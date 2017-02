ROSARIO : "Lanzamiento de una Campaña muy importante para las Familias, para los Hogares, para la Seguridad, precisamente, de las Familias nicaragüenses"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

9 de Febrero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy jueves 9 de Febrero... Aquí estamos, gracias a Dios con Salud, y dándole gracias a Dios, por la Vida, por la Paz, por la Tranquilidad que tenemos en nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre !

Tenemos las Informaciones de este mediodía : El Doctor González participa en el lanzamiento de una Campaña muy importante para las Familias, para los Hogares, para la Seguridad, precisamente, de las Familias nicaragüenses : El uso seguro del cilindro de gas... Cuántos accidentes hemos tenido por uso talvez inadecuado, o talvez porque no revisamos las instalaciones...! Cuántas víctimas ! Cuánto dolor !



Así es que estamos proponiéndonos avanzar en el uso seguro de los cilindros de gas, en los Hogares, en los Comedores, en los Restaurantes, de manera que podamos preservar Vidas. Ese és el Mandato que tenemos.



Luego una buena noticia...! Una Empresa que se llama Bean & Co., ubicada en Tipitapa, donde se produce Cacao de alta productividad. Esta és una gestión del General Álvaro Baltodano. Esta Empresa tiene proyectado en este momento 1,500 hectáreas, pero quieren llegar hasta 10,000 hectáreas en otros puntos del País.



Qué debemos destacar ? La Tecnología de punta que se está utilizando en estas Plantaciones, que les ha permitido superar todas las dificultades para cultivar esta variedad, y todas las contraindicaciones, porque se está cultivando en suelos inundados, saturados, y muy poco drenados.



Avanzan rápido... Se instalaron hace 4 meses y tienen el 65% de las 1,500 hectáreas que se propusieron preparar antes de Mayo. Tienen un gran Invernadero de 2 hectáreas, construyen un segundo con Tecnología Computarizada que les permitirá regar y fertilizar al mismo tiempo cada una de las plantas.



Han instalado Sistemas de Riego por Goteo, que pueden ser un Modelo en nuestro País por el uso eficiente del Agua.



El éxito de la Plantación consistirá en haber construido grandes Obras de Drenaje hacia el Río Tipitapa, para evitar inundaciones, encharcamientos, y para disminuir con ello el ataque de plagas, de hongos principalmente.



Esta Empresa considera que esta área, y el Corredor Seco del País en general, siempre y cuando haya acceso a Fuentes de Agua para riego por goteo, és muy propicia para el cultivo de Cacao, ya que contamos con seis meses de Verano que nos permite reducir los problemas de hongos en Plantaciones que eventualmente tendrían en Zonas de mayor estación lluviosa.



La Tecnología de Suelo cubierto que van a utilizar en las Plantaciones reduce grandemente el uso de herbicidas. Logran altos rendimientos por hectárea con Biotecnologías que han logrado desarrollar en el Ecuador, razón por la cual su objetivo principal será importar el material genético desde los Centros Experimentales del Ecuador, usando como patrón las Plantaciones que generan 2.5 toneladas por hectáreas, y van a estar trabajando en estrecha colaboración con el IPSA, para que el material les llegue en tiempo y forma.



En este momento generan 150 Empleos, cuando tengan establecidas las 1,500 hectáreas generarán 300 Empleos; y están buscando otras tierras para llegar a las 10,000 hectáreas que tienen planificado desarrollar con Plantaciones de Cacao de alta productividad en nuestro País... Imagínense, Finca de la Empresa de Cacao en Tipitapa, Bean & Co. !



Tenemos también, Compañer@s, otra buena noticia : Precisamente, l@s Herman@s que están sembrando el Cacao en Tipitapa dicen que tienen que tener una estrecha colaboración con el IPSA, y el IPSA está avanzando en el Proceso de Automatización de sus Servicios.



Cuáles son los Servicios que va a tener este año, de mediados de año en adelante, automatizados ? Cuarentena Agropecuaria; Solicitud de Análisis de Riesgo para poder introducir al País nuevas semillas o nuevos productos de uso agropecuario; Solicitud de Importación o Exportación de Productos Agropecuarios, Medicamentos, Alimentos, así como Ganado en pie. Todo esto será en Línea, realizando la Solicitud a través de los distintos Mecanismos que ellos van a explicar.



Por ejemplo, aquí dice : Con la Automatización realizarán la Solicitud en Línea; enviarán en digital todos los Requisitos, y recibirán vía Correo la Autorización de Importación o Exportación, que a su vez estará también en el punto fronterizo por donde llegarán. Finalmente, el Usuario presentará los Documentos originales como un Mecanismo de validación de la información presentada.



También el Servicio de Laboratorio, la Solicitud se hará en Línea, y podrá consultar los Resultados en Línea y recibirlos por Correo Electrónico. Esto a partir de Septiembre de este año.



Certificaciones Fitosanitarias : Se hará la Solicitud en Línea; el Usuario podrá conocer el estatus de su trámite y darle seguimiento en todo momento.



Registro en Línea y Certificación de Semilla : Los Productores, los Centros de Investigación, los Comercializadores y Distribuidores de Semilla del País estarán generando una base de datos, actualizada y disponible en Línea, para consultarla.



Automatización de Trámites de Inocuidad Agroalimentaria; Registro y Certificación de Establecimientos, Mataderos, Acopios de Leche, Plantas Procesadoras, entre otras.



Esto, de verdad, va a significar un gran avance, más agilidad, y va a facilitar todos los Trámites de Productores, Productores Agropecuarios en nuestro País. Entonces, vamos adelante, desde el IPSA, en Procesos y Servicios Automatizados, para garantizar ahorro de tiempo para los Usuarios, que son muchos en nuestro País.



Nuevos Emprendimientos desde los Municipios con inversión de 66.5 millones de córdobas, y 617 Empleos generados. Son Emprendimientos Grandes, Pequeños y Medianos, en La Trinidad, Condega, Pueblo Nuevo, Estelí, San Juan de Limay, Quilalí, Macuelizo, Dolores, Diriamba, Jinotepe, San Marcos, Nandaime, San Juan del Sur, Ticuantepe, Tipitapa, y Ciudad Sandino.



Nueve millones de inversión desde los Gobiernos Locales en Proyectos de Construcción de Mercados en Yalagüina, Tola, y Altagracia, así como en Santa Lucía de Boaco construcción del Parque de Ferias; Gimnasios Comunitarios en Niquinohomo; Puestos de Salud, etc., etc.



Nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual. Un sismo en nuestro Territorio, al Noroeste de El Sauce. El Clima como lo hemos estado observando.



Luego tenemos al Ministerio de Salud que nos reporta desde la Comunidad de Raití, Alto Wangki, personas afectadas por crisis de Grisi siknis. Ya sabemos a qué se refiere este mal que perturba un poco el funcionamiento o la Conciencia de las personas, y que se presenta sobre todo en las Comunidades de la Costa Caribe. Así que vamos a estar atendiendo este brote en la Comunidad de Raití, Alto Wangki.



Prevención de Enfermedades Epidémicas, Lucha Antiepidémica... Siguen las Brigadas abatizando; Plan de Contención de Malaria en las Regiones del Caribe Norte y Sur; Jornadas de Desratización, esto és para prevenir Leptospirosis. Estamos hablando de las Jornadas que serán en Marzo, Mayo y Agosto, en todo el País. Y las vacunaciones que tendremos para aplicar 3 millones 833,000 dosis en Abril, y Vacunación Sistemática en Unidades de Salud durante todo el año.



Luego, vamos a tener una visita de la Organización Panamericana de la Salud, que vienen a aprender, dicen ellos, del Modelo de Salud en Nicaragua sobre el Tema “Vacuna de Influenza”. Una visita integral para este próximo mes de Marzo, para ver cómo se desarrolla nuestro Modelo de Salud en término de la Vacunación para la Influenza B1B1.



A continuación tenemos las Notas del Ministerio de Educación : Empezamos Clases de Primaria y Secundaria a Distancia en el Campo este fin de semana. Construcción de nuevas Aulas en Centros Educativos de Rosita, en la Costa Caribe Norte. Tenemos Capacitaciones en el Uso de Tecnologías Escolares; Actualización de los Planes de Seguridad Escolar; entrega de Materiales para todas las Escuelas Públicas del País, estamos hablando de Cuadernos de Aprestamiento y Ejercicios de Escritura. Salen este fin de semana.



Ferias de la Economía Familiar realizándose en distintos Puntos del País, y el Parque Nacional de Ferias preparando la Feria del fin de semana.



Capacitación en Innovaciones en Turismo, en el Departamento de Nueva Segovia.



El Compañero Ervin Barreda nos reportó fallas internas en las Redes Eléctricas del campo de pozos en el Kilómetro 8 de la Carretera Norte, afectándose a una cantidad de Barrios. El Servicio se va a restituir por la tarde.



Tenemos también, Distrito VI de Managua, inauguración de Energía Eléctrica para 450 habitantes : Villa Reconciliación, Sector 3. Allí tenemos una inversión de un millón 236,000 córdobas, con Fondos de nuestro Programa Nacional.



Finalmente, también comentarles que estuvimos reunidas ayer todas las Instituciones que participan del Plan Verano 2017, y acordamos que cada una de ellas haría su Presentación. Estamos hablando de INIFOM, un Plan muy completo. Estamos hablando de Policía Nacional, que tiene que hacer un Acápite Especial para prevenir accidentes; Medidas Especiales que se tienen que tomar, orientadas por nuestro Presidente. Luego tenemos MINSA, MARENA, Ministerio de Gobernación, INTUR, y el MEFCCA con todas las Ferias que se van a desarrollar; incluyendo también a los Movimientos de Juventud.



En general, todos estos Planes que han sido elaborados van a ser presentados a lo largo de los próximos días, porque ya estamos en Verano y cada uno de los fines de semana representa la presencia y participación de todas estas Instituciones en la garantía de una Recreación Sana, Segura y, sobre todo, una Recreación que garantice más Alegría para las Familias nicaragüenses.



Compañer@s, estas son las Informaciones que compartimos este mediodía. Vamos a estar esta tarde reunid@s como Gabinete Nacional, mañana vamos a estarles también compartiendo lo que avancemos en relación a todas las Acciones que tenemos planteadas para seguir facilitando, seguir agilizando Trámites, y sobre todo, procurar brindar cada día un mejor servicio a las Familias nicaragüenses.



Compañer@s, mucho Cariño de nuestro Presidente, para tod@s, y para cada un@. Mañana a esta misma hora, si no hay nada especial antes, nos comunicamos nuevamente, para continuar informándoles de cómo venimos avanzando en el Compromiso de crear junt@s, la Patria Próspera que tod@s queremos. Mucho Cariño, y hasta mañana, si Dios lo permite.