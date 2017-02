Frente Nacional de Trabajadores - Boletín del 10 de febrero 2017

Las tutorías se van a ser con personal profesional desde las universidades, queremos incentivarlos a que no se queden en casa, que no se queden desanimados, que este gobierno está dando oportunidades a las familias y dándoles instrumentos para aprender y emprender, para prosperar.





Mas de 60 años de entrega en amor cristiano al pueblo Nicaraguense Sor Emilia Rachela descansa en la Paz del Señor Viernes 10 de Febrero 2017 | El 19 Digital Este viernes 10 de febrero, falleció a los 90 años de edad Milena Emilia Rachela Rigoni, conocida en Nicaragua como Sor Emilia Rachela, religiosa de la Congregación Salesiana “Hijas de María Auxiliadora” y fundadora de la Escuela María Mazzarelo y del Centro Educativo Sor María Romero. Sor Emilia nació el 2 de diciembre de 1926 en Carmignano di Brenta, provincia de Padova, Italia. Sus padres fueron Teresa Rigoni y Antonio Rachela. Cursó sus estudios de magisterio en el Colegio María Auxiliadora en Turín. Tomó los hábitos a la edad de 18 años. En 1952 llegó a Nicaragua y durante más de 60 años, Sor Emilia se entregó en Amor Cristiano al pueblo nicaragüense. En Septiembre de 2008, Sor Emilia Rachela recibió de parte del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, y de la Compañera Rosario Murillo, la Orden Independencia Cultural Rubén Darío, como destacada educadora de Nicaragua. Ese mismo año, Sor Emilia Rachela agradeció al Comandante Daniel y a la Compañera Rosario, la aprobación de una pensión que se les concede a servidores distinguidos de la patria, así como el apoyo económico dado por el Gobierno Sandinista a la Escuela María Mazzarello. “¡Ay, muchachos! ¡Qué alegría la mía! (…) es el único Presidente que me demostró cariño y que me demostró que me comprende”, expresó Sor Emilia en aquella ocasión. “Porque a mí me dio ganas de llorar cuando le dije… “Señor Presidente, Italia me negó la pensión a mí, porque me dijeron que no he trabajado en Italia.” Yo digo que hasta por compasión, hasta porque yo tuve en alto a Italia, con mi conducta… ¡no, mi hijito, nada me dieron!”, afirmó. “Mire, Rosarito linda, el único Presidente de mi vida, que está aquí, que se acordó que yo existo… ¡el único! En Nicaragua no hubo uno que se acordara de mí ¡nadie!”, dijo Sor Emilia a la Compañera Rosario Murillo durante una visita en septiembre de 2008. En diciembre de 2016, durante una serenata con motivo de sus 90 años, Sor Emilia dijo sentirse feliz con su labor y su entrega cristiana: “Yo me siento súper bien, me siento la mujer más feliz del mundo”, expresó Sor Emilia, quien entonces envió un mensaje a todos los nicaragüenses instando a cumplir con el deber cristiano. “Que cumplan con su deber de vida cristiana, que es lo único que vale en la vida, cumplir con su deber”. “Yo me siento súper bien, me siento la mujer más feliz del mundo”, expresó.