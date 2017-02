ROSARIO : "Ya estamos empezando a preparar la habilitación y construcción de 134 Casas Municipales de Salud, para atender a Personas con Enfermedades Especiales y/o Crónicas"

Declaraciones de Compañera Rosario Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



1° de Febrero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy miércoles 1° de Febrero. Este Mes, que és el Mes del Amor, de la Amistad. Este Mes, un Mes Nuevo; otro Mes para Seguir Adelante, en Fé, Familia y Comunidad... EN AMORANICARAGUA ! Otro Mes para trabajar duro por el Presente Mejor, y el Futuro, que entre tod@s tenemos que hacer de Seguridad y de Prosperidad.

Muchas felicitaciones al Alcalde, Hermano Róger Gurdián, Alcalde Mayor del Departamento de León, Municipio Cabecera, donde estará estrenando la Ciudadanía, este sábado 4, una hermosa Obra : Cambio completo del Mercado Central Raúl Cabezas... Rehabilitación Integral !



Nos ha enviado el Alcalde Róger las fotografías, y de verdad és impresionante. Vamos a pedirle a los Medios que vayan, que hagan un Reportaje, porque son 486 Comerciantes, entre Mujeres y Hombres, l@s que van a trabajar en muchas mejores condiciones. Y bueno, ya no se diga la Ciudadanía que acude al Mercado; l@s Turistas que acuden al Mercado.



¡Quedó hermoso! Digno de la Ciudad de León, Primera Capital de la Revolución... Piso de Cerámica, Andenes. De verdad, bonito este trabajo, Alcalde ! Lo felicitamos, y Sigamos Adelante. Vamos Adelante, EN AMORANICARAGUA ! La inversión fue de 32 millones, y se generaron 120 empleos mientras duró la Obra.



También la Compañera Guiomar Irías nos está reportando que ya estamos empezando a preparar la habilitación y construcción de 134 Casas Municipales de Salud, para atender a Personas con Enfermedades Especiales y/o Crónicas. Las Alcaldías van a invertir aproximadamente 364 millones de córdobas, y en ese proceso de construcción se generarían alrededor de 2,680 Empleos. Así és como Vamos Adelante, creando condiciones para la Prosperidad en nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre !



Nuestro Comandante Daniel saluda a todas las Familias nicaragüenses, en este Compromiso : El Compromiso de Ir Adelante, generando el Trabajo que tod@s queremos. Generando condiciones, para Emprender, Aprender, Trabajar, y Prosperar !



El Compañero Leónidas Centeno, Alcalde Mayor también, del Departamento de Jinotega, nos informa que este mes se han abierto 42 Pequeños Negocios en el Municipio de Jinotega, generando 60 Empleos permanentes. Eso significa, dice Leónidas, que 50 Familias han buscado opciones, que son Pequeños Negocios, para ganarse el sustento... Clínicas, Pulperías, Tiendas de Ropa, Agencias de Gas, Comedores, Cafeterías, Barberías, Distribuidoras, entre otros. También se está construyendo en Jinotega la Financiera Instacredit, que ha generado, la construcción, casi 20 Empleos fijos.



Luego el Alcalde nos informa de las Inversiones Públicas, e Inversiones que han generado 240 Empleos con una inversión aproximada de 46 millones 576,000 córdobas, entre el mantenimiento de Caminos Rurales, Pozos, mejoramiento de Viviendas, construcciones; la Segunda Fase de la Casa del Adulto Mayor; Calles, Andenes, Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, Luminarias, etc.



Tenemos, también de Jinotega, una noticia no tan buena : la tragedia de esta mañana. Siempre un accidente nos enluta; lleva dolor ! Imagínense, un accidente en el que perdieron la Vida cinco miembros de una sola Familia.



El Compañero Jaime Salomón Palacios Blandón, de 40 años de edad, era el conductor... falleció; Bayardo Palacios Blandón, 38 años, fallecido; Ángel Palacios Blandón, de 25; Julio César Palacios Blandón, de 54, falleció después en el Hospital; Alejandro Palacios Altamirano, de 77, padre de los Hermanos Palacios-Blandón. Todos fallecidos ! La camioneta Toyota se volcó, se precipitó a un abismo; presentó problemas mecánicos : Le fallaron los frenos... ¡Qué terrible!



Sobrevivió uno de los familiares, un varón de 30 años, y queremos darle nuestras más sentidas condolencias a toda esta Familia Palacios; al Periodista Carlos Palacios en particular; muy conocido, trabaja cercanamente con los Medios de Comunicación. Y bueno, esta és, una vez más, pérdida y dolor para la Familia, producto de accidentes de tránsito.



Nuestros Volcanes en su estado habitual. Un sismo en nuestro Territorio, en Cosigüina, Golfo de Fonseca, de 3.7. Luego el Clima que sigue igual.



El Doctor González está entregando al Gobierno Local de Sébaco el Plan Municipal de Gestión de Riesgo ante Sequía. Luego, la Red de Cruz Roja Nicaragüense capacitándose sobre Preparación para Respuesta Local.



Tenemos también desde la Alcaldía de Managua los avances en la Ventanilla Única de la Construcción, que ha recibido en lo que va del año 154 nuevas Solicitudes : 103 para construcción de Viviendas, 45 para Infraestructura Comercial, 4 para Infraestructura de Desarrollo Habitacional, y 2 para Infraestructura Institucional.



Los 50 nuevos Permisos de Construcción aprobados en estas semanas representan una inversión de 641 millones de córdobas, generando un total de 2,492 Empleos directos : Condominios Arcadia, y San Juan; Urbanización Sierritas 3 y 4; Condominio Manantiales de Santo Domingo; Comercial Ventura; Edificio de Estacionamientos de 5 Plantas, Plaza Centroamérica; Ofiplaza, 4 Plantas; Arcalay, 8 Plantas, en Villa Fontana; Ofibodegas Ofinova; Compañía Nacional Productora de Cemento, Oficinas; y remodelación del PALI Miraflores, en los alrededores de Linda Vista, por donde fue el famoso Restaurante Múnich.



Tenemos aquí también del Ministerio de Salud, casi 100,000 Atenciones de las Clínicas Móviles.



Una buena noticia és que, 146 Centros de Salud del País tendrán Equipos de Laboratorio, cada uno, a lo largo del Año 2017. En las Cabeceras Departamentales estarán estos modernos Equipos de Laboratorio Clínico, que garantizarán la realización de Exámenes de Laboratorio de manera oportuna, para facilitar el diagnóstico temprano de los problemas de salud, sin que los Pobladores tengan que viajar largas distancias.



Luego tenemos la VII Reunión del Comité Técnico Asesor de Transferencias de Tecnologías del Proyecto de Cooperación en Salud entre los Gobiernos de Nicaragua y Rusia, en el Hotel Camino Real, el día de hoy. Esto és con el objetivo de fortalecer la capacidad de producción de Tecnologías para la Salud en nuestro País.



El Ministerio de Educación preparándose para abrir Clases el lunes. Llevamos ya en un 90.13% la Matrícula Escolar : En las Escuelas Normales és el 100%; Preescolar, 92%; Primaria, 93%; Primaria a Distancia, 91%; Educación Especial, 89%. Esto tiene sus décimas, vamos a leer el número grande : 87% Secundaria; 86.81% Secundaria a Distancia; Educación de Jóvenes y Adultos, 78.88%. Para un total de un millón 532,198 Estudiantes list@s para iniciar el Curso Escolar 2017.



El Curso Escolar será inaugurado, y transmitido en vivo la Inauguración, en Managua por el Canal 6, en el Colegio Público 14 de Septiembre; nos hará el Honor de acompañarnos y hacer la Invocación al Altísimo, Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Miguel Obando y Bravo.



El Canal 4 transmitirá en vivo desde el Colegio Augusto Sandino, de Ciudad Sandino, a las 7 de la mañana; el Canal 8 transmitirá en vivo desde el Instituto Nacional Juan José Rodríguez, de Jinotepe, Carazo; el Canal 13 desde León, en vivo, Colegio Público Modesto Armijo; y el Canal 2, según nos informan l@s Compañer@s, van a transmitir desde el Colegio Público Experimental México, aquí en Managua. Así que vamos a estar pendientes de la apertura del Año Escolar, asegurando las mejores condiciones posibles.



El Plan de Seguridad Escolar lo presentaron hoy... Ministerio Educación-Policía Nacional, Policía Nacional-Ministerio de Educación. También estamos presentando en estos días todo el trabajo que se hará desde las Consejerías Educativas en materia de Prevención. Ahí trabaja Ministerio de Educación, Ministerio de la Familia, Ministerio de Salud, y l@s Estudiantes, la Comunidad Educativa en general.



Estamos distribuyendo Material Educativo : 36,000 Módulos Autoformativos para Estudiantes de Décimo Año de Secundaria a Distancia en el Campo, en todas las Asignaturas; tenemos también Talleres de Uso de Tecnologías en 55 Centros Educativos. Y este 6 de Febrero, en todos los Centros de nuestro País, realizaremos Actividades conmemorando el 101 Aniversario del Tránsito a Otro Plano de Vida del Inmortal Rubén Darío.



Jornada de Vacunación preparada desde las Escuelas en coordinación con el MINSA, del 17 de Abril al 5 de Mayo.



Luego tenemos el Censo de Nutrición Infantil desde el Ministerio de Educación, para ver cómo vamos, qué avances tenemos. Con Niñ@s menores de 6 años iniciamos recogiendo las Medidas el 13 de Febrero, incluyendo Preescolares, y visitas a Hogares, y de 6 a 11 años en el mes de Mayo. Nos estamos coordinando ya, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud.



Queremos saludar también a l@s Maestr@s ! La Asociación Nacional de Educador@s celebra 38 Años de Fundación. Empieza un Proceso de Asambleas por Municipios y Departamentos para Conmemorar ese Aniversario. Los días 3 y 4 estarán reunid@s l@s Maestr@s celebrándose, y nosotr@s celebrándolos a ell@s, en todos los Municipios del País.



Nos escribe el Profesor José Antonio Zepeda, quien destaca el Compromiso de l@s Educador@s alrededor de las Rutas que hemos trazado tod@s junt@s, para elevar la Calidad; elevar la Cobertura en Educación, EN AMORANICARAGUA ! Se entregarán Reconocimientos a l@s Educador@s.



Luego tenemos la Feria del Libro y la Poesía en el Parque Nacional de Feria este fin de semana; la Feria del Mar en la Plaza 22 de Agosto, desde las 9 de la mañana, este fin de semana.



Tenemos también al INTUR en su Mesa de Trabajo sobre Uso de Tecnologías; y luego todas las Fiestas de la Virgen de Candelaria, en Diriomo, en Teustepe, en San Lorenzo, en Juigalpa, en Comalapa, en Chichigalpa. Ahí está el INTUR, recogiendo además todas las Tradiciones, para incorporarlas al Mapa de las Celebraciones Tradicionales, y de toda la Cultura Tradicional que és parte también del Mapa Turístico o de la Oferta Turística de nuestro País, que está en permanentemente actualización desde la Comisión Nacional de Turismo, y también desde las Mesas de Trabajo que estamos abriendo como parte del Sistema de Servicios que debemos fortalecer cada día en nuestro País.



Estamos trabajando también, arduamente, toda la Automatización que nos permita interconectarnos, de Institución a Institución, y las Instituciones mismas brindar un Servicio más ágil, más rápido, más eficiente... Trámites, Permisos, etc., automatizándonos, montando Sistemas que les sirvan al Público, que agilicen los Trámites, y que reduzcan los tiempos de espera.



El Compañero Amadeo Santana, Ministro por la Ley de Transporte e Infraestructura, nos informa que ha puesto al servicio de la Población, 40 Centros de Revisión y Chequeo de Emisión de Gases a vehículos privados y públicos... 22 en Managua. Y el Certificado se entrega, dice Amadeo, en menos de 8 minutos, proyectando atender a Nivel Nacional más de 500,000 vehículos.



Se hace un llamado a l@s dueñ@s de vehículos para presentarse a estos Centros en el menor tiempo posible, para evitar atrasos y aglomeraciones, y también para la Seguridad Vial.



Se continúa con Estudios, dice Amadeo, de los efectos del Cambio Climático en las Carreteras. Tenemos ya 290 puntos críticos vulnerables en la Red Vial Pavimentada. Se van a diseñar 30 con adaptación al Cambio Climático, para iniciar Obras en 3 Proyectos Piloto, para cuidar, blindar las Carreteras seleccionadas. Obras de Adoquinado iniciándose en 4 Proyectos : Jinotepe-El Bosque; Miravalle-La Escoba, y Empalme Mechapa-Mechapa; La California, San Diego, en el Municipio de Villa El Carmen.



Hay una gran cantidad de Puentes en construcción : En el tramo de Zona Franca, Carretera Norte; en el tramo Granada-Malacatoya; también en el tramo San Juan de Bocay-Ayapal; Nueva Guinea-Naciones Unidas-El Zapote; Sapoá-El Naranjo, y el tramo Estelí-La Estanzuela.



Y el Punto 5 del Informe que presenta para nuestro Pueblo el Compañero Amadeo, son las Obras que ya se están ejecutando en términos de ir avanzando en la construcción en el Litoral del Pacífico, de los 141 kilómetros de la Carretera conocida como Costanera, incorporando más Equipos, y abriendo más Fuentes de Trabajo. Así que, Buen Informe que nos ha preparado, y que hemos compartido con ustedes, el Compañero Ministro por la Ley, José Amadeo Santana, de Transporte e Infraestructura.



Luego, inaugurando Energía Eléctrica, nos informa el Compañero Salvador Mansell, en los Departamentos de Boaco, Chinandega, Estelí, León, Madriz, Jinotega, Managua y Matagalpa. Este és un Informe que él nos hace del Mes de Febrero, lo que vamos a hacer este mes en 31 Comunidades Rurales, y Barrios, donde estaremos inaugurando para 9,116 Protagonistas de 2,000 viviendas, con una inversión de 45 millones de córdobas.



Buenas Noticias las que hemos compartido este mediodía, Compañer@s, en el Compromiso cumpliéndose, de nuestro Comandante Daniel, de seguir procurando lo que tod@s queremos : Un País en pleno desarrollo de sus Capacidades... Emprendedor; trabajando, con Esperanza, con Aliento, con Optimismo ! Un País que Va Adelante, porque estamos Unid@s, porque queremos Seguir Unid@s, y porque sabemos que Unid@s somos Fuertes, y Unid@s progresamos !



Gracias, Compañer@s. El Abrazo de nuestro Presidente, para tod@s, y para cada un@. Aquí estamos, en cualquier momento nos comunicamos si és necesario, sino mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Muchas gracias.