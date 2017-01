ROSARIO : "Ahora nos toca Seguir Adelante con la Fortaleza de nuestro Espíritu y, al mismo tiempo, trabajar...!"

Declaraciones de Compañera Rosario Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



30 de Enero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy lunes 30 de Enero... Aquí estamos, gracias a Dios con Salud, e invitándonos tod@s, para Seguir Adelante, para Salir Adelante, en estos Rumbos Prodigiosos, realmente, de Tranquilidad, de Seguridad, que tenemos que fortalecer cada día y, de Victorias, que Nuestro Señor ha dispuesto para nuestro Pueblo... Decimos, insistimos, Rumbos de Seguridad que nos toca fortalecer cada día.



Esta semana tuvimos un golpe con esta barbaridad que se llevó la Vida de dos Hermanos Policías; pero bueno, ahora nos toca Seguir Adelante con la Fortaleza de nuestro Espíritu y, al mismo tiempo, trabajar...!





Nuestro Comandante Daniel ha instruido a la Policía Nacional a desarrollar todo tipo de Capacitaciones de manera permanente; Cursos Intensivos para perfeccionar las Técnicas de nuestr@s Herman@s Policías en la lucha, en el combate contra la criminalidad, y sobre todo en la lucha para preservar y fortalecer la Seguridad de todas las Familias nicaragüenses. Mañana vamos a estar hablando más de este Programa de Capacitación Especial que inicia nuestra Policía en los próximos días.



Tenemos aquí una buena noticia, que és el Ajuste Salarial a l@s Servidor@s Públic@s de Nómina Fiscal. Este és un Ajuste que se hace cada cierto tiempo, y en este caso... por ejemplo para el Ministerio de Educación, de 7,200 a 7,850 en Educación Inicial; luego, de 7,300 a 7,960 en Educación Especial, Primaria y Educación Física. Son 600 córdobas los que voy viendo que se incrementa; 9% para l@s Docentes en cada una de estas Especialidades.



Luego el MINSA, 8%, hasta el 12.85%, incluyendo a Médicos Especialistas y Subespecialistas. Policía Nacional, 5%, beneficiando a 13,652 Herman@s de la Policía Nacional. Y el 5% a Servidor@s Públic@s en 30 Instituciones; esto llega a 116,947 Servidor@s Públic@s. El pago del Salario de Febrero se efectuará el lunes 6 de Febrero, dice el Compañero Iván Acosta, y el Ajuste de Salario que corresponde a Enero se entregará en la tercera semana de Febrero.



Luego las buenas noticias también... toda la preparación para el inicio del Año Escolar ! Desde Italia nos llega la información que estamos replicando a nuestros Medios, de unas importantes Reuniones que ha sostenido el Hermano Telémaco Talavera, Presidente del CNU, ampliando la Cooperación en este caso con una prestigiosa Red de Universidades italianas, Universidades Telemáticas, con el objetivo de ampliar y perfeccionar la Universidad en Línea en nuestro País.



Vamos a facilitar, dice Telémaco, la creación de Polos Tecnológicos; crear Programas de doble Titulación, Cursos de Calificación Profesional, para elevar las oportunidades de trabajo, mejorar las oportunidades de trabajo a un número creciente de personas; y Proyectos de Investigación Estratégicos para difundir la Enseñanza a Distancia. Todo esto en la Cooperación entre estas Universidades italianas, y las nuestras.



En cuanto al Ministerio de Educación, en esa Ruta de Preparación, tenemos Capacitación para las Tecnologías Educativas, también Inauguración de Aulas en distintas partes del País; y Matrícula acumulada el Reporte és de un millón 480,030. Voy a pedirle al Compañero Salvador que siempre me incluya, por favor, el porciento, y luego el desglose de estos números.



Encuentros Municipales con Bachilleres para informar de las Carreras que ofrece la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua. Luego tenemos Segunda Fase de Plan de Aprendizaje Integral, para l@s Muchach@s, Niñ@s de los Coros Estudiantiles Rubén Darío.



En INATEC hemos alcanzado el 85% de la Matrícula en los Centros Tecnológicos; nos hacen falta 4,473 Jóvenes para la Meta. Y las Carreras Técnicas con Matrícula mayor al 80% son, Electricidad, Maestro de Obra en Construcción Vertical, Agropecuario, Mecánica Automotriz, Administración, y Contabilidad.



Luego tenemos una cantidad de Actividades que han programado l@s Compañer@s de la Federación de Estudiantes de Secundaria, para celebrar el inicio del Año Escolar.



Desde INETER se nos reporta que nuestros Volcanes están en su estado de actividad habitual. Que tuvimos 5 sismos en nuestro Territorio entre el viernes y hoy, lo curioso és uno en Nueva Segovia, al Sureste de El Jícaro, magnitud 3 grados, profundidad 12 kilómetros, esta mañana; el resto fueron en nuestras Costas, menores a 4 grados.



Luego tenemos el Clima, dice aquí que habrá más vientos por un frente frío que está dándose en el Golfo de Honduras, y aumento de oleaje en el Océano Pacífico y los Lagos, alcanzando las olas una altura promedio de 2.5 metros, y el INETER está emitiendo las Alertas respectivas.



Tenemos también que el Plan de Seguridad Escolar, hablando otra vez de Educación, será presentado el día miércoles en conjunto, nuestra Policía y l@s Compañer@s del Ministerio de Educación.



Luego tenemos a la Alcaldía de Managua que está iniciando, también como parte de la Seguridad Escolar, inspección mecánica de 876 vehículos, buses y microbuses que están autorizados para brindar el servicio de transporte de Estudiantes en el Municipio de Managua. Todo esto como parte del fortalecimiento de la Seguridad, y sobre todo de l@s Estudiantes.



Están aquí Representantes de las Delegaciones que participarán en los Juegos Centroamericanos, y el Jefe de la Delegación de la Hermana República de Panamá, Irving Jahir Saladino Aranda que és Campeón Mundial en Osaka 2007, y Campeón Olímpico en Pekín 2008 en la Especialidad de Salto Largo de Atletismo.



Van a revisar con el Comité Organizador todos los aspectos logísticos, la organización logística de los Juegos : Hospedaje, Transporte, Seguridad, Atención Médica; todos los avances en la preparación de la Infraestructura Deportiva. Van a visitar y supervisar esas Instalaciones el día de mañana.



Compañer@s, tenemos Plan Techo esta semana, vamos a entregar en Managua, Carazo, Granada; Paquetes Alimentarios en Managua, y Sillas de Ruedas en Matagalpa y Jinotega.



El Informe de Salud ya nos lleva casi a las 90,000 Atenciones en las Clínicas Móviles; y también Talleres que se darán desde la OPS, esto és Regulación Sanitaria de Vacunas, en los próximos días.



También tenemos aquí el Informe Epidemiológico : 68 positivos de Dengue esta semana; 6 positivas de Chikungunya. Se analizaron 45 muestras de Zika... Todas negativas ! Leptospirosis, 15 positivos esta semana. Influenza, una positiva. Neumonía, imagínense, 2,406 casos, para un acumulado en el año de 9,691. Llevamos, sí, 4% menos que el año pasado en este mismo período, y hay 3 Herman@s fallecid@s. Llevamos 15 Herman@s fallecid@s, con una disminución del 55% respecto al 2016.



El INTUR va a estar trabajando con una Conferencia Internacional sobre las Nuevas Tecnologías y el Impacto en la competitividad en el Sector Turístico; esto és en el Centro de Convenciones Olof Palme esta semana. Y también reciben otro Crucero... Serenísima, en San Juan del Sur.



El Compañero Amadeo Santana, Ministro por la Ley de Transporte e Infraestructura, nos reporta que hay un avance en la Carretera Chinandega-Guasaule de 18 kilómetros de los 24 contratados. Que llevamos un avance en Rancho Rojo, Camoapa-La Calamidad de 9 kilómetros de un total de 10. Obras de Pavimentación de Pantasma a Wiwilí están iniciándose, son 48 kilómetros. Tenemos tramo Muy Muy-Boaco, 13.6; tramo de Carretera Bluefields-San Francisco se avanza con 3.7 kilómetros, casi 4, en concreto hidráulico, de un total de 26.



Luego tenemos acceso a Terrabona, el adoquinado terminado en 7 kilómetros de los 17 que tiene todo el Proyecto. Obras de movimiento de tierra y de drenaje en Naciones Unidas-San Francisco, és de 46 kilómetros la Carretera; El Rama-Laguna de Perlas, 52, y Siuna-Mulukukú, 44, un avance de 1.26 en concreto hidráulico. No le entiendo mucho a esta Nota. Le voy a pedir a Amadeo que nos aclare. Cerro Verde, La Dalia-Empalme El Portillo, 3 kilómetros, de un total de 12.



También están, por supuesto, como informamos hace algunos días, empezando los movimientos de tierra para la Carretera Costanera que llegará hasta Masachapa, Dios Mediante, en la Costa del Pacífico de nuestro País.

Compañer@s, tenemos hoy Reunión del Sistema Nacional de Producción. Vamos a estar actualizando las Estrategias de Producción en Cacao. También vamos a estar actualizando el Plan Nacional de Re-conversión Ganadera, para el 10 de Febrero. Para el 15 de Febrero la Estrategia Nacional, para el Fortalecimiento de la Producción de Hortalizas; desarrollo de Producción de Frutas, 17 de Febrero... Actualización de la Estrategia. Estas Estrategias hay que estarlas poniendo precisamente sobre la Mesa para revisar y actualizar cada año o, incluso, antes del año.



Dice : Desarrollo del Mapa de los Rendimientos Productivos, al 24 de Marzo. Son nuevos Mapas. Mapa del Uso Actual de las diferentes Variedades de Cultivo; Uso de Suelos, al 21 de Abril. Zonas Agroclimáticas, al 26 de Mayo. Esto és para reflejar los Valores del Clima para la Agricultura en las diferentes Regiones. Fertilidad de los Suelos, 25 de Agosto : Analizar cuán fértiles son nuestros suelos en las diferentes Áreas y Zonas Productivas del País.



Vamos a actualizar el Mapa Nacional de la Producción, lo tendremos listo, para Apante el 29 de Marzo de 2017, y para Primera el 23 de Junio. Ciclo Productivo de Postrera, 27 de Octubre. El Mapa de las Lluvias : Actualización permanente. Todo esto va a trabajarse en la Sesión de hoy del Sistema de Producción.



También estamos trabajando para realizar Encuentros de los Pequeños y Medianos Negocios, Empresas, Emprendimientos en todo el País, dentro del Modelo de Alianzas. Las Instituciones que trabajan con l@s Emprendedor@s y los Pequeños y Medianos Negocios, el MIFIC, el MEFCCA, y por supuesto las Asociaciones desde el COSEP, vamos a presentar un Plan en los próximos días.



El MEFCCA realiza 92 Ferias de la Economía Familiar esta semana. Y Feria del Libro y la Poesía en Conmemoración a nuestro Poeta Universal Rubén Darío, este fin de semana.



Nos informa el Compañero Salvador Mansell que, hoy Lunes 30 estamos en la Comunidad Las Mercedes de Jinotega, Departamento de Jinotega, con 701 Herman@s que estrenan Energía Eléctrica, con un costo de 9 millones de córdobas. Y esta semana estaremos, en Jinotega hoy, en Wiwilí-Jinotega mañana, en San Juan de Río Coco el miércoles, el jueves 2 en San Lorenzo, Boaco, el viernes 3 en Sebastián de Yalí, y el sábado 4 en San Dionisio, Matagalpa, acompañando a las Familias que, en el Plan Nacional de la Actualización de la Instalación de Energía Eléctrica en todo el País estaremos desarrollando este año en cumplimiento de los Compromisos de nuestro Comandante Daniel.



Compañer@s, también están los Listados que nos hace llegar el Compañero Wilmor López de las Festividades Tradicionales, Religiosas de esta semana; vamos a estarlo compartiendo. Nos habla de Jesús de la Caridad, en La Trinidad, Estelí; la Virgen de Candelaria celebrada en varios Municipios como su Patrona, en Diriomo de manera particular; en Diriomo, Granada; Comalapa, Chontales; El Jícaro, Nueva Segovia, y Quezalguaque, León. También a San Blas en Chichigalpa.



Y la Virgen de los Peligros... Qué bonito ! Esta Advocación de Nuestra Madre María se celebra en las principales calles, no dice exactamente adónde... en las principales calles de la Ciudad... Pero cuál Ciudad, Compañero ? Vamos a pedirle que nos explique, porque no sabemos. Dice aquí que hay Festividades a la Virgen de Candelaria en Diriomo, en Chichigalpa, y en Sapoá, pero la Virgen de los Peligros no nos dice adónde se está celebrando, aunque parece ser que és en Posoltega, Chinandega. Así que vamos a esperar que nos aclare, pero, lindo Nombre !



Nos encomendamos a la Virgen de los Peligros, para que nos cuide, nos siga protegiendo, como Madre de Nicaragua, Nuestra Madre María, en estos Tiempos que tenemos que hacer de Victorias... Desafíos, y Victorias ! Desafíos, Lucha, Trabajo, Victorias !



Compañer@s, el Abrazo de nuestro Presidente, para tod@s, y para cada un@. Vamos a estar en comunicación en cualquier momento si és necesario; de lo contrario será mañana a mediodía. Mañana estaremos informándoles de los principales Acuerdos del Sistema de Producción, Consumo y Comercio.



Un Abrazo a tod@s de nuestro Comandante y de tod@s nosotr@s su Equipo de Trabajo, que aquí vamos, con ahínco, dedicad@s a fortalecer todas las Rutas de Trabajo y Paz, para nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre ! Esta Nicaragua de Cristianismo, Socialismo y Solidaridad. Muchas gracias, y mucho Cariño para tod@s.