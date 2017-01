Líneas de trabajo del Ministerio de Salud para 2017

MINISTERIO DEL PODER CIUDADANO PARA LA SALUD

LINEAS DE TRABAJO 2017



1. Foros y Congresos:

Se realizaran foros y congresos con personal de salud del sector público y privado sobre temas de interés nacional en el cual participen expertos internacionales, estas actividades serán para aprender, atender y prever.



Temas a abordar:

- Cuidados del Recién Nacido

- Salud Materna

- Medicinas populares básicas en el hogar.

- Qué hacer ante situaciones de urgencias, accidentes caseros y personas enfermas en los hogares.

- Prevención y atención de las Enfermedades Mentales (depresión, esquizofrenia, demencias, entre otros)

- Ambiente espacial, cambio climático y salud humana

- Autismo: qué sabemos, abordaje médico y familiar.

- Tabaco, Alcohol, Drogas y las Adicciones

- Cánceres en el Adulto y en el niño.

- Cáncer Cérvico Uterino y de Mamas

- Enfermedades Respiratorias Agudas en niñ@s.

- Atención de Enfermedades en el Recién Nacido

- Enfermedades Crónicas No transmisibles en niñ@s.

- Neumonía en la tercera edad.

- Medicina Natural y Terapias complementarias en el control de las enfermedades crónicas.

- Uso del agua de mar en la salud humana.

- Prevención, mitigación y atención en situaciones de desastres naturales.

- Evaluación de la atención en los servicios de salud

- Enfermedades infecciosas y otras transmitidas por vectores y las migraciones.

- Enfermedades Neurológicas Crónicas como Alzheimer y Enfermedad de Parkinson.

- Diabetes Mellitus Tipo I y II

- Prevención de muertes Maternas por Complicaciones Obstétricas

- Abordaje del VIH desde el Modelo de Salud Familiar y Comunitario.

- Detección temprana, prevención y atención de situaciones de violencia y abuso sexual en niños / niñas y adolescentes

- Situación nutricional de los niñ@s

- Enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión.

- Abordaje familiar y comunitario de las personas con discapacidad.

- Situación de la Malaria en Nicaragua y su abordaje desde la comunidad.

- Enfermedades Infecciosas: Chagas, Leihsmaniasis, Leptospirosis,Lepra y Rabia.

- Parasitosis.

- Atención del Adulto Mayor.

- Abordaje y corrección de los defectos del sistema músculo Esquelético provocado por Trauma, Enfermedades Infecciosas o defectos Congénitos.

- Cirugía Laparoscópica.

- Avances en el diagnóstico por imágenes.

- Avances en tratamientos con Células Madre.

- Avances en Fertilidad Humana y Diagnóstico Prenatal en Nicaragua.

- Uso de la tecnologías de la comunicación en salud.

- Telemedicina y su utilidad práctica.



2. Campañas de prevención de los accidentes caseros como caídas, quemaduras, entre otros.

- Realizaremos encuentros con las familias en los barrios y comunidades para intercambio de prácticas de prevención de riesgos de accidentes en las familias.

- Habilitaremos casas demostrativas en las ferias de salud acerca de los riesgos de accidentes caseros.

- Realizaremos asambleas comunitarias en los sectores acerca de la prevención de accidentes como quemaduras y accidentes de caseros.

- Impulsaremos una campaña de prevención de accidentes a través de medios de comunicación masiva del nivel local.

- Capacitaremos a las familias en primeros auxilios para atender las emergencias (lesiones, quemaduras u otros) que se presenten en el hogar o la comunidad.



3. Atención a las personas con necesidades especiales.

- Casas de atención para personas con necesidades especiales (personas con discapacidad y con enfermedades crónicas)

- Construiremos en cada municipio una casa donde realicemos capacitaciones que permitan a las personas y las familias desarrollar acciones que prevengan el daño a su salud.

- Organizaremos capacitaciones para las familias de pacientes con necesidades especiales de cuidados (pacientes encamados, cuidados paliativos en pacientes con enfermedades terminales, cuidado del diabético para evitar amputaciones y complicaciones, entre otras).

- Desarrollaremos actividades de terapia en pacientes con enfermedades crónicas relacionadas a la salud mental.



4. Desarrollaremos capacitaciones de las familias que tienen personas con Autismo, Alzheimer, Enfermedad de Parkinson o algún problema de salud mental para su atención y protección.

- Realizaremos talleres en los municipios dirigidos a las familias que tienen pacientes con alteraciones neurológicas o psiquiátricas como Autismo, Alzheimer, Enfermedad de Parkinson o algún problema de salud mental para los cuidados de estos pacientes.

- Realizaremos visitas a las familias de pacientes con enfermedades como Autismo, Alzheimer, Enfermedad de Parkinson o algún problema de salud mental, para orientarles en sus cuidados.



5. Elaboraremos el mapa de padecimientos predominantes a nivel nacional, departamental y municipal.

- Prepararemos la información por cada municipio acerca de los problemas de salud, miembros de la red comunitaria, la red de servicios y las capacidades de resolución en salud del área pública y privada.

- Elaboraremos el mapa de padecimientos predominantes a nivel nacional, departamental y municipal.



6. A través de medios televisivos desarrollaremos programas de educación en salud para promover el cuidado de las personas y prevenir enfermedades, así como el cuidado de los enfermos, la prevención de complicaciones y las discapacidades.



Temas a considerar:



- Salud de la Mujer

- Diabetes (cuidado de las complicaciones propias de la diabetes).

- Hipertensión arterial.

- Depresión.

- Accidentes cerebro vasculares.

- Enfermedades transmitidas por vectores (dengue, chikungunya, Zika y malaria) y leptospirosis

- Manipulación de los alimentos

- Enfermedades respiratorias

- Tuberculosis

- Cáncer en el adulto

- Cáncer en niñ@s

- Cáncer en la mujer (cervicouterino y de mamas)

- Importancia de las inmunizaciones

- Alcohol, tabaco, drogas y adicciones

- Accidentes caseros

- Donación de Sangre

- Lactancia materna

- Cuidado de l@s niñ@s

- Infecciones de transmisión sexual y VIH

- Autismo

- Enfermedad de Parkinson



7. Brindaremos atención a pacientes oncológicos en los Hospitales San Juan de Dios de Estelí, Oscar Danilo Rosales de León, Asunción de Juigalpa, César Amador Molina de Matagalpa y Ernesto Sequeira de Bluefields garantizando diagnóstico, tratamiento oncológico y manejo del dolor.



8. Instalaremos el primer Acelerador Lineal del país, para el tratamiento de radioterapia con técnicas modernas a pacientes con cáncer.



9. Instalaremos Farmacias Solidarias en los municipios para mejorar el acceso de la población a medicamentos esenciales ofreciéndolos al costo.



10. Garantizaremos la dotación de equipamiento moderno en 146 laboratorios de centros de salud del país para garantizar a la población los exámenes de laboratorio para un diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno.



11. Dotaremos a cada municipio del país de equipos de ultrasonido para garantizar a la población el diagnóstico temprano para un seguimiento oportuno.



12. Ambulancias

Dotaremos a cada municipio del país de una ambulancia nueva para fortalecer las necesidades de transporte de los enfermos desde las comunidades hacia las unidades de salud.



13. Tendremos en funcionamiento el Instituto Tecnológico de la Salud para la formación y certificación de los trabajadores de la salud.



14. Garantizaremos los materiales de Osteosíntesis necesarios en los hospitales públicos del país, para la atención de l@s pacientes con traumas que lo ameriten.



15. Tendremos a nivel nacional un Centro de Clínicas Móviles para garantizar en las diferentes comunidades del país, servicios de ultrasonido, odontología, consultas médicas generales y de especialidades.



16. Atención a pacientes con enfermedades renales crónicas.

- Fortaleceremos la atención de pacientes con enfermedad renal crónica con diálisis peritoneal ambulatoria y hemodiálisis en los centros de León, Chinandega, Managua, Estelí RACCS y Bilwi.

- Ampliaremos las capacidades para la realización de trasplante renal en niñ@s.



17. Crearemos Centros Quirúrgicos Regionales para realizar cirugías de mayor demanda en el país que nos permitan acortar los tiempos de espera quirúrgicos de la población. Se hará énfasis en la cirugía laparoscópica y ambulatoria.



18. Acompañamiento a las Familias y Comunidades en el Cuidado integral de su salud.

- Formaremos 10,000 nuevos brigadistas y colaboradores voluntarios para adquirir conocimientos en promoción de la salud y prevención de enfermedades en sus comunidades.

- Formaremos 700 nuevas parteras a nivel nacional en las casas maternas.

- Actualizaremos los conocimientos en Primeros Auxilios a 20,000 brigadistas de salud y miembros de los Gabinetes de la Familia Comunidad y Vida para mejorar la respuesta ante emergencias y calamidades en la comunidad.

- Realizaremos 4 encuentros al año con la red comunitaria (brigadistas, parteras, colaboradores voluntarios, médicos tradicionales etc.) para evaluar el trabajo en salud.

- Formaremos 5,500 promotores adolescentes (al menos dos por cada Sector del MOSAFC) y consolidar un círculo de adolescentes por Sector, enfatizando en el cuidado de la salud.

- Fortaleceremos el amor, la comunicación y los valores entre padres y adolescentes de 10 a 14 años para la prevención de conductas de riesgo, impulsando proceso de sensibilización a las familias en todos los Sectores del país.

- Realizaremos 12 encuentros con las embarazadas en las casas maternas y puestos de salud para promoción de valores y pautas de crianzas de sus hijos fomentando amor, comunicación, convivencia y tolerancia.

- Realizaremos en todos los Institutos Públicos de Secundaria de los Distritos y Municipios del país dos talleres dirigidos a padres de familia o tutores sobre prevención de Adicciones y su impacto en la familia y la comunidad.

- Realizaremos dos intercambios vivenciales con familias que han superado problemas de adicciones, en cada uno de los 152 municipios, 7 distritos de Managua.

- Organizaremos 4 actividades al año con adolescentes, jóvenes y adultos mayores en los 152 municipios y 7 distritos de Managua (calles, parques, plazas municipales, etc.) la promoción de actividades físicas como caminatas, Zumbatón, montadas en bicicletas, entre otras, para contribuir a mejorar su calidad de vida.



19. Fortaleceremos el Modelo de Salud Familiar y Comunitario.

- Continuaremos con la formación de 500 nuevas auxiliares del modelo de salud familiar y comunitaria en el país para fortalecer el proceso de atención desde las comunidades.

- Desarrollaremos el programa de atención a pacientes con enfermedades crónicas desde el Sector.

- Elaborar la estrategia que nos lleve a captar temprano las lesiones premalignas para disminuir la mortalidad por cáncer cérvico uterino.

- Consolidaremos las estrategias comunitarias que han sido efectiva para la reducción de la mortalidad materna.

- Consolidaremos el Programa Todos con Voz, captando nuevas personas y garantizando su atención médica especializada, los medios auxiliares y fomentando los procesos de rehabilitación desde la comunidad.

- Visitaremos a todas las familias con embarazadas y niños menores de seis años con el Programa Amor para l@s más chiquit@s, a fin de promover la lactancia materna, alimentación, nutrición, desarrollo infantil y estimulación temprana y pautas de crianza en valores.

- Desarrollar un Plan para la prevención, detección temprana y seguimiento a la malnutrición en niñ@s y mujeres

- Realizaremos de febrero a abril el censo nutricional de niñ@s menores de 6 años en todo el país mediante visita casa a casa, para la actualización y seguimiento del estado nutricional.

- Realizaremos de mayo a julio el censo escolar de los niñ@s de todas las escuelas públicas del país, para la actualización y seguimiento del estado nutricional.



20. Continuar fortaleciendo la introducción de la medicina natural y terapias complementarias en el sistema de salud pública y la comunidad.

- Incrementaremos el número de clínicas de medicina natural en centros de salud y hospitales primarios del país.

- Continuaremos con la formación de nuevo personal de salud en medicina natural y terapias complementarias.

- Realizaros procesos de investigación en medicina tradicional ancestral con los pueblos originarios y afrodescendientes para fortalecer los procesos de articulación con el sistema de salud.



21. Fortalecer los servicios de salud que se brindan a la población mejorando la calidad de la atención.

- Reduciremos los tiempos de espera para la atención de los pacientes en las emergencias y consultas externas de las unidades de salud mediante el fortalecimiento de la organización de los servicios.

- Mantendremos limpias y bonitas las unidades de salud para dar condiciones de comodidad a pacientes y acompañantes.

- Continuaremos con la movilización de las brigadas médicas de los trabajadores de la salud a territorios de difícil acceso durante todo el año.

- Garantizaremos la prevención y reducción de las caries dentales de los niños y niñas de primero a sexto grado de las escuelas públicas a través de la aplicación de 16 enjuagues bucales con flúor durante todo el año.

- Fortaleceremos la atención especializada para la detección de factores de riesgo de parto prematuro y eclampsia en las mujeres embarazadas.

- Vamos a equipar 10 hospitales para garantizar el procesamiento y lectura de las muestras de patología, citología y biopsia.

- Garantizaremos el funcionamiento de las casas maternas con el objetivo de brindar atención oportuna y con cariño para la protección a las mujeres embarazadas y sus hij@s.

- Desarrollaremos la Especialidad de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos para elevar la calidad de la atención en los hospitales.

- Promoveremos la investigación en salud desde el nivel local vinculadas a los padecimientos más frecuentes y de los temas que le interesan a las familias nicaragüenses.

- Realizaremos encuentros cada dos meses con representantes de clínicas y hospitales privados en cada SILAIS del país, con el objetivo de establecer mecanismos permanentes de coordinación que facilite el cuidado de la salud de los nicaragüenses.



22. Fortalecimiento del sistema de salud familiar y comunitario frente a los efectos del cambio climático.

- Organización y respuesta de salud ante desastres.

- Respuesta epidemiológica ante los efectos del cambio climático.



23. Acciones para el abordaje del VIH.

- Realizaremos 500,000 pruebas rápidas para detección de VIH en la población de Nicaragua, priorizando mujeres embarazadas y grupos de riesgo.

- Continuaremos con la descentralización de la atención del tratamiento antirretroviral en todo el país.

- Garantizaremos el tratamiento antirretroviral gratuito al 100% de los pacientes que lo necesitan.

- Cumpliremos con la cobertura del 95% de pruebas rápidas de VIH en controles prenatales para eliminar la transmisión de la madre al bebé.

- Entregaremos 4 millones de condones gratuitamente a la población sexualmente activa.



24. Continuar con la prevención de enfermedades epidémicas y respuesta ante desastres que permitan proteger la vida de todos los y las nicaragüenses con el protagonismo de las Familias y las comunidades.

- Daremos cumplimiento a la Lucha Antiepidémica desde el Sector con el protagonismo de los Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida, la red comunitaria y los trabajadores de la salud, para prevenir brotes y epidemias que puedan causar daños a la salud de la población.

- Desarrollaremos tres jornadas de desratización en cada municipio para prevenir la leptospirosis en las familias nicaragüenses, cubriendo 505,692 locales desratizados entre viviendas, escuelas, bodegas, mercados y unidades de salud, y protegiendo a 2,933,014 personas.

- Protegeremos contra 16 enfermedades inmunoprevenibles. Aplicar 3,833,672 dosis de vacunas a niñ@s, adolescentes y adultos durante todo el año.

- Desarrollar una estrategia integral para la contención de los casos de malaria en los SILAIS Bilwi, Las Minas, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur y Territorio Indígena de Alto Wangki y la eliminación de la transmisión de malaria en el resto del país.

- Reducir las enfermedades transmitidas por alimentos, desarrollando acciones de prevención y control.

- Reducir y controlar la incidencia de leishmaniasis en los SILAIS con mayor riesgo.

- Implementar el Plan Semana Santa en cada municipio para contribuir al disfrute de espacios recreacionales y religiosos saludables, consumo de agua y alimentos seguros para la población durante la semana santa.

- Implementar las acciones de protección y prevención durante las celebraciones de la gritería, navidad y año nuevo 2018.

- Fortalecer el Plan de Emergencia Sanitario Local ante desastres en cada municipio, que permita la operatividad de actividades de prevención y atención o respuesta ante situaciones de emergencia, brotes o desastres.

- Monitorizar la calidad del agua en las fuentes y red de distribución para la prevención de enfermedades transmitidas a través del agua.

- Desarrollar acciones de vigilancia y prevención de accidentes de tránsito para evitar daño, dolor y muerte a las personas y familias nicaragüenses.

- Fortalecer las capacidades técnicas de los higienistas a nivel nacional a través de la participación en cursos de actualización de 160 horas docentes.

- Continuar la vigilancia del cambio climático y su efecto en la salud que permita alertar tempranamente y dar respuesta inmediata.

- Fortalecer las capacidades instaladas en la implementación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en puntos de entrada terrestres, marítimos y aéreos.



25. Mejora de la infraestructura hospitalaria:

a) Hospitales en construcción / rehabilitación:

• Hospital General de la Zona Occidental Fernando Vélez Paiz de Managua

• Hospital Primario de Corn Island, RACCS

• Hospital Primario de El Jícaro en Nueva Segovia.

• Hospital Primario Gaspar García Laviana de San Juan del Sur, Rivas

• Hospital Primario de San Miguelito, Río San Juan

• Hospital Primario en El Cuá, Jinotega

• Rehabilitación del Hospital Victoria Motta de Jinotega

• Instalación del acelerador lineal en el Centro Nacional de Radioterapia

b) Hospitales en licitación:

• Hospital Departamental de Chinandega

• Hospital Regional Oscar Danilo Rosales en León

• Hospital Regional Nuevo Amanecer de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN)

• Hospital Departamental de Nueva Guinea, Zelaya Central

• Hospital Primario Bello Amanecer de Quilalí, Nueva Segovia

• Hospital Primario de Mina El Limón en Larreynaga, León

• Mejoramiento del Hospital Bertha Calderón, Managua

• Rehabilitación del Hospital Humberto Alvarado de Masaya

• Mejoramiento del Hospital Psicosocial José Dolores Fletes en Managua



c) Hospitales en búsqueda de financiamiento:

• Hospital Alfonso Moncada Guillén en Ocotal, Nueva Segovia

• Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría de Managua

• Hospital Primario Fidel Ventura en Waslala, Matagalpa

• Hospital Primario San José del municipio de Matiguás, Matagalpa

• Hospital Primario Pastor Jiménez en Jalapa, Nueva Segovia



d) Centros de Salud en construcción:

• Centro de Salud de San Nicolás, Estelí



e) Centros de Salud en licitación:

• Centro de Salud de Mateare, Managua

• Centro de Salud de Sutiaba, León

• Centro de Salud Mántica Berios, León



f) Puestos de Salud en construcción:

• Puesto de Salud La Quezada, El Castillo, Río San Juan



g) Puestos de Salud en licitación:

• Puesto de Salud en la comunidad Las Barandas de Siuna, RACCN

• Puesto de Salud del Sector urbano de Puerto Cabezas, RACCN

• Puesto de Salud San Ramón en San Carlos, Río San Juan

• Puesto de Salud de Teotecacinte en Jalapa, Nueva Segovia

• Puesto de Salud Francisco Real en Masaya, Masaya

• Puesto de Salud en la comunidad Cuatro Esquinas en Río Blanco, Matagalpa

• Puesto de Salud La Colonia en Wiwilí, Jinotega

• Puesto de Salud Halouver en Prinzapolka, RACCN



h) Casas Maternas en licitación:

• Casa Materna de la Comunidad Las Quebradas en Siuna, RACCN



i) Viviendas en licitación:

• Vivienda para personal de Salud en Ayapal, San José de Bocay, Jinotega

• Vivienda para personal de Salud en Bonanza, RACCN



j) Bodegas de insumos en licitación:

• Bodega de insumos médicos en Sede SILAIS RACCS

• Bodega de insumos médicos del hospital José Nieborowski en Boaco, Boaco

• Reemplazo de las Bodegas del Programa de Enfermedades de Transmisión Vectorial del SILAIS Managua.



k) Instituto en licitación:

• Construcción del Instituto Nacional Tecnológico de la Salud