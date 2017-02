Jornada Juventud "Sandino, Patria y Libertad" SiempreMásAllá

JORNADA JUVENTUD “SANDINO, PATRIA Y LIBERTAD” SIEMPREMASALLA



En este 2017, Año de Nuevas Victorias por Gracia de Dios, A 83 Años del Tránsito a la Inmortalidad de Nuestro General, la Juventud Nicaragüense, Rinde Homenaje a la Valentía, Entrega y Amor a Nicaragua que mostro el General de Hombres y Mujeres Libres. Ejemplo que Retomamos con el Compromiso Visionario de ir SiempreMasAlla de la Mano de Dios y el Trabajo dedicado del Cmdte. Daniel y la Cra. Rosario.

En saludo al 21 de Febrero, Conmemoraremos a Nuestro General, con Actividades que promuevan el Amor a Nuestra Cultura, la Pasión de Hacer Deportes, Promover el Estudio, desde la Capacidad de Aprender y Emprender, tomando en Práctica las Habilidades de cada un@, desde las siguientes acciones:

Veladas Boxísticas, Zumbatones y Competencias entre Jóvenes Aficionad@s al Deporte.

Jornada Deportiva, “SANDINO SIEMPREMÁSALLÁ”, donde realizaremos Rally Ciclístico, Mini Maratón y Velada Boxística.

Nueva Segovia: Calle Sur del Parque Central de Ocotal, 21 de Febrero, 2:00 P.M.; Saliendo de la Casa del Partido en el Jícaro, 21 de Febrero, 8:00 P.M. RACS: Asentamiento General Augusto C Sandino, 20 de Febrero. Managua: Barrio 21 de Febrero D IV, 21 de Febrero, 9:00 A.M.

Encuentro deportivos en las disciplinas de Futbol, Voleibol, Kitbol, Beisbol y Baloncesto, en homenaje al 83 aniversario al paso de la inmortalidad de nuestro General de Hombres Y Mujeres Libres.

Granada: Cuadro el Guanacaste en Diriomo, 18 de Febrero, 2:00 P.M. Managua: Complejo Deportivo Conchita Palacios D VII, 22 de Febrero, 3:00 P.M.; Parque el Dorado, 26 de Febrero, 3:00 P.M. Rivas: Cancha Municipal de Altagracia, San Juan del Sur, Cardenas, Moyogalpa y Buenos Aires, Del 18 al 22 de Febrero, 2:00 P.M.

Exhibición de motos y autos modificados promoviendo la recreación familiar y de libre esparcimiento.

Jinotega: Parque de Ferias, 21 de Febrero, 9:00 A.M. Madriz: Parque Municipal de Somoto, 25 de Febrero, 4:00 P.M.

Homenaje a personajes destacados que han aportado a la proyección del deporte nacional.

Madriz: Cancha Municipal de Palacaguina, 24 de Febrero, 5:00 P.M.

Circuitos de resistencia y fortaleza corporal, seleccionando a los destacados en levantamiento de pesas, llantas de tractores y pacas de pasto.

Madriz: Parques Municipales de Telpaneca y San Juan De Río Coco, 24 de Febrero, 4:00 P.M. Boaco: Gimnasio Multiuso de Camoapa, 22 de Febrero, 8:00 A.M.; Parque de Ferias en Boaco, 18 de Febrero, 9:00 A.M.

Competencias de Bicicletas Montañeras.

Boaco: Saliendo del Campo de San Lorenzo hacia el Parque municipal, 18 de Febrero, 2:00 P.M.

Zumbatón Nocturno con jóvenes de barrios y comunidades, aficionad@s a los Ejercicios Físicos.

Estelí: Cancha municipal de San Nicolás, 21 de Febrero, 4:00 P.M. Managua: Paseo Xolotlan, 25 de Febrero, 3:00 P.M. Chinandega: Cancha municipal de Posoltega, 25 de Febrero, 5:00 P.M.

Rally Ciclístico regional “Sandino Vive” en las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 23 y libre.

Masaya: Saliendo de la Entrada del Campo Escuela el Coyotepe hacia el Mirador de Catarina, 12 de Febrero, 3:00 P.M.

Arte y Cultura SiempreMasAlla.

Entrega de la ofrenda floral en el busto del general Augusto C. Sandino en conmemoración al 83 aniversario del tránsito a su inmortalidad.

Madriz: Busto del General Augusto C. Sandino en Somoto, 21 de Febrero, 2:00 P.M. Matagalpa: Parque de la Identidad Histórica en San Ramón y Parque municipal de Matiguás, 21 de Febrero, 4:00 P.M. Masaya: Parque central de Niquinohomo, 21 de Febrero, 10:00 A.M.

Elaboración de murales y dibujos creativos sobre el General Sandino, los cuales, se colocaran en los principales parques y plazas.

Madriz: En San Lucas, Somoto, Totogalpa y Yalagüina, 21 de Febrero. Rio San Juan: Cancha Boca de Sábalo, 21 de Febrero.

Tarde Cultural en conmemoración al General Sandino con bailes y dramatizaciones de lo que fue el gran General de hombres y mujeres libres.

Granada: Parque Central de Nandaime, 18 de Febrero, 4:00 P.M. Zelaya Central: INATEC Augusto C. Sandino en Nueva Guinea, 21 de Febrero, 3:00 P.M. Managua: Casa Museo General Sandino en el Paseo Xolotlan, 19 de Febrero, 6:00 P.M.

Concursos de Canto, declamaciones de Poemas, Bailes y Revistas Culturales.

Granada: Parque Sandino, 21 de Febrero, 4:00 P.M.; Parque Central de Diriomo y Diría, 21 de Febrero, 4:00 P.M. Rio San Juan: Comunidad el Castillo, 25 de Febrero.

Festival Cultural en conmemoración al General Augusto C. Sandino.

Boaco: Instituto Beatriz Rocha en Santa Lucia, 22 de Febrero, 3:00 P.M.; Instituto de Camoapa, 21 de Febrero, 10:00 A.M. Managua: Casa Museo del General Sandino en el Paseo Xolotlan, 19 de Febrero, 6:00 P.M

Festival de poesía "Sandino vive" en homenaje al paso de la inmortalidad del General Sandino.

Jinotega: Cancha municipal de la Concordia, 21 de Febrero, 3:00 P.M.

Elaboración del Rostro del General Sandino con la técnica de la filigrana, por los artistas jóvenes y niñ@s de los municipios.

León: Costado Sur de la Plaza Pedro Arauz Palacios de Telica, 21 de Febrero, 9:00 A.M.

Exposición de pinturas alusivas al General Sandino en homenaje al tránsito de su inmortalidad.

León: Calle frente a la Casa de la Juventud en Nagarote, 21 de Febrero, 8:30 A.M.

Carnaval conmemorativo en la gesta heroica del General Sandino.

Masaya: Saliendo de la Casa del Partido hacia al Museo Camilo Ortega, 26 de Febrero, 3:00 P.M.

Creación de Mosaico de Arena con jóvenes artistas de las localidades.

Rivas: Parque municipal de Potosí, 21 de Febrero, 2:00 P.M.

El General Sandino en el Corazón de la Familia.

Conversatorio EL CORAZÓN DE SANDINO, realizando la presentación de videos y documentales sobre el legado del General Sandino y culminando con una Revista cultural.

RACS: Casa de Jóvenes en Loma Fresca, 17 de Febrero. RACN: Auditorio Casa Cultural y Auditorio del Tecnológico en Bilwi; IPHM - INATEC en Waspam, 3:00 P.M. Managua: Casa Club del Adulto Mayor, 22 de Febrero, 9:00 A.M.

Festival infantil con concursos de bailes dramatizaciones, cuentos y juegos tradicionales.

Nueva Segovia: CDI Sol de Primavera en Jalapa, 21 de Febrero, 10:00 A.M. Las Minas: En Bonanza y Siuna, 24 de Febrero, 9:00 A.M. Zelaya Central: Barrio Central en el Coral, 25 de Febrero, 4:00 P.M.

Mañana recreativa, Bailongo matancero y convivio con los adultos mayores, conmemorando el 83 aniversario del tránsito a la inmortalidad del General Augusto C. Sandino.

Granada: Casa de Adulto Mayor en Nandaime, 24 de Febrero, 2:00 P.M.; Casa del Adulto Mayor en Granada, 20 de Febrero, 9:00 A.M. Managua: Barrio Nueva Nicaragua del D V, 21 de Febrero, 9:00 A.M.

“Dibujando a mi Gral. Augusto C. Sandino” en Centros de Desarrollo Infantil.

Zelaya Central: CDI Hermanito Sandino en el Rama, 22 de Febrero, 10:00 A.M.; CDI Arco Iris en Nueva Guinea, 25 de Febrero, 2:00 P.M. Matagalpa: CDI Frank Sevilla, 21 de Febrero, 10:00 A.M. Managua: Colegio Mercedes Campo, 21 de Febrero, 9:00 A.M.

Mañana recreativa con niñ@s discapacitados realizando diferente tipos de juegos tradicionales y quiebres de piñatas

Boaco: Casa de los Pipitos en San José de los Remates, 22 de Febrero,

Comunicación en Redes con Inmediatez y Creatividad.

Posteo en redes sociales de cortometrajes de la vida de Sandino, imágenes, gifs y dichos.

Granada: Laboratorio de la Casa Sandinista de Nandaime, 19 de Febrero, 8:00 A.M.

Elaboración de Documentales con entrevistas y reseñas históricas del Legado de dignidad y soberanía del General Augusto C. Sandino.

Granada: Parque Sandino, 20 de Febrero, 6:00 P.M.

Transmisiones en Vivo, Divulgación de Spots, Videos e Imágenes del General Sandino en Redes Sociales y Plataformas Virtuales.

Boaco: Del 18 al 21 de Febrero.

Cine de Calle, sobre la Vida de nuestro General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino con Jóvenes de barrios y comunidades.

Estelí: Casa de Campaña de San Nicolás, 20 de Febrero, 10:00 A.M.

Kiosco Tecnológico Informativo #SandinoEnTiemposDeVictorias sobre el legado del General Augusto C. Sandino.

Managua: Colegio Edgar Arvizu D VII, 20 de Febrero, 2:30 P.M.

Galería Fotográfica Digital Informativa #SandinoPatriaYLibertad sobre la gesta heroica del General Augusto C. Sandino.

Managua:Barrio 21 de Febrero D IV, 21 de Febrero, 9:00 A.M.

Galería Virtual con proyecciones de imágenes sobre el General Sandino, en homenaje al 83 aniversario de su tránsito a la inmortalidad.

Managua: 17 de Febrero.

Elaboración de time lapse recorriendo la ruta de Sandino en Jinotega, Madriz, Nueva Segovia, Estelí, destacando lugares históricos del General.

Managua: 27 de Febrero.

“Reto Sandino” realizando cadena de pantallazos en Facebook destacando la imagen y frases del General Sandino.

Managua: 21 de Febrero.

Concurso de arte digital "La luz de Sandino", con la participación de jóvenes aficionados y estudiantes de diseño gráfico, realizando afiches en homenaje a nuestro General con herramientas digitales de edición.

Managua: 24 de Febrero.

Conversatorios, Oratorias y Murales Coloridos.

Foro Panel con estudiantes de secundaria, sobre el legado de la lucha del Gral. Augusto C. Sandino.

RACS: Auditorio de la Alcaldía en Bluefields, 27 de Febrero. Madriz: En todos los Institutos, 21 de Febrero, 9:00 A.M.

Elaboración de murales y siluetas, enmarcado a los 83 aniversarios del General Sandino, elaborados por estudiantes de secundaria.

Nueva Segovia: En todos los Centros de Estudios, 24 de Febrero, 3:00 P.M. Granada: Inst. Rafaela Herrera en Diriomo, 18 de Febrero, 3:00 P.M.

Liga del Saber con estudiantes de Secundaria.

Matagalpa: Instituto Pedro Orozco en Terrabona, 21 de Febrero, 2:00 P.M. Jinotega: Escuela Enmanuel Mongalo en Yalí, 22 de Febrero, 2:00 P.M.

Concurso de Oratoria, sobre la Vida del General Sandino, acompañado de Bailes Culturales.

Matagalpa: Centro Escolar Rubén Darío en Ciudad Darío, 21 de Febrero, 9:00 A.M.

Presentación de Obras Teatrales y Festival Cultural en Colegios Públicos y Privados.

León: Colegio las Palmas en el Sauce, 20 de Febrero, 9:00 A.M. Managua: Instituto Augusto C. Sandino, 21 de Febrero, 2:00 P.M. Managua: Colegio República de Argentina del D VI, 21 de Febrero, 10:00 A.M.

Competencias de murales, alusivos al General Sandino.

León: En todos los Colegios, Del 18 al 21 de Febrero.

Recorrido de la Antorcha “Sandino Luz y Verdad” por las principales calles y avenidas de los municipios.

Masaya: Saliendo de la Loma de Sandino en Masaya hacia el Parque Central de Niquinohomo, 21 de Febrero, 5:00 A.M.

Amor y Cuido a nuestra Madre Tierra, desde los Principios de nuestro General.

Mantenimiento y limpieza de la loma donde esta dibujada la silueta del General Sandino, el cual es un sitio muy visitado y conocido en el municipio.

Madriz: Cerro de Sandino en Telpaneca, 20 Febrero, 8:00 A.M.

Concurso de vestuarios a base de material reciclado.

Boaco: Comunidad Wisapa en Tecolostote, 22 de Febrero, 11:00 A.M.

Senderismo #SandinoAlFrente.

Las Minas: En Bonanza, Rosita, Siuna, Mulukukú y Bocana de Paiwas, 25 de Febrero, 8:00 A.M.

Elaboración de murales con vidrio y tapas de botella.

Chinandega: En el Viejo, Morazán, Somotillo, Chichigalpa y San Pedro, 20 de Febrero.

Muralismo Ecológico, sobre los sueños del Gral. Sandino realizados, con jóvenes aficionados a la pintura.

Chontales: Santo Tomas, 20 de Febrero, 9:00 A.M. Masaya: Instituto Central Augusto C. Sandino de Niquinohomo, 21 de Febrero, 10:00 A.M.

Presentación de Documentales animados, promoviendo el cuidado de Nuestra Nicaragua, como la Soñó Sandino.

Carazo: Bo. Cruz de Guadalupe en Jinotepe, 21 de Febrero, 4:00 P.M. León: Reparto Rubén Darío, 18 de Febrero, 5:00 P.M.