ROSARIO : "Una triste noticia este día, el fallecimiento a los 90 Años de fructífera Vida, de la querida Hermana Sor Emilia Rachela Rigoni"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

10 de Febrero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy viernes 10 de Febrero... Una triste noticia este día, el fallecimiento a los 90 Años de fructífera Vida, de la querida Hermana Sor Emilia Rachela Rigoni, Religiosa de la Congregación Salesiana Hijas de María Auxiliadora, y Fundadora de la famosa Escuela María Mazarello y del Centro Educativo Sor María Romero.



Nació el 2 de Diciembre de 1926, en Italia, Provincia de Padova, Carmignano di Brenta. Sus padres fueron, Teresa Rigoni y Antonio Rachela. Estudió en el Colegio María Auxiliadora de Turín. Se hizo Religiosa a los 18 años. Llegó a nuestro País en el Año 1952, y durante más de 60 años se entregó al Pueblo nicaragüense.



En Septiembre de 2008 recibió, de nuestro Presidente, la Orden Independencia Cultural Rubén Darío como Destacada Educadora en nuestro País.



Sor Emilia siempre fue una persona muy querida, visitada por muchas personas que llegaban a honrarla, y sobre todo a agradecerles su Educación. Realmente és una pérdida para la Congregación Salesiana. Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Miguel ha estado allí haciendo un Responso para ella.



Esta noche va a ser su vela, y vamos a estar, por supuesto, desde la Juventud, desde la Alcaldía, participando de este Evento que, por un lado, representa su partida; pero sabemos que estaba muy enferma, que sufría mucho.



Así que, sabemos también que está mejor Allá, en el Otro Plano de Vida, desde donde nos seguirá inspirando, desde donde nos seguirá alentando, para cumplir con el Deber, como Cristian@s, decía ella... Repito sus palabras : “Lo único que vale en la Vida és cumplir con el Deber, y si somos Cristian@s, con el Deber Cristiano”.



Así que, Compañer@s, Sor Emilia Rachela, tan querida por el Barrio Altagracia y por tantas personas a quienes ella brindó su Amor, su Cariño, su Respaldo, y su Don de Educadora, ha pasado a Otro Plano de Vida.



Luego tenemos este día, Compañer@s, también, el Saludo que nuestro Presidente hace llegar al Presidente de la República Islámica de Irán, al cumplirse este 11 de Febrero el 38 Aniversario de la Revolución Islámica de Irán :





“Vivimos Tiempos difíciles en el Mundo, y los Pueblos, las Familias, los Gobiernos Responsables, sabemos que en el Diálogo se encuentra el Entendimiento, y se afirma la Paz que tanto necesita la Humanidad.



Desde esta Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, elevamos nuestras Oraciones a Dios, Misericordioso y Todopoderoso, por su Salud, su Bienestar, y el de todo su Pueblo, en Conmemoración y Celebración Fraternal de una Epopeya Histórica, allá en la República Islámica de Irán, y en nuestra Nicaragua, el 19 de Julio próximo.



Nuestros mejores deseos por la Salud y el Bienestar suyos, de su Familia, y de todo su Pueblo”.



Carta de nuestro Presidente al Hermano Hassan Rouhani, Presidente de la República Islámica de Irán, al celebrarse el 11 de Febrero el 38 Aniversario de la Revolución Islámica de Irán.



Luego tenemos desde las Alcaldías, información de 50 nuevos Emprendimientos Privados que totalizan casi 30 millones de córdobas y generan al menos 445 Empleos en León, El Viejo, Posoltega, Puerto Morazán, Camoapa, San Lorenzo, Juigalpa, El Rama, Nueva Guinea, Bonanza, Laguna de Perlas, Bluefields, Corn Island... Son Pequeños y Medianos Negocios.



Y desde los Gobiernos Locales, inversiones de 21.5 millones de córdobas, generándose 235 Empleos en Obras que están iniciando la próxima semana : En Poneloya, construcción del Mirador Peña del Tigre; luego tenemos el aporte de la Alcaldía a mejorar las condiciones en conjunto con 20 Negocios Turísticos. En Siuna, construcción de Alcantarillas con 60 Empleos temporales generándose; y en San Rafael del Norte, Proyecto de Cosecha de Agua, que generó 30 Empleos y aseguró Agua a 200 Familias para sus cultivos.

Luego tenemos el Informe de los Sismos : 2, en Honduras y Costa Rica. Nosotros no tuvimos. Y un terremoto esta mañana en Filipinas, magnitud 6.5, 10 kilómetros de profundidad, hubo Alerta Informativa de Tsunami. Nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual. El Clima, igual.



También tenemos el Resumen de las Actividades que está realizando el Doctor Guillermo González, trabajando en los Mercados con el Cuerpo Unificado de Bomberos, de manera que sepamos manejar los Extintores Portátiles contra Incendios.



Nos estamos preparando también para el mes próximo realizar el Primer Ejercicio de Protección en el año, y el día 22, dentro de 15 días, el Ejercicio desde el Ministerio de Educación.



La Comisión Especial que creó nuestro Comandante Daniel ha estado reuniéndose para continuar evaluando a profundidad las distintas opciones para rehabilitar la Antigua Catedral de Managua. Tenemos Expert@s en Arquitectura, Docentes de la Universidad Nacional de Ingeniería que trabajan en esta Comisión : Julio César Maltez Montiel, Gundel Tamez, Hermógenes García, Auxiliadora Reyes, Brisa Suárez, Néstor López. A tod@s ell@s, nuestro Reconocimiento.



La próxima semana van a presentar un Primer Informe de las Consideraciones que se derivan del Análisis a profundidad de todos los Estudios que se han hecho hasta hoy, sobre las posibilidades de rehabilitación y recuperación de nuestra Catedral.



Luego tenemos el Plan Verano del Ministerio de Transporte y todas las Asociaciones. Estamos trabajando para que garanticemos, los fines de semana del Verano y luego durante la Semana Santa, el máximo posible de Transporte Público, Intermunicipal y de Managua, ya que hay una demanda extraordinaria en ese período, y a veces no nos damos abasto. Entonces, estamos trabajando desde ahora para tener un Plan con 84 Terminales y 35 Puntos de Control sobre Carreteras, para garantizar que la Población viaje de manera segura. Esto se trabaja desde el IRTRAMMA y el Ministerio de Transporte.



Academia de Beisbol de Niñ@s, esto és desde la Alcaldía de Managua, estará entregando Utilajes Deportivos como parte de la Política de Promoción y Formación de nuevos Talentos que promueve el Gobierno de nuestro Comandante Daniel. También se va a hacer entrega de Premios y Trofeos a los Campeones de la Liga Infantil de Beisbol “A” y “AA”.



Inauguramos un Puesto de Salud en la Comunidad El Barro, en Esquipulas, y estamos realizando el Primer Congreso Internacional de Enfermedades Oncológicas en el Adulto, con Expositores Especialistas, Nacionales e Internacionales.



Luego tenemos desde el Ministerio de Educación : 95% de la Matrícula, y Tele-Clases de Inglés que se transmiten por Canal 6, disponibles en Línea en el Portal Web del MINED, para uso de l@s Maestr@s de Inglés y l@s Estudiantes de Secundaria en el País. También la primera práctica del Coro Estudiantil Rubén Darío de este Año Lectivo, IV Taller; a su vez los 35 Municipios. Igualmente tenemos, Rehabilitación del Centro Educativo Filemón Rivera, en Jinotega; más Aulas para Preescolar; y Comisión Nacional de Educación reuniéndose hoy.



El Ministerio de Educación, según me reporta el Compañero Salvador Vanegas, está adquiriendo pupitres adicionales para abastecer en Escuelas donde se incrementó la Matrícula o el mobiliario se ha deteriorado. Más de 3,000 pupitres están preparándose para ser entregados.



Tenemos 90 Ferias de la Economía Familiar este fin de semana en distintos Municipios; y Feria del Chocolate, Flores y Manualidades, en Saludo al Día del Amor y la Amistad en el Parque Nacional de Ferias. Encuentro de Cooperativas en Zelaya Central.



Taller de Divulgación del Programa de Crédito con BANPRO : Fideicomiso. Esto és desde el INTUR.



El Compañero Ramón Rodríguez nos ha hecho llegar el Programa del V Festival Internacional de Bolero que se desarrolla en 9 Ciudades de nuestro País, con Conciertos completamente gratis, y participación de Artistas destacados de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Cuba, Perú, y Panamá. Por supuesto, nosotr@s ya estamos ahí, en el Listado.



Esto se va a desarrollar, en Masaya, hoy viernes 10, a las 7, en la Plaza de la Cultura; Matagalpa, sábado 11, a las 6, en el Teatro Municipal; el 12 en Diriá, en la Plaza Cívica, a las 6 de la tarde. En León, frente al Hotel Las Mercedes, hoy viernes también, simultáneo, a las 7; y en Granada, Plaza de la Independencia, hoy viernes a las 7; Jinotepe, mañana sábado, frente al Palacio Municipal, a las 6; Juigalpa, Restaurante La Quinta, a las 7; San Marcos, en el Malecón, a las 6 del domingo; Diriá, el domingo a las 6; y Diriamba, a las 6, el domingo.



Muchas felicitaciones al Compañero Ramón Rodríguez, quien ha organizado el Evento Mayor en el Teatro Rubén Darío de Managua, a las 7:30 del lunes, y el martes 14, en Galerías Santo Domingo.



Comunidad La Mocuana, Municipio de Tipitapa, hoy estrenan Energía Eléctrica 200 habitantes, 40 casas, 6 Empleos temporales generados, casi un millón de córdobas de inversión. Y mañana, sábado 11, Comunidad Cacao Lima, Municipio de La Trinidad, Departamento de Estelí... 150 habitantes, 22 casas, 14 Empleos temporales generados, 2 millones 700,000 de inversión. Nos informa el Compañero Salvador Mansell.



Compañer@s, estas son las Informaciones que tenemos este mediodía. Vamos a estar vigilantes, pendientes; en cualquier momento nos comunicamos si és necesario, sino será hasta el lunes, si Dios lo permite.



Que tod@s tengamos un excelente fin de semana. Que tod@s nos sintamos bien, estemos bien; que disfrutemos de la Paz y de la Alegría de Vivir en Paz, en esta Nicaragua nuestra, de Bendición, Prosperidad y Victorias; de Cristianismo, Socialismo y Solidaridad ! Esta Nicaragua de Unidad por el Bien Común, y de Cariño.



Gracias, Herman@s. Nuestro Presidente, el Comandante Daniel, nos saluda y abraza, a tod@s, y a cada un@... Y, cualquier Evento que represente un riesgo para las Familias nicaragüenses, vamos a estar en comunicación; de lo contrario, el lunes.



Que disfrutemos también los hermosos Espacios que hemos venido abriendo en todos los Municipios de nuestro País, y aquí en Managua : El Parque Acuático, el Paseo Salvador Allende, el Paseo de l@s Estudiantes, el Parque Luis Alfonso, los Parques en los Distritos.



Que disfrutemos de estos Tiempos de Victorias que Dios ha derramado para nosotr@s, que Dios acompaña con Su Gracia, y para que trabajemos, por Su Gloria.



Muchísimas gracias. Mucho Cariño, y si no hay nada especial, repito, hasta el lunes, si Dios quiere. Gracias.