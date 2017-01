ROSARIO : Proyectos e inversiones para aumentar empleo y mejorar infraestructura

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

25 de Enero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; muy buenas tardes a tod@s... Aquí estamos, dándole gracias a Dios por la Vida, y por la Unidad de las Familias nicaragüenses, en esta Patria Libre, Patria de Paz, Patria de Prosperidad.

Queremos empezar con las buenas, muy buenas noticias. El Compañero Silvio Conrado, nuestro Representante ante el BCIE, me llamó ayer por la tarde, y nos trasladó esta información que és muy importante. Ayer martes 24, el Directorio del BCIE aprobó a Nicaragua un préstamo por 105 millones 470,000 dólares, para financiar la rehabilitación de la Pista Juan Pablo II, o Pista de la Resistencia, y para construir Pasos a Desnivel.

El costo total del Proyecto asciende a 255 millones 907,000 dólares, y será co-financiado por el BCIE, el Banco Europeo de Inversiones y el Gobierno de Nicaragua. Se rehabilitará y ampliará la Pista Juan Pablo II, 9.55 kilómetros, utilizando estructura de pavimento, concreto hidráulico; diseñada para una vida útil de 25 años.



Seis carriles tendrá esa nueva Pista, tres para cada lado... Miren qué buena noticia para Managua, y para el País, porque eso también representa mucho trabajo ! Construcción de 5 Pasos a Desnivel en las intersecciones de la Rotonda del Periodista, ENEL-Central, Rotonda Rubén Darío, Rotonda Santo Domingo, y Plásticos Robelo; esta última, intersección con la Carretera Norte, como sabemos.



Incluye la construcción de seis Puentes Peatonales, en el 7 Sur, Mercado Israel Lewites, Zumen, Universidad Centroamericana, Metrocentro, y El Edén; Andenes Peatonales, espero que también tenga instalaciones para Herman@s con Discapacidad; Paradas de Autobuses; Calles Marginales de 5 metros de ancho, y una Ciclovía de 3 metros de ancho a lo largo de todo el trazado de esta importante vía; 10 Circuitos de Drenaje Pluvial, Alcantarillado Sanitario, Agua Potable, Hidrantes, Sistemas de Iluminación y Comunicación soterrados; además de atender el drenaje pluvial de los Cauces Oriental y Los Cuarezma.



Con este Proyecto nos proponemos descongestionar la circulación de vehículos en la Ciudad; agilizar los tiempos de viaje, de traslado de la Población, y reducir costos de operación y mantenimiento de vehículos; reducir costos relacionados a accidentes. Facilitará la interconexión entre Carretera a Masaya, Sur y Norte.



Así es que, nosotr@s content@s nos felicitamos de esta aprobación en el BCIE que nos permitirá, desde la Alcaldía de Managua, empezar a trabajar en este importante Proyecto que, como decimos, no sólo tiene los Beneficios directos ya anotados, sino también la generación de Trabajo y Empleo para las Familias de la Capital.



Y el Compañero Alfredo Coronel, Director General de Zonas Francas, también nos da buenas noticias... Ayer, en la Sesión del Consejo Directivo se aprobaron nuevos Proyectos para los próximos 6 meses : Centro de Llamadas en Managua “DMF”, 102 Empleos directos, 2.7 millones de inversión; OOQIA S.A., Desarrollo de Software, 2.5 millones de inversión, 40 Empleos directos.



Tabacos Asociados de Nicaragua, Fábrica de Puros en Estelí, 40 Empleos directos, casi un millón de inversión; XPERTS Nicaragua, Centro de Contacto en Managua, 689 Empleos directos, 1.8 millones de inversión; Logística Agroindustrial, Empresa Logística del Tabaco en Estelí, 104,000 de inversión, 10 Empleos directos; San Lotano Cigars, Fábrica de Puros en Totogalpa, 249 Empleos directos, y 2.7 millones en inversión.



International Textile & Trade, Empresa Logística para el Sector Textil de Zona Franca en Ciudad Sandino, 18 Empleos directos, 100,000 de inversión; Empresa Logística del Sector Textil en Managua, 20 Empleos directos, casi 500,000 de inversión; CWX; SPI Technologies, 50 Empleos directos en Managua, creación de Páginas Web y similares, 520,000 de inversión; El Nuevo Mundo de Tabacos, Parque Agroindustrial en Totogalpa, casi un millón de dólares de inversión, 13 Empleos directos.



Se aprobó la ampliación de operaciones de Empresas ya existentes por un monto de 5.6 millones de dólares, con un gran total aprobado a partir de 12.6 millones en los próximos tres años; y a corto plazo la creación total de 1,230 Empleos. Así que, nos felicitamos de todos estos Proyectos que van dando respuesta a la demanda de nuestro Pueblo, de trabajar dignamente, y prosperar.



Tenemos en los Informes habituales : Nuestros Volcanes en su estado de actividad normal. Tres sismos en nuestro Territorio, menores a 4 grados. Luego el Clima, no hay variaciones en las temperaturas, y más o menos el mismo pronóstico de ayer.



El SINAPRED... el Doctor González y Xochilt nos reportan las Reuniones que están de-sarrollando con Mercados, Distribuidoras de Gas, para prevenir accidentes, aplicar las Medidas de Prevención y Control en el empleo de tanques de gas.



También nos informa la Alcaldía de Managua, que el ex–Campeón Mundial de Boxeo que nos visita, Félix “Tito” Trinidad, recibirá de la Alcaldía de Managua la Medalla a la Excelencia Deportiva Alexis Argüello el próximo sábado 28 de Enero, después de colocar Ofrendas Florales en el Monumento de nuestro Tricampeón, Alexis, y en el Monumento al Héroe de la Solidaridad, Roberto Clemente.



Luego también la visita de Delegaciones que están llegando para ver todos los Planes de Organización de los XI Juegos Centroamericanos, revisar las Instalaciones donde se llevarán a cabo las competencias, hablar de la logística, los albergues, transporte, seguridad. El lunes 30 de Enero, en el Hotel Barceló sesiona ese Comité Organizador, y el martes 31 son las visitas a las distintas Instalaciones.



Igualmente nos informa la Alcaldía de Managua que hay nuevos datos, és bueno que ellos lo presenten en detalle, sobre la antigüedad de las Huellas de Acahualinca, Patrimonio Cultural de nuestro País. El análisis del suelo, las muestras que se tomaron de las huellas y del paleosuelo, debajo de las huellas, fueron analizadas en Laboratorios de la Universidad de California, y los resultados concluyen que 6 de las 8 muestras coinciden con una edad de 6,000 años de antigüedad. Podría ser la erupción que dejó la tefra de San Antonio, dicen los Expertos.



También, todas las muestras son consistentes, reflejan una edad mayor a los 6,000 años; lo que hace suponer que fueron sepultadas o enterradas por un evento volcánico entre 4,403 a 6,423 Antes de Cristo. Es decir, una antigüedad entre 6,000 a 8,000 años aproximadamente.



Vean cómo se mueve el Mundo, cómo se mueve nuestro Planeta, la Tierra, en ciclos enormes... Imagínense, 6,423 años ! Eso és lo que tenemos como Joya aquí en Nicaragua, estas Huellas de Acahualinca. Por eso estamos comprometid@s en su preservación y en la creación de un Museo que de verdad honre esa Joya de nuestra Identidad Nacional; un Museo donde se preserven adecuadamente, y donde puedan ser visitadas y admiradas por Expertos, por Estudiantes, y por nuestra Población en general.



El Palacio Nacional, otra Obra de Patrimonio Nacional, está siendo embellecido, remozado y mantenido a los 75 años... Se cumplen este año 75 años de su inauguración en 1942. Vamos a estar reportando sobre todos los trabajos que se realizan desde la Alcaldía de Managua : Sellado y tratamiento en paredes y columnas, también la pintura general en exteriores e interiores, y la reparación en general de puertas y ventanas. Y ojalá, ojalá lo cuidemos ! Tenemos que comprometernos a cuidarlo.



Desde el Ministerio de Salud nos informan l@s Compañer@s que estamos dotando de Ultrasonidos para Unidades de Salud y Clínicas Móviles. Estamos hablando de, a partir de Febrero, 110 nuevos y modernos Equipos de Ultrasonidos, destinados para Centros de Salud, Hospitales Primarios, y 8 instalados en las Clínicas Móviles. Buena Noticia, incrementando la cobertura y la calidad de la atención en nuestro Modelo Familiar y Comunitario de Salud.



70,000 Visitas de las Clínicas Móviles son las que llevamos hasta este momento; después hay una cantidad de Jornadas de Exámenes Especializados que se realizan en todo el País y, además, la inauguración del Área de Emergencia del Centro de Salud Pedro Altamirano en el Distrito V de Managua.



Luego tenemos los Congresos en Salud para este año... Los Temas : Salud Materna, Patologías Oncológicas en el Adult@, Cáncer Cérvico-Uterino y de Mamas, Enfermedades Respiratorias Agudas, Atención de Enfermedades en el Recién Nacido, Enfermedades Crónicas No Transmisibles en l@s Niñ@s. Todo esto, vamos a llegar hoy hasta el mes de Mayo... Situación de Emergencias... Cómo atendemos las Situaciones de Emergencia, Malaria, Enfermedades Infecciosas.



Y en Mayo : Medicinas Populares Básicas para Urgencias, Accidentes Caseros y Enfermos en el Hogar; Congreso Internacional de Situación Nutricional de l@s Niñ@s; recordemos que estamos haciendo también el Censo Nutricional, como cada año, en coordinación, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Congresos sobre Adicciones en Mayo, y Foros sobre Prevención, Mitigación y Atenciones en Situaciones de Desastres, también en Mayo. Mañana seguimos con el resto del año.



Desde el Ministerio de Educación... Mañana, saludando el 164 Aniversario del Natalicio de José Martí, la Comunidad Educativa desarrollará Actividades Culturales en los Centros Educativos que llevan el nombre del Apóstol de la Independencia de Cuba. Y en la Escuela Normal José Martí, de la Ciudad de Matagalpa, habrá un recorrido de Antorcha; habrá también Lecturas de Poemas, Revistas Culturales, Encuentros de Docentes, y participará el Embajador de Cuba en Nicaragua, Compañero Juan Carlos Hernández.



El día martes, ayer por la tarde teníamos una Matrícula de un millón 401,558 Estudiantes; los Municipios con mayor cumplimiento son : Pueblo Nuevo, de Estelí; El Realejo y Santo Tomás del Norte, de Chinandega; Achuapa en León; Teustepe en Boaco; Distrito V de Managua, también el II, y Ciudad Sandino. Bilwi, 90.26%, en el Caribe Norte. Ayer hablamos de los que les hace falta hacer esfuerzo, hoy hablamos de los Mejores... Y Vamos Adelante, esforzándonos para alcanzar la Meta !



Hay Cursos para Docentes en Educación Especial el día de hoy, y también el Material Audiovisual que preparamos para Inglés que consiste en 4,000 DVD, los estamos haciendo llegar a los distintos Municipios del País.



Luego tenemos, Compañer@s, en el Parque Nacional de Ferias, la Feria Escolar Dariana, nos reporta el Ministerio de la Economía Familiar.



Capacitación a Pescadores Artesanales, para proteger la Vida, salvaguardar la Vida... INPESCA con el Gobierno Regional del Caribe Norte, el MINSA y el MEFCCA, en Alianza con los Centros de Acopio de Pepino del Mar. Son Talleres que preparan a nuestros Buzos Artesanales, para proteger su Vida, y seguir trabajando, porque sabemos que, cada uno de estos Hermanos trabaja con Dignidad para llevar Alimentación y Bienestar a su Familia. Así es que, lo que vamos a hacer és capacitarnos para aprender a desarrollar nuestro trabajo con Seguridad.



El INTUR está recibiendo otro Crucero, “Regatta”, en Puerto Corinto, y participando en las Ferias Departamentales.



Por otro lado, mañana se reúne la Comisión Nacional de Turismo que congrega a distintas Direcciones y Organismos de Promoción de Turismo en el Modelo de Alianzas con las Asociaciones y, sobre todo, con aquellos Organismos que pertenecen al Consejo Superior de la Empresa Privada. Así es que, vamos a estar realizando esa Reunión para ver la actualización de la Estrategia Nacional de Turismo; también potenciar el Uso de las Tecnologías para promover el Turismo, y luego entrarle a los desafíos que los problemas representan, para ir buscando conjuntamente las soluciones.



Tenemos al Compañero Salvador Mansell que nos habla de la Comunidad Casilí Arriba, del Municipio de Telpaneca, donde 683 habitantes inauguran Energía Eléctrica hoy; y El Socorro, San Antonio del Pinar, en La Sabana, también de Madriz... 87 habitantes. La inversión és de 5 millones 500,000 córdobas.



Compañer@s, estas son las Informaciones de este mediodía... Estamos trabajando ! Mañana vamos a estar con nuestro Presidente compartiendo el Plan de Seguridad que él presentará a las Familias y Comunidades de nuestra Patria Libre. Y vamos a estar pendientes también de sus Palabras en el Plenario de la V Cumbre de la CELAC, esta tarde en República Dominicana.



Compañer@s, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir esforzándonos. Vamos a seguir facilitando. Vamos a seguir promoviendo todos aquellos Programas y Proyectos que representan el Paso hacia Adelante que tod@s queremos en nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre !



El Cariño de nuestro Comandante Daniel, para tod@s, y para cada un@. Aquí estamos...! En cualquier momento nos comunicamos si és necesario, sino será mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Muchas gracias.