una Escuela Especial, un Centro de Formación Docente Especializado.



Tenemos también, Compañer@s, vacas que se entregan a las Protagonistas exitosas del Programa Productivo Alimentario; Ferias en Celebración del 150 Aniversario de Darío en Matagalpa. Esto és el Ministerio de la Economía Familiar. Y luego las Mesas de Trabajo de las que ya hemos informado, en relación a INTUR.



El Compañero Salvador Mansell nos reporta que estamos inaugurando Energía Eléctrica para 900 habitantes de 172 casas, 10 empleos temporales generados, en el Anexo Colonia San José Sur, Sectores 1 y 2, de San Rafael del Sur, Departamento de Managua.



Tenemos un Mensaje que hemos recibido del Presidente de Argelia, nuestro Hermano Abdelaziz Bouteflika, felicitando al Comandante Daniel por la Toma de Posesión; la Investidura como Presidente de Nicaragua :



Al renovar su confianza, dice el Presidente Bouteflika, el Pueblo de Nicaragua ha manifestado su apoyo hacia sus Políticas y Programas Sociales. Además, su amplia y rica experiencia y compromiso decidido en favor de la Paz y la Justicia Social constituyen, sin duda alguna, una garantía para el fortalecimiento del Progreso realizado por su País en la vía del Desarrollo, la Paz y la Estabilidad. Estoy convencido, que con su experiencia se consolidará el rol de Nicaragua en la Región y el Mundo.



Compañer@s, las Alcaldías nos han mandado también información de sus Proyectos que mañana vamos a estar compartiendo con ustedes.



Queríamos concluir esta Presentación de este mediodía, invitándonos a estar pendientes por la tarde de la Juramentación del Gabinete de Gobierno. Va a estar nuestro Presidente rindiendo Homenaje a nuestro Gran Rubén.



Recordemos que la noche anuncia el día, dice Rubén, y que la aurora es inmortal... Así que, Compañer@s, en esa Aurora Inmortal, gracias a Dios, Vamos Adelante, con Rubén en nuestra Inspiración, con Rubén en nuestras Acciones, haciendo la Patria Grande como la soñamos, trabajando duro, dedicándonos a ser eficaces, a ser eficientes, y a servirles a ustedes, con el Amor y la Vocación en alto, como merecen las Familias nicaragüenses.



El Cariño de nuestro Presidente, para tod@s, y para cada un@. Estamos en comunicación más tarde a través del Canal 6, Nicaragüense por Gracia de Dios, si Nuestro Señor lo permite; y mañana a esta misma hora, también, si Dios quiere. Muchas gracias.