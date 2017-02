DANIEL : "Vienen del Pueblo : Los Artistas del Deporte. El Deporte es un Arte, el Deporte es una Cultura; el Deporte une a los Pueblos"

XXVI Premiación de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN)



28 de Enero del 2017



Palabras de Moisés Ávalos

Presidente de la Asociación

de Cronistas Deportivos de Nicaragua



Buenas noches a tod@s. Muchas gracias, Comandante Daniel, por estar acá con nosotros compartiendo en esta Gala, donde celebramos y premiamos a lo mejor del Deporte en Nicaragua. En esta Gala, distinguimos, premiamos, desde los Atletas Profesionales hasta los Atletas Escolares, incluyendo los Atletas con Capacidades Diferentes; asimismo a los Dirigentes. Y tenemos también Premios Internacionales.

Queremos agradecer en principio, a un gran Invitado Especial, Félix “Tito” Trinidad. Félix, muchas gracias, porque nos llena de mucha satisfacción no solo tu gran Calidad Deportiva, sino tu gran Calidad Humana, tu gran Humildad, y nos hace recordar a nuestro Tricampeón Mundial Alexis Argüello, con Grandes Valores Humanos, para quien pedimos un fuerte aplauso.







Esta Ceremonia también es especial, porque por primera vez en estas Galas nos acompaña alguien que dirigió en el mejor Beisbol del Mundo. Desde Puerto Rico, Profesor Edwin Rodríguez, muchas gracias por aceptar la invitación y estar acá con nosotros; de la Tierra de Roberto Clemente para Nicaragua.



Esta Ceremonia se convierte muy especial, no solo porque es dedicada a un gran Campeón, Rosendo Álvarez, sino a un gran Ser Humano también; un Ser Humano muy integral, un Ser Humano de gran Corazón como es Rosendo Álvarez que, sin duda alguna, dejaste tantas huellas en lo deportivo, pero también estás dejando tantas huellas... Y cómo no recordamos nosotros el pasaje del Niño Erling Cubas, a quien lo hiciste feliz en los últimos días de su muerte. Muchas gracias, Rosendo, por ser así para tod@s l@s nicaragüenses.



En esta Premiación hemos saltado al futuro, hemos saltado a Niveles Internacionales; hoy se va a entregar por segunda vez el Premio Roberto Clemente. La primera vez vino un grande de Puerto Rico, Juan Igor González, para otorgársela a uno grande de Nicaragua, Denis Martínez. En esta oportunidad, otro grande de Nicaragua, Nemesio Porras, va a recibir la Orden Roberto Clemente, y esto es para que siempre nos mantengamos entrelazados, unidos, y que no se pierda esa Llama de la Hermandad, Puerto Rico-Nicaragua, en el Deporte.



Asimismo, la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva también reconoce los Logros del Periodismo en Nicaragua. Hoy será distinguido por primera vez en la Historia con un Premio Internacional un Programa Deportivo, gran trayectoria deportiva, hablamos del Programa Doble Play. Felicidades de antemano para Edgard Tijerino.



Nuestro Deporte en el 2016 tocó el Cielo, y un chavalo bravo de Nicaragua, Román “Chocolatito” González se encargó de ello. Tocó el Cielo, y se convirtió por primera vez en el Boxeador de 4 Coronas Mundiales para Nicaragua; cerró el año siendo el mejor Boxeador, libra por libra.



Hoy “Chocolatito” no puede acompañarnos, se prepara ahorita en Costa Rica para una gran Batalla; sin embargo, hoy tenemos aquí a sus Familiares, están sus Hij@s para quienes pedimos un gran aplauso.



De igual manera destacamos en el Deporte, en el 2016 tuvimos tres Peloteros de Grandes Ligas que hoy van a ser distinguidos acá. Crecimos para los Juegos Centroamericanos en el 2017 en cuanto a Competencia, prueba de ello es la joven Karen García, Tricampeona Panamericana, la Atleta Amateur para quien pedimos un fuerte aplauso. Karen, Tricampeona Panamericana de Billar.



Asimismo, los Atletas Escolares ganaron los Juegos Centroamericanos para Atletas Escolares con Capacidades Diferentes. En Nicaragua el 9% de la Población tiene alguna Discapacidad, y quiero agradecerle como Ciudadano de Nicaragua también, al Comandante Ortega, porque hay Presupuesto para que todos los Atletas, No Videntes,

Sordos, con Parálisis Cerebral, con alguna Discapacidad, amputados de un brazo, con Síndrome de Down, puedan competir nacional e internacionalmente, y eso es gracias a usted, Comandante, que tiene la Voluntad de contribuir con el Deporte para tod@s.



También distinguimos a los Atletas Militares, en esta oportunidad el Ejército de Nicaragua ha nombrado a Los Dantos que regresaron y que convirtieron el Beisbol en este año en un Modelo, imponiéndose primero la Disciplina, el Respeto sobre el mismo Juego. Felicidades a los Amigos del Ejército. Felicidades, General.



Asimismo a los Amigos de la Policía Nacional, a pesar de tanto trabajo que siempre hay que hacer a favor de la Seguridad Ciudadana, también tiene su chance para prepararnos en el Deporte.



El 2017 será un año grande para Nicaragua, me atrevo a decir que será el más grande de todos. Reunir acá en los Juegos Centroamericanos a más de 3,500 Deportistas de 28 Disciplinas distintas no es fácil. Lo vamos a tener.



Nicaragua ya había fallado en tres oportunidades para hacerlo, unos amigos extranjeros me decían: ¿Se va a fallar esta vez? ¡No! Está el Comandante Ortega y se van a hacer los Juegos. Ya están las Instalaciones Deportivas, y mañana vienen las primeras Delegaciones para las Reuniones de Jefes de Misión, y hacer realidad estos Juegos Centroamericanos.



Quiero agradecer a los Amigos Periodistas Deportivos, porque nosotros tenemos esa responsabilidad de divulgar, de promover no solo las Hazañas Deportivas, sino también los Valores de los grandes Atletas. Nosotros somos ese canal intermedio que podemos contribuir a que l@s Niñ@s les guste el Deporte; a que l@s Niñ@s sigan promoviendo los Valores; a que l@s Niñ@s pongan siempre adelante el Juego limpio. El Periodismo Deportivo se compromete a seguir jugando limpio en el tratamiento al Deporte en Nicaragua.

Finalmente quiero agradecer a todos los presentes, a las Familias de cada Deportista, porque detrás de un gran Deportista tiene que haber una gran Familia: Una Familia de grandes Valores, una Familia de grandes sacrificios, una Familia que incluso hace a un lado cualquier cosa para tratar que el Hijo, a través del Deporte, se construya como Ser Humano Integral.



Muchas Familias soñamos con un Rosendo Álvarez, con un Ricardo Mayorga, con un Denis Martínez, con un Tito Trinidad, que más allá también de lo Deportivo puedan contribuir con nosotros en la Sociedad.



Quiero agradecer su presencia, Comandante, ¡y que Viva el Deporte en Nicaragua! Muchas gracias.



Muchas gracias a don Osvaldo Gil, que es uno de los dos extranjeros, Miembro del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense.



Palabras de Omar García



Como ya lo anunció Moisés Ávalos, esta Edición No. 26 de la Fiesta de la Crónica Deportiva está dedicada a Rosendo Álvarez. Para entregarle el Premio a Rosendo Álvarez invitamos a Tito Trinidad, por favor, que pase al estrado a entregar la Distinción a Rosendo Álvarez.



Palabras de Moisés Ávalos



Un aplauso para Rosendo Álvarez. Rosendo debe ser de los casos más raros y difíciles que hay: Comenzó en el Boxeo a los 19 años para ganarse un pase en el Servicio Militar. Así que entrega la Distinción en compañía de “Tito” Trinidad el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra... Le cede el derecho en este momento a “Tito” Trinidad para que se lo entregue a Rosendo “El Búfalo” Álvarez, Orgullo de Nicaragua, ejemplo de tenacidad, de victoria. Símbolo de triunfo en el Deporte nicaragüense, Rosendo “El Búfalo” Álvarez, a quien le dedicamos esta Ceremonia de Premiación.



Palabras de Rosendo Álvarez



Buenas noches, Damas y Caballeros. Es un privilegio que me ha brindado Dios y Su Hijo Jesús, y nuestro Presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos, en darme este Estímulo en Vida. Esto es algo gratificante para mí, y para mi Familia.



Agradezco a todos los que tuvieron que ver conmigo en el transcurso de mi Carrera para alcanzar la Gloria en el Boxeo Profesional. Surgí de las Fuerzas Armadas del Ejército de Nicaragua, en aquel entonces Ejército Popular Sandinista en el año 1986, fue cuando descubrieron el talento que había en mis puños para ser un Campeón.



Agradezco a la Policía Nacional que en 1990, después de haber salido del Servicio Militar Patriótico, me brindó la oportunidad también de entrenar en su Gimnasio que estaba en la Policía de Tránsito.



Posteriormente salté al Boxeo Profesional en los años 90, en situaciones tan difíciles para los Deportistas, en donde no había apoyo de parte de los que gobernaban en ese momento hacia los Jóvenes, ni mucho menos a los Deportistas.



Fue una Etapa muy dura y difícil para mí, para poder alcanzar un Campeonato Mundial; tuve que ser apoyado en ese momento, al principio por mi mamá que siempre creyó en que yo podía ser un Campeón. También tuve un Manager, Mario Arce, con quien inicié yo en el Boxeo, junto a Renzo Bagnariol que está acá, Miembro de la Honorable Comisión de Boxeo en ese tiempo.



Así surgió Rosendo Álvarez, a base de esfuerzo y dedicación, sangre y sacrificio, en momentos tan difíciles cuando nuestro País no contaba con un Presidente como Usted, Comandante Daniel Ortega.



Gracias, porque tenemos el Mejor Presidente que ha existido en este País, y no lo digo porque esté el Comandante acá y estén todos ustedes, porque sus Obras hablan por sí solas: El Deporte es grandioso en nuestra Nación, los pobres tienen oportunidades, los Jóvenes están estudiando gratuitamente; la Salud... he visto cuánta gente llega a los Hospitales y tiene el apoyo, sin pagar un solo centavo para ser atendido.



Solamente el Gobierno del Comandante Daniel y la Compañera Rosario Murillo han podido hacer posible que en nuestro País haya Paz, Armonía, Prosperidad, y estamos en camino a convertirnos en una Nación Grandiosa. En el Nombre de Dios lo declaro.



Yo sé que cada un@ de nosotr@s tenemos que colaborar con nuestro Gobierno, no solamente dejemos la responsabilidad a los Gobiernos de echar andar al País; esa es una obligación de tod@s l@s nicaragüenses.

¡Bendito sea Dios por esta noche! Gracias, Comandante Daniel, por darle tanto apoyo al Deporte Nacional, a la Juventud y a tod@s l@s nicaragüenses. Dios Bendiga a nuestra Nación. Buenas noches, y gracias por ese privilegio que me han dado.



Palabras de Moisés Ávalos



Esta noche, la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua también se honra en tener a un gran Campeón, a un gran Ser Humano, a un gran Hombre en todo el sentido de la palabra, con grandes Valores: Félix “Tito” Trinidad. Y esta noche, la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua lo declara “Huésped de Honor” de la XXVI Ceremonia de Premiación.



Le pedimos al Comandante Ortega que nos honre entregando la Placa que lo distingue como “Huésped de Honor” al gran Félix “Tito” Trinidad.



Palabras de Félix “Tito” Trinidad



Muy buenas noches a todos. Quiero darle las gracias primeramente a Dios por permitirme estar aquí con todos ustedes; dirigirme con unas palabras a todos ustedes. Gracias por todo.



Llevo dos días en Nicaragua, y de verdad les doy las gracias profundamente por el trato que he tenido durante estos dos días aquí junto a mi esposa y un gran amigo, Rafael Cruz. La gentileza de todos ustedes ha sido inmensa hacia mi persona, hacia mi esposa, hacia mi amigo. Siento ese calor humano de parte de ustedes, y me siento muy contento de estar aquí.



Quiero darles las gracias al Señor Moisés, a Pablo, y al Presidente Daniel Ortega por la gentileza de estar aquí con todos nosotros compartiendo este momento de entrega de Premios. De verdad que me siento muy honrado que esté con todos nosotros; para mí es un placer haberlo conocido la noche de hoy.



Me uno a las palabras del gran Boxeador Rosendo Álvarez, y le doy las gracias porque siga trabajando por el Deporte aquí en Nicaragua. El Boxeo es mi Vida, el Deporte, y mi Isla Puerto Rico también ha dado mucho en el Deporte del Boxeo.



Aquí todo Nicaragua, especialmente los puertorriqueños que están aquí conmigo: Osvaldo Gil, Eddy Muñoz, y todas las otras personas que están por aquí puertorriqueños, sabemos que tenemos que luchar, no solo los Boxeadores, los Deportistas en sí, para poder llegar a ser un Deportista de Grandes Ligas, un Boxeador Campeón Mundial, hay que trabajar duro; pero siempre es gratificante poder trabajar duro y llegar a lo que uno anhela llegar: A ser Campeón, y ser uno de los más grandes.



Le doy las gracias a Dios, nuevamente, por haberme dado Vida, Salud, para poder ser uno de los mejores Boxeadores del Mundo, y estar aquí junto a Rosendo Álvarez. Quiero saludar al “Chocolatito” González que no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero sé que es un gran Ser Humano con una gran Humildad. Sé que este próximo combate lo va a ganar, y en el Nombre de Dios yo sé que ustedes lo van a seguir apoyando como él se lo merece.

Gracias a todos y cada uno por la atención que han tenido para mi persona. Ricardo Mayorga, saludos, Dios te bendiga mucho. Sigue siendo grande. Te queremos. Nicaragua te quiere mucho también. Sé que tienes una pelea el 1° de Abril, que espero, si Dios lo permite, pueda acompañarte ese día; voy a estar aquí contigo para apoyarte y verte ganar, en el Nombre de Dios.



Buenas noches a todos. Gracias Sharon, mi esposa... ¡Te amo mucho! Gracias a todos... ¡Nicaragua hacia Adelante!



Palabras de Moisés Ávalos



Quiero invitar en estos momentos a Nicolás Espinoza, Presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Panamá, y Delegado de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva en este Evento, porque va a hacer entrega de un Premio Internacional “Abelardo Raidi” a la Excelencia Deportiva en la Categoría Programa Deportivo, y esta vez es para “Doble Play”, de Edgar Tijerino.



Palabras de Nicolás Espinoza



Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esta Invitación muy singular. Creo que fue Rosendo el que dijo: En el futuro Nicaragua llegará a ser una Gran Nación... No. ¡Nicaragua es una Gran Nación! Definitivamente, por los Campeones Mundiales que tiene, por el trabajo que se ha hecho a nivel deportivo en los últimos años, realmente ha demostrado que Nicaragua es Campeón.



A propósito de Campeones, esta noche, en representación de la Asociación de Periodistas Deportivos de América, tenemos la oportunidad de premiar también a un Campeón, pero un Campeón no como Rosendo, no como “Chocolatito”, no como Ricardo, no como Trinidad, no como el Señor Presidente, sino un Campeón del Periodismo Deportivo, a Edgar Tijerino. Que ojalá Panamá tuviera un Campeón del Periodismo Deportivo como Edgar Tijerino, un Campeón Ser Humano, un Campeón en la Humildad, una persona afable.



Todos tenemos defectos, definitivamente, pero Edgar Tijerino es un Excelente Campeón Mundial de Nicaragua. Por ello, esta noche, en nombre de la Asociación de Periodistas Deportivos de América, me honro en otorgarle el Premio a la Excelencia del Periodismo Deportivo con el nombre de “Abelardo Raidi”.



Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Nicaragua. Ustedes son Grandes.



Palabras de Edgar Tijerino

Cronista Deportivo



Solo dos cosas: Esta es la ventaja de ser viejo, porque es por la trayectoria. No dice aquí que es por ser un buen Programa, pero bueno, dice que es porque es un Programa viejo. No importa. Para hacerse merecedor al Premio Roberto Clemente hay que combinar a la perfección una Excelencia como Atleta, y una Excelencia como Persona. Eso es como un requisito básico. Eso fue Clemente.



Para llegar a ser eso, se necesita tener a alguien que lo merezca, y lógicamente aquí hemos llegado al punto de poner sobre el tapete a un Atleta que yo le llamo descomplicado. Descomplicado es aquel que utiliza su sencillez y su humildad para forjarse hacia el Futuro a base de un desarrollo que todos vemos, que todos admiramos y que todos nos quedamos verdaderamente asombrados con su desarrollo. Y eso depende de la Disciplina.



Disciplina es entregarse con el corazón en la mano, como él lo hizo durante toda su Carrera, y de esa forma mostró su amor al Juego.



Amor al Juego es, no contentarse con ser bueno, sino ir más allá de las posibilidades que uno puede hacer, siempre estar rindiendo al máximo. Y para eso tiene al gran público que respeta con su entrega, y es el gran público el que lo valora, el que dice qué nivel tiene.



Todo eso se ha juntado en Nemesio Porras; Nemesio Porras es el que va a recibir hoy el Premio “Roberto Clemente”. Ha sido, fue un Gran Atleta, es un Gran Dirigente, seguirá siendo una Gran Persona, y desde algún lugar Roberto Clemente debe estar pensando, o quizás diciendo: Nemesio se lo merece.

Amigos, una de las figuras cumbres del Deporte de Nicaragua, Nemesio Porras viene hacia el escenario.



Palabras de Moisés Ávalos



Vamos a invitar al Profesor Edwin Rodríguez, Manager de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Beisbol; ganó Medalla de Plata en el 2013, y se alista para mejorar ese rendimiento en el 2017, ya dentro de un mes; también fue Manager del Equipo de los Marlins de la Florida. Edwin va a hacer entrega de la Distinción Roberto Clemente, va a entregar la Placa; invitamos igualmente a don Osvaldo Gil para que le imponga la Medalla a Nemesio Porras.



Palabras de Osvaldo Gil



Muy buenas noches; gracias por la invitación. Me uno al Saludo Protocolar, gracias por la invitación de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua. Es un honor estar aquí, no solamente por el Evento, sino porque por primera vez vengo a Nicaragua, y desde que tengo uso de Conciencia, Presidente, he seguido la lucha del Pueblo nicaragüense, dirigido por el Comandante, y siempre me he sentido bien orgulloso, porque su lucha es nuestra lucha, del Pueblo Latinoamericano y del Pueblo de Puerto Rico. Así es que nos sentimos muy orgullosos.



Muchas veces los sacrificios y esfuerzos de una Persona, o de una Nación, uno cree que nadie los está viendo, que no está atento a lo que está pasando. Pero Comandante, Pueblo de Nicaragua, quiero que sepan que Puerto Rico, Latinoamérica, y el Mundo entero, están atentos de sus Luchas, de sus Logros, y de su Batalla en poder echar pa´lante este País latinoamericano. Así es que, Comandante, siempre he sido seguidor de su Lucha.



Quería aprovechar esta oportunidad para decirles que en Puerto Rico tenemos un jugador que se llama Luis “Peggy” Mercado; este jugador es uno de los mejores de Puerto Rico. Nunca tuvo la oportunidad de jugar en Grandes Ligas, por alguna razón o por otra no le dieron esa oportunidad, pero siempre que en Puerto Rico preguntan quiénes han sido los mejores jugadores de Béisbol en Puerto Rico, siempre el nombre de Luis “Peggy” Mercado sale a relucir.



Traigo esto a colación, porque creo que estamos aquí honrando y premiando con el Trofeo Roberto Clemente a una persona de la misma Calidad Humana y de Talento Deportivo que Luis “Peggy” Mercado... ¡Nemesio Porras! Nunca se le dio la oportunidad de jugar Grandes Ligas, pero todos nosotros sabemos de la Calidad y el Talento Deportivo que tiene; y que mucho palo repartió, no solamente en Nicaragua sino por el Mundo entero.

Ahora Nemesio Porras está repartiendo conocimientos, distribuyendo directrices, Enseñanzas, no solamente en Nicaragua, sino también en Latinoamérica y el Mundo entero. Por eso esta noche le hacemos entrega del Trofeo Roberto Clemente a Nemesio Porras.



Palabras de Osvaldo Gil

Puerto Rico



Se me ha pedido, y voy a intentar decir unas palabras. Lo primero que quiero decir es que el Deporte es un Medio Educativo de Excelencia; es creador de Salud Física y Serenidad Espiritual; es engendrador



de hábitos provechosos de autodisciplina que tienden a la superación propia, y es propiciador también de Relaciones Fraternales de sempiterna duración.



Pero más que todo, y sobre todo, el Deporte es, en toda la redondez del Planeta, el más importante y significativo factor de cohesión social. Es bajo el palio protector del Deporte que las personas echan a un lado las diferencias que nos separan, y se unen bajo el palio protector del Deporte.



Tengo que hacer por primera vez en mi Vida una referencia a un Mandatario de un País, al Presidente Ortega. La primera vez en mi larga Vida, tengo ya, como digo cada vez que vengo, que sigo en el piso 8 con 4 escalones para el piso 9; esos son 84 años para el que no sabe sacar cuentas, y es la primera vez que yo he tenido oportunidad de ver a un Mandatario, de estar presente y hacer referencia, porque cree en el Deporte y ha ayudado al Deporte de Nicaragua... Lo felicitamos públicamente por esa gestión.

Los Dirigentes en toda la redondez del Planeta que ayudan al Deporte por lo general salen del Deporte cuando deciden salir, porque el voto del Pueblo siempre lo tienen; porque, repito, el Deporte siempre ha sido un factor de determinación y de unión social.



Lo otro que quiero decir en esta oportunidad es que felicitamos a todos los que reciben Premios hoy aquí, a estas Grandes Figuras que son las primeras, pero también a los Atletas que va a premiar la Asociación de Cronistas.

Yo quiero decirles a ustedes que yo he venido hoy por decimoquinta vez a este País, y ya tengo una relación de amistad con personas en este País, algunos presentes, otros están en el palco celestial viendo esta Actividad que me hace concluir a mí, tengo que decirlo, lo digo por vez primera, y me emociono al decirlo, que si yo tengo una Segunda Patria es Nicaragua.



Quiero felicitar al hombre que no han mencionado acá en los dos días que llevo aquí, cada vez que va “Tito” Trinidad a

un sitio, que va Edwin Rodríguez representando al Deporte puertorriqueño, nadie que yo haya oído ha elogiado al hombre que hizo posible esto; el hombre que hizo posible esto es un hombre inteligente, diligente, y tiene un lema para mí, de Vida, y es el de los Triunfadores... es, Fé y Esperanza siempre. Dudas y temores, nunca. El hombre que logró que viniera “Tito” Trinidad a Nicaragua, el hombre que logró que Eddy Rodríguez viniera, no fue Osvaldo Gil; me refiero a Moisés Ávalos.

Y por último, en esta ocasión nos sentimos muy halagados de estar en la Tierra de Denis Martínez. Yo he tenido toda la Vida mucho respeto y mucha admiración por Denis Martínez, y ustedes han tenido otro caballo... En Puerto Rico le dicen Caballo a los mejores. Otro caballo, Alexis Argüello. Y hay otros que han sido Dirigentes Deportivos, tenemos que pensar que en ese palco celestial también está Carlos García.



Yo les quiero decir a ustedes que todos nosotros, los de esta Generación, hemos sido afortunados de haber coincidido en espacio y tiempo con todas estas Glorias del Deporte; distinguidos por conocerlos, privilegiados de ser sus Amigos; pero más que todo, y sobre todo, bendecidos de poderlos llamar Deportistas. Muchas gracias.



Palabras de Moisés Ávalos



Muchas gracias a don Osvaldo Gil, él es uno de los dos extranjeros, Miembro del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense.



Palabras de Moisés Ávalos



Primero Nemesio va a dirigir unas palabras, porque él dirige la Federación Nicaragüense de Beisbol y Asociados, FENIBA, y es la Federación del Año, y el Beisbol fue el Deporte del Año, y Nemesio también fue el Dirigente del Año. Así que hoy la sacó con las bases llenas Nemesio Porras.



Palabras de Nemesio Porras



Muy buenas noches a tod@s. Estoy muy agradecido y honrado por recibir esta Distinción, por lo que significa Roberto Clemente para el Pueblo nicaragüense. Eso es sinceramente un gran orgullo para mí, y le doy las gracias a la Crónica Deportiva.



Agradezco a todos los que han contribuido, sobre todo con el Beisbol: los Padres de Familia, Crónica Deportiva, Empresa Privada, y sobre todo a nuestro Gobierno. A este hombre que está aquí. Él es el que merece estos Premios, porque sin la ayuda de nuestro Gobierno, lo que hemos hecho en los últimos años en el Beisbol no sería posible. Muchas gracias.



Palabras de Moisés Ávalos



Queremos distinguir esta noche, y agradezco a Félix que acompaña al Comandante Ortega para premiar a los mejores Atletas Escolares en el año 2016 en Nicaragua, a todos esos Deportistas que son el Futuro del País; todos los Atletas grandes que hoy premiamos empezaron en las Escuelas. Así que dejo con ustedes a Omar García, para que nos haga el llamado en este momento a los Mejores Atletas Escolares para ser distinguidos el día de hoy.

Palabras de Omar García



Que pasen por favor los Mejores Atletas Escolares: Steven Sánchez, de Ajedrez; Eduardo López, Miguel Salgado, Anielka Hernández, Ceymar Castillo, Leonor Esteban, Nelson Montalván, Gary Castro Rizo, Ana María Gutiérrez, de Atletismo.



Palabras de Moisés Ávalos



Este es el primer Bloque de l@s Atletas que destacaron en los Juegos Centroamericanos Escolares a lo largo del año 2016, tanto en la Especialidad de Secundaria como



Primaria, lo que nosotros le llamamos Atletas Convencionales. Así que un aplauso para todos estos grandes Atletas y Deportistas.



Distinguimos a todos aquellos Atletas Escolares con algunas Capacidades Diferentes que pusieron el alto el nombre de Nica-ragua: Ana María Gutiérrez, de Atletismo, su discapacidad es sorda. Un aplauso para ella. Ana María fue Campeona Centroamericana en Tres Disciplinas en Atletismo.



Bricheny Lewis, de Atletismo también, su Discapacidad es No Vidente, y fue Campeona Centroamericana Escolar de Atletismo. Heysel Vanesa Contreras, de Atletismo.



Tenemos a Alexander Viachica, de Atletismo, también No Vidente, pero que ganó importantes Medallas a Nivel Centroamericano en los Juegos Escolares. Rodolfo Silva, de Natación, también ganó importantes Medallas, él tiene una enfermedad. Tenemos a Leonardo Madriz, de Natación. Son Atletas también con Deficiencia Intelectual, pero que ponen en alto el nombre de Nicaragua. Wendy Aguirre, de Natación.



Asimismo, vamos a llamar al Equipo Nacional de Gol Bol, que fue Campeón Centroamericano. Hablamos de Doribel Sáenz, Femenino, No Vidente, y las Hermanas Maricela Centeno y María Centeno, Deportistas No Videntes. Son dos Hermanas, una de ellas es prima también. Son No Videntes, juegan la Disciplina de Gol Bol, y fueron Campeonas Centroamericanas en un Evento que se hizo acá en Nicaragua. Así que distingue a este Equipo de Gol Bol el Compañero Presidente-Comandante Daniel Ortega Saavedra.



Asimismo, en Natación tenemos a Francheska Del Castillo, Atleta con Capacidades Diferentes, que de igual manera hicieron de los Juegos Centroamericanos Escolares con esta Especialidad los Campeones a Nicaragua.



Así que un aplauso para tod@s l@s Compañer@s, que a pesar de cualquier Discapacidad ponen en alto el nombre de Nicaragua.



Vamos a distinguir y llamamos a los dos mejores Profesores de Educación Física, porque son los que con sus conocimientos motivan a los Atletas a la práctica del Deporte: Johnny Marlon Sánchez Jácamo y Néstor Odel Vega Hernández, el Mejor Profesor de Educación Física de Primaria y Secundaria, respectivamente. Nos honra haciendo entrega el Comandante Daniel Ortega; los dos son del Departamento de Carazo. Así que un aplauso para estos Mejores Profesores de Educación Física del País.



Nos preparamos para recibir a los Amigos del Comité Paralímpico de Nicaragua. Vamos a hacer entrega de un Trofeo para David Isaac López Sevilla, él es del Equipo de Softball Bandido de un Solo Brazo que se coronaron Campeones Mundiales en Puerto Rico. Él fue el Jugador más Valioso, y el Pitcher con las dos Victorias de Nicaragua en el Torneo en Semifinales y Final. Felicidades a David López.



Demostrando que este Gobierno también contribuye con Deporte para todos, hacemos un llamado a Jairo Osvaldo Leytón, es No Vidente. Él fue Campeón Centroamericano de Ajedrez para No Videntes. Un aplauso para Jairo Oswaldo Leytón que recibe del Presidente de la República esta Distinción.



De igual manera, felicitamos a Ana María Gutiérrez que se destacó también en altos niveles de Competencia no solo en los Centroamericanos Escolares, sino que también trascendió las fronteras; fue a Ecuador.



Otro de los Atletas con Discapacidades que respondió a las expectativas fue Gabriel Cuadra Holmann, él brilló en los Juegos Paralímpicos. No se encuentra el día de hoy, pero va a recibir la Distinción Fred Ponce en su lugar, así que felicitaciones también para Fred Ponce, del Atletismo. Un aplauso para los Atletas Escolares, el Futuro del Deporte nicaragüense.



Quisiera que se me quedara por aquí Dionisio para que reciba la Placa de Reconocimiento al Comité Paralímpico de Nicaragua, que es el encargado de realizar todas las Actividades para Atletas No Convencionales.



Vamos a aprovechar a Fred Ponce que está con nosotros, para que reciba el Trofeo de Atleta Infantil del Año. Un aplauso para Fred Ponce que va a recibir el Trofeo Infantil del Año 2016 en Nicaragua. Él ganó tres Medallas de Oro y una de Plata en el Campeonato Centroamericano de Atletismo Categoría Infantil. Fred, felicidades, éxitos, y que vengan los récord también.



Y la Placa del Comité Paralímpico... Yo le decía, Comandante, que el 9% de la Población nicaragüense tiene alguna Discapacidad, y los del Comité Paralímpico se encargan de llevarles Deportes a todos ellos. Así que una Placa de Reconocimiento, muchas gracias, y felicidades al Comité Paralímpico de Nicaragua.



Palabras de Omar García



Vamos a invitar a Denis Martínez que nos acompañe para la Premiación del Ranking de los Mejores Atletas. La Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua en esta edición en el Ranking de los Mejores Atletas incluyó a 11. Vamos a mencionar a Cheslor Cuthbert que no está con nosotros, está en el Beisbol Profesional. Es el número uno.

Llamamos a Erasmo Ramírez, Beisbol Profesional; Denis Martínez se nos une aquí para ayudar a la entrega de esta Premiación. Felicidades a Erasmo Ramírez.



Llamamos a Ana Keyla Méndez, en Karate Do, y a Juan Carlos Ramírez, en Beisbol Profesional.



Otras de las Disciplinas en el Ranking de los Mejores Atletas en el Futbol Profesional, Juan Barrera. Está en Guatemala, lo saludamos. Un aplauso a Juan Barrera del Futbol Profesional.

Vamos a llamar del Boxeo Profesional a Byron Rojas, “el Gallito”; está en Estados Unidos en este momento, lo saludamos. Vamos con Bartel López en Baloncesto; la Alcaldía de Managua lo va a recibir en nombre de Bartel López. Kevin Gadea del Beisbol Profesional, de los Tampa Bay... ¡de Grandes Ligas, el hombre! Seguimos en el Beisbol Profesional, y llamamos a Roniel Raudez.



Vamos con Voleibol, Lolet Rodríguez, que está en el Ranking de los Mejores Atletas del 2016. Llamamos ahora a Zaira Laguna, en Sambo. Un aplauso para todos los Atletas del Ranking de los Mejores, premiados por la ACDN.



Palabras de Moisés Ávalos



Zaira Laguna es Tricampeona Panamericana en Sambo, una nueva Especialidad, pero ella es también del Judo, y promete muchas Medallas para Nicaragua en los Juegos Centroamericanos del 2017. Un aplauso para todos los Atletas del Ranking de los Mejores.

Vamos a distinguir a los Atletas Militares del año 2016: De la Policía Nacional, Capitán Freddy Avendaño, Campeón Centroamericano Máster en Atletismo, ganó tres Medallas de Oro en el Centroamericano en El Salvador, recibe la Distinción de Denis Martínez.



Del Ejército de Nicaragua invitamos a la Comitiva que va a recibir el Trofeo. Los Campeones Dantos de Managua son los Atletas Militares del Ejército de Nicaragua. Van a recibir la Distinción en conjunto, el General de Brigada Ricardo Sánchez acompañado de los Peloteros Ofilio Castro, Ronald Garth y Gustavo Martínez. Así que reciben la Distinción los Deportistas más destacados del Ejército de Nicaragua en el 2016, los Dantos de Managua.



Palabras de Omar García



La Crónica Deportiva en estos 26 años, la ACDN, no solamente premia a las Figuras que generan noticias, sino que también tienen tiempo y tienen la humildad de premiarse entre ellos, y decir: “Vos fuiste mejor Cronista que yo, por lo tanto vos vas a ganar”. Eso lo hacen en una Asamblea, y eso hace único, creo yo, al Gremio de Periodistas de Nicaragua, que en estos 26 años han logrado esa humildad de poderse nombrar entre ellos quiénes fueron mejores.



Este año, la ACDN decidió que los Cronistas Deportivos en Televisión: Octavio Sevilla, Viva Nicaragua Canal 13, y en Radio tremendo Narrador de Futbol que le pone toda la pasión y que llega a emocionar a sus oyentes y televidentes. Es el mejor en Televisión, Octavio Sevilla, actualmente estelar en el Canal 13. El mejor Cronista Deportivo de Televisión, Octavio Sevilla. Un aplauso para él.



Vamos a llamar en Prensa Escrita a Rosita Membreño, ella está en el Diario Hoy, y es una extraordinaria usuaria de las Redes Sociales para hacer su trabajo; comenzó en Radio, tiene una gran habilidad y por eso la designaron la Mejor en Prensa Escrita. Felicidades, Rosita.



En Radio, se prepara para recibir su Reconocimiento Agustín Cedeño que está en la Radio 800, “Narrador del Año en Radio”. Pase adelante a recibir su Premio de manos de nuestros Invitados Especiales.



El mejor Comentarista en Radio, que ha ganado otros Premios en Prensa Escrita, ahora lo gana en Radio: Edgard Rodríguez, por la Radio 580. Felicidades a Edgard Rodríguez, Comentarista de Radio.



Felicidades a los Cronistas Deportivos en Televisión: Octavio Sevilla. Prensa Escrita: Rosita Membreño. Narrador en Radio: Agustín Cedeño. Comentarista de Radio: Edgard Rodríguez. Muchas felicidades.



Vamos a aprovechar y llamamos a la Atleta Amateur del Año, Karen García, Atleta Aficionada del Año a recibir su Distinción de la ACDN. Muchas felicidades.



Palabras de Moisés Ávalos



Tenemos un par de Distinciones muy especiales para esta Ceremonia de Premiación; una de ellas, a propósito Comandante, que la voluntad de la Vicepresidenta también es que las Mujeres tengan su lugar en el Deporte.



Hay una Distinción Especial para el Equipo Chinandega Futbol Club de la Primera División, su Propietaria es la Señora Hortensia Morán, pero la Directora Técnica del Equipo con Jugadores extranjeros es su hija Reyna Morán, y está entre los Mejores Equipos del Futbol de la Primera División.



Así que van a recibir su Distinción la Familia Morán, este Reconocimiento Especial que otorga la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua demostrando que la Mujer también puede no solo ser Atleta, sino dirigir en el Deporte nicaragüense.



El Chinandega Futbol Club “La Franja Roja”; felicidades a Doña Hortensia, felicidades a Reyna, que son las que hacen posible que el Equipo Chinandega Futbol Club tenga bastante éxito.



Asimismo, tenemos una Distinción especial para un actor importante del Deporte; los actores importantes en el Deporte no solo es el Atleta, no solo es el Entrenador, no solo es el Árbitro, también es el Público, la Barra.



Queremos presentarles a ustedes una Distinción Especial para los “Locos del Tambor”, la Barra del Equipo Indios del Bóer. Carlos Mantilla, por favor. Ellos son los de la Barra del Bóer, los “Locos del Tambor”, pero colaboran con aquellos Peloteros de cualquier Equipo que tenga cualquier necesidad. Ellos colaboran con las causas sociales, con las causas que necesita la Población. Así que, Mantilla por favor, y su Tropa “Los Locos del Tambor”.



Un aplauso para nuestro cuatro veces Campeón Mundial Román “Chocolate” González. Vamos a invitar acá al Comandante Ortega, a Félix “Tito” Trinidad, porque los tres hijos de Román van a recibir de manos de ese gran Campeón el “Trofeo de Atleta del Año Profesional 2016”. Un aplauso para Román González. Asimismo, “Chocolatito” también le dejó a Félix “Tito” Trinidad una gran Distinción.

Palabras de Litzi Nohemí González



Primeramente, buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Litzi Nohemí González, y en nombre de mi Padre, Román González, este humilde Reconocimiento a un gran Campeón, “Tito”.



Palabras de Moisés Ávalos



Un aplauso a Román González por esta gran Distinción, por esta gran deferencia, demostrando qué es tan grande como Boxeador y tan humilde como persona, por supuesto de grandes Valores. Así que, felicidades y un aplauso a la distancia a Román “Chocolate” González, nuestro Tetracampeón Mundial y mejor Boxeador libra por libra del Planeta. Un aplauso.



Palabras de Daniel



Nuestro Hermano Moisés... ¡acercate, Moisés! Moisés, que condujo al Pueblo hacia la Tierra Prometida... Aquí, Moisés le reunía al Pueblo, a Deportistas, que son extraordinarios Seres Humanos. Es cierto son Atletas, pero, en primer lugar tienen Alma, tienen Corazón, tienen Sensibilidad, y están siempre profundamente en contacto con el Pueblo. ¿Por qué? Porque vienen del Pueblo : Los Artistas del Deporte. El Deporte es un Arte, el Deporte es una Cultura; el Deporte une a los Pueblos.



Y estamos recordando con Moisés, yo tenía rato de no estar en estos Encuentros. Recién asumimos el Gobierno el 10 de Enero del año 2007, en esta Nueva Etapa de Paz, de Reconciliación, de Bienestar para el Pueblo nicaragüense, estuve en este Encuentro que año con año realiza la Crónica Deportiva. Ahí estuvimos, y esa noche nos acompañó ese Grande, Argelio... ¡Argelio estaba ahí con nosotros! Recuerdo que conversamos con Argelio, así como estamos conversando aquí con Tito, con Moisés; conversamos con Argelio cuando se le estaba entregando a Argelio el Reconocimiento.



Hoy Argelio nos acompaña desde ese Otro Plano de Vida, como nos acompañan todos los Deportistas... ¡Alexis está siempre presente aquí! Y cuando vemos a Tito, vemos a Alexis. Y cuando vemos a “Chocolatito”, vemos a Alexis... ¡Ahí está Alexis! Y cuando vemos a Rosendo, ahí está Alexis. Y cuando vemos al “Matador” Mayorga, ahí está Alexis.



Él está presente en el Deporte, y fíjense cómo se le ha hecho un Reconocimiento aquí a todas aquellas personas, Adultos, Jóvenes, Muchach@s que confluyen en el Deporte, que hacen que el Deporte trascienda... trascienda a la Comunidad, al Barrio; trascienda más allá de nuestras Fronteras también.



Estamos en el 150 Aniversario, este es el Año del 150 Aniversario del Nacimiento de Rubén Darío, y Rubén tiene ahí un Pensamiento que dice, que tituló, y que lo podemos recoger aquí perfectamente bien, trasladándolo al Deporte, porque ¿quién es Clemente? Clemente, más allá de ese Atleta extraordinario, es un Ser Humano profundamente Solidario, Cristiano, que entregó su Vida por su Amor a Nicaragua... ¡Roberto Clemente!



Clemente, por lo tanto, es un Canto de Vida y Esperanza, como lo dice Darío... “Cantos de Vida y Esperanza”. Y Félix “Tito” Trinidad es un Canto de Vida y Esperanza. Y los Deportistas son un Canto de Vida y Esperanza para los Pueblos; son parte de nuestra Cultura, de nuestro Arte, de nuestro Trabajo, del Quehacer del Pueblo nicaragüense, y del Quehacer de los Pueblos del Mundo. Y son Mensajeros de la Paz.



Agradecemos las Palabras que han dado los Hermanos que nos acompañan... panameños, puertorriqueños... ¡Puerto Rico! ¡Cómo amamos a Puerto Rico! ¡Cómo queremos a Puerto Rico! Corre por nuestra Sangre, la Sangre Puertorriqueña. Somos la misma Sangre, somos el mismo Pueblo, y quiero entregarle a nuestro Invitado de Honor, a Félix “Tito” Trinidad, en nombre de nuestro Pueblo, en nombre de nuestros Deportistas, esta Antología Poética de Rubén Darío en este 150 Aniversario de su Natalicio.



Y quiero subrayar lo que he subrayado ya y que lo podemos decir en nombre de nuestro Pueblo, pero también en nombre de nuestros Atletas, en nombre de Denis Martínez, y de todos los Atletas que tiene Nicaragua, y lo podríamos decir también en nombre de todos los Atletas del Mundo y de los Atletas puertorriqueños, refiriéndose de dónde vienen, y lo que son, y lo que ofrecen.



Y dice Darío: “Yo te ofrezco el acero en que forjé mi empeño...” ¿Qué cosa es un Deportista? El acero forjándose día a día con un objetivo: el empeño. “la caja de Armonía que guarda mi tesoro...” Claro que el Atleta está lleno de Espiritualidad, de Armonía... “la peaña de diamantes del Ídolo que adoro. Y te ofrezco mi esfuerzo, y mi nombre, y mi sueño”.



Eso es lo que ofrecen todos los Atletas a sus Pueblos. Eso le ha ofrecido “Tito”, y le ofrece al Pueblo de Puerto Rico, y a los Pueblos del Mundo. Eso le ofreció, a corazón abierto, Roberto Clemente, a los Pueblos del Mundo, y en particular al Pueblo nicaragüense.



Así es que te entrego este Libro, y te voy a poner aquí, en nombre del Pueblo de Nicaragua: A Félix “Tito” Trinidad. ¿Y qué es lo que dice Darío a Félix “Tito” Trinidad? Que es un Canto de Vida y Esperanza. Con el Amor del Pueblo de Nicaragua, y aquí se lo vamos a entregar a “Tito” en esta fecha, hoy, 28 de Enero del año 2017.

Palabras de Moisés Avalos



¡Felicidades a Trinidad! Comandante, como estamos en un País donde la Mujer tiene su lugar, quiero llamar a la Distinguida Dama, Doña Sharon Santiago Nieves, esposa de Tito Trinidad, para que comparta este gran momento que está viviendo “Tito” Trinidad en Nicaragua. Detrás de un gran Hombre, siempre hay una gran Mujer... Doña Sharon, bienvenida; es un honor tenerla acá con nosotros.



Así que un aplauso para nuestro gran Campeón, Félix “Tito” Trinidad.

Palabras de Félix “Tito” Trinidad



Buenas noches, nuevamente, a cada un@ de ustedes. Quiero darle las gracias eternamente, Presidente Daniel Ortega, por sus Palabras hacia mi persona; sus Palabras hacia el Pueblo de Nicaragua, para tod@s l@s Deportistas, para todas las Familias, y especial a mi persona, “Tito” Trinidad.



Le doy gracias pues he pasado una estadía muy bonita aquí en Nicaragua, y sé que no va a ser, con la Ayuda de Dios, no va a ser la última vez que estaré aquí en Nicaragua. Esta es la primera de muchas veces, estoy seguro, que voy a estar aquí en Nicaragua, para compartir con usted Presidente Daniel Ortega, con tod@s ustedes, con toda mi gente, que siempre digo, los amo con todo mi corazón. Sigan adelante, echando el País hacia adelante; haciendo mucho Deporte, cuidándose, amándose unos a otros... ¡Que Viva Nicaragua, de verdad!



Sé que mi esposa no ha hablado, que no se ha expresado hacia ustedes, pero sé que de igual manera está muy contenta, muy contenta de estar aquí en Nicaragua, y yo puedo hablar por ella, puedo hablar por mis hijas, que si estuviesen aquí estoy seguro que también estuviesen muy contentas con esta estadía.



De manera que, de parte de toda la familia Trinidad, Santiago-Trinidad, de verdad que le doy las gracias, Comandante Ortega. Muchas gracias. Dios bendiga a todo Nicaragua, y a todos los puertorriqueños que están aquí conmigo, muchas gracias también.



Muchísimas gracias, Presidente Daniel, por su regalo, de gente humilde, de gente buena de corazón. Por eso es que el Pueblo lo quiere tanto, y cada vez que venga algo, usted va a estar ahí con ellos.



Pregunta de Periodista



¿Qué te pareció el regalo?



Palabras de Félix “Tito” Trinidad



Es un regalo, un detalle muy bonito de Rubén Darío, y lo que él pudo escribir aquí son palabras grandes para mí, de parte del Presidente Ortega: “A Félix



Trinidad, que es un Canto de Vida y Esperanza. Con el Amor del Pueblo de Nicaragua”. Eso para mí vale mucho, y este libro va a estar toda la vida conmigo.



Yo todas las cosas de valor para mi persona las guardo con mucho amor y cariño, y esto lo voy a atesorar toda mi Vida, yo le digo, Comandante Ortega, por su calidad humana, ¡usted tiene una calidad humana tremenda! Dios lo bendiga. Y Pablo, y todos los que me estuvieron ayudando, le dan las gracias.

Palabras de Moisés Ávalos



Muchísimas gracias a Félix Trinidad, a toda la Delegación puertorriqueña. Muchas gracias al Comandante Ortega, por darle brillo a esta Ceremonia, y esta es una muestra de cómo el Gobierno tiene en sus altas prioridades el Deporte nicaragüense.