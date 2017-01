DANIEL : "Una América Latina y Caribeña en Paz, demanda que se ponga fin al acoso, a la conspiración en contra de la Hermana República Bolivariana de Venezuela"

Discurso del Presidente-Comandante Daniel en la V Cumbre de la CELAC en Punta Cana, República Dominicana



25 de Enero del 2017

Querido Hermano Presidente de República Dominicana, Danilo Medina, para usted, para su Pueblo, todo nuestro Cariño y todo nuestro Reconocimiento en la Lucha que vienen librando por la Dignidad de las Familias Dominicanas. Y usted al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, cuyo período hoy está concluyendo, aportándole hasta el último minuto a la Comunidad con su Mensaje.



Ya lo decía en su Mensaje, el que pronunció Usted el día de ayer, por la noche, donde se refiere claramente a la situación que estamos enfrentando los Pueblos Latinoamericanos y Caribeños; esta Comunidad.



Esto tiene que ver, como todos lo sabemos, con las Iniciativas tomadas por una Potencia Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, y que está marcando pautas en la Economía Global. Donde lo que era el Proceso de Globalización que se había establecido en el Planeta entra en una redefinición, por el peso que tiene la Economía Norteamericana en la Economía Mundial, y por las medidas que anuncia, de carácter profundamente proteccionistas.



Y cómo se recoge también en lo que es la Declaración de esta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, donde decimos: “Consideramos la Unidad como la base para enfrentar de manera coordinada los retos de un Mundo en constante proceso de cambios, transformaciones aceleradas, y Globalización, así como los riesgos e incertidumbres que se ciernen sobre la Economía de la Región y a Nivel Global, entre estos, la volatilidad del Mercado Financiero Internacional, y el Proteccionismo”.



Lo decimos con toda claridad, y decimos que en este contexto expresamos nuestra determinación de adoptar medidas pertinentes, para prever, evitar, o mitigar posibles efectos en nuestras Economías, y la pérdida de puestos de trabajo. Es nuestra obligación, con nuestros Pueblos, con nuestras Familias, y con las Familias de nuestras Naciones.



Y que esto nos permita, en esta Comunidad de Naciones, enfrentar mejor el Futuro en el Orden Económico y en el Orden Comercial, que deriva, lógicamente, en los Programas que se venían desarrollando ya en el Planeta, y aquí en América Latina y el Caribe en el combate a la Pobreza, en la Inclusión Social, es decir, en todos los Campos de la Economía, en todos los Campos de las Inversiones, en el Campo Social, en el Campo Cultural... Cómo, reafirmando estos Principios, cómo, reafirmando estos Compromisos, cómo sin renunciar a estos Acuerdos, cómo nos fortalecemos más para salir adelante frente a estos nuevos Desafíos.



Quiero manifestar nuestra Alegría al Pueblo de Puerto Rico. Aquí nos acompaña una Delegación de Puerto Rico, como siempre, encabezada por nuestro Hermano Rubén Berríos que todos ustedes muy bien conocen. Y felicitar al Pueblo de Puerto Rico porque en los próximos meses, si Dios quiere, ya estará en libertad Oscar López después de 35 años de prisión. O sea, tiene 35 años y meses de prisión, y ya para Mayo estará en libertad. Bueno, una Victoria de ese Pueblo, y que ha contado también con la Solidaridad de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.



En esta Realidad Latinoamericana y Caribeña, como bien lo señalaba nuestro Hermano Comandante-Presidente de la Hermana República de Cuba, General Raúl Castro, tenemos que seguir luchando en la Agenda Latinoamericana. Tenemos en la Agenda Latinoamericana una serie de Puntos que tienen que ver con la Paz. Este es el Compromiso: “Libre de Armas Atómicas”. Está ese Compromiso. Está ese Compromiso: “Zona de Paz”, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños; pero también está el Compromiso que ya es un Compromiso casi unánime de Naciones Unidas: ¡Que Cese el Bloqueo en contra de Cuba!



O sea, no podemos estar en Paz, no podemos estar tranquilos en la Región Latinoamericana y Caribeña mientras se mantenga este Bloqueo Económico, Comercial, Financiero en contra del Pueblo de Cuba, provocando, como ya sabemos, la violación a los Derechos Humanos del Pueblo de Cuba. Ahí se están violando diariamente, todos los días, con ese Bloqueo, los Derechos Humanos del Pueblo de Cuba; se están violentando los Principios más elementales de la Democracia en cuanto a lo que son los Derechos de los Pueblos.



Una América Latina y Caribeña en Paz, demanda que se ponga fin al acoso, a la conspiración en contra de la Hermana República Bolivariana de Venezuela. Un Pueblo, una Nación que con la Revolución encabezada por el Comandante Chávez, lo que hizo fue tenderle la Mano Solidaria como la ha venido tendiendo Cuba aun en los momentos más difíciles a los Pueblos de Nuestramérica y, convirtiéndose la Cooperación, la Solidaridad Bolivariana, un factor determinante para la estabilidad de muchas de nuestras Naciones.



Ya sabemos todo lo que se ha vivido y se sigue viviendo en cuanto a tratar de hundir este Proceso profundamente Solidario, profundamente Humanitario. Así que nuestra Solidaridad con el Presidente Nicolás Maduro, Presidente Legítimo, Electo por el Pueblo Bolivariano, y que sigue librando esta Batalla por la Paz, incluso, sin dejar de agotar el Diálogo.



No se da por vencido en la Lucha por la Paz, utilizando el Diálogo, y ahí están continuamente, a través del Diálogo, buscando cómo consolidar la Paz en la Hermana República Bolivariana de Venezuela. Mientras por otro lado los Estados Unidos han lanzado, uno tras otro, Decretos que no ayudan, no contribuyen a fortalecer ese Diálogo que promueve el Presidente Nicolás Maduro con el Pueblo Bolivariano.



¡La Paz en Colombia cuánto ha costado alcanzarla! Ya en el retiro nos recordaban las primeras conversaciones de Raúl, Chávez, y Colombia, el Presidente Santos, en la búsqueda de un Camino para abrir el Proceso de Paz. Algo que parecía imposible, pero cuánto se ha logrado avanzar, cuánto se ha logrado consolidar, y cómo se ha logrado extender este Proceso de Paz también, no solamente con las FARC, sino ahora con el ELN, con la Cooperación del Presidente Rafael Correa, de la República del Ecuador.



O sea, l@s Latinoamerican@s haciendo esfuerzos, desde diferentes puntos, desde diferentes Regiones, por la Paz. Lo que demuestra que lo que esperamos l@s Latinoamerican@s y Caribeñ@s, de los Estados Unidos y de las Potencias del Planeta, de la Unión Europea, es Cooperación para la Paz, ¡contribución para la Paz! Eso es lo que esperamos, y eso es lo que tenemos que seguir luchando: Ese Compromiso para la Paz.



Y ya lo mencionaba también nuestro Hermano Raúl... Las Malvinas, y con mucha Humildad no dijo Guantánamo. Porque, para que la Paz sea total en la Región, Las Malvinas tienen que regresar a sus legítimos dueños, la Argentina; y Guantánamo tiene que retornar a sus legítimos dueños, el Pueblo y Gobierno de Cuba.



Querid@s Herman@s Latinoamerican@s y Caribeñ@s que están siguiendo este Encuentro gracias a esa Iniciativa del Presidente-Comandante Chávez, continuada por Nicolás ahora comandando la Revolución Bolivariana a través de TELESUR... Para todos los Pueblos Latinoamericanos y Caribeños nuestro Compromiso de seguir luchando por la Paz. Luchar por la Paz es combatir la Pobreza, combatir el Hambre, y llevar el Bienestar a nuestros Pueblos, y ese es el Compromiso de la Comunidad de Estados Latino-americanos y Caribeños.



Gracias, querido Presidente Nicolás Maduro, por la batalla que está librando. Gracias, querido Presidente Raúl, por esa Resistencia Heroica del Pueblo de Cuba. Y saludar al Presidente Salvador Sánchez, que asume ahora la Presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños... Saludos Salvador, para vos, y para tu Pueblo.