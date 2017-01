ROSARIO : "Compañer@s, estamos aquí compartiendo con ustedes el dolor por la pérdida de dos Hermanos Policías, que cayeron esta mañana en cumplimiento de su Deber"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



26 de Enero del 2017



Muy buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre!



Compañer@s, estamos aquí compartiendo con ustedes el dolor por la pérdida de dos Hermanos Policías, que cayeron esta mañana en cumplimiento de su Deber en el Barrio San Luis : El Hermano Policía Julio Narváez, el Hermano Policía Howar Urbina; y también otro Hermano Policía, Oliver Chow, quien fue herido de bala y está en condición muy delicada en el Hospital de nuestra Policía Nacional.



Los Compañeros fallecidos en cumplimiento de su Deber, serán honrados, ascendidos póstumamente en Grado Policial, y condecorados con Medalla al Valor “Pedro Aráuz Palacios”. Habrá un Acto Solemne en el Complejo Faustino Ruiz, estarían presentes los Miembros del Consejo Nacional de la Policía Nacional, Jefatura Nacional, e Invitad@s Especiales, así como, por supuesto, los Familiares de nuestros Hermanos Caídos.



Nuestro Presidente, el Comandante Daniel, saluda a las Familias, a las Madres, a las Viudas, a l@s Hij@s de estos Compañeros, en el Compromiso de seguir luchando para fortalecer la Seguridad en nuestro País; de seguir luchando para preservar lo que tenemos, y reconocer el Heroísmo cotidiano de nuestra Policía Nacional, que se enfrenta a la delincuencia defendiendo la Tranquilidad de las Familias en todo el País.



Que descansen en Paz, el Subinspector Julio César Narváez Valle, el Suboficial Mayor Howar Antonio Urbina Flores... Nuestro Abrazo, nuestra Solidaridad, nuestro Cariño !



Tenemos también, Compañer@s, en las Informaciones de cada día, los Volcanes en su estado de calma relativa. En nuestro Territorio tres sismos, todos menores a 4 grados. Luego tenemos el Clima, más o menos igual al que hemos tenido.



Y, entre las Informaciones de cada día hay buenas noticias : La Inversión desde los Municipios; Inversiones Privadas que se desarrollan en San Juan del Sur : Construcción de 130 Viviendas en Residencial Santorini, estimando que finaliza la Obra este año; pero no me ponen aquí l@s Compañer@s de INIFOM, y les pido que me lo incluyan siempre, el número de Empleos que este Proyecto genera.



Tenemos que, en general, entre San Juan del Sur, Totogalpa, y La Concordia, Emprendimientos Privados con una inversión de 469 millones están generando en los tres Municipios 190 Empleos.



La Concordia és un Proyecto de Ganadería Extensiva en 900 manzanas de tierra; ahí son 93 millones de córdobas y 150 Empleos temporales y permanentes. Luego en Totogalpa son remodelaciones de distintos Emprendimientos Comerciales, y Comedores también.



Esta és una inversión de casi 2 millones de córdobas, y 23 Empleos.



Desde las Alcaldías tenemos el reemplazo del Parque Infantil en Comarca Los Altos, de Nindirí, con una inversión de 2 millones; en Jinotepe, construcción de Canchas Multiusos; en Diriamba, construcción de la Primera Etapa del Parque Municipal de Ferias. Estos Parques han sido muy importantes para respaldar los esfuerzos, por el Trabajo y la Prosperidad, en los Municipios de nuestro País.



En San Fernando se mejora el Estadio Municipal; en San Juan de Río Coco, adoquinado; en Telpaneca, Caminos; en Quilalí también el Parque Municipal de Ferias... estamos hablando de la conclusión del Parque Municipal de Ferias. Luego tenemos en Diriomo la Inauguración del Parque Municipal de Ferias, ya construido, con una inversión de 2 millones, y en Muy Muy la construcción de Obras adicionales en el Estadio Municipal, generándose 32 Empleos.



El Ministerio de Salud nos reporta la buena noticia de los Estudios que se están realizando para tratar de iniciar este año la construcción del Hospital de Nueva Segovia. Estos Estudios ya se están desarrollando con Fondos de Servicios de Consultoría de Taiwán, administrados por el BCIE. Vamos a estar pendientes de comunicarles a ustedes una vez que se tengan los fondos para la construcción y el Calendario de inicio de Obras.



Buenas noticias también... El Ministerio de Salud ha establecido Coordinaciones con la Doctora María Teresa Ilari Valenti, Especialista en el Uso de Terapia del Mar, y vamos a empezar a coordinarnos para desarrollar más capacidades humanas en el uso de esta Terapia, para integrarla también al Modelo de Salud Familiar y Comunitario, para lo cual vamos a diseñar en conjunto un Plan Docente.



Nosotr@s queremos reconocer la Abnegación y la Dedicación con la que ha trabajado la Doctora María Teresa Ilari Valenti en el Uso de la Terapia con Agua de Mar en nuestro País. Un verdadero Apostolado que reconocemos, valoramos, apreciamos grandemente, y estamos incorporando todo su Conocimiento y Dedicación a nuestro Modelo de Salud Familiar y Comunitario.



Se va a elaborar una Normativa para el Uso del Agua de Mar en la Formación de Fitoterapeutas Clínicos; un Plan de Comunicación para que la Población se apropie de los beneficios del Agua de Mar en todos los Temas de Salud. Y también vamos a establecer qué necesitamos para implementar Terapias con Agua de Mar en las Clínicas de Medicina Natural y Terapias Complementarias que tenemos en nuestro País.



Nuestro Saludo a la Doctora María Teresa Hilary, y nuestro Reconocimiento.



Tenemos también casi 80,000 Visitas y Atenciones con las Ferias de Salud y las Clínicas Móviles; y el II Congreso Internacional de Salud Materna que inicia mañana a partir de las 9, en el Hotel Crowne Plaza, con Especialistas de España, México, Perú, Colombia, y nuestros Especialistas. Van a abordar Biología de la Reproducción Humana, Endocrinología, Infectología, Ginecología y Obstetricia.



Éxitos a tod@s est@s Herman@s Médicos ! Más de 200 Especialistas estarán participando : Especialistas en Pediatría, Neonatología, Ginecobstetricia; Especialistas que trabajan en el Ámbito Público y que tienen también sus Clínicas, perteneciendo al Ámbito Privado de la Salud, fortaleciendo de esta manera el Modelo de Alianzas.



La Organización Panamericana de la Salud desarrollará en nuestro País otro Taller Avanzado para la incorporación de Técnicas y Tecnologías a la Investigación de Salud... 36 Responsables de las Bibliotecas de la Red de Hospitales y de la Red Biomédica del Ministerio de Salud van a participar en este Nuevo Taller.



Luego tenemos, Compañer@s, trabajando con la Organización Panamericana de Salud el Plan de Salud para Afrodescendientes en Nicaragua. Estamos participando también de este importante Evento.



Estamos inaugurando el Área de Pediatría del Hospital Victoria Motta del Municipio de Jinotega. Allí invertimos casi 800,000 córdobas, y son 40 camas para Niñ@s, gracias a Dios ! Para promover la Salud de l@s Niñ@s del Municipio de Jinotega. Hay Jornadas de Exámenes Especiales, y Encuentros y Visitas a Madres de Héroes y Mártires en distintos Municipios de nuestro País.



Avanza el Proceso de Matrícula con el Plan Especial... Llevamos ya un millón 411,211 matriculad@s; y en Preescolar és el 83% de la Meta : 222,923. En Primaria és el 84.5% de la Meta que ya tenemos; son 736,904 Estudiantes. En Primaria a Distancia en el Campo tenemos el 74.06% de avance; 2,222 Estudiantes. Educación Especial, 2,548



Estudiantes de una Meta de 79.35% en relación al total. En Secundaria tenemos 260,860 Estudiantes, 75.10% de la Meta, y en Secundaria a Distancia en el Campo, 33,025 Estudiantes, 75.4% de avance. En las Escuelas Normales tenemos un avance de 96.5% en la Meta de Estudiantes que se formarán como Docentes; l@s futur@s Maestr@s de nuestro País.



Muchas felicitaciones al Ministerio de Educación porque vamos, en tiempo y forma, alcanzando la Meta que nos hemos propuesto de Matrícula para todos los Niveles de Educación.



También estamos trasladando a las Escuelas Primarias, 100,000 nuevos Libros de Texto para Estudiantes y Docentes de Tercero a Sexto Grado en la Modalidad de Multigrado. Estamos inaugurando más acceso a Internet para ser competitivos y aprender a usar las Tecnologías de la Educación, en Jinotega, Managua, Nueva Segovia y el Caribe Sur, así como Zelaya Central. Capacitaciones en el Uso de Materiales Digitales con Especialistas del MINED, CNU e INATEC. Y nos estamos preparando para los Juegos Escolares 2017 con Círculos de Aprendizaje de Ajedrez Avanzado para Primaria y Secundaria.



El Plan Especial que vamos a dar a conocer el día de mañana, “Identidad y Orgullo Nacional” desde el Ministerio de Educación; un Plan sobre el que les informamos en días pasados, para identificar Talentos Artísticos, y empezar a trabajarlos desde pequeños.



El día 23 de Febrero se dará el Primer Encuentro del Ministerio de Educación con Empresas Privadas que tienen un elevado contenido de Responsabilidad Social en Educación. Vamos a compartir experiencias y a unir esfuerzos en torno a las Prioridades Educativas, para seguir avanzando en este Año 2017.



También estamos trabajando con el Ministerio de Educación y las distintas Cámaras asociadas al COSEP que integran Empresas que ofertan servicios de Internet y tráfico de datos, para respaldar las Campañas Educativas y el buen uso de Redes Sociales, así como las Tecnologías de Educación. Vamos a informarles de la Reunión que se sostendrá el Martes 31.



El Ministerio de la Economía Familiar entrega Equipos, Maquinarias y Guías Técnicas para elaborar Muebles y Artesanías en Bambú; y realiza Capacitaciones en distintos Municipios del País.



El INTUR está participando de la Primera Reunión de la Comisión Nacional de Turismo en el Modelo de Alianzas, Diálogo y Consensos. Todas las Cámaras, las Asociaciones y las Direcciones de INTUR coordinadas, además, con las Entidades que trabajamos en respaldo del desarrollo del Turismo en nuestro País... Entidades de Gobierno, y Gobiernos Locales.



Mañana les contamos sobre esta Primera Reunión de la Comisión Nacional de Turismo, donde también nos estamos enfocando en el uso de las Redes y el uso de las Tecnologías de la Información, para insertarnos en la Promoción del Turismo a través de todos los Mecanismos de la Modernidad. Porque estos son los Mecanismos a través de los cuales las Personas conocen la Oferta Turística y pueden, incluso, comprar los Servicios Turísticos en distintos Países del Mundo.



Tenemos el Certamen Nacional de Café “Taza de la Excelencia”, los mejores Cafés de Nicaragua seleccionados. Esto és el sábado 28, en Ocotal. El Compañero Lester Martínez nos informa que se desarrolla este Certamen Nacional... és el XIV Certamen Nacional ! Muchas felicitaciones a l@s Herman@s que organizan en el Parque Municipal de Ferias este importante Evento.



El Compañero Salvador Mansell nos reporta que estamos en la Comunidad La Naranjita, de Estelí, inaugurando Energía Eléctrica para 125 habitantes; 18 empleos temporales. Y en la Comunidad Santa Isabel, de Terrabona, Matagalpa, 209 habitantes, 14 empleos temporales; inversión de 4 millones 600,000 córdobas.



Compañer@s, esto és lo que teníamos para reportar este mediodía. Vamos a estar en comunicación; y reiteramos nuestras Condolencias a la Policía Nacional por la pérdida de estos dos valiosos Hermanos Policías. Pedimos a Dios, que el tercer Compañero se recupere plenamente. Dicen que está en condición muy delicada en el Hospital de la Policía. Vamos a pedirle a Dios por su recuperación.



Esta tarde se estará desarrollando en las Instalaciones de la Policía Nacional el Homenaje a nuestros Compañeros; el Reconocimiento. Van a estar rindiéndole Homenaje, Honor, a estos dos Hermanos que perdimos en la Lucha por la Seguridad de las Familias nicaragüenses.



Compañer@s, mucho Cariño a tod@s ! Vamos a estar en comunicación en cualquier momento si és necesario, sino será hasta el día de mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias, y hasta mañana, si así Dios quiere. Nuestro Comandante Daniel, saluda, abraza, a todas las Familias nicaragüenses, en el Compromiso de seguir trabajando por el Trabajo y la Paz. Gracias.