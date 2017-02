La Revolución Educativa en Nicaragua

Telémaco Talavera, 6 de febrero 2017



El Gobierno y pueblo de Nicaragua conscientes que en un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel insustituible y de primer orden para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz, está impulsando profundas transformaciones en el sistema educativo como parte del Plan Nacional de Desarrollo Humano, a lo que podríamos llamar una verdadera revolución educativa.



Primero debemos destacar que Nicaragua se encuentra en el mejor momento de su historia; ¿Significa esto que Nicaragua no tiene dificultades? No, nuestro país tiene aún dificultades de todo tipo, características y dimensiones, pero hay, dentro de muchas razones para afirmarlo, por lo menos tres cosas fundamentales por las cuales podemos decir que está en el mejor momento de su historia:



1) Porque tenemos un Plan Nacional de Desarrollo Humano, un modelo de desarrollo, un claro, visionario y comprometido liderazgo Nacional en la Persona del Presidente y la Vicepresidente de la República, con un tendido político e institucional en todo el país trabajando con y para el pueblo y un pueblo que es protagonista de sus propias transformaciones y desarrollo, con el apoyo, acompañamiento y solidaridad de personas, pueblos, gobiernos e instituciones de diferentes partes del mundo­;



2) Porque tenemos avances significativos en el ámbito económico, social y humano, los que pueden ser verificados o constatados por los organismos e instituciones internacionales y sobre todo por nuestro propio pueblo;



3) Porque estamos en la dirección correcta para seguir avanzando en el desarrollo humano, con la conducción y liderazgo de nuestro Gobierno y con la participación activa, comprometida y protagónica de los diferentes actores y sectores económicos y sociales de nuestro país.



En este sentido la educación es considerada una prioridad para la transformación económica, social, ambiental y humana de Nicaragua con una visión desde las personas, la familia, la comunidad, local, nacional, regional e internacional.



El impulso y seguimiento a la transformación de la educación en todos los niveles y modalidades se hace de manera rigurosa y visionaria por el propio Presidente y la Vicepresidente de la República.



El sistema educativo pasó de una condición de confrontación entre subsistemas entre 1990 a 2006 a una articulación efectiva y creciente a partir del 2007 y en la actualidad a un trabajo conjunto, dinámico, sistemático y evolutivo entre el Ministerio de Educación (MINED), el Tecnológico Nacional (INATEC) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y a una articulación del sistema educativo con los actores económicos y sociales del país con una visión y acción desde las personas, la familia, la comunidad, nacional e internacional.



La mejora de la calidad es una prioridad, pero una calidad intrínsecamente vinculada a la pertinencia social, económica y humana. Una calidad que conjugue ciencia y saberes, tradición y transformación, lo local, lo nacional y lo internacional. Una calidad que tenga como centro las personas y la sociedad, la cultura y la interculturalidad, la justicia, la solidaridad, la equidad y la paz. Una calidad que le permita a las personas, familias y comunidad expresar y desarrollar sus propias potencialidades. Una calidad donde el intercambio y cooperación a nivel local, nacional e internacional son vitales, pero no para vivir o depender de ella, sino para crecer.



Una educación donde la tecnología es usada y potenciada como un medio efectivo para el desarrollo, pero no para sustituir a las personas.



Que promueve el buen uso de las Tecnología Educativas, Redes Sociales e Internet como un medio excelente para mejorar aprendizajes, sobre todo en esta generación de estudiantes que han crecido en interactividad, en la era del Internet y que utilizarla educativamente nos permitirá estimular la creatividad, curiosidad científica, dinamizar, motivar y hacer atractivo el estudio y por su medio el desarrollo personal y social.



Donde el Gobierno de la República ha retomado el canal de televisión del estado (Canal 6), que a inicios del 2007 estaba en ruinas, lo ha modernizado y relanzado como un canal de televisión educativa, para que sea, con capacidad y creatividad, un pilar para la mejora de la calidad, cobertura e inclusión de la educación.



Que promueve el uso y desarrollo de la ciencia con conciencia, de la tecnología e innovación para la trasformación con equidad, solidaridad, justicia e inclusión.



Una educación donde las personas con discapacidad tengan también oportunidad y sean, de igual manera, protagonistas de la transformación y desarrollo.



Una educación en la que interactúan de manera activa y constructiva en el proceso de aprendizaje los maestros, estudiantes, padres, familiares y comunidad a nivel local, pero a su vez interactúan con las personas y comunidades a nivel nacional e internacional de manera directa y mediante el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación. Que aprenden del mundo, pero que a su vez aportan y comparten con el mundo con orgullosa identidad su cultura, sus tradiciones, sus visiones, su cosmovisión, sus debilidades y dificultades, pero también sus potencialidades y capacidades.



Una educación que promueva no sólo el desarrollo de aptitudes, al mayor nivel posible, sino también de actitudes firmes y sólidas mediante el fomento de los valores.



Que fortalece la identidad y orgullo de ser nicaragüenses para permitir el desarrollo de una actitud emprendedora ante la vida, promoviendo el rescate de nuestras tradiciones, el talento, la creatividad, el amor a Nicaragua. La apertura y respeto a todas las culturas y tradiciones del mundo, pero con orgullosa identidad para promover la interculturalidad, la convivencia, la paz y la solidaridad.



Donde se propician las prácticas deportivas, la recreación sana, desarrollando disciplina, trabajo conjunto, valores y vida saludable desde el centro educativo, promoviendo el orgullo por lo que se hace y se aprende, incrementando el entusiasmo y el disfrute de los aprendizajes.



Se impulsan estrategias y programas para avanzar en continuidad educativa de jóvenes y adultos, promoviendo la cultura de estudiar, emprender, trabajar y prosperar en la vida, por medio de modalidades flexibles, que conecten con las familias y capacitaciones que promuevan el emprendimiento, la innovación y la creatividad, dando especial atención a las habilidades para la vida y el trabajo.



En la que gradual, pero activa y dinámicamente, se avanza en la ampliación, mejora y modernización de la infraestructura acompañada de la promoción de una cultura de cuido, aprecio y disfrute de la limpieza, prevención y protección de nuestros ambientes escolares y condiciones para que las escuelas y centros educativos a todos los niveles también puedan servir de refugios en momentos de emergencia.



Hemos tenido un eslabón histórico en la educación técnica y tecnológica, razón por la cual se está replanteando toda la oferta técnica y tecnológica no sólo redefiniendo las carreras que a nivel básico, medio y superior se van a ofrecer, sino diseñando un currículo por competencias laborales que le den más probabilidades de inserción laboral a los estudiantes (incluyendo la visión emprendedora e innovadora para el autoempleo) y a su vez que con su desempeño respondan de mejor manera a las demandas de la sociedad y del sector privado en particular.



Esto incluye todo un plan de formación y capacitación docente y la revisión y modernización de la infraestructura física y tecnológica de los centros de educación técnica, además de que la comunidad y las empresas sean espacios de formación práctica donde los estudiantes aportan y aprenden.



Las escuelas de oficios y la educación técnica en el campo son procesos en marcha de mucha importancia e impacto.



Se está promoviendo, organizando y facilitando el aprendizaje del idioma inglés por parte de todos los servidores públicos y la mejora de los procesos de aprendizaje de este idioma en todos los niveles educativos, como un eje de carácter estratégico junto con la promoción del acceso y adecuado uso de las tecnologías de información y comunicación.



Realizamos desde los diferentes ámbitos de la educación: congresos, foros y encuentros en aulas, centros educativos, regionales, municipales, departamentales, nacionales e internacionales para aprender, proyectar el protagonismo, intercambiar experiencias nacionales e internacionales, crecer y evolucionar en todas las Rutas Educativas y que nos permitan desde el protagonismo de la Comunidad Educativa reconocerse como los impulsores de los avances y del cambio en sus vidas.



Se reivindica y consolida la Autonomía Universitaria no para que las universidades hagamos lo que queramos, cuando queramos y con la calidad que queramos, no para defender un estatus quo, sino para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad por la cual y para la cual existen las universidades públicas, privadas y comunitarias. Para cumplir su misión y objetivos cada día con mayor calidad, pertinencia, eficiencia y transparencia; promoviendo la interculturalidad y la unidad en la diversidad.



Se está impulsando la transformación curricular en las universidades de forma que la oferta académica a nivel técnico, de grado y postgrado responda a los nuevos paradigmas, retos y desafíos a nivel internacional, regional, nacional y local. Y que responda no sólo en las carreras y cursos que se ofrecen, sino también en los contenidos teóricos y prácticos, en los enfoques pedagógicos y didácticos, en el uso de las tecnologías de la información y comunicación como medio para aumentar la cobertura, calidad y pertinencia. Una transformación curricular orientada a facilitar el aprendizaje efectivo y significativo de forma que le permita a cada estudiante, con sólidos valores, ser capaces de aprender, emprender, innovar, crear y prosperar.



Las universidades están fortaleciendo su rol en la generación de conocimientos técnicos y científicos de aplicación práctica y con impacto económico y social. En el que su quehacer se vincule y desarrolle competencias en los estudiantes para aprovechar el desarrollo científico al más alto nivel, pero también que sepa conjugar ciencia y saberes para desarrollar soluciones y promover opciones a nivel de las personas, la familia, la comunidad, a nivel nacional e internacional. Que potencie el laboratorio de la ciencia y el laboratorio de la comunidad y la sociedad. Que no apoye las causas sociales, sino que las haga propias, que haga propio el reto de avanzar hacia una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más próspera y más sostenible. Esto incluye conocimiento, ciencia, innovación, saberes, arte, cultura y deportes.



Es muy importante la formación y capacitación científica y tecnológica de los maestros y personal, pero también formación y capacitación pedagógica y didáctica para adecuar la educación a los nuevos paradigmas, retos y desafíos. Asimismo, incluye el desarrollo de la infraestructura física y tecnológica y el potenciar las tecnologías de la información y comunicación. Estamos convencidos que para elevar nuestro impacto en el desarrollo económico, social y humano no podemos hacer educación que en forma y contenidos no se corresponda con los retos y realidades de la sociedad actual y su visión prospectiva de desarrollo.



Todo esto se está haciendo por medio de las RUTAS EDUCATIVAS que son el camino, el rumbo seguir con estrategias y acciones siempre en marcha, siempre en evolución. Estas rutas incluyen todas las modalidades y niveles del sistema educativo. Incluyen la educación formal, no formal e informal, escolar y extraescolar.



Con una visión integral se trabaja intensamente en el crecimiento humano y fortalecimiento institucional de forma que todos los servidores públicos hagan su trabajo con eficiencia, calidad y calidez y estén actualizados, motivados, comprometidos y con capacidad de lograr la suma de esfuerzos, capacidades, visiones, compromiso y entusiasmo de nuestro pueblo para seguir avanzado en el desarrollo económico, social y humano con justicia, equidad y solidaridad.



Como parte de ese proceso de evolución y de transformación en el año 2017 dan inicio dos visionarios y revolucionarios proyectos: La Universidad Abierta en Línea (UALN) y el Programa Aprender, Emprender, Prosperar (AEP).



LIDERANDO UN NUEVO PARADIGMA Y MODELO EDUCATIVO DESDE NICARAGUA



La Universidad Abierta en Línea y el Programa Aprender, Emprender, Prosperar, impulsados desde nuestro Gobierno e implementado por sus principales instituciones educativas (MINED, CNU e INATEC) suponen un modelo de referencia para la nueva educación en el panorama internacional.



Los sistemas educativos nacidos para atender las necesidades de la Revolución Industrial bajo el influjo de la ilustración, habían sido útiles siglos atrás, pero en la actualidad son incapaces de dar respuesta a los retos que tienen planteadas nuestras economías y sociedades modernas.



- La Universidad Abierta en Línea de Nicaragua (UALN)



Se trata de un nuevo concepto de universidad impulsada por el MINED, CNU e INATEC. La UALN agrupa a las principales universidades del país, trabajando para llevar a cabo un conjunto de cambios trascendentales: cambio curricular, carreras abiertas, compromiso con la construcción y desarrollo de un proyecto de vida de cada estudiante, transformación del conocimiento como acción e innovación, desarrollo de competencias genéricas, emprendimiento, liderazgo, cambio en las formas de aprender, las evaluaciones, los contenidos, el rol del docente y el estudiante, etc.



Un concepto nuevo de educación que ayuda a construir los proyectos de vida de los ciudadanos, convertida en un medio para alcanzar ese fin. Esta tarea nos convoca a desarrollar nuevos programas formativos donde el estudiante diseña su proyecto vital a medida que aprende.



Un modelo flexible que tiende a la personalización de los estudios en el que los estudiantes tendrán la opción de cursar las materias en las que quiere formarse y se les ofrecerán un itinerario paralelo para adquirir competencias genéricas, elaborar un proyecto emprendedor o un proyecto de liderazgo real, listo para llevarlo a la práctica en su vida. Al finalizar los estudios, los estudiantes podrán obtener una doble certificación (la específica de sus estudios, más la que le acredita la adquisición de las otras competencias). En definitiva, se prepara a las personas para diseñar un plan de vida que pueda llevar a cabo de manera autónoma. Una universidad donde los alumnos pueden confeccionar sus carreras “a la carta” en función de su proyecto vital.



Una educación que incorpora la igualdad de oportunidades, posibilitando la adquisición de las competencias claves para el desarrollo de las personas en el siglo XXI, el emprendimiento y el liderazgo sean patrimonio de todos, no únicamente de las élites de los países.



Todo este proceso viene acompañado de la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación para impulsar el proceso, incorporando nuevos formatos, contenidos, formación masiva y abierta.



Todo ello incorpora las lecciones aprendidas y las visiones de las vanguardias y los principales líderes educativos mundiales (Robinson, Gerver, Freire, entre otros).



- El Programa Aprender, Emprender, Prosperar.



Comparte todos los fundamentos educativos con la UALN, ambos programas forman parte de una misma política y modelo educativo que se complementan con un ambicioso programa de formación de los líderes políticos del país para conducir este proceso de transformación.



Constituye otro vector para la transformación educativa, a través de un plan para el desarrollo de la capacidad emprendedora en todos los niveles educativos del país, implanta dicha formación desde los 3 años, pasando por el bachillerato y la universidad, abarcando todos los subsistemas y modalidades educativas.



Se inicia desde una concepción abierta del emprendimiento como realidad que opera en todas las facetas del ser humano (arte, ciencia, cultura, empresa, etc.); generando valor para la persona y la comunidad.



El Plan se extiende a la formación del profesorado, desarrollo de herramientas, contenidos, materiales; implicando a las comunidades y la sociedad en su conjunto para diseminar la cultura emprendedora en todos los ámbitos de la vida.



Al igual que la UALN y en conexión con ella, incorpora todo un conjunto de visiones que configuran un nuevo paradigma educativo. Se trabaja con los estudiantes para el descubrimiento de su proyecto vital, su pasión, su vocación; a partir de ese descubrimiento, cada estudiante diseña su proyecto vital, y en esa senda aprende y desarrolla las competencias básicas, genéricas y específicas para llevarlo a cabo.



Estamos construyendo economía y país, pues la riqueza de las naciones en el siglo XXI es el talento de las personas en acción. Una Nicaragua que trabaja para construir un futuro lleno de prosperidad y esperanza, desde una convicción inquebrantable.



Decimos con el gran Rubén Darío en el 150 aniversario de su natalicio:



“Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, ¡salve!” RD



“Únanse, brillen, secúndense, tantos vigores dispersos; formen todos un solo haz de energía ecuménica.” RD



“Si pequeña es la Patria, uno grande la sueña.” RD



“Pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo;

pueblo que tiene la conciencia de ser vivo,

y que, reuniendo sus energías en haz

portentoso, a la Patria vigoroso demuestra

que puede bravamente presentar en su diestra

el acero de guerra o el olivo de paz.” RD



Y con Antonio Machado decimos:



“Caminante, son tus huellas el camino y nada más;

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.” AM



Con el Plan Nacional de Desarrollo Humano, con nuestro modelo, con la revolución educativa, con la visión y liderazgo de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con el protagonismo de nuestro pueblo y de la mano de los pueblos del mundo, estamos haciendo camino al andar, estamos haciendo historia, estamos uniendo nuestros vigores dispersos con el olivo de la paz y la prosperidad en nuestras manos, en las manos de este pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo. SIGAMOS ADELANTE!