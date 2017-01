ROSARIO : "Nuestro saludo a la Asamblea Nacional, primera del año, del Frente Nacional de l@s Trabajador@s"

Declaraciones de Compañera Rosario Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



27 de Enero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy viernes 27 de Enero de este Año 2017... Año para habitar plenamente los Tiempos de Victorias que, con Su Gracia, Dios ha derramado sobre nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre !



El día de ayer hicimos llegar una Carta muy sentida a la Hermana Presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Sabemos que és una catástrofe, una tragedia, un drama que viven las Familias chilenas; gran parte del País, asolado, azotado por tremendos incendios forestales.



Nos ponemos a pensar lo que debe ser estar cerca de ese tremendo calor; ver, además, las pérdidas en términos de Naturaleza, de afectaciones a la Vida, ya van más de 10 Herman@s fallecid@s; las pérdidas de Bienes para muchas Familias. Y bueno, cuánto tiempo para recuperar todo eso ! Y todavía, a pesar de toda la inmensa Ayuda Internacional, no se termina el incendio. La Presidenta Bachelet lo ha catalogado como una Catástrofe.



Decimos nosotr@s :



“Querida Compañera Michelle :



Ante la tragedia que hoy viven las Familias chilenas, todo ese Querido Pueblo, y Usted Compañera Michelle, como su Presidenta, le saludamos con Cariño, expresándole la Solidaridad Fraternal de Siempre.



Cuando el número de fallecid@s va incrementándose, así como las afectaciones a la Vida, a la Naturaleza, al Trabajo, a los Bienes, y la Convivencia de miles de Familias, expresamos a Usted, querida Compañera Michelle, nuestra profunda tristeza, y le pedimos hacer llegar a su Pueblo, a l@s Herman@s afectad@s directamente, y a los Familiares de l@s fallecid@s, nuestro Abrazo, que transmite la Fuerza, Oraciones, y Fé del Pueblo nicaragüense. Pedimos a Dios por la conclusión de este drama, y el retorno a la normalidad en ese Hermano País.



Estamos unid@s por el Espíritu Nuestroamericano y Caribeño, y como siempre en los momentos difíciles, todavía más cerca, para afirmar nuestra Hermandad y Amistad Incondicional.



Con nuestra Admiración y Respeto por su Valentía, y la capacidad que nos muestra para gestionar esta desgracia, acompañando a su Pueblo, Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo”.



Tenemos también aquí, Compañer@s, nuestro saludo a la Asamblea Nacional, primera del año, del Frente Nacional de l@s Trabajador@s, que será presidida por el Compañero Doctor Gustavo Porras, Coordinador Nacional, y se realiza en el Auditorio 12 de la UNAN, para asegurar las Rutas de Victorias que, en Compromiso de Fé, Familia y Comunidad, estamos desarrollando o estamos recorriendo tod@s l@s nicaragüenses en este nuestro Modelo Único de Alianzas, Diálogo y Consensos.



La Alcaldía de Managua nos reporta los avances en los principales Proyectos : El Parque de las Madres que concluye este Primer Trimestre, y ha generado 100 Empleos directos. El Parque de Juegos Extremos que concluye también en el Primer Trimestre. En el Parque Luis Alfonso Velásquez, 40 Empleos. La V Etapa del Paseo Xolotlán que incluye la Casa-Museo Hacienda San Jacinto y la Réplica de la Estación del Ferrocarril, para este Primer Trimestre; 40 Empleos.



El Complejo Deportivo Hugo Chávez Frías, 40 Empleos, Segundo Trimestre. El Parque Electrónico y Mecánico en el Luis Alfonso Velásquez, Segundo Trimestre... Allí van a haber Juegos Infantiles, Carruseles dobles, Carros Saltarines, Caballitos de Mar. Pista Larreynaga, prolongación, 2 kilómetros de pista a 4 Carriles, esto en el Segundo Trimestre. Las 6 Canchas de Tenis con sus Obras anexas, en el Segundo Trimestre, 150 Empleos, utilizadas para los Juegos Centroamericanos.



Y bueno, hemos hablado bastante... el Estadio de Beisbol, 800 Empleos; el Paso a Desnivel de Las Piedrecitas, 500 Empleos, para concluirse en Agosto y Septiembre, respectivamente, de este año. Y el Polideportivo Alexis Argüello, honrando a nuestra Gloria, el también Campeón de la Solidaridad, y la consecuencia con sus Orígenes como Hombre Humilde del Barrio Monseñor Lezcano de Managua... Alexis Argüello, Tricampeón Mundial de Boxeo ! El Polideportivo nuevo llevará su nombre. Capacidad de 8,500 personas; Tercer Trimestre, 500 Empleos. Y las dos Piscinas Olímpicas del Parque Luis Alfonso Velásquez, que serán utilizadas en los Juegos Centroamericanos también; 100 Empleos, Cuarto Trimestre.



Tenemos el Paso a Desnivel del 7 Sur, esto és para el año próximo. Iniciando este año el Nuevo Museo de las Huellas de Acahualinca. Antier hablábamos de este tema, de la importancia que tiene cuidar este Patrimonio Cultural de Identidad Nacional, Patrimonio nuestro. Hemos venido escuchando los Reportes de los Especialistas que estas huellas datan entre 4,800 a 6,000 años de antigüedad.



Tenemos además, Compañer@s, el Informe de la Visita a nuestro País del ex-Campeón Mundial de Boxeo, Tres veces Campeón, Félix “Tito” Trinidad, que va a visitar el Polideportivo Alexis Argüello, y estará también en la Plaza de las Victorias.



Llega hoy a las 2 de la tarde, y va a ser recibido, hoy o mañana, por nuestro Presidente, el Comandante Daniel. Recibirá la Orden de la Excelencia Deportiva “Alexis Argüello”, el Campeón puertorriqueño, Campeón Nuestroamericano, Félix “Tito” Trinidad, uno de los más grandes Boxeadores de Latinoamérica.



Luego tenemos el anuncio de nuestra nueva Embajadora en Irlanda que presentará Cartas Credenciales en este mes de Febrero, la Compañera Guisell Morales Echaverry, quien también funge como nuestra Embajadora ante Gran Bretaña, Reino Unido, en Londres.



Actividad Volcánica normal. Nuestros Sismos... No tuvimos ninguno, afortunadamente ! El Pronóstico del tiempo más o menos lo mismo, las temperaturas propias de este tiempo.



El Doctor González continuando las Capacitaciones para la prevención y el cuido en los temas de uso de tanques de gas.



80,000 Atenciones en las Clínicas Móviles de Salud. Luego, implantación de células madres para tratamiento a Pacientes de Chinandega, en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, de León; hoy hay una Jornada Quirúrgica en ese sentido. También tenemos una cantidad de Eventos de Salud en todo el País.



Brigadas Médicas que nos visitan : Una de España, una de Suiza, 4 de Canadá, y 12 de Estados Unidos. Nuestro agradecimiento a l@s Herman@s Especialistas de la Salud de otros Países, que nos acompañan llevando mejor Atención a nuestro Pueblo.



Ministerio de Educación... 83,000 Estudiantes fueron matriculad@s el día de ayer. Rehabilitación de Centros Escolares : Miguel de Cervantes, Miguel Bonilla, Rigoberto López Pérez, Hugo Chávez, en Managua. Luego, los Talleres que se desarrollan el día de hoy... TEPCE, el Primero del Curso Escolar, en 845 Escuelas Sedes del País.



Tenemos también la Información Especial sobre los avances, para lograr el próximo año, Dios Mediante, tanto desde el Ministerio de Educación, como desde el INATEC, la Matrícula para el Curso Escolar 2018, en Línea. Eso a partir de Noviembre de este año.



Vamos a habilitar Páginas Web del Ministerio de Educación, y del INATEC, para que los Padres y las Madres de Familias que así lo deseen, lo hagan por esta Modalidad Electrónica, desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a Internet. Igualmente se continuará realizando, para quienes así lo deseen, de manera presencial.



En las Escuelas Normales estamos abriendo Cursos para Docentes, Extra Sistema Educativo, fuera del Sistema Educativo... Quienes con Vocación de Servicio quieran abrir Preescolares Privados en los distintos Municipios del País tienen abierta las puertas de estos Cursos que se están dando, para garantizar Capacitación y que puedan desarrollar con Calidad esta Docencia en Escuelitas de Preescolar.



Ocho Escuelas Normales del País ofertan estos Cursos para Escuelitas de Primera Infancia. A partir de Marzo vamos a estar atendiendo a casi 3,000 Protagonistas de todo el País. Así que és una buena noticia para aquell@s Maestr@s que tengan Vocación de Enseñar a l@s Niñ@s en los primeros años de Vida, para que participen de estos Cursos que no tienen costo alguno, en las ocho Escuelas Normales.



El Ministerio de la Economía Familiar realizando Ferias de la Economía Familiar dedicadas al regreso al Colegio, aquí en Managua y en los Parques de Ferias en los Municipios. También entregando Equipos, Maquinarias y Guías Técnicas, siempre con Artesan@s del Bambú.



El Instituto de Turismo recibiendo Cruceros... Azamara Quest, Island Princess, Joya de Noruega; varios Cruceros en San Juan del Sur y Corinto. Y también participando de todas las Actividades, Festejos Tradicionales y Patronales de nuestro País.



Tenemos Proyecto de Electrificación en Comunidad San Antonio de la Presa, del Municipio de Estelí... 110 habitantes, 3 millones 148,000 córdobas, reciben o estrenan el día de hoy; y mañana 28 en Verapaz, Municipio de El Tuma-La Dalia, en Matagalpa... 834 habitantes, 144 casas, 3 millones 300,000 córdobas de inversión. Informa el Compañero Salvador Mansell.



Compañer@s, estas son las Informaciones de este mediodía... Estamos muy pendientes ! Tenemos esta tarde nuestra Reunión de Consejo Nacional; vamos a estar en comunicación. También vamos a estar compartiendo el lunes más información sobre el avance en los Proyectos que tenemos de brindar mejores Servicios, y más Servicios en Línea, para facilitar y agilizar Trámites desde muchas Instituciones de nuestro Gobierno. Vamos a estar comentándolo la próxima semana.



Compañer@s, que tengamos un buen fin de semana. Nuestro Comandante Daniel, les abraza, nos abraza, en el Compromiso de seguir fortaleciendo en nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, la Seguridad,



Prioridad de las Familias nicaragüenses; las Rutas de Trabajo y Paz, que quiere decir, generar más Empleo, más Trabajo, más Inversiones que aseguren Trabajo para Prosperar. Y luego crear también todas las condiciones para que esos Emprendimientos Personales, esos Emprendimientos Pequeños, Medianos y Grandes, puedan desarrollarse en toda nuestra Nicaragua, y con ello abonar al Bienestar, al Progreso... A lo que tod@s queremos en Nicaragua : Una Patria Libre de Pobreza !



Gracias, Compañer@s... Mucho Cariño para tod@s ! Si no hay nada que comunicar mañana sábado, o el domingo, será el lunes a esta misma hora, si Dios lo permite. Muchas gracias.