DANIEL : "Aquí logramos superar, gracias a la Estabilidad, a la Paz, la confrontación en el Campo Económico, en el Campo Social, y establecimos el Principio del Diálogo, el Consenso y, por lo tanto, la posibilidad de ir enrumbando al País"

Presidente-Comandante Daniel y Compañera Rosario Vicepresidenta de la República

juramentan al Gabinete de Gobierno

18 de Enero del 2017



Palabras de Daniel



Buenas tardes, Herman@s nicaragüenses, Familias de esta Patria de Darío y de Sandino.



Hoy, 18 de Enero del año 2017, estamos conmemorando a lo largo de este año el 150 Aniversario del Natalicio de Rubén Darío, Símbolo en el Mundo, ante el Mundo, en todos los Tiempos, de esta Nicaragua, Bendita y Siempre Libre. Porque eso es lo que cargaba Darío, en su Alma, en su Pensamiento, en su Espíritu, el Amor a esta Nicaragua, ¡Bendita, y Siempre Libre!





Nos reunimos con Mujeres y Hombres, Hombres y Mujeres, Hij@s de esta Patria, a quienes les ha correspondido, en dos grandes Etapas de nuestra Historia, en dos décadas de nuestra Historia; a algunos de ustedes les ha correspondido asumir enormes Responsabilidades ante nuestro Pueblo, en diferentes Cargos en el Estado nicaragüense : Uno, desde el Período que se inicia con el Triunfo de la Revolución el 19 de Julio de 1979, hasta el 25 de Abril del año 90; un Tránsito de 10 años, en una Batalla Heroica.



Nuestros saludos para el Padre Miguel, que estuvo con todos nosotros en esa Batalla Heroica, y que desde hace unos días se encuentra hospitalizado, tuvo un derrame, le ha afectado lógicamente un derrame, tiene altos riesgos; hemos estado conversando con él, lo hemos visitado, está siempre con esa misma Fuerza, con ese mismo Ánimo. Lo hemos ratificado en el trabajo en que ha venido sirviéndole a nuestro Pueblo en el Campo Internacional. Siempre lo hemos ratificado en ese tipo de trabajo, y ahora en este Nuevo Período.



Les decía, ya los que estamos un poco mayores somos parte de lo que fue la conducción del Estado nicaragüense en esos Tiempos, y fue toda una década. Luego fue la Batalla durante 17 años, para defender las Conquistas, Sociales, Culturales, Educativas. Ahora estamos, después de concluir esta década de Gobierno del 2007 al 2017, estamos entrando en este Nuevo Período, donde tenemos el Compromiso de seguirle sirviendo a nuestro Pueblo.



Ustedes bien lo saben, aquí no existen horarios que nos aseguren que después de tal hora ya tenemos asegurado a la vez el reposo, el descanso, porque en cualquier momento, sobre todo frente a los Fenómenos de la Naturaleza se tiene que dar la Convocatoria, ya en automático, de todo lo que es el Sistema que está instalado en nuestro País, para proteger a la Población frente a lo que son terremotos, huracanes, erupciones de Volcanes, inundaciones... ¡todo lo que bien conocemos! O cuando ataca la sequía, o cuando ataca una epidemia.



Y a esta generación, del 79 al 90, en esta segunda década del Proceso Revolucionario en nuestra Patria se han incorporado Compañer@s Jóvenes que, seguramente, estaban naciendo algunos de ellos allá por los años 79, 80, 81, 90, muy Jóvenes, y que luego se han venido incorporando a estas Instituciones del Estado nicaragüense, con el objetivo, como decimos, de servirle al Pueblo nicaragüense, servirle a las Familias nicaragüenses.



No se trata en esta tarde de presentar un Informe de todo lo que se ha hecho, sino que basta ver los Informes de Organismos Internacionales... Un último Informe, el de la Inclusión de la Población, de las Familias, mejorando condiciones de Vida, colocan a Nicaragua en un lugar destacado, de un País que viene avanzando, en medio de las dificultades que se presentan en el Mundo.



Hay muchas dificultades, todos las conocemos, pero, a pesar de ello, Nicaragua ha logrado venir avanzando. Y esto, lógicamente, lo valora el Pueblo nicaragüense, lo reconoce el Pueblo nicaragüense; incluso, lo reconocen aquellos nicaragüenses que no están identificados ideológicamente con lo que es el Pensamiento Sandinista.



También ellos lo reconocen, porque los Beneficios llegan al Pueblo sin hacer diferencias, políticas, ideológicas, o religiosas, y cada día es un día de mayor aprendizaje, de más práctica, para servirle mejor al Pueblo nicaragüense. Por eso existe ese término: Servidor@s Públic@s... Sí, somos Servidor@s Públic@s, ¡claro que sí! Somos empleados del Pueblo y estamos, por lo tanto, comprometidos con el Pueblo.



Yo diría que el más grande aporte que le estamos dando nosotros al Estado nicaragüense, a la Nación como tal, a la Patria, es que finalmente, y fue posible en esta década que recién ha concluido en la Nueva Etapa del Gobierno Revolucionario, se logró finalmente consolidar una Gran Alianza que es la Unidad del Pueblo, es la Unidad de la Nación, es la Unidad de todos los Sectores, Económicos, Sociales, Productivos, independientemente del Pensamiento Político, o de la Ideología.



Siempre nos preguntan, cuando nos visitan, nos visitan de toda la Región y de otros Países del Mundo, pero sobre todo hablando de la Región despierta interés, porque despierta admiración preguntar:



¿Cómo han logrado ustedes construir esta Gran Alianza? ¿Por qué en nuestros Países no logramos construir esta Gran Alianza?



Es que aquí logramos superar, gracias a la Estabilidad, a la Paz, la confrontación en el Campo Económico, en el Campo Social, y establecimos el Principio del Diálogo, el Consenso y, por lo tanto, la posibilidad de ir enrumbando al País... Alrededor de los Programas Económicos, consensuados, irlos enrumbando, con la participación de tod@s l@s nicaragüenses.



La inmensa mayoría de l@s nicaragüenses respalda, y se siente representado en esta Gran Alianza Nacional de Trabajador@s, Campesin@s, Productor@s, Pequeñ@s Productor@s, Empresari@s, Grandes Empresari@s, Sector Financiero... ¡Tod@s se encuentran totalmente identificad@s! Y ahí ha estado nuestra Fortaleza, porque difícilmente se puede producir un crecimiento, como el que ha tenido Nicaragua durante todos estos años, sin ese Principio del Entendimiento, de la Alianza, de la Unidad Nacional.



Basta un desajuste en el Orden Social, y una confrontación entre Trabajador@s y Empleador@s, y ya ahí mismo las posibilidades de cumplir con las Metas de Crecimiento, se caen, se derrumban, para cualquier País. Por muy poderoso que sea un País, una Nación, si no logra Estabilidad en ese Campo, sencillamente se ve sometido al deterioro, al desgaste, que se provoca cuando se produce la confrontación social.



Y esto l@s nicaragüenses hemos logrado superarlo, y tenemos que seguir cuidándolo, tenemos que continuar fortaleciéndolo, porque sabemos que todo lo que se construye, hay que cuidarlo, hay que fortalecerlo, hay que remodelarlo; de lo contrario se deteriora, se desgasta, se destruye. Entonces tenemos que seguir cuidando, fortaleciendo este Modelo, con mucha flexibilidad, con mucha creatividad.



Y ustedes, Compañer@s, son determinantes para lograr mantener esa armonía, lograr mantener ese encadenamiento entre todos los Sectores Económicos, Sociales, Productivos de nuestro País, y poder avanzar en todos los Campos, como lo hemos venido haciendo: en el Campo de la Salud, en el Campo de la Educación, en el Campo de la Vivienda, en lo que es el Bienestar para las Familias nicaragüenses; la Erradicación de la Pobreza... ¡Todos son Campos en los que hemos venido avanzando, y ahora vamos a una Nueva Jornada.



Nuestra Jornada todo lo dice, está claro, lo dice claramente la Historia: Nuestras Jornadas son de 10 años... una Jornada de 10 años del 79 al 90; hubo una Jornada de 10 años del 2007 al 2017, y ahora vamos a la otra Jornada, porque hay que trabajar pensando hacia el Futuro.



O sea, no se puede conducir un País, no se pueden conducir Programas Económicos de mediano y largo plazo, sin trabajar con una Proyección de largo plazo... Y tenemos que trabajar con Proyecciones de largo plazo, para Beneficio de tod@s l@s nicaragüenses; para Beneficio de l@s que hoy están en una Responsabilidad, o están en otra Responsabilidad.



Independientemente de quienes estén en diferentes Responsabilidades en nuestro País, lo importante es que se van estableciendo las bases que permiten marcar una Ruta de Bienestar de Futuro para l@s nicaragüenses. Y así hemos venido trabajando, y tendremos que seguir trabajando, enriqueciendo cada vez más nuestras Propuestas, nuestros Proyectos; seguirlos enriqueciendo, para que el crecimiento de nuestro País logre saltar la barrera del 5% que tenemos ahí.



¡Tenemos una barrera que tenemos que saltar! Es cierto que es un crecimiento realmente muy bueno, tomando en cuenta las Complejidades de la Economía Regional, las Complejidades de la Economía Mundial... ¡es muy crecimiento muy bueno! Pero está claro que ese crecimiento, que es muy bueno, hay que hacerlo todavía mejor, convertirlo de Bueno en Muy Bueno y de Muy Bueno en Excelente.



¿Para qué? Para que podamos avanzar más rápidamente en la generación de Empleo, de Trabajo para l@s nicaragüenses; en Salud, Educación, Cultura, Deportes, para la Juventud, para el Pueblo, para todas las Familias nicaragüenses; en Programas de Viviendas, y que todo el Potencial que tiene nuestro País, porque tiene un Potencial muy grande, lo tenemos a pesar del deterioro que se ha sufrido con lo que es el Calentamiento Global, con lo que es el daño que se le ha hecho a los Recursos Naturales, tenemos siempre mucha Riqueza, tenemos un gran Potencial.



Por eso les decía, tenemos que trabajar, el Estado nicaragüense, con l@s Empresari@s, con l@s Trabajador@s, en función de Planes de 10 años. Porque la verdad es que, siempre los Planes, los Programas de Gobierno no pueden limitarse solamente al Período de Gobierno, sino que tienen que trascender el Período de Gobierno.



Habrán Programas de corto plazo, habrán Programas de mediano plazo, y habrán Programas de largo plazo, y así es que nosotros nos encontramos con Programas que hemos trabajado con Organismos Internacionales que se vienen trabajando aún antes de que llegáramos nosotros al Gobierno, y que son Programas de mediano y largo plazo que trascienden, por lo tanto, a una Gestión de Gobierno, y esto nos va a permitir, por lo tanto, combinar los Programas pequeños que tienen que estar ahí, para aliviar las demandas más sensibles del Pueblo nicaragüense.



Estos Programas pequeños tienen que estar ahí, acompañados, apuntalándose con los Programas de largo plazo, que son los Programas que a final de cuentas en el Orden Económico, Productivo, Social, Desarrollo de Infraestructuras, Proyectos de todo tipo, nos van a permitir dar ese salto hacia la Excelencia, e ir más allá del 5% de Crecimiento. O sea, no podemos renunciar a esa Meta, tenemos que trabajar con ese optimismo, con esa confianza, con esa seguridad, de la que nos inspira Darío.



Darío tenía sentimientos encontrados, como tod@s nosotr@s, normal como todo Ser Humano, pero ahí estaba siempre la Fuerza del Pensamiento de Darío, incluso hablando de que si la Patria es Pequeña, uno Grande la sueña. Y nosotros, lógicamente, hemos venido trabajando para que la Patria, desde ser un Territorio pequeño, con poca población, logre ir creciendo cada día más.



Bueno, vamos a juramentar ahora a tod@s l@s Herman@s, Compañer@s que asumen Responsabilidades. De acuerdo a nuestras normas, tenemos que juramentar, y luego los Nombramientos, con el Juramento, van a la Asamblea a ser ratificados por la Asamblea Nacional.



Entre tanta Riqueza que nos dejó Darío, dice aquí Darío: “Nicaragua”, que podría ser como nuestro Juramento aquí; luego haremos el Juramento:



Nicaragua



Madre, que dar pudiste de tu vientre pequeño

tantas rubias bellezas y tropical tesoro,

tanto lago de azures, tanta rosa de oro,

tanta paloma dulce, tanto tigre zahareño...



Y aquí lo digo con Darío, lo digo con tod@s ustedes, con la Compañera Rosario; lo digo a Nicaragua entera:



Yo te ofrezco el acero en que forjé mi empeño, la caja de armonía que guarda mi tesoro,

la peaña de diamantes del Ídolo que adoro

y te ofrezco mis esfuerzos, y mi nombre y mi sueño.



Se lo ofrecemos a nuestro Pueblo, al Pueblo de Nicaragua.



Compañer@s, ahora les voy a pedir que nos pongamos de pie para Juramentarnos:



¿Ante Dios, ante la Patria, ante nuestros Héroes y Mártires, ante el Pueblo y las Familias de nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, juramos solemnemente respetar la Constitución, las Leyes, los Derechos y las Libertades, cumpliendo fielmente las Responsabilidades y Deberes que el Pueblo nicaragüense les ha, y nos ha conferido? ¡Sí, lo juro!



Si sabemos cumplirle a Dios, a la Patria, al Pueblo, que la Alegría, Seguridad y Prosperidad de las Familias nicaragüenses, sea nuestro mejor Reconocimiento. Si no, que la Patria, el Pueblo y las Familias Nicaragüenses, lo demanden.