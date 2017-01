ROSARIO : "Queremos, en primer lugar, consignar nuestro pesar por el fallecimiento de Argelio Córdoba, una de las Figuras más Emblemáticas de todos los Tiempos en el Beisbol nicaragüense"

Declaraciones de Compañera Rosario Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



20 de Enero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre !



Aquí estamos, gracias a Dios con Salud, y como cada día, trabajando para fortalecer todas estas Rutas de Alianzas, Diálogo, Consensos, que deben llevarnos a la Prosperidad en nuestra Nicaragua Unida, que Triunfa !



Esta mañana queremos, en primer lugar, consignar nuestro pesar por el fallecimiento de Argelio Córdoba, una de las Figuras más Emblemáticas de todos los Tiempos en el Beisbol nicaragüense... Legendario Manager de Beisbol !

Falleció esta madrugada en Chinandega, nos avisó el Compañero “Chemaya”, a la edad de 83 años. Siempre estuvo en una relación de aprecio muy especial de parte de nuestro Presidente, compartiendo sus experiencias en el Deporte. El Comandante Daniel, incluso, asistió al Homenaje Especial que se le brindó en la Premiación de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua, hace una década.



Nació en Cuba; vivió más de 60 años en nuestro País. Vino por primera vez a jugar Beisbol Profesional en los años 50. Fue Manager de la Selección de Beisbol de Nicaragua cuando vencimos a Cuba, Puerto Rico, Canadá, República Dominicana, y Taiwán, en el Campeonato Mundial de 1972 que se celebró en nuestro País; aquel Torneo al que también vino el gran Roberto Clemente como Manager del Equipo de Puerto Rico... Estoy leyendo una Nota que nos preparó el querido Compañero Enrique Armas.



También llevó a Nicaragua al Sub-Campeonato Mundial en los años 72 y 73, y durante su fructífera Carrera Deportiva se dio el lujo de ser Manager o Entrenador de los más grandes Peloteros nacidos en nuestra Nicaragua, entre ellos, Denis Martínez, Julio Juárez, Antonio Chévez, Porfirio Altamirano, David Green, Vicente Padilla, Oswaldo Mairena, Nemesio Porras, Pedro Selva, y Ernesto López.



Fue Manager de grandes Equipos, y fue siempre una Persona jovial, alegre, muy popular entre l@s nicaragüenses. De origen muy humilde, trabajó de niño como limpiabotas en los Estadios de Beisbol de Cuba, para luego aprender a jugar Beisbol de calidad, y posteriormente convertirse en Pelotero Profesional, el gran Manager y Entrenador que conocimos.



Último sobreviviente de la Constelación de exitosos Managers de antaño en el Beisbol nicaragüense; y a partir de hoy, en otro Plano de Vida, acompaña a Figuras Históricas de la Pelota Pinolera, dice el Compañero Enrique Armas, como Noel Areas, Heberto Portobanco, Óscar Larios.



Argelio falleció pese a grandes esfuerzos y atenciones médicas que se le brindaron mientras duró su enfermedad. Nuestro Cariño, Reconocimiento y Respeto, el de nuestro Presidente, y el de tod@s nosotr@s, al gran Argelio Córdoba, y a su Familia.



Tenemos aquí también las Informaciones sobre Emprendimientos y Generación de Empleo desde los Municipios : En San Juan del Sur, Casa Veranera en Bahía Miramar, finalizó en Enero de este año, generó 180 empleos temporales, y se construirán otras dos Etapas. En Tola hay otra Inversión, Hacienda Iguana; en Ocotal, Centro Comercial El Mayoreo; en Jinotepe, Cafetería; en Somoto, ampliación de Casas de Huéspedes. Todo esto genera 68 millones de córdobas y más de 300 Empleos.



Luego las Alcaldías están trabajando sus Proyectos, como Parques, Miniacueductos, y entre esos Proyectos que están realizándose en este momento hay 100 Empleos temporales generados. En Altagracia, por ejemplo, el Mercado; en Rivas, el Parque Infantil; en Belén, el Mercado, y en Bluefields, Miniacueducto por gravedad.



Inversiones en los Municipios, Emprendimientos, y luego Proyectos de las Alcaldías que generan Trabajo, que és lo que queremos l@s nicaragüenses, para seguir avanzando contra la Pobreza.



Tenemos primero, la actividad volcánica que está en su estado habitual. Los sismos, 4 en nuestro País, todos en las Costas, y ninguno más allá de 4 grados. Tuvimos un sismo de 6.5 con Alerta Informativa de Tsunami ayer por la tarde, en la Región de las Islas Salomón. Luego el pronóstico del tiempo, el Clima, que sigue igual.



El Compañero Fidel Moreno nos ha hecho llegar también el Programa completo de los Juegos Deportivos Centroamericanos 2017; se realizarán del 3 al 17 de Diciembre, en 28 Disciplinas Deportivas : Ajedrez, Atletismo en distintas variedades; Baloncesto, Balonmano, Beisbol, Billar, Boxeo, Ciclismo en distintas Modalidades, Esgrima, Fisiculturismo, Futbol Masculino, Femenino, Futbol Sala, Golf, Hockey, Karate Do, Judo, Levantamiento de Pesas, otra Modalidad; Lucha, Natación en distintas Modalidades, Remo, Rugby, Sambo, Softbol, Surf, Tae Kwon Do, Tenis, Tenis de Mesa, Triatlón, Voleibol de Sala y Voleibol de Playa.



28 Disciplinas Deportivas, Juegos Centroamericanos... Estamos listos ! Y estaremos listos, Dios Mediante, con todas las Instalaciones antes del 3 de Diciembre... Del 3 al 17 de Diciembre.



La Ventanilla Única de la Construcción del Municipio de Managua ha sido habilitada para agilizar los Trámites de Permisos de Construcción de Proyectos de Inversión Privada; y hasta inicios de este año un total de 94 nuevas Solicitudes se han dado : 60 para Viviendas, 29 para Infraestructura Comercial, 3 para nuevos Proyectos Habitacionales, 1 para una Iglesia, y 1 para un Proyecto Especial de Instalación de Fibra Óptica.



Se han aprobado un total de 41 nuevos Permisos de Construcción lo que representa una Inversión de 609 millones de córdobas, que generarán aproximadamente un total de 2,368 Empleos directos. Ahí tenemos las Oficinas de la Compañía Nacional Productora de Cemento sobre la Pista Juan Pablo II, y 34 viviendas en el Condominio Manantiales de Santo Domingo, al Oeste del Cementerio Sierras de Paz. Esto és desde la Alcaldía de Managua.



Luego tenemos al Ministerio de Salud anunciando ya la Primera Jornada de Vacunación de este año, del 17 de Abril al 5 de Mayo, para aplicar un millón 112,000 dosis de vacunas contra distintas enfermedades. Van a participar Brigadistas vacunando en Escuelas, Puestos de Vacunación; van a participar Trabajador@s de la Salud, Gabinetes de la Familia, Jóvenes, y Líderes Comunitarios... 10,000 Puestos de Vacunación a Nivel Urbano se van a habilitar, para proteger a la Población contra 16 enfermedades. Llevamos más de 65,000 Atenciones en las Clínicas Móviles.



El Ministerio de Salud va a realizar este año 37 Foros y Congresos; va a trabajar también en Capacitaciones a las Familias de Personas con Autismo, Alzheimer, Enfermedad de Parkinson, o algún problema de Salud Mental, para atendernos, y protegernos.



Vamos a elaborar el Mapa de Padecimiento a Nivel Nacional, para tener claridad de cómo és que se presentan los problemas de Salud según la Región Geográfica del País, y atenderlos mejor. También vamos a desarrollar Programas de Educación en Salud, para promover el cuidado, la responsabilidad de cada un@ de nosotr@s sobre nuestra Salud.



Vamos a instalar en Noviembre el primer Acelerador Lineal del País, para el Tratamiento de Radioterapia con Técnicas Modernas a Pacientes con Cáncer.



Vamos a instalar Farmacias Solidarias en los Municipios, para mejorar el acceso a la Población a medicamentos esenciales, ofreciéndolos al costo. Equipamientos Modernos con Laboratorios Clínicos, o en Laboratorios Clínicos para Diagnóstico Temprano se instalarán en 146 Municipios, así como un Ultrasonido para cada Municipio del País; una Ambulancia nueva para cada Municipio. Y tendremos en funcionamiento el Instituto Tecnológico de la Salud, para formar y certificar a nuev@s Trabajador@s de Salud.



Vamos a garantizar en todos los Hospitales, Clavos, Placas, Materiales de Osteosíntesis, para la atención a Pacientes con traumas. Crearemos la Central de Clínicas Móviles, para tener ahí al llamado a todas estas Clínicas que se mueven y realizan estas decenas de miles de Atenciones en todo el País.



Fortaleceremos Atención a Pacientes con Enfermedades Renales Crónicas. Crearemos Centros Quirúrgicos Regionales para realizar Cirugías de mayor demanda en el País. También a trabajar, para Personas con Necesidades Especiales, esto con las Alcaldías, Centros de Atención en todos los Municipios del País. Y por supuesto, está toda la Atención en Epidemiología; la Medicina Natural, las Terapias Complementarias. Son 25 Líneas de Trabajo, algunas nuevas, que vamos a estar compartiendo con ustedes más en detalle el próximo lunes.



La Matrícula Escolar el día de hoy cuenta ya con 87,498 Estudiantes más que el día de ayer, para un millón 357,245. También estamos en Capacitación en todos los Centros Educativos para los Temas de Tecnologías de la Información, y organizando lo mejor posible el Año Escolar.



En Audiovisuales, este año vamos a trabajar nuevos Segmentos del Programa Especial de Aprendizaje de Inglés; también vamos a trabajar nuevos Segmentos para Deporte, para Historia, y todos los Espacios de Educación, de Televisión Educativa. Vamos a crear nuevos Episodios, nuevos Programas, y lógicamente también vamos a crear, no sólo nuevos Episodios de los Programas que ya tenemos, sino además nuevos Espacios.



Luego tenemos los Foros que vamos a realizar en distintos Temas este año, desde el Ministerio de Educación. Esto los vamos a compartir el día lunes.



El MEFCCA está en Capacitaciones, preparando las Ferias de la Economía Familiar, dedicada a los Colegios en todo el País.



El INTUR en su Actividad propia... Hay muchas Fiestas Patronales en toda nuestra Nicaragua, gracias a Dios. Y agradeciéndole por la Alegría de Vivir en Paz. Cada vez que celebramos estas Fiestas, reconocemos y agradecemos a Dios por los Tiempos de Victorias que por Su Gracia tenemos, y por la Alegría de la Paz !



Tenemos igualmente, Compañer@s, los Temas de Energía... Comunidad Villa Solidaridad, Masaya, 185 habitantes estrenando Energía Eléctrica; El Cocal, Ramón Gago, Municipio de Nindirí, 570 habitantes, inversión de 4 millones. Y mañana sábado tenemos, Comunidad Nueva Vida, Diriamba, 515 habitantes; y Bendición de Dios y Germán Pomares en Jinotepe, 680 habitantes, 4 millones de inversión.



Destacamos, Compañer@s, que el día de hoy vamos a estar en Reunión de nuestro Consejo Nacional, fortaleciendo todas las Rutas de Facilitación también en los Departamentos, para dar respuesta efectiva a la demanda que nos plantean ustedes : Más Trabajo, más Empeño... cuando hablo de Trabajo, hablo de Empleos; más Emprendimientos, más Inversiones, que nos permitan, en cada uno de los Municipios, mejorar la Vida de las Familias, mejorar también el acceso de muchach@s jóvenes al primer empleo, que és otra de las Prioridades que tenemos en este momento en nuestros Planes.



Compañer@s, con el Abrazo de nuestro Presidente, para tod@s, y para cada un@, cerramos el Espacio de este mediodía. Nos comunicamos nuevamente, si no hay nada en particular que amerite una comunicación, el lunes a esta misma hora, si Dios lo permite.



Que tod@s estemos bien. Que Dios Nuestro Señor nos mantenga a tod@s, unid@s, y a tod@s, fortalecid@s en Fé, en Valores de Familia, en Esperanza, en Optimismo, y en este Espíritu de Comunidad que, gracias a Dios anima a nuestra Patria... Y, en esta Patria Libre, trabajamos Tod@s, por el Bien de Tod@s.



Muchísimas gracias. Estamos en comunicación en cualquier momento. Hasta el lunes, si no hay nada especial, repito, y si Dios lo permite. Gracias.