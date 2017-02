Carlos Midence*, The Diplomat in Spain, 6 de febrero 2017

http://thediplomatinspain.com/el-potencial-integral-de-nicaragua/



Nicaragua vive una era de transformaciones. Prestigiosas revistas especializadas, Forbes Centroamérica por ejemplo, calificadoras de riesgos como Fitch Ratings o Moody´s Investors Service, esta última actualizó su estudio al 25 de enero del 2017, publicaciones como Lonely Planet, el índice de paz Global, del Institute for Economics and Peace, principal think tank del mundo, dedicado a desarrollar métricas para analizar la paz y cuantificar su valor económico, organismos como la FAO, han expresado que Nicaragua es un país:



a) Con crecimiento económico sostenido: Esto se sustenta en buenas exportaciones y excelentes nuevas rutas de mercado y productivas.



b) Solvente con relación a opinión crediticia: Según las agencias expertas, Nicaragua tiene como principales fortalezas: crecimiento económico sostenido del 4% al 5%, niveles altos de inversión extranjera directa, bajas tasas de interés de la deuda externa del gobierno, derivadas del financiamiento concesional y una alianza estratégica con el sector privado.



c) Emergente: Con solidez, estabilidad social, política con números macro y micro económicos excelentes.



d) Seguridad social y jurídica, alimentaria y nutricional de las más fuertes del continente.



e) Destino turístico altamente calificado, entre los 10 mejores del mundo.



Esto es un resumen del potencial, en todas sus expresiones: económico, social, productivo, seguridad, infraestructura, turístico, destino de inversión. Cada una de estas aristas son fundamentales. Amplias para explicar y argumentar con cifras, datos, estadísticas, ejemplos, elementos que fueron útiles para escribir y divulgar los estudios y documentos aludidos.



Para el caso nuestro, esperamos sea éste una suerte de artículo introductorio, puesto que pretendemos darle continuidad argumentativa y detallada a cada uno de los puntos señalados en próximos escritos. Para este artículo, destacaremos, al menos, seis ejes, promovidos por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, encabezado por el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Poeta Rosario Murillo, hay muchos más, los explicaremos en otra oportunidad, los cuales respaldan la bienandanza, fortaleza y potencial de Nicaragua:



1- Excelente entendimiento y trabajo en armonía con actores fundamentales: empresa privada, trabajadores, gobiernos locales en su conjunto. Ha permitido impulsar un modelo de consenso y diálogo en el que se sostiene la pujanza productiva y la apertura de nuevas rutas de trabajo.



2- Políticas públicas incentivadoras y redistributivas.



3- Apoyo, relacionado a financiamiento y capacitación del potencial de sujetos socio-productivos: niñ@s, jóvenes, mujeres, campe comerciantes, otros. Estos, habían estado, fuera del canon socio-productivo-económico.



4- Fortaleza energética: renovación de la matriz. Existe una apuesta por el impulso de las energías renovables y mantener una excelente estabilidad, tanto en el precio, como en la generación, lo cual es solvente y atractivo para las inversiones, nacionales y extranjeras.



5- Infraestructura: excelente inversión en los últimos años: caminos, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, necesarios para el incentivo de la producción y las empresas.



6- Capacitación-Educación: Este filón tiene como propósito encaminar al país a altos niveles de productividad, vinculada a las vertientes tecnológicas y de innovación.



Sirva esta síntesis de las variables que han hecho de Nicaragua un país en ascenso y altamente atractivo para la inversión en todos los ámbitos. En próximos artículos expondremos otros ejes y los resultados que se reflejan en lo que llamamos: el potencial integral de Nicaragua.



* Carlos Midence es el Embajador de Nicaragua a España