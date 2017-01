Líneas de Acción del Frente Nacional de Trabajadores 2017 - 3er Congreso Ordinario 2017-2020

LÍNEAS DE ACCIÓN FNT 2017



3er CONGRESO ORDINARIO 2017-2020



Con la Gracia de Dios y con la conducción del Comandante Daniel y la Compañera Rosario, hoy las familias nicaragüenses vivimos tiempos de victorias, nuevos tiempos que habitamos plenamente y que nos dan la grandiosa oportunidad de seguir construyendo una Nicaragua cada vez más Libre de Pobreza y con una Revolución de Sueños, de Esperanzas, de Estabilidad, de Trabajo y Paz, de Educación para Emprender y Crecer, de Salud para la Vida… y de esfuerzo para PROSPERAR.



Desde los Movimientos Sociales y Laborales trabajaremos con todo nuestro Espíritu Sandinista y Evolucionario, para seguir procurando Eficiencia, Eficacia y Resultados que afiancen todos los Propósitos de Victorias, fortaleciendo nuestro Modelo de Alianzas, con Facilitación, Tecnologías, Sistemas, Eficiencia, Eficacia, y un servicio cualitativamente superior, que aporte al Esfuerzo Colectivo de Más Trabajo y Paz.



L@s trabajador@s en LEALTAD Y DISCIPLINA, ante DIOS, el Comandante Daniel, la Compañera Rosario, el Frente Sandinista, el Glorioso Pueblo Nicaragüense, asumimos el firme compromiso de seguir consolidando el Proyecto Cristiano Socialista y Solidario, bajo el Modelo de Dialogo Alianzas y Consenso, mediante la implementación de las siguientes líneas de trabajo:



1. Practicaremos el Diálogo la Alianza y el Consenso como método para la solución de conflictos en todos los espacios laborales y sociales en los que nos desempeñamos, con el fin de aportar a la estabilidad, la tranquilidad y la paz que tanto aprecia nuestro pueblo.



2. Participaremos de manera consciente y responsable en los espacios de Dialogo Social y participación tripartita de l@s trabajador@s creados por nuestro buen gobierno como parte del protagonismo y la responsabilidad compartida que nos corresponde asumir en estos nuevos tiempos.



3. Desarrollaremos las acciones necesarias que permitan alcanzar una cultura de eficiencia, productividad y calidad con tod@s l@s trabajador@s, particularmente trabajador@s del Estado, teniendo como principio el apostolado de servicio y amor al prójimo. L@s Servidor@s Públic@s debemos garantizar el buen trato a las familias, atención de calidad, así como el cuido e higiene de los centros de trabajo.



4. Mediante campañas de información y divulgación masiva promoveremos entre l@s trabajador@s públicos, el estudio, el aprendizaje, la calificación, la re-calificación, la certificación, así como la innovación y la productividad, con el fin de brindar servicios ágiles y eficientes a la población contribuyendo de esta manera al desarrollo de nuestro país.



5. L@s Trabajador@s realizaremos procesos de Reflexión e interiorización del Modelo de Alianza Público-Privada, que nos permita conocer y potenciar todas las posibilidades de emprendimientos, mediante encuentros, talleres, seminarios, charlas e intercambios.



6. Desarrollar una campaña de comunicación entre l@s trabajador@s que motive el emprendimiento productivo en las familias del campo y la ciudad, haciendo uso de las líneas de comunicación de nuestra jefatura nacional en los programas de radio de FNT y redes sociales que promuevan los mejores ejemplos de éxito del aprendizaje y el emprendimiento. Diseño, producción y difusión de productos de comunicación creativos (spot de radio, calcomanías, banner web, etiquetas para redes sociales, entre otros).



7. Promoveremos entre l@s trabajador@s por cuenta propia las distintas formas de asociatividad, que les permita enlazamientos productivos para mejorar la competitividad, alcanzar mayores niveles de producción y comercialización dentro del mercado local, regional, nacional e internacional.



8. Promoveremos entre l@s trabajador@s la formación básica, técnica y profesional, así como la capacitación en el uso de tecnologías y herramientas de la comunicación para mejorar su desempeño laboral y de aporte al cumplimiento de los objetivos institucionales y empresariales.



9. Aseguraremos la apropiación en los espacios de dirección y decisión de las distintas organizaciones sindicales y sociales en igualdad de condiciones a jóvenes y mujeres.



10. Motivaremos que l@s trabajador@s se incorporen a las distintas rutas educativas que promueve nuestro buen gobierno con el fin de fortalecer los valores culturales, tradicionales, humanistas, patrióticos, de bien común y de buenas relaciones que contribuyan a mantener la paz, la tranquilidad y la unidad de las familias nicaragüenses.



11. Fortaleceremos nuestro sistema de comunicación organizacional, para mantener informada a nuestra dirigencia en todos los niveles, sobre los temas socioeconómicos y políticos orientados desde la dirección de nuestro partido y gobierno, además para mantener suficiente mente informados a l@s trabajador@s para que estén claros de temas sensibles de corto, mediano y largo plazo, listos para defender la revolución y con ello sus intereses estratégicos.



12. Seguiremos trabajando por el fortalecimiento de los derechos humanos y laborales de l@s trabajador@s.



13. Continuaremos trabajando con nuestras alianzas nacionales e internacionales que garanticen el respeto de los derechos y dignidad de l@s trabajador@s migrantes nicaragüenses.



14. Llevaremos a cabo planes específicos de:



a. Crecimiento en afiliación, conformación de sindicatos por sector donde no hay.

b. Procesos de formación sindical para el manejo de las tecnologías de la información.

c. Apropiación del roll del sindicato en los nuevos tiempos.

d. Actualización de convenios colectivos.

e. Divulgación de los logros económicos, políticos, sociales y culturales de l@s trabajador@s y sus familias en esta etapa de la Revolución Popular Sandinista.

f. Vigilancia sobre la calidad de atención de las instituciones relacionadas con la protección y la seguridad social.

g. Propuestas que permiten afiliación a la seguridad social y de seguros de vida para sectores de trabajadores aún no cubiertos: pesca, cuenta propia, artesan@s, emprendedor@s en general, entre otros.

h. Planes y acciones de seguridad e higiene en el trabajo incluyendo los planes de acción frente a las multiamenazas que eviten accidentes y protejan la vida.



15. Divulgaremos activamente los logros de la Revolución Popular Sandinista dentro de los espacios internacionales: CSI, CSA, FSM, PSCC, ESNA, ISP, IE, ICM, ITF, Parlacen, Comité de Trabajadores Migrantes; y promoveremos en el seno de los trabajadores el estudio del sistema de integración solidario del El ALBA, PETROCARIBE, CELAC, así como, el principio de declaración de Latinoamérica y El Caribe como zona de paz y libre de armas atómicas.



16. Continuaremos fortaleciendo las relaciones de unidad y alianza estratégica con las organizaciones sociales y populares sandinistas, involucrándolas en las acciones del partido.



17. Continuaremos fortaleciendo nuestro compromiso y conciencia en la lucha por la protección y defensa de la madre tierra y la vida, procurando conocimientos entre l@s trabajador@s sobre: calentamiento global, cambio climático, consumo responsable y reciclaje, entre otros temas.



Nos disponemos con amor a Nicaragua, en Lealtad y Compromiso con el Comandante Daniel y la compañera Rosario, desde ya al trabajo político decidido y consciente con nuestr@s afiliad@s y sus familiares para garantizar nuevas victorias al pueblo nicaragüense en las elecciones municipales del próximo 5 de noviembre.



Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua libre, a los 27 de Enero del 2017 en el 3er Congreso Ordinario del FNT en el Auditorio 12 Fernando Gordillo de la UNAN



¡Siempre más allá!

¡Con Daniel y Rosario por más Victorias!

¡Ni un paso atrás!



Frente Nacional de los Trabajadores (FNT)