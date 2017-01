ROSARIO : "Las Comisiones de Matrículas nos reportan hasta el momento un millón 360,412 Estudiantes matriculad@s. Necesitamos alcanzar 339,588 más"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



23 de Enero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy lunes 23 de Enero, en nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre !

Aquí estamos, como siempre, trabajando con la Alegría de servirles, dándole gracias a Dios por la Salud, y por la Unidad, en esta nuestra Nicaragua de Bien Común; de Cristianismo, Socialismo y Solidaridad.



Tenemos el Reporte de las Matrículas que nos ha hecho llegar el Compañero Salvador Vanegas. Tenemos una semana de haber re-iniciado las Matrículas y yo sé que todos los Padres de Familia quieren información sobre este tema. Por eso empiezo con las Matrículas.



De un millón 700,000 Estudiantes que tenemos proyectado matricular entre todos los Centros Públicos y Privados, las Comisiones de Matrículas nos reportan hasta el momento un millón 360,412 Estudiantes matriculad@s. Necesitamos alcanzar 339,588 más y estamos trabajando, con todos los Centros abiertos, para que los Padres de Familia puedan acudir a matricular a sus Hij@s.



También Exámenes de Reparación realizándose; nuevas Aulas en distintos Centros Escolares del Municipio de Mateare; igualmente, Capacitación y Actualización de Asesor@s Pedagógic@s; Programación de Encuentros y Foros... Vamos a tener Encuentros sobre Responsabilidad Social Empresarial a lo largo del año; Congresos sobre el Protagonismo de las Madres y Padres de Familia; Congresos para Prevenir Adicciones; atender también adicciones cuando existan.



Congresos para desarrollar el Programa Educativo “Aprender, Emprender, y Prosperar”; Formación y Desarrollo Docente desde Innovación, Creatividad y Emprendimiento; Congresos para la Articulación del Sistema Educativo, y Congreso Municipal, Nacional e Internacional de Consejerías de las Comunidades Educativas.



Estamos desarrollando Encuentros cada dos meses, Ministerio de Educación, Director@s de Centros Educativos Privados, fortaleciendo el Modelo de Alianzas. También tenemos Foros, mañana vamos a darles en detalle la cantidad de Foros que estamos desarrollando, o programando.



Educación Audiovisual... Decíamos el otro día que queremos incrementar el uso de la Televisión, sobre todo el Canal 6, para la Educación, en Tecnologías, en Deportes, en Historia, en Cultura, en Arte. También hemos hecho Coordinaciones con una Comisión Especial de Compañer@s que nos ayudará a impulsar el Teatro y la Danza; adicional al esfuerzo que hacemos con el Maestro Ronald Abud. La Maestra Haydée Palacios, el Compañero Salvador Espinoza, el Compañero Donaldo Aguirre, trabajando para promover el Teatro y la Danza desde los Centros Escolares de nuestro País.



Tenemos además, Compañer@s, el Reporte de Epidemiología de esta semana : Dengue, 75 positivos en la semana, 133 en el año. Chikungunya, no tenemos casos reportados hasta este momento. Zika, un positivo; llevamos 4 confirmados en el año 2017, 3 embarazadas. Leptospirosis, 25 confirmados, 38 casos en este año.



Vamos a pedirle al Ministerio de Salud que trabajemos una Campaña, porque veo 38 casos en cuatro semanas... parece mucho ! Pero que l@s Especialistas nos expliquen, para que sepamos más y podamos enfrentar mejor el desafío de esta enfermedad que cuando se desarrolla como Epidemia, és seria, és grave.



Influenza, tenemos 2 positivas esta semana. Neumonía, 2,908 casos... Nuevamente nos golpea la Neumonía ! Para un acumulado, sólo este mes, de 7,285, aunque ese número representa el 7% menos de casos que en Enero del año pasado. Cuatro personas fallecidas por esta enfermedad... Siempre la Neumonía nos golpea !



Clínicas Móviles, 65,000 Atenciones. Inauguración de Puestos de Salud en Barrios de Managua, y en Mateare. Cirugía Plástica Reconstructiva a Mujeres sobrevivientes del Cáncer de Mamas. En el Hospital Bertha Calderón estamos desarrollando este Programa que, estamos segur@s, va a contribuir a la autoestima y a la recuperación exitosa de todas estas Hermanas.



Exámenes Especializados de Otorrinolaringología, y Ultrasonidos. Y las Brigadas Médicas que nos visitan, 17 : Una de Inglaterra, una de Canadá, 15 de Estados Unidos. A tod@s ell@s, nuestro Reconocimiento.



Nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual. Ocho sismos en nuestro Territorio el fin de semana; todos menores a 4 grados. En Papúa Nueva Guinea la noche del sábado se dio un terremoto de 7.9, pero profundo... 136 kilómetros de profundidad; hubo Alerta Informativa y Efectiva de Tsunami, pero fue cancelada posteriormente. El Clima se mantiene igual... Mucho calor ! 35 grados en el Pacífico, 32 en Managua, 30 en el resto del País.



La Alcaldía de Managua nos informa que inaugurará un primer tramo de 1,200 metros, 4 carriles, de la Pista Larreynaga, conectando a Villa Dignidad con el Mayoreo y los Barrios Concepción de María, Villa Israel, Praderas del Doral, y 31 de Diciembre. Vamos a continuar ampliando esta Pista que pasará por la Urbanización Ciudad Belén hasta salir a la Carretera Norte.



Entregamos Plan Techo en Managua y en distintos Municipios de Matagalpa esta semana; Paquetes Alimentarios Solidarios en los Municipios del Departamento de Managua; Sillas de Ruedas en Granada y Masaya, y 30 Viviendas Solidarias en Managua.



Tenemos también Informe de las Matrículas en INATEC... 30,000 Jóvenes se han matriculado ! Vamos a pedirle a la Compañera Loyda un Informe Comparativo con el año pasado, y también que refleje lo que nos hace falta alcanzar.



El Ministerio de la Economía Familiar realizando 70 Ferias esta semana; Capacitaciones, y en el Parque Nacional de Ferias, Feria Escolar Dariana. Recordemos que, el 6 de Febrero se conmemora un año más del Tránsito a Otro Plano de Vida de nuestro Inmortal Rubén Darío.



Tenemos al INTUR recibiendo el Crucero Seven Seas Explorer en Puerto Corinto, Chinandega; y realizando Mesa de Trabajo con las Cámaras de Turismo en el Salón Mombacho del Hotel Holiday Inn, el miércoles 25.



El Instituto de la Vivienda realiza Talleres para aprender a utilizar el adobe, para aprender a utilizar el bambú, para aprender a utilizar mejor el ladrillo de barro, y la madera. Todos estos son Talleres que se realizarán en la Sala de Exhibición de Bambú del Parque Nacional de Ferias, esta semana.



El Compañero Salvador Mansell nos reporta que estamos estrenando Energía Eléctrica en el Sector El Madroño No. 1, esto és aquí en Granada... 345 habitantes; en Diriamba, San Gregorio, Sector Oeste, 205 habitantes, y en la Comunidad María Elena Cuadra, 450 habitantes. Inversión, 4 millones 50,000 córdobas del Programa Nacional.



Y esta semana se inaugurará Energía Eléctrica... en Diriamba, hoy, en Granada también. Mañana martes en Diriá, Granada; Mateare, Managua. Miércoles, Telpaneca, Madriz; Las Sabanas, también del mismo Departamento; Jueves, Terrabona, Matagalpa. Viernes 27, La Trinidad, Estelí, y Estelí, Estelí; San Lorenzo, Boaco, el sábado 28, y El Tuma-La Dalia, de Matagalpa, ese mismo día, sábado 28. Vamos a estar, día a día, explicando el alcance de cada una de estas Inauguraciones.



Tenemos, Compañer@s, el MINSA... Les decíamos que habían Líneas de Trabajo que el otro día compartíamos, y que queríamos compartir en detalle a partir de esta semana : Farmacias Solidarias en los Municipios; Equipamiento Moderno en Laboratorios Clínicos para Diagnóstico Temprano en 146 Municipios; Ultrasonidos en todos los Municipios; Ambulancias nuevas en todos los Municipios.



El Instituto Tecnológico de Salud funcionando a Nivel Nacional. Luego tenemos 500 Auxiliares adicionales que están en formación para el Modelo de Salud Familiar y Comunitario; Acompañamiento a Familias y Comunidades con 10,000 nuevos Brigadistas de Salud; 700 nuevas Parteras, y 20,000 Brigadistas que se capacitan en Primeros Auxilios, así como Formación de 5,500 Promotor@s de Salud para l@s Adolescentes.



Creación de la Central de Clínicas Mó-viles... Ya vemos la cantidad, miles y miles de Consultas que se realizan con estas Clínicas Móviles. Una vez que tengamos esa Central de Clínicas Móviles vamos a hacer un Reportaje Completo sobre su funcionamiento. Atención a Pacientes con Enfermedades Renales Crónicas, en León, Chinandega, Managua, Estelí, Bilwi, y la Región Autónoma del Caribe Sur.



Fortalecimiento de la Medicina Natural; Equipamiento mejorado en 10 Hospitales del País, y Acciones de Prevención, Atención y Seguimiento del VIH. Vamos a hacer casi un millón de Pruebas Rápidas, y a continuar con la Prevención de Enfermedades Epidémicas con toda esta lucha que llevamos, día a día, contra los mosquitos, para atender las Epidemias.



Mejoraremos la Infraestructura de Salud a través de la construcción y rehabilitación de Hospitales, Centros y Puestos de Salud, y Casas Maternas, en todo el País.



El Compañero Telémaco Talavera nos informa sobre los Avances en el Programa “Aprender, Emprender, Prosperar”, desde la Universidad Abierta en Línea. Mañana vamos a estar compartiendo este artículo del Especialista en Educación, de la Universidad Popular de Extremadura, Juan Carlos Casco, donde nos detalla en distintos Tips, aquí dice... 38 Tips para cambiar el Modelo Educativo. Mañana vamos a empezar a dar a conocer esos Tips del Hermano Juan Carlos Casco, de la Universidad Popular de Extremadura, de España.



Compañer@s, estas son las Informaciones que tenemos en este momento. Vamos a estar en comunicación en cualquier momento, si és necesario. Queremos saludarles con Cariño, y con la Energía de cada día ! Cada día emprendemos el viaje hacia la Prosperidad en nuestra Nicaragua. Damos seguimiento a lo que venimos haciendo, y emprendemos el viaje hacia la Prosperidad. Trabajando más duro todavía, reuniendo todas las Acciones !



Aquí tenía casualmente las Acciones de las Alcaldías... Nos reporta la Compañera Guiomar Irías, que 63 Proyectos de Desarrollo Turístico con un estimado de 1,600 millones de córdobas, que generarán 6,700 empleos, tienen programados los Gobiernos Locales este año 2017, Año en que habitamos plenamente los Tiempos de Victorias, por Gracia de Dios. Miren qué cifras... 6,700 empleos en 1,600 millones de córdobas de inversión y 63 Proyectos de Desarrollo Turístico, desde los Gobiernos Locales !



Así que, con esa buena noticia nos despedimos este mediodía, saludándolos a tod@s con el Cariño de nuestro Presidente, el Comandante Daniel, y su Compromiso de seguir fortaleciendo el Modelo de Alianzas, Diálogo, Consensos; seguir fortaleciendo la Unidad, la Estabilidad, el Buen Gobierno, la Seguridad, la Tranquilidad y las Rutas de Prosperidad en las que caminamos junt@s, gracias a Dios, en Unidad, tod@s l@s nicaragüenses.



Esta semana nuestro Comandante va a presentar el Nuevo Plan de Seguridad, como les anunciamos hace algunos días, y vamos a estar pendientes. Mucho Cariño a tod@s ! Hasta mañana a esta misma hora, si Dios lo permite, y si no hay nada especial que amerite que nos comuniquemos antes. Gracias.