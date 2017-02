ROSARIO : "Una Celebración de nosotr@s mism@s en esta Nicaragua, de Amor, de Tranquilidad, de Seguridad; en esta Nicaragua que consolidamos en Paz, con Rutas abiertas a la Prosperidad, todos los días"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



13 de Febrero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy lunes... Estamos a 13 de Febrero, un día antes del 14, que celebramos en grande, en todo el País !



Una Tradición bonita de Celebración de la Amistad, del Cariño, en la Pareja, en la Familia, en la Comunidad. Y, bueno, una Celebración de nosotr@s mism@s en esta Nicaragua, de Amor, de Tranquilidad, de Seguridad; en esta Nicaragua que consolidamos en Paz, con Rutas abiertas a la Prosperidad, todos los días. Pero eso sí, en Valores Cristianos ! El Amor que deriva de nuestra Tradición Cristiana, de nuestras Ideas Socialistas, y de nuestras Prácticas Solidarias.



Queremos también hacer notar que el día de ayer estuvimos presentes como Gobierno en las Honras Fúnebres, en la Catedral de Managua, en esa hermosa Misa que celebró Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Leopoldo Brenes, en honor de Sor Emilia Rachela.



Estuvo Marcia, Ministra de la Familia; la Compañera Miryam Raudez, Ministra de Educación; la Viceministra Francis Díaz; la Compañera Sonia Castro, Ministra de Salud, reconociendo los Méritos de la Inmensa Sor Emilia ! Un Ser Humano inmenso. Un Ser Humano que dio tanto a nuestro País ! Formadora, Maestra de Generaciones y, sobre todo, una Educadora que nos lega el Deber de la Solidaridad. Ella supo ser Solidaria, como Deber, como Responsabilidad, y sobre todo, como Conducta cotidiana de los Seres Humanos. Así es que, nuestro adiós a Sor Emilia en esa hermosa Liturgia que fue transmitida por el Canal 6, Nicaragüense por Gracia de Dios !



Luego tenemos en esta semana, informaciones : Las Alcaldías que van avanzando en los Planes y Proyectos... No sé dónde puse, me van a disculpar, y si no lo encuentro lo voy a leer mañana, porque parece ser que en este momento confundí lo que me mandó la Compañera Guiomar. Es mucho el papel, y muy largas también las Notas o el Documento que nos hacen llegar de las Alcaldías, con lo que tenemos al día de hoy como Emprendimientos Nuevos para esta semana, y la cantidad de Empleos. Prometo leerlo mañana.



Aquí estamos con los avances en la Automatización : Desde el IPSA, repetimos, todos los Registros de Sustancias No Tóxicas, de Medicamentos y Alimentos para Animales, de Inocuidad Agroalimentaria, Certificaciones, Laboratorios, Semillas... De Julio del 2017 hasta Fin de Año vamos a tener automatizados todos estos Trámites.



Igualmente, desde el Ministerio de Agricultura estamos avanzando para a partir de Julio hacer las Autorizaciones en Línea, para el cultivo y procesamiento de Café Robusta; también para inscribir y registrar a los Productores Agropecuarios; también Avales de Exoneración para las Compras Locales; Servicio en Línea, y Registro de Productores de Café, a partir del 1° de Septiembre.



A lo largo del año : Solicitud y Pago en Línea de Certificados y Constancias Catastrales, en Septiembre del 2017; Licencias Catastrales, a partir de Octubre 2017. Mapas, Boletines, Atlas, Notas Técnicas, Catálogos y Reportes, las Solicitudes a partir de Noviembre 2017; y una cantidad de Servicios que brinda el INETER.



Aquí ya se cruzó ! És por la forma en que están elaborados estos Reportes. Nosotr@s insistimos mucho en que tengan, l@s Compañer@s, un poco más de cuidado cuando elaboran las Notas.



El Compañero Iván Acosta nos reporta que el viernes 17 de este mes pagaremos el retroactivo correspondiente a Enero, del Ajuste de Salario aplicado a l@s Servidor@s Públic@s en Nómina Fiscal, por las vías financieras acostumbradas.



En cuanto al Informe Sísmico tenemos 3 en nuestro Territorio en todo el fin de semana. Hemos estado llamando la atención sobre este aparente silencio sísmico... Hay muy pocos sismos, y eso nos llama a tener más cuidado, a estar en alerta.



El miércoles, precisamente, tenemos una Reunión de todos los COMUPRED, Municipales y Departamentales, con el Doctor Guillermo González, para actualizar en tiempo real los Planes de Riesgo de todas las Municipalidades de nuestro País.



Esto quiere decir, no sólo basarnos en los Patrones del año anterior, sino, actualizar en base a lo que tenemos como pronóstico para este año, en términos del Clima, y también estos signos que vamos viendo... Bueno, si hay un silencio sísmico, tenemos que estar alertas, preocuparnos más, y tener listos todos nuestros Planes en los distintos Municipios del País.



Tenemos aquí las afectaciones por viento... Fueron bastantes ! 24 Viviendas y 2 Escuelas, en Carazo, Rivas, Managua y León. Nos informa el Doctor Guillermo González.

Luego tenemos los 14 incendios que se dieron en el fin de semana : 2 en viviendas, uno en la Bodega de Café Soluble, uno en el Ranchón de la Alcaldía de Managua, y 10 incendios forestales. También se lanzó y se va a presentar el Plan contra Incendios Forestales en los próximos días. Nos reporta el Doctor Guillermo González.



Estamos empezando a llevar un Registro que incluya todas las causas posibles alrededor de los incendios. Eso nos permite establecer Patrones, y las Alertas respectivas, para insistir más en la prevención.



Plan Techo, 2,000... en Managua, Distrito VI; en Caribe Sur, Kukra Hill y El Tortuguero; Desembocadura de Río Grande y La Cruz de Río Grande también. Paquetes Alimentarios Solidarios en Managua, El Crucero y Ticuantepe, y Sillas de Ruedas en Boaco y Chontales.



Las Alcaldías nos reportan Inversiones Privadas por 55 millones de córdobas; especialmente se destacan : en El Almendro, donde empezó a trabajar Cruz Lorena; en Ciudad Darío; y en Matagalpa, se remodela el Hotel Villa Hermosa. 200 Empleos temporales generados, 35 permanentes.



Desde los Gobiernos Locales, 53.6 millones de córdobas de inversión, 440 Empleos generados. Estamos hablando, en El Cuá, Alcantarillado Sanitario; en Sébaco, mejoramiento del Parque; en Ciudad Darío, Sistema de Agua Potable, mejoramiento; y Wiwilí-Jinotega, Caminos en Comunidad Las Quebraditas.



Luego tenemos, Compañer@s, el lamentable fallecimiento de la Niña Lidia Cristina Blanco Mendoza, de 5 años de edad. Esto fue difundido a través de nuestros Medios. Parece ser Dengue ! Se comprobó que és Dengue. La Niña, desgraciadamente, falleció luego de haber sido hospitalizada en la Clínica Médica Previsional San Vicente de Paul, a las 4 de la mañana del sábado 11 de Febrero.



Tenemos, Compañer@s, el Informe Epidemiológico : Dengue, 38 casos positivos; incluyendo a la Niña fallecida. Chikungunya, 6 casos en el año; todas las muestras de esta semana negativas. Zika, un positivo, 5 en este año, 4 embarazadas. Leptospirosis, 4 positivos, 67 en lo que va del año, 24 llevábamos el año pasado, por eso decíamos que hay una Alerta en Leptospirosis. Influenza, una positiva.



Neumonía, 2,396 en la semana, 2 personas fallecidas; un acumulado en lo que va del año de 19 personas fallecidas; disminución del 53% en las personas fallecidas respecto al 2016, y 1% menos de casos en el mismo período del Año 2016. Es decir, tenemos 14,660 como total desde que empezó el año, con 1% menos que en el mismo período del año pasado.



El Compañero Francisco Valenzuela, Alcalde Mayor de Estelí, nos reporta que hay una Brigada Solidaria de Optometristas de Suecia que atiende a personas mayores de 45 años; estarán en Estelí, mañana 14, y 15... 300 Pacientes entre los dos días ! Vamos a estarles apoyando, dándoles el espacio para que puedan realizar sus atenciones, ayudándoles con la Convocatoria; después van a León, y posteriormente a Ticuantepe. Muchísimas gracias a esta Brigada Solidaria de Especialistas de Optometría que vienen desde Suecia a contribuir con nuestro Modelo de Salud Familiar y Comunitario.



Iniciamos el Censo Nutricional a Menores de 6 años, con la participación protagónica de los Gabinetes de la Familia, Promotoría Solidaria de Juventud, Trabajador@s del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Vamos a censar, entre Febrero y Abril, a 816,822 menores de 6 años, en visita casa a casa. Vamos a estar informando periódicamente.



Centro Cardiológico del Hospital Infantil La Mascota, en conjunto con Miembros de la Brigada de Cirujanos de “La Esperanza” que llega desde Bélgica, inician hoy Jornada de Cirugías Complejas de Corazón Abierto para Niñ@s con Cardiopatía Congénita.



Tenemos, además, 14 Brigadas Médicas esta semana : 1 de Suecia, la de los Especialistas de la Vista; Bélgica, 1; Canadá, 1; España, 2; y Estados Unidos, 9. Muchísimas gracias a tod@s est@s Herman@s.



Ministerio de Educación... Abrimos ya este fin de semana, Primaria y Secundaria a Distancia en el Campo, con una participación... No me dan los datos ! Necesito los datos, Compañero Salvador, para poderlos transmitir : El por ciento de la Matrícula, cuántos Estudiantes... 32,167 Estudiantes qué por ciento representa de l@s Estudiantes matriculad@s en Secundaria; y estos 2,395 qué por ciento en relación a la Matrícula en Primaria.



Estamos inaugurando Aulas en El Castillo, en San Carlos, Río San Juan; también equipando con Computadoras y Software Educativos a Escuelas de Educación Especial, Melania Morales, Ángela Morales y Héroes y Mártires de Ayapal, en Managua, León y Estelí, respectivamente.



Luego tenemos a INATEC reportando sus Matrículas... También informamos la Reunión que tendrá lugar esta semana con el INATEC y CNU, para elevar el Perfil Académico de todas estas Carreras de Educación Técnica que van a ser Pre-Universitarias.



97 Ferias de la Economía Familiar preparándose este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias : Feria de Medicina Tradicional de los Pueblos, Masajes y Aceites Aromáticos Naturales. Luego, La Barra de los Batidos en el Paseo de L@s Estudiantes, de Managua, variada oferta de frutas; batidos derivados de frutas. Todo esto desde el Ministerio de la Economía Familiar.



INTUR... Recibimiento del Crucero Saga Sapphire en Puerto Corinto; y Capacitaciones en distintas Especialidades.



El Ministerio de Transporte e Infraestructura, nos informa a través del Ministro por la Ley, Compañero Amadeo Santana, que va a estar inspeccionando Obras en el sitio de ejecución del adoquinado Terrabona-Terrabona; también va a estar trabajando en diferentes Reuniones que representan el análisis del avance en los Proyectos comprometidos para este año.



Inauguramos Energía Eléctrica en la Comunidad Finca El Naranjo, Telpaneca, Madriz... 80 habitantes, 20 casas, 19 empleos temporales, 700,000 córdobas de inversión. Esta semana estamos, en Telpaneca hoy; martes en Palacagüina, miércoles en Tipitapa, jueves en Distrito VII de Managua; viernes, Distrito VII también, y sábado en Palacagüina otra vez, inaugurando con Familias de estas Comunidades, Energía Eléctrica para sus viviendas.



Luego, decirles que estamos trabajando en un Diseño Especial para poderles informar a ustedes más en detalle... Por ejemplo, estábamos hablando de Educación, estábamos hablando de Salud, estábamos hablando de los incendios. La Policía también va a hacer un balance semanal de las Modalidades en que se desarrollan los robos, los asaltos, los homicidios, y los accidentes, para poder llevar Patrones y, al mismo tiempo establecer todas las Alertas. O sea, se llevaba ese Patrón, pero ahora lo vamos a hacer más completo, en relación a la Policía, en relación a los Incendios.



El Ministerio de Educación ya pasó su Primer Informe sobre las Alertas o Problemas que tenemos en Infraestructura Escolar, en cuanto a Materiales de Estudio, o Educador@s, a Matrícula Insuficiente o Excesiva, Alertas en Salud, Seguridad Escolar, Signos y Señales de Violencia Intrafamiliar, Sexual, Agresión, Acoso, Abuso de Sustancias. Todo esto desde las Comunidades o Consejerías Educativas.



El Ministerio de Salud también va a presentar ese Informe, según las cifras que ya dimos de Epidemiología, o frecuencia en que personas con otros padecimientos, que ameritan Atención Especial, están llegando a los Centros de Salud. Vamos a estar compartiendo con ustedes esta información más detallada.



Compañer@s, estamos preparando para mañana Celebraciones en todas partes ! La Juventud va a estar participando en Carnavales, Fiestas, Eventos. La Promotoría Solidaria haciendo visitas llenas de Cariño y Reconocimiento a Adult@s Mayores, a Personas con Discapacidad, en el Día del Amor y la Amistad.



Y preparamos también la Celebración del 83 Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres. Vamos a estar dándoles a conocer el Plan Especial que estamos preparando desde todas las Instituciones, para que el propio 21 tengamos un día dedicado a conmemorar la Vitalidad, la Vigencia del Legado de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, Padre de nuestra Revolución !



Compañer@s, el Abrazo de nuestro Comandante Daniel, para tod@s, y para cada un@. Vamos a estar en comunicación en cualquier momento si és necesario. Hoy tenemos Reunión del Sistema de Producción, Consumo y Comercio; mañana vamos a estarles comentando cualquier Acuerdo Especial que se derive de esa Reunión.



El Comandante Daniel, nuestro Presidente, les saluda y les abraza a tod@s, a cada un@, en el Compromiso de Seguir Cambiando Nicaragua, en Amor, en Cariño, en Seguridad... en Paz ! Gracias, Herman@s, hasta mañana a esta misma hora, si no hay nada especial antes. Gracias.