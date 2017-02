Frente Nacional de Trabajadores - Boletín del 14 de febrero 2017

Sandino Vive .... La Lucha Sigue

Mejore la comunicación con su pareja y no deje que la relación se enfríe Martes 14 de Febrero 2017 | Yader Prado Reyes A propósito del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, la psicóloga Keyla Largaespada nos da una serie de consejos para mejorar las relaciones de pareja y disfrutar al máximo los momentos que se comparten con la persona amada. Largaespada explica que es muy importante que toda pareja principalmente tenga comunicación, porque el amor se demuestra día a día y no solamente con cosas materiales. “Se demuestra dándole respeto a la mujer, valorándola; se demuestra con gestos, con mensajes y los detalles. Muchas veces nos olvidamos de los detalles sobre todo cuando tenemos mucho tiempo de relación y esa es la razón por la cual se enfría la relación”, comentó. “Es muy importante que las parejas sean expresivas, expresen lo que sienten, que digan realmente y que al momento de entablar una relación se digan este tipo de cosas y que no se enfoquen tanto en lo material. Las relaciones hay que vivirlas día a día”, recomendó la especialista. Emprender , trabajar y prosperar La doctora comentó que muchas veces la tecnología tiende a distanciar a las personas y a las parejas. “Cuando están cada quien en el teléfono se pierde la atención, se pierde el calor humano. Está cada quien en el teléfono chateando o haciendo cualquier cosa y se olvidó del contacto físico, de agarrarse de la mano, de acariciar el cabello o que nos digan cosas que quisiéramos escuchar”, señaló. “Las relaciones se enfrían cuando faltan esos detalles. El secreto es enamorarse día a día. Uno puede enamorarse día a día aunque amanezcamos con la persona; es amanecer y decirle un piropo. Muchas veces tenemos la costumbre de que es el hombre el que tiene que piropear a la mujer, pero también nosotros podemos piropear al hombre diciéndole: que lindo que estás, tenés una bella sonrisa, te ves bien hoy... Eso tiene que ser de esa manera para que así nos ayudemos y nos retroalimentemos en nuestra relación”, indicó En el caso de los problemas en las relaciones, la psicóloga recomendó nunca irse a la cama molestos. “Si nos enojamos en el día durante la convivencia, entonces por la noche debemos hacer las pases. Decir: mirá discúlpame, ambos somos humanos y estamos intentando esto, la verdad es que no me quiero acostar enojado... entonces así vamos solucionando los problemas”, dijo Largaespada.