DANIEL : "Aquí, yo diría que todas las Iglesias nos acompañan"

Presidente-Comandante-Daniel y Compañera Rosario se reúnen con Líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

14 de Febrero del 2017



Palabras de Rosario



Muchísimo gusto, Nancy... ¿Qué tal? ¿Cómo están?



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Ha sido una maravillosa visita, junto con ella, para venir y conocerles, y traerles nuestros mejores deseos y nuestra buena voluntad de nuestra Iglesia Mundial. Así es que, gracias; y cuánto apreciamos la larga relación que hemos tenido con las personas de su País.



La Iglesia vino por primera vez a Nicaragua en 1950. Hemos estado en los altos y bajos del País. También estuvimos en la tragedia natural, estuvimos aquí para apoyarles, y ahora tenemos más de 100,000 Miembros de nuestra Iglesia y 75 diferentes Congregaciones con Iglesias o Capillas en su País.



Como ustedes saben, esto requiere una inversión significativa solo para poder construir esos Edificios; así que sentimos que hemos invertido en su País. También sentimos que hemos invertido con sus Ministros en los diferentes Programas de la Familia, la Salud y la Educación, y esperamos poder seguir contribuyendo a lo largo del Futuro con su Pueblo.



Palabras de Daniel



Gracias. Ellos han trabajado, la contraparte nicaragüense, con ustedes.



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



¡Yo soy, de Corazón!



Palabras de Daniel



¿Ustedes, en cuántos Municipios del País están?



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Estamos en todo el Pacífico, y ya estamos entrando en el Norte, como Matagalpa, Estelí, Ocotal, Somoto; estamos llegando hasta Jalapa por ahora. Pero estamos en todo el Pacífico.



Palabras de Daniel



¿Y cuántas veces ha estado por Nicaragua?



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Honestamente, esta es mi primera vez.

Palabras de Daniel



Bienvenidos, entonces... ¡Bienvenidos!



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Como ustedes saben, en Estados Unidos nos encanta el Beisbol, y yo estoy seguro que a usted también le gusta, así es que, en mi primera visita pego un home run, y me reúno con los Ortega.



Palabras de Daniel



¡Qué bueno, es la primera visita a Nicaragua! ¿Y él...?

Palabras del Elder Kevin Duncan



Bueno, yo he estado aquí antes. Yo también vengo de los Estados Unidos para dirigir las cosas en esta parte. Soy el Presidente de la Iglesia en Centroamérica, he venido varias veces. Estoy residiendo en Guatemala.



Palabras del Elder Craig Christensen



Yo vivo en los Estados Unidos, y vengo frecuentemente a este País. Estamos en el Estado de Utah, es la Sede donde estamos, la Iglesia Mundial está allí, pero viajamos a todas partes.

Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Utah es la Sede Central para nuestra Iglesia Mundial.



Palabras de Daniel



¿En qué año se inició, o nació?



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Yo nací en 1951, también en Utah.



Palabras de Daniel



¿Y la Iglesia en qué año nació?



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



La Iglesia se inició en la parte alta de Nueva York, en 1820, y desde entonces ha crecido hasta convertirse en una Iglesia Mundial. Tenemos 16 millones de Miembros de la Iglesia, pero más de la mitad de estos 16 millones de Miembros hablan Español como Lengua Materna. Así que el crecimiento de nuestra Iglesia en América Latina ha sido más grande que en cualquier otra parte del Mundo.



Palabras de Daniel



¿Desde 1820 qué tiempo les llevó llegar de la Costa Este a la Costa Oeste?



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Esa es una pregunta con mucho sentido. En los primeros días de nuestra Iglesia fuimos un Pueblo muy perseguido; mis antepasados estuvieron entre estos primeros Miembros de nuestra Iglesia, y los Miembros de la Iglesia, los Líderes, y la Iglesia como Organización, fueron perseguidos desde el lado Oeste hasta que llegaron al Estado de Utah, para poder buscar la Libertad Religiosa.



Palabras de Daniel



¿Y quién los perseguía?



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Para ser honesto, los Líderes del País de Estados Unidos, y los Líderes de los Estados que formaban parte de la Unión.



Palabras de Daniel



Pero ¿por qué?



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



La persecución vino porque nosotros somos una Iglesia que dice, que Dios el Padre, y Jesucristo, pueden aparecérsele al hombre en nuestros días. Como ven, no somos una Iglesia Católica, tampoco somos una Iglesia Protestante. Somos lo que nosotros llamamos una Iglesia Restaurada.



Nosotros creemos, y es muy bondadoso que usted pueda preguntarnos... Nosotros creemos que Jesucristo mismo restauró la Iglesia que Él una vez organizó cuando vivió sobre la Tierra. Así que algunas de las otras Iglesias nos perseguían a nosotros por esta Creencia, y algunos de los Líderes gubernamentales se unieron a ellos en esta persecución.



Palabras de Daniel



¿En esa Época, 1820, cuál era la Iglesia que predominaba en los Estados Unidos, que tenía más influencia, más poder?



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Siempre estaban la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Metodista, y la Iglesia Luterana. Ellos se juntaron todos, y nos persiguieron. Nuestro primer Profeta o nuestro primer Líder se llamaba José Smith, el Fundador, y fue ejecutado, fue martirizado por sus Creencias. El siguiente Profeta es aún más famoso.



Palabras de Daniel



¿A Smith lo mataron en Nueva York?

Palabras del Elder Ronald A. Rasband



En Nueva York. Ellos se habían tenido que mudar hasta Illinois en esa Época.



Palabra de Daniel



¿Quién me decía que era el otro Profeta?



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Se llamaba Brigham Young. Hay una Universidad muy grande en Estados Unidos que está nombrada en honor a él... Brigham Young, la Universidad Brigham Young. Él fue nuestro segundo Profeta, y él era un colonizador. Cuando salió de Illinois, salió de lo que en ese momento formaban los Estados Unidos de Norteamérica. Utah era parte del Territorio mexicano.



Así que nuestra Iglesia fue obligada a salir de los Estados Unidos de Norteamérica, pero rápidamente creció, y eventualmente Utah llegó a ser parte de los Estados Unidos de Norteamérica, y Brigham Young se convirtió en el primer Gobernador del Estado de Utah.



Los Gobiernos de los Estados que les habían perseguido antes pidieron perdón públicamente, y el Gobierno de Estados Unidos también se disculpó públicamente, y de ahí en adelante la Iglesia empezó a crecer y prosperar.



Palabras de Daniel



¿En qué año fue la reconciliación?



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Alrededor de 1880. Así que por los primeros 40 o 50 años tuvimos un inicio muy tormentoso.



Palabras de Daniel



¿El Presidente Jackson fue allá por ese Período de 1818?



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Hubo varios Presidentes que estuvieron en la Oficina durante esa Época, algunos estaban a favor de nuestra Iglesia, y algunos otros no lo estaban. Pero desde entonces nuestra relación con nuestro propio Gobierno en Estados Unidos ha sido excelente, tanto así que 2 Elecciones hacia atrás en nuestro País, ustedes saben que Mitt Romney que estuvo postulado para Presidente, es un Mormón, es Miembro de nuestra Iglesia. Ahora tenemos muchos Miembros del Congreso, y somos muy bien respetados, no solo en Estados Unidos, sino por todo el Mundo, y esperamos que también en Nicaragua sea así.



Palabras de Daniel



Todos los días se aprende... ¡estoy aprendiendo! Desconocía totalmente esa parte de la Historia en los Estados Unidos. Y seguramente algunos Miembros de su Iglesia ya en los años 1852, 53, se trasladaron de la Costa Este hacia la Costa Oeste, pasando por Nicaragua, o pasando por Panamá.



Porque, como la ruta era tan riesgosa por tierra, es decir, avanzar de una Costa a otra Costa por tierra, es lenta y muy peligrosa, había resistencia Indígena todavía, habían asaltantes, delincuentes, y luego, zonas desérticas, inhóspitas.



Entonces, un Empresario norteamericano, Vanderbilt, dueño de Empresas Navieras, organizó una Ruta de Tránsito donde era más seguro y más rápido venir embarcado de la Costa Este de los Estados Unidos hacia la Costa Este de Nicaragua; desembarcar aquí a los pasajeros en la Zona del Caribe, en el Río San Juan, luego navegar por el Río San Juan hacia el Lago, y del Lago ya quedaban nada más 14 kilómetros de tierra para llegar al Pacífico. Ahí entonces la Empresa de Tránsito tenía unas Diligencias para trasladarlos; ahí los esperaba otro barco de mayor calado, y ya iban hacia la Costa Oeste.



Así pasaban por Nicaragua miles de norteamericanos... ¡miles! Incluso se quedaron en Nicaragua algunas Familias norteamericanas. Y también hacían la Ruta por Panamá; o sea, abrieron dos Rutas de Tránsito: Una, por Panamá, y otra, por Nicaragua.



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Estoy muy seguro que algunos de los primeros Miembros de nuestra Iglesia realizaron este tipo de viaje, y al llegar a 1950 teníamos suficientes Miembros que ya vivían aquí en Nicaragua, que en 1954 la Iglesia se organizó formalmente aquí en Nicaragua, y desde entonces hemos podido disfrutar de una relación maravillosa acá en su País. Ahora nos sentimos como Socios completos con algunos de sus Ministerios y de sus Agencias; ya estamos trabajando juntos con ellos, para el mejoramiento de su gente.



Palabras de Daniel



Ustedes son Mensajeros de la Paz, que tanta falta hace en el Mundo, y que en Nicaragua nos ha costado mucho también alcanzar la Paz. En la última Etapa de guerras aquí en Nicaragua, al final, para alcanzar la Paz, se formó una Comisión de Reconciliación y Paz, y ahí se involucraron Delegados de la Palabra de la Iglesia Católica, y Pastores de todas las Iglesias. Y claro que ahí estaban los Pastores participando en ese Proceso de Paz, visitando casa por casa, en los Municipios, en las pequeñas Comunidades, en las Zonas de Guerra, a los que habían combatido, para que no tuvieran temor de llegar a la Paz.



O sea, fue determinante, porque había Acuerdos ya tomados, incluso con los Dirigentes de ellos; lo difícil era, que el que estaba como Combatiente en la base no tuviera temor. Y era normal que tuviera temor: Ahora dejar las armas, ¿qué va a pasar? Entonces ahí fueron los Pastores y los Delegados de la Palabra, que están más cerca de la gente en cada Territorio, que viven con ellos en la Comunidad, los que fueron visitándolos, visitando a las Familias, a través de las Familias comunicándose con los Combatientes, y ahí logrando el acercamiento. Hasta que finalmente llegó la Paz, y hemos logrado cuidarla.



Todo ello ayuda mucho en esta lucha por la Paz aquí en Nicaragua; por eso nosotros valoramos mucho lo que significa el esfuerzo que ustedes han hecho en nuestro País, que continúan haciendo, que es, fortalecer el Espíritu. Si no se fortalece el Espíritu, entonces ¡nos complicamos! Y son tantos los desafíos, tantos los retos, donde el mejor Medio de Comunicación para llegar a las Familias, no es la Radio, no es la Televisión, es el Pastor que está ahí en la Comunidad, que le puede trasladar a las Familias ese Mensaje.



Ahora, luchando también contra el narcotráfico, contra las drogas, que es una amenaza para las Familias, porque es una amenaza para la Juventud. Y ahí las Familias se han convertido en una Fuerza muy importante para contribuir a combatir la distribución de la droga en los Barrios, en las Comunidades. Pero claro, el Mensaje que llega primero a las Familias es el Mensaje, la Palabra de Dios. Eso es lo primero que llega, ¿para qué? Para que nos dé Fortaleza para librar estas Luchas.



Y luego los otros desafíos que tenemos en todos los Campos, en la Salud, en la Educación, todo lo que le han explicado l@s Compañer@s; la atención de la Niñez son grandes retos, grandes desafíos; la protección de la Vida de l@s Niñ@s. Todos estos son, digamos, Compromisos que hemos asumido, y donde nos sentimos más alentados en la medida que tenemos el acompañamiento.



Aquí, yo diría que todas las Iglesias nos acompañan. Son muy pocos los que no acompañan este esfuerzo, y en particular ustedes tienen un Compromiso con la Paz, más aún con ese antecedente que me está describiendo hoy usted, que no tenía idea... ¡Ustedes fueron perseguidos! Entonces saben lo que significa el dolor, el sacrificio, y lo que vale luego alcanzar la Reconciliación y la Paz.



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Señor Presidente, muchas gracias. Mis propios ancestros dieron sus Vidas para la protección de la Libertad: la Libertad Religiosa, que yo sé exactamente que es a lo que usted se refiere. Yo siento que puedo decir que por las Acciones de nuestra Iglesia en su País, lo que hayamos hecho en el pasado ustedes pueden predecir lo que podemos hacer por ustedes en el Futuro.



Tengo otro pensamiento más... Usted mencionó cuán importante es la Paz para Usted. Nosotros

queremos que usted sepa que nosotros servimos al Principio de Paz: el Señor de Señores, el Rey de Reyes, a un Jesucristo. Y le trajimos esta pequeña Estatua como un Recordatorio de nuestra visita con usted hoy, y también un Recordatorio de la Paz que nosotros deseamos para su País.



Palabras de Rosario



Muchas gracias... ¡Bella! ¡Sí, Linda!



Palabras del Elder Ronald A. Rasban



Muchas gracias... ¡Qué honor conocerle! Y a Usted también, gracias por todo lo que está haciendo en todas sus Iniciativas, en todo lo que hace.



Palabras de Rosario



Gracias.

****************

Palabras de Despedida de la Delegación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y del Presidente-Comandante Daniel y Compañera Rosario



14 de Febrero del 2017



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Ya había ido a visitar otros Países antes, pero es la primera oportunidad en la que puedo visitar su País.



Palabras de Daniel



Le agradecemos mucho.



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Utah es un Estado montañoso muy bello. Ahora hay nieve, y los esquiadores lo están disfrutando mucho. En algunas pocas semanas va a parar y la Primavera va a llegar. Después tenemos un maravilloso Verano. Nos encantaría que pudiera venir y visitar nuestro bello Estado de Utah.



Palabras de Daniel



¡Claro! ¡Seguro! Sí, porque he visitado unos cuantos Estados de los Estados Unidos, pero no he tenido oportunidad de conocer Utah. Claro que me gustaría.



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Yo con mucha facilidad le podría enviar una Invitación. Me encantaría que pudiera llegar.



Palabras de Daniel



¡Claro! Lo vamos a visitar allá en Utah.



Palabras del Elder Ronald A. Rasband



Gracias.



Palabras de Daniel



¡Buen viaje!



Palabras de Nancy Ochoa



Permítame decirle que es un honor conocerle. Siento que Dios lo puso en este trabajo para ayudar a mucha gente. Siento su Espíritu que puede ayudar a tanta gente. Gracias, gracias, por lo que hace.



Palabras de Daniel



¿Vos de dónde sos? ¿De qué Región de México?



Palabras de Nancy Ochoa



De México. Nacida en México. Del Norte; Monterrey.



Palabras de Daniel



¡Cuánto gusto!



Palabras de Julio Alvarado



Es un placer para mí conocerle, estrechar su mano, y rogar las mejores Bendiciones de Dios para Usted, para que pueda continuar dirigiendo nuestro País. Y sepa que estamos para servirle y apoyarle, y sostenerle como nuestro Presidente de la República.



Palabras de Rosario



Muchas gracias... ¡Estamos trabajando junt@s! Que les vaya muy bien.



Palabras de Adrián Rocha



Señor Presidente, nosotros tenemos el Sacerdocio de Jesucristo; si algún día podemos ayudarle, darle una Bendición, y oramos por Usted. Le apreciamos. Estamos ahí para servirle cuando Usted necesite.



Palabras del Elder Kevin Duncan



Usted tiene un dulce espíritu, y sabemos que Dios le ama mucho. El Señor les ama mucho a los dos.



Palabras del Elder Craig Christensen



¡Qué privilegio conocerle! Es un sueño conocerle personalmente. Estamos a sus órdenes. Felicidades por todo.



Palabras de Nelson Edy Cortés



Después que yo serví como Misionero a la Iglesia, ustedes lo han visto, regresé al País, fui al Servicio Militar, a los cortes de café. Así que soy de esa generación histórica de Nicaragua.



Palabras de Rosario



¡La Fuerza del Amor! Que les vaya bien.



Palabras de Daniel



Buen viaje.