ROSARIO : "Hoy, 2 de Febrero también celebra 91 Años de fructífera Vida, Su Eminencia Reverendísima el Cardenal de la Paz y la Reconciliación en Nicaragua, el Cardenal Miguel"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

2 de Febrero del 2017

Muy buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy jueves 2 de Febrero. Estamos a cuatro días de la Apertura del Ciclo Escolar 2017, Aprendiendo, Emprendiendo, Prosperando, en nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre !



Y hoy, 2 de Febrero también celebra 91 Años de fructífera Vida, Su Eminencia Reverendísima el Cardenal de la Paz y la Reconciliación en Nicaragua, el Cardenal Miguel. Nos unimos a l@s miles y miles de nicaragüenses, Jóvenes, Niñ@s, Familias enteras, que lo quieren y que le han trasladado sus Felicitaciones este día... Este día que lo ha celebrado, primero en la UNICA, con l@s Estudiantes de la Universidad Católica de Nicaragua, y luego con su Familia.



Estamos pendientes de abrazarle, y sobre todo estamos, todos los días, dándole gracias a Dios por su Vida, y reconociendo sus Aportes a esta Patria, Libre y Bendita, que hoy nos une a tod@s, procurando Porvenir, y sobre todo, Porvenir Próspero, como tod@s queremos, y merecemos.



Luego tenemos la triste noticia del fallecimiento de la querida Compañera Marisa, Doña Marisa, así se le conoce en Brasil, esposa del querido Compañero Luiz Inácio Lula da Silva, ex Presidente de Brasil y Líder del Partido de l@s Trabajador@s... Nuestro Hermano !



Casualmente ayer por la tarde le comentaba a Lorena Martínez, nuestra Embajadora, quien me escribió comunicándonos que Doña Marisa estaba estable, que seguían haciéndole exámenes, que estaba profundamente sedada; ella tuvo un derrame hace unos 10, 15 días, pero parece ser que sufrió un deterioro durante la tarde-noche y madrugada, y se le decretó muerte cerebral.



Por lo cual, la Familia, como ha comunicado en un Mensaje el ex Presidente Lula, decidió, dado que era imposible mantenerla con Vida, donar sus Órganos, para aportar a la curación o a la sanación de personas que siempre necesitan de estos trasplantes.



Tenemos aquí un Mensaje que vamos a leer al final, y que hemos hecho llegar con todo el Amor al querido Compañero Lula, hasta Brasil. Ya ha sido entregado en su Oficina a través de nuestra Embajadora, la Compañera Lorena Martínez.

Hoy se conmemora el Día Mundial de los Humedales, y para nosotr@s esto és muy importante, porque se calcula que un 20% de nuestro Territorio reúne las condiciones de Humedales.



Le pedí esta Nota al Profesor Milán, quien nos ha hecho llegar toda esta Información que comparto con ustedes : 20% del Territorio, 26,000 kilómetros cuadrados sustentan una importante Diversidad Biológica, la Biodiversidad. Son centros donde viven Especies críticamente amenazadas, seriamente amenazadas, y dada su alta productividad, dice, pueden albergar poblaciones muy numerosas de Flora y Fauna.



Miren qué importante, su mayor Potencial está vinculado a la producción de Agua Potable, Recurso tan importante ante el Cambio Climático. Además, tienen Potencial Turístico, para Acuicultura, Pesca Artesanal, Reproducción de Crustáceos, también de gran provecho para Pesca de Camarón y Peces de Escama.



Nosotros, Nicaragua, ratificamos el Convenio RAMSAR en el Año 96, y en ese sentido, asumimos los Compromisos que se derivan de la designación de Sitios RAMSAR, para conservar y usar racionalmente los Humedales. Tenemos una Política Nacional de Humedales.



Cuáles son las principales amenazas ? La pérdida de Bosques, la erosión, la sedimentación, el mal manejo de los residuos, sólidos y líquidos; el Cambio Climático, por supuesto, y lo que hemos estudiado a fondo y tratamos de evitar, la presión que ejercen las Actividades Económicas Extensivas y el crecimiento de la Población, sobre los Recursos Naturales y la Biodiversidad.



Gran parte de nuestras Comunidades ribereñas viven dentro de los Humedales, y obtienen de los Humedales la mayoría de los Recursos para asegurar su existencia : Plantas, Animales, lo que cada vez hace más importante esta Riqueza Natural, muy lejos todavía de ser reconocida en todo el Potencial que tiene para contribuir al Bienestar y Desarrollo de la Humanidad.



Tenemos 13 Sitios de importancia nacional como Humedales en la Región del Pacífico; en el Caribe Norte, 16, y 13 en el Caribe Sur; y de las 76 Áreas Protegidas que hay en nuestro País, 35 son Humedales, o los contienen.



Así que ahí está, por ejemplo, el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, Cayos Miskitos y Franja Costera Inmediata, Deltas del Estero Real y Llanos de Apacunca, Apanás-Asturias, Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, Sistema de Humedales de la Bahía de Bluefields, de San Miguelito, y la Laguna de Tisma.



Vamos a enviar, para reproducir esta Nota que me ha hecho llegar el Profesor Milán con toda esta Información, a nuestros Medios, y a los Movimientos Ambientalistas... Cuidemos nuestros Humedales !



La Compañera Juanita Argeñal estará hoy en la Reserva Genética de Apacunca, Municipio de Somotillo, Chinandega, donde van a estar celebrando este Día Internacional de los Humedales.



El Compañero Evertz Delgadillo, y el Compañero Róger Gurdián, nos han hecho llegar todas las Actividades que van a realizar en León, para celebrar el 101 Aniversario de nuestro Inmortal Rubén; de su Tránsito a otro Plano de Vida.



Desde el INIFOM, la Compañera Guiomar nos recuerda, que estamos invirtiendo en las Alcaldías de todo el País casi 7 millones de dólares, aparte de lo de Managua, para realizar los Juegos Centroamericanos. Y nos dice que se van a generar, alrededor de esas Inversiones que son 700 millones de córdobas, 1,000 Empleos, entre Técnicos, Auxiliares, Directivos y Entrenadores; también se van a designar Fondos para comprar Materiales Deportivos. Así que, vamos a estar dándole seguimiento a esta Información.



Igualmente hay Información de INIFOM sobre los Emprendimientos en Ciudad Sandino y Darío, que han matriculado más de 50 en este mes de Enero que acaba de concluir; y las inversiones de más de 40 millones de dólares, con 435 Empleos directos y estables generados.



Luego, en nuestro Territorio hubo solo un sismo, afortunadamente, el día de ayer, de 3.5, en Bocana de Padre Ramos. Los Volcanes en su estado de actividad habitual. El Clima como lo estamos viendo, exactamente igual que ayer.



Tenemos al Doctor González entregando el Plan Municipal de Gestión de Riesgo ante Amenaza de Sequía en Somoto, Departamento de Madriz; y el día de mañana reuniéndose con las Distribuidoras de Gas. Habrá una Conferencia de Prensa para lanzar la Campaña de Medidas de Seguridad que tiene que ver con todos los espacios donde hay tanques de gas, tanto en nuestras Casas, como en los Negocios... Para protegernos !



El Compañero Fidel Moreno nos informa que estarán presentando desde la Alcaldía de Managua en una Comisión Especial, a los principales Profesionales de Arquitectura e Ingeniería, los Estudios que han entregado Especialistas italianos y Especialistas mexicanos, para ver la posibilidad de reconstruir la Catedral de Managua, que és una Instrucción que nos ha dado nuestro Comandante Daniel, de hacer los esfuerzos, encargar Estudios.



Luego ir viendo los Presupuestos, e ir gestionando también el financiamiento a través de Cooperación, siendo como és, la Antigua Catedral de Managua, un Patrimonio Cultural Histórico de nuestro País. Y és una Reliquia que conservamos, primero, porque nos recuerda a tod@s la Vida en Nicaragua antes de ese Sismo... El reloj ya fue instalado ! Nos recuerda cuándo se dio, y cómo cambió todo. Y luego también, porque representa uno de los Monumentos que conforman esa hermosa, también histórica, Plaza de la Revolución.



Tenemos rehabilitación del Parque Las Madres avanzando, para inaugurarse en Marzo.



Luego, el 5 de Febrero, se paga la Pensión de Vejez Reducida a 46,000 Adultos Mayores en todo el País, y se informa, esto después de la Reunión, 13,000 Préstamos Personales. Luego hay avance en todos los Programas Especiales, como Medicina, Medios Auxiliares, Cursos incluso hasta de Alfabetización que han pedido; y la Promoción de Espacios de Encuentro y Esparcimiento.



Como les hemos informado, vamos a compartir con ustedes mañana los avances en el Proceso de Automatización. Ya hemos definido los Campos que se van a automatizar para brindar Servicios más eficientes a la Comunidad desde la Policía Nacional. Ayer se trabajó con MARENA. Mañana vamos a estar compartiendo con ustedes esta información de lo que hemos hecho esta semana, y lo que se ha identificado como aquellas Áreas donde vamos a ser más eficientes con la Automatización.



Tenemos Inauguración de la Clínica de Medicina Natural y Terapias Complementarias en el Centro de Salud Sócrates Flores, del Distrito II de Managua. Más de 110,000 Consultas a través de las Clínicas Móviles.



92% de la Meta de Matrícula alcanzada ya... un millón 37,850 Estudiantes. Obras de Infraestructura Escolar concluidas en distintos Centros Educativos del Departamento de Estelí; esto és en Estelí-Municipio, La Trinidad y San Nicolás.



También tenemos la Campaña “Orgullo de Mi Escuela” que estará iniciándose el primer día de Clases, para cuidar, en el Protagonismo de la Comunidad Educativa, los Centros de Estudio. Vamos a dar Premios y Trofeos, también, a quienes lo hagan mejor en todo el País.



Lanzamiento del Certamen de Innovación y Creatividad Educativa, para innovar y mejorar la Calidad Educativa en Tecnologías, Metodologías de Aprendizajes, y todo lo que nos ocupa y que debemos de fortalecer en las Rutas Educativas este año. Mañana concluye la Primera Capacitación Nacional de tod@s l@s Docentes. Y el Curso Escolar 2017 iniciando, como decíamos al comienzo, el próximo lunes, con la Invocación al Altísimo que hará Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Miguel.



Tenemos seis Ferias de la Economía Familiar realizándose hoy en Nueva Segovia, Matagalpa, Boaco, Chinandega, y el Caribe Norte. Jueves de Verbena en Masaya.



Y Seguimos Cambiando Nicaragua, hoy, en la Comunidad San Antonio Abajo, Sector B, de San Juan de Río Coco, Madriz... 408 Herman@s, 80 viviendas, 3 millones 900,000 córdobas... Avanzando en el cumplimiento de los Compromisos de nuestro Comandante Daniel.



Tenemos aquí, Compañer@s, la Carta que hemos hecho llegar al Hermano Luiz Inácio Lula da Silva ante la partida de Doña Marisa, su Compañera de Lucha, su Pareja, y Madre de sus tres hijos :



“Querido Hermano Lula :



A vos, y a toda tu Familia, el Abrazo Amoroso y Solidario nuestro, de nuestra Familia, y de nuestro Pueblo, en este momento profundamente triste, de la partida de Doña Marisa.



Sabemos cómo han sido Ustedes, en tanto Compañer@s, Padres, y Camaradas, en esa Lucha formidable que ha librado el Pueblo Brasileño por su Democracia y Justicia Social en las últimas décadas.



Sentimos profundamente tu dolor, el de tu Familia, y lo compartimos, en Esperanza de Vida y Resurrección, con tod@s l@s que en el Mundo les admiramos y queremos.



Lula, Compañero, Hermano, Camarada, Rosario y yo estamos con vos, con Ustedes, de Corazón, compartiendo todos los momentos, Unid@s en las Luchas, Unid@s en las dificultades, Unid@s ante los Desafíos, Unid@s en las Victorias.



Que Dios, y Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida, consuelen y alivien a vos, a tus Hij@s, a tus Niet@s, a toda la Familia, y llenen de Fortaleza su espíritu, porque Doña Marisa, estamos segur@s, nos sigue acompañando, a vos, y a quienes cultivaron su Amistad y Dones, en todo lo que nos hace falta para alcanzar los Propósitos de Justicia y Solidaridad, que l@s Revolucionari@s nos proponemos.



Abrazos Fuertes,

Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo”.



Compañer@s, és lo que compartíamos este mediodía... Estamos pendientes. Seguimos trabajando. Hoy tenemos Reuniones de nuestras Comisiones de Trabajo. Vamos avanzando, gracias a Dios, fortaleciendo Capacidades.



Hemos concluido ya también la recopilación de todos los Programas de Capacitación y Ordenamiento Interno de los Ministerios, las Entidades de Gobierno, és la Instrucción que tenemos de nuestro Presidente, para fortalecer Capacidades; y con el Proyecto de Automatización y Unificación de Redes, para ser más eficientes y más ágiles en los Servicios que debemos brindar a ustedes, y que debemos brindarlos mejor, cada día.



Gracias, Compañer@s. El Abrazo de nuestro Presidente, el Comandante Daniel, a tod@s, y a cada un@. Aquí estamos, como cada día, vigilantes ! Aquí permanecemos trabajando y, en cualquier momento nos comunicamos si és necesario, sino será mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Que tod@s tengamos una buena tarde, y que Dios Nuestro Señor nos conserve, Bendecid@s, Prosperando, y en Victorias ! Muchas gracias.