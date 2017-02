ROSARIO : Fortalecimiento de capacidades en las instituciones del Gobierno Central y automatización de trámites

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

3 de Febrero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre!



Aquí estamos, como cada día, dispuest@s a servirles a ustedes, y hacerlo cada vez mejor, con Alegría y Conciencia del Privilegio y el Honor que ustedes nos confieren al permitirnos servirles, y al permitirnos trabajar para fortalecer todas las Rutas de Emprendimiento, de Prosperidad, con Dignidad, que las Familias nicaragüenses queremos, y merecemos.

Ayer tuvimos nuestra Reunión de Gabinete y pudimos constatar que estamos avanzando en las principales Tareas de este segundo mes del año. Nos hemos propuesto desarrollar Programas de Capacitación en cada uno de los Ministerios, y están preparados; ahora estamos organizando el seguimiento. Esto, con el objetivo de fortalecer Capacidades de l@s Funcionari@s y Trabajador@s de las Instituciones del Gobierno Central.



Una de las tareas primordiales és, por ejemplo, fortalecer Capacidades en Gerencia y Administración, de manera que podamos ejecutar, eficazmente, el Presupuesto y los Fondos de Cooperación; los Programas de Cooperación ejecutarlos ágil y eficientemente.



Tenemos al Ministerio de Hacienda, y al Equipo Económico que coordina nuestro Comandante Daniel, dirigiendo y coordinando todo ese esfuerzo de Capacitación a l@s Compañer@s encargad@s de Gerencia y Administración Pública en cada una de las Entidades de Gobierno.



También tenemos Capacitación en general para, precisamente, desde las Capacidades existentes, fortalecer nuevos Ámbitos de Aprendizaje para l@s Trabajador@s de las distintas Entidades. El Aprendizaje de Inglés és una prioridad; estamos organizando el Sistema.



Luego también, como les hemos comentado, estamos en Proceso de Automatización de distintos Trámites; vamos a entrar en el detalle del tiempo, además, que se va a ahorrar la Familia, la Persona, con la agilización de estos Trámites con los Sistemas Automatizados.



Tenemos, Compañer@s, igualmente, todo lo que hemos instalado en el Sistema de Producción, Consumo y Comercio. Son Mesas de Trabajo que se reúnen mensualmente, en Arroz de Riego, Sorgo, Maní, Aceite de Palma Africana, Tabaco, Pesca, Caña de Azúcar, Pollo, Huevo, Forestal, Café, Ganado, Leche, Carne, Porcicultura, Bambú, Minería, Turismo, Pequeños y Medianos Negocios. Todos estos Sectores se reúnen desde el Sistema Nacional de Producción, Consumo, Servicio y Comercio, para trabajar en conjunto en el Modelo de Alianzas, fortaleciendo el Modelo de Alianzas, para trabajar soluciones a los Desafíos pendientes.



Compañer@s, tenemos esta tarde nuestra Reunión de Consejo Nacional... ayer hubo Reunión del Consejo Nacional de Alcaldes; vamos a compartir los Acuerdos de esta tarde el día lunes.



Estamos a las puertas del inicio del Año Escolar; mañana vamos a estar también emitiendo un Mensaje, un Saludo de nuestro Presidente, el Comandante Daniel, para toda la Comunidad Educativa. Para l@s Estudiantes pequeñ@s, chiquitit@s, Amor para l@s Más Chiquit@s, la Educación en Nicaragua; para l@s Muchach@s de Primaria y Secundaria, para l@s Profesor@s, l@s Director@s, para l@s Trabajador@s del Ministerio de Educación... Para tod@s és este Mensaje lleno de Amor que estaremos compartiendo con ustedes esta tarde, o el día de mañana.



Entre las Informaciones de este mediodía está la llegada de una importante Delegación de Estudiantes y Docentes del Instituto Geográfico adscrito a la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad de Humboldt, de Berlín.



Esto ha sido coordinado en Alemania por nuestra Embajadora, la querida Compañera Karla Beteta. Ellos vienen como parte de su Programa de Estudios de Geografía Económica. Esta visita, que es de seis días a nuestro País, tiene como propósito principal ver en el lugar la Geografía, conocer las tendencias y desarrollo de las principales Actividades Económicas, combinado con Turismo y Visitas Culturales.



El Catedrático que coordina, Profesor Lech Suwala, un prestigioso Científico, y el Instituto, és altamente integrado en el Programa Panorama Científico de Berlín. Hidrología, Ciencia de la Sostenibilidad, Paleo-Climatología, Climatología Sistemática, y Geografía de Transporte, son las Especialidades que se investigan y estudian desde ese Instituto.



Van a estarse reuniendo con Especialistas del INETER, también con la Universidad Nacional Agraria. Tienen un Programa completo, además de visitas turísticas, y vamos a estar apoyándolos. Nos alegra muchísimo que hayan escogido a Nicaragua para este Programa de Conocimientos de la Geografía, la Cultura, la Historia, y los Programas Económicos de nuestro País.



Luego tenemos, Compañer@s, las Informaciones de los Municipios : 88 millones de Inversión Privada en Matagalpa, entre Hoteles y Restaurantes, con 150 Empleos generados; esto és en el mes de Enero. Luego, en Wiwilí-Jinotega también generándose Empleos en Inversiones Privadas : Gasolineras.



Y las Alcaldías... Corinto nos informa la inauguración de la Primera Etapa del dique costero con instalación de 99 Geotubos, con inversión de 53 millones 568,000 córdobas netos. Inició el 13 de Junio del año pasado y finalizó el 30 de Enero esta Primera Etapa, generando 50 Empleos directos y más de 70 indirectos. Siete Barrios están más seguros con la construcción de este dique; eso implica 6,500 Herman@s de toda la Zona Costera.



Nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual. Tres sismos en nuestro Territorio, todos menores a 4 grados.



Continúa la visita de l@s Especialistas en Sociología y Geociencia de las Universidades de Leeds, Cambridge y Oxford, del Reino Unido, que trabajan con l@s Especialistas del INETER. La idea és elaborar un Estudio y una Propuesta sobre Sistemas de Alerta Temprana ante la emanación de Gases Volcánicos del Volcán Masaya. Me disculpan, pero esto está elaborado de una manera confusa... Llegan el 14 de Febrero, y van a estar con nosotr@s 17 días.



Compañer@s, tenemos el avance informativo sobre los servicios que se agilizarán al entrar en Línea : Desde la Policía Nacional vamos a estar en capacidad, Dios Mediante, en los próximos meses, de renovar y reponer Licencias de Conducir; de asegurar los Récords de Policía... Son casi 2 millones los que solicitan las Familias cada año. Esto se va a poder hacer en Línea. Con esto vamos a reducir, además, el tiempo que invierte la persona en ir a buscar el Récord; todo eso és tiempo que puede dedicar a sus ocupaciones particulares, y sobre todo a trabajar y prosperar.



Certificado de Educación Vial, también estará en Línea. Luego se está encontrando una manera de asegurar que los Trámites de Registro de Vehículos se hagan en Línea, para facilitar el control de las Inspecciones Técnico-Mecánicas. La respuesta a accidentes de tránsito, que ya está en una Aplicación, pretendemos perfeccionarla.



Luego, dentro de ese trabajo en las Alcaldías, pretendemos que las Partidas de Nacimiento, las Constancias de Soltería, Certificados de Matrimonio, Divorcios, y Actas de Defunción, estén a partir del mes de Julio, gracias a Dios, Bendito Dios, en Línea. Las Alcaldías Municipales también van a automatizar los Servicios de Recaudación, de manera que van a emitir un Estado de Cuenta Único, emisión de Solvencias Municipales, y Pagos en Línea.



MARENA... 18 Trámites, que vamos a detallar el lunes : Permisos Ambientales, Planes de Manejo, Licencia, entre otros, en Línea, a partir de Julio.



El Ministerio de Gobernación agilizará Trámites de Entrada y de Salida del País, para disminuir los tiempos de atención a nuestro Pueblo, y a Turistas que entran, y salen.

El Ministerio de Educación, como hemos dicho ya, Matrícula Escolar 2018 en Línea, Dios Mediante. Y el Expediente Digital del Estudiante estará listo en Línea a partir del II Semestre. Ahí se pueden consultar las Calificaciones obtenidas en los Cursos Escolares por l@s Estudiantes. Vamos a dar más detalles el día lunes.



La Comisión Especial integrada por Expertos que están, con Instrucciones de nuestro Comandante Daniel que ha asumido este Proyecto de la Catedral desde hace ya varios años, buscando cómo encontrar criterios, cómo reunir criterios calificados de Especialistas de América Latina y de Europa. Esa Comisión Especial se reunió el día de hoy, y continúa evaluando las posibilidades de rehabilitación de esta Antigua... así le llamamos : “Antigua Catedral de Managua”, Reliquia y Patrimonio de nuestra Capital.



Nuestro Comandante Daniel ha promovido esta Idea, y hemos trabajado, cumpliendo sus Instrucciones, reuniendo Especialistas, consultando con Especialistas; de manera que cuando haya un Reporte Conclusivo, el Comandante nos instruya cuál es el siguiente paso : La búsqueda de los Recursos, de la Cooperación, de manera que podamos realizar estos trabajos en el Futuro... Dios quiera que sea a corto o mediano plazo !



En los Años 80 se realizó el Primer Estudio Valorativo, en el Año 94 se realizaron tres Estudios, en el 2014 hicimos el Diagnóstico a cargo de Especialistas italianos. Qué és lo que estamos viendo ahora ? Un Plan de Acción encaminado a completar y consolidar todos los Estudios, de manera que cumplamos con la Primera Recomendación, que és proteger lo que ya está.



Nuestro Comandante ha sido informado, y lo más probable és que en los próximos días él realice una Reunión para escuchar esas Recomendaciones, e indicarnos cómo pasar a la fase posterior inmediata, que és la Protección, y luego a la Fase siguiente, que és la búsqueda de consolidación de todos los Estudios para hacer un Plan a corto, mediano, y largo plazo.



El Ministerio de Salud reporta 110,000 Actividades desde las Clínicas Móviles; también estamos recibiendo 7 Brigadas Médicas que llegan desde distintas partes. Este no és el Reporte de todas las Brigadas Médicas. És un Reporte particular de unas Brigadas que llegan de Estados Unidos, pero no és el Reporte completo; se los prometo para el día lunes.



Nuestros Médicos están en Bluefields... Brigadas Médicas; en Río San Juan, Zelaya Central y Rivas. Tenemos también todo el Programa de Fortalecimiento de Medicina Natural y Terapias Complementarias en los 16 Departamentos del País. És un Programa Especial.



Desde el Ministerio de Educación se nos reporta que estamos con 93% de la Matrícula proyectada. Abrimos el lunes...! Abre, inicia, bendice el Ciclo Escolar 2017, Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Miguel Obando y Bravo.



Luego, desde el Ministerio de Educación tenemos garantizada también la Merienda Escolar desde el primer día... Más de un millón de Meriendas para l@s Estudiantes !



Tenemos una Feria Nacional de Becas en la Plaza 22 de Agosto, organizada por el Ministerio de la Juventud, hoy y mañana. 3,128 Becas para Estudios de Licenciatura e Ingeniería en todos los Departamentos del País estarán ofertándose en esta Feria de Becas, en los alrededores de la Plaza 22 de Agosto, porque ahí está también la Feria de Productos del Mar. Feria del Libro en el Parque Nacional de Ferias.



Tenemos, además, la organización de las Judeas desde el Instituto de Cultura, preparándonos para toda la Actividad Religiosa, Tradicional y Cultural de Semana Santa.



Tenemos al Compañero Salvador Mansell reportándonos que estamos hoy en Los Panamases, El Caribe, La Uva y Las Lajas, de San Lorenzo, Boaco, estrenando Energía Eléctrica 1,180 habitantes de 230 casas, 8 empleos generados; inversión de casi 10 millones de córdobas. Y en la Comunidad La Cañada, de San Dionisio, Matagalpa, mañana sábado... 200 habitantes, 35 casas, 2 millones de córdobas.



Decíamos, Compañer@s, que por la tarde vamos a estar, o mañana estaríamos transmitiendo el Mensaje de nuestro Comandante Daniel, nuestro, para la Comunidad Educativa del País, con motivo del inicio del Año Escolar el próximo lunes 6 de Febrero.



Aquí estamos, trabajando a su servicio, como cada día, y haciéndolo con la Alegría y la Satisfacción de saber que Vamos Adelante, que estamos Bendecid@s, que vamos Prosperando, paso a paso. Que vamos alcanzando, paso a paso, lo que nos hemos propuesto tod@s junt@s en nuestra Nicaragua : Prosperidad, Dignidad para las Familias nicaragüenses... Consolidación de la Paz y la Seguridad !



Precisamente, el Comisionado General Francisco Díaz presentaba esta mañana el Plan Especial que nuestro Comandante Daniel ha orientado para fortalecer la Seguridad en la Ciudad de Managua y, a partir de esta noche se estará desarrollando ya ese Plan Especial con la participación de Compañer@s de la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía, que se integran a fortalecer la Seguridad en Barrios y Comunidades del Departamento de Managua.



El Comisionado General Díaz, con Instrucciones de nuestro Presidente lo explicó muy bien hace un rato, y ahora nos corresponde ver cómo opera este primer día, y medir también nosotr@s, l@s Ciudadan@s, las Familias, los resultados de este Plan que va a ser exitoso... No lo dudamos !



Nuestro Comandante Daniel saluda a todas las Familias nicaragüenses, y nos abraza con el Cariño y el Compromiso de todos los días, de cada día : Continuar avanzando en estos Tiempos de Victorias que Dios nos ha dado, con Su Gracia, y para Su Gloria.



Gracias, Compañer@s. Que tengamos un buen fin de semana. Si no hay nada especial nos comunicamos hasta el lunes a mediodía; pero vamos a estar también transmitiendo el Mensaje de Saludo a l@s Estudiantes, l@s Maestr@s, los Padres de Familia, en ocasión del Nuevo Ciclo Escolar, que tiene que ser para más Bendición, más Prosperidad, y más Victorias ! Muchas gracias, el Amor de nuestro Presidente, para tod@s, y para cada un@.