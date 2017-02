ROSARIO : Vamos a trabajar con nuestra Policía Nacional, para procurar ser estrictos con l@s Conductor@s que cometan faltas, como conducir en estado de ebriedad, o que cometan imprudencias

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

17 de Febrero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy viernes 17 de Febrero. Estamos a las puertas de otro Fin de Semana, que esperamos sea de Trabajo y Paz. Un Fin de Semana que esperamos también represente una reducción de fatídicos accidentes de tránsito; esta racha que tenemos en estas últimas semanas que nos enfrenta a una situación de riesgo, de vulnerabilidad, que nos afecta a tod@s.



Así que vamos a pedirle a Dios, y vamos a trabajar con nuestra Policía Nacional, para procurar ser estrictos con l@s Conductor@s que cometan faltas, como conducir en estado de ebriedad, o que cometan imprudencias. Y vamos a insistir, igualmente, con una Campaña Nacional de Prevención, para hacer más énfasis en todo lo que debemos garantizar, conductor@s, peatones; asimismo, en la revisión periódica de los vehículos, para evitar esos accidentes fatales.



Luego tenemos, otro Fin de Semana que activa el Plan Verano de todas las Instituciones. Vamos a estar desde el Ministerio de Salud, y nuestra Policía Nacional, como ya dijimos, garantizando no sólo la Seguridad en los Espacios de Recreación, también en los Caminos, en las Carreteras.



Vamos a estar desde el INIFOM con las Alcaldías, trabajando para embellecer todos esos Lugares o Espacios Naturales, o Recreados, donde las Familias se reúnen en los Fines de Semana del Verano... las Pozas, las Cascadas, los Ríos, recreados, y aquellos que han sido también construidos en todos los Municipios del País.



És impresionante la cantidad de Proyectos que representan Avance en una Estrategia Nacional de Turismo, Turismo Local, Turismo Nacional; o que viene también de otros Países donde trabajan l@s Herman@s nicaragüenses... Turismo Internacional.



Por un lado tenemos todos nuestros Espacios o Patrimonios Naturales, y por otro lado tenemos todos esos Pequeños Emprendimientos... Restaurantes, Albergues, Hotelitos, Comiderías, que se activan también en esta Temporada, y que se han multiplicado en nuestro País a partir de la Promoción del Turismo que hacemos todos los días, tanto desde el INTUR, como desde todas las Publicaciones Especializadas en Turismo con las que trabajamos, y que generan una cantidad de artículos sobre las Ventajas y las Bellezas de nuestro País. Y también desde nuestras Embajadas y Ferias Internacionales.



Así es que, Vamos Adelante en otro Fin de Semana que, como dijimos, esperamos sea de Trabajo y Paz; de Unión Familiar, y también de mucha Devoción, en un País como el nuestro que vive en Fé, en Familia, en Comunidad.



La Compañera Guiomar Irías nos reporta que tenemos nuevos Emprendimientos en distintos Municipios del País; Emprendimientos Privados que representan 18 millones de córdobas de inversión, y 220 Empleos, en Somoto, Ocotal, Granada, Quilalí, Corn Island, Bluefields y Siuna... Talleres de Ebanistería, Mini-Boutique, Hospedajes, Carnicerías, Pizzerías; todos esos Pequeños Negocios, Medianos Negocios, que representan Trabajo, Dignidad, y Bienestar para las Familias nicaragüenses.



Luego las Alcaldías, 38.5 millones de córdobas en inversión, con 350 Empleos generándose : En Chichigalpa, el Mercado Municipal que está construyéndose; también Cunetas, Calles, mejoramiento de Agua Potable; en San Isidro, Matagalpa, Calles; y en Matagalpa, un Proyecto de Construcción de 30 Viviendas en la Comunidad Las Nubes. Todo esto generando Empleo, movilizando y activando la Economía, gracias a Dios, en nuestro País.



También tenemos una cantidad de Fiestas Hípicas este Fin de Semana en Honor al 155 Aniversario de Matagalpa, pasando por las calles principales de la Ciudad; y Morrito, El Almendro, y La Paz de Carazo, que celebran distintas Actividades Festivas con Eventos Hípicos.



Matagalpa nos reporta, Inauguración de Aulas en San Ramón y Rancho Grande; Caminos en Matiguás; Proyecto de Mejoramiento de Abastecimiento de Agua.



El Compañero Ministro Orlando Solórzano nos reporta el trabajo que está iniciando con l@s Productor@s de Leche, las Industrias Lácteas, Representantes de Consumidores, y el apoyo de las Universidades, para elaborar la Norma de Leche Cruda, a fin de que Acopios y Plantas de Procesamiento elaboren productos sanos y de calidad, para nuestro Pueblo.



También inspeccionaron balanzas en 12 Tramos de Mercados y Supermercados de Managua, verificando más de 50 balanzas y encontrando únicamente 4 en mal estado, fuera de los márgenes de error permitidos por la Organización Internacional de Metrología Legal, así se llama... Qué elegante ! Para garantía de que el peso de los productos que se expenden sea correcto.



Tenemos, igualmente, Información Técnica preparándose para la Organización Internacional de Salud Animal, para solicitar, dice, el reconocimiento de estatus de riesgo, insignificante o mínimo, para Enfermedades de las “Vacas Locas”, en el caso de nuestra carne, y asegurar así nuestras exportaciones de carne a nuevos Mercados Internacionales. Esto lo trabaja el MIFIC y el IPSA.



El Compañero Alfredo Coronel, de Zonas Francas, visitó 2 Empresas de Zonas Francas de Chinandega : CAMANICA, que produce camarones, 2,000 Empleos, y CENTEX Textile, 420 Empleos. Estuvo recorriendo las Plantas, conversando con l@s Gerentes, y hay una Evaluación muy positiva de nuestro País.



Y también la Empresa Almidones de Centro-américa, esto és en la Carretera Managua-León, Kilómetro 78.5, que está en etapa de montaje, y exportará polvo de almidón proveniente de la yuca, un proceso de industrialización de la yuca, con una inversión de más de 2.5 millones de dólares, una nave industrial de 2,500 metros cuadrados. La materia prima proveerá de unas 2,000 manzanas sembradas con yuca en distintas Fincas de León y Chinandega, y en la primera fase va a emplear a más de 30 personas. Así que, también vamos a estar recorriendo esta Planta en las próximas semanas con l@s Compañer@s de los Medios.



Nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual. Sólo 2 sismos, gracias a Dios, en nuestro Territorio. Luego tenemos el anuncio que está haciendo INETER, de una vaguada sobre nuestro Territorio con cielos parcialmente nublados; aumentará la cantidad de nubes, lo cual indica que el Clima va a estar más fresco... dice INETER, y un aumento en la probabilidad de lluvias ligeras.



El Compañero Ervin Barreda nos reporta que, como cada Verano, ENACAL está reportando, está informando, está creando su Comisión Especial de lo que llamamos el Plan Verano. En esa Comisión, aparte de ENACAL están las Alcaldías, el INIFOM, el Ejército de Nicaragua que siempre contribuye, la Empresa Portuaria de nuestro País, y ALBA Transporte, para que cuando lleguemos a Marzo, cada mes de Marzo la capacidad de las Fuentes de Agua disminuye, más aún con el acumulado de tres Inviernos con déficit de lluvia.



Entonces estamos ya, con la Instrucción de nuestro Comandante Daniel, poniendo en marcha el Plan que año a año llevamos a cabo, para asegurar el abastecimiento por medio de Cisternas en Barrios y Comunidades de los Municipios donde las condiciones propias de las Fuentes de Agua dificulten el abastecimiento de las Familias en el período más crítico del Verano, de Marzo a Mayo de cada año.

Trabajaremos coordinadamente, uniendo esfuerzos, para poner a disposición estas Cisternas y asegurar el abastecimiento a las Familias; continuar también el Monitoreo Permanente para atender, de manera particular, cualquier afectación.



Prevemos mayores probabilidades de afectación en Boaco, Camoapa, Teustepe, Jinotepe, Diriamba, Somotillo, El Viejo, Santo Tomás, Acoyapa, San Pedro de Lóvago, Cuapa, Achuapa, Nagarote, Santa Rosa del Peñón, San José de Cusmapa, El Crucero, Villa Carlos Fonseca o Villa El Carmen, Tipitapa, Ocotal, Bilwi, Bluefields, Nueva Guinea, El Rama, Muelle de los Bueyes, Potosí, y Belén.



Este és un Plan que ponemos en marcha cada año; un Plan que se elabora en base a todo el trabajo que realiza ENACAL en nuestro País, y que representa la Medición de las Fuentes de Agua. Tenemos lugares donde no hay riesgo de desabastecimiento este Verano, estas son 76 Ciudades de 53 Municipios. Allí no tenemos riesgo de desabastecimiento este Verano.



Luego tenemos Zonas donde las Fuentes de Agua presentan bajo riesgo, son otras 73 Ciudades en 35 Municipios; y 30 Ciudades en 23 Municipios que son abastecidas con Fuentes de Agua que históricamente, en este período, son altamente vulnerables. Esas son las que estamos atendiendo, así como cubriendo, al asegurar las Cisternas para abastecer a las Familias de 336 Barrios.



Así es que estamos pendientes de recibir del Compañero Barreda una información más precisa, que vamos a compartir a través de los Medios de Comunicación... Y recomendamos una Entrevista con el Compañero Barreda, para ampliar todos estos datos.



En cuanto a los Incendios... por un lado está el Agua, por otro lado están los Incendios ! Esta semana, del 10 al 16 de Febrero, atendimos 106 Incendios : 20 Estructurales, 71 de Maleza, y 15 de Basura. Me reporta el Viceministro Luis Cañas.



De los 20 Incendios Estructurales : 6 en Casas, 5 en Lugares de Recreación, 4 en Transporte, 3 Agropecuarios, y 2 en Instalaciones Industriales... Un Taller de Muebles, por ejemplo, en el Barrio Pantasma, de Managua. Seguimos viendo con más afectaciones las Casas de Habitación, donde tenemos que cuidar más todos los posibles factores de riesgo.



Los Incendios Estructurales se dieron, 8 en Managua, 3 en Chontales, 2 en Masaya, Madriz y Matagalpa, 1 en Estelí, Carazo y Rivas. Las magnitudes de Incendios : 14 fueron principio de incendios que fueron controlados, 14 medianos, 6 pequeños; 14 por causas eléctricas, 6 por llama abierta. Esto tiene que ver con las cocinas : Fugas de gas, Niñ@s jugando con fósforos, uso indebido de cocinas a base de leña y carbón, etc.



Tenemos también los días de la semana en que ocurren más estos incendios : lunes, jueves, y sábado, seguido del miércoles, y las horas de mayor incidencia vienen siendo : 9, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde; 7, de las 4 a las 8; 1 de las 8 a la una, y 3, de la una de la madrugada a las 8 de la mañana. La hora de mayor ocurrencia és de 8 a 4 de la tarde.



Ochenta y seis incendios : En Maleza 71, y en Basura 16. Mayor extensión en los Distritos III y VI de Managua, y en Ciudad Sandino. Causas : Falta de mantenimiento y vigilancia en predios baldíos privados. Vamos a hacer el llamado a l@s Empresari@s, Propietari@s Privad@s, a darle mantenimiento a los predios vacíos, porque son una de las causas para la presentación de estos incendios en maleza y en basura; igualmente, el uso de fuego en cuevas y escondites de fauna, por cacerías. No hubo, gracias a Dios, afectaciones humanas. Vamos a compartir también este Reporte completo que nos hace el Compañero Luis Cañas, a los Medios.



El Ministerio de Salud nos reporta la dotación de Equipamiento de Citopatología a 19 Hospitales Regionales y Departamentales del País, para mejorar la capacidad de procesar 700,000 Papanicolaou anualmente, e identificar tempranamente lesiones que puedan convertirse en cáncer, y tratarlas oportunamente, salvando Vidas de Hermanas Mujeres. Así es que 19 Hospitales Regionales y Departamentales recibirán Equipos para Papanicolaou.

Feria de la Medicina Tradicional de los Pueblos, Aceites Naturales, y Hierbas, en el Parque Nacional de Ferias.



Asimismo, tenemos Reporte de la Alcaldía de Managua que nos informa que hay 10 Proyectos de Construcción más que son importantes, de los 578 mencionados ayer : Edificios, Apartamentos, Agencias Comerciales, Módulos Comerciales, Viviendas, Sucursal del BANPRO, Centro de Distribución de Bebidas y Mercadería en General, Condominio San Isidro Place. Todo esto generándose a partir de las Autorizaciones que ha dado la Alcaldía de Managua, y que están representando 10,332 Empleos directos, y más de 20,000 indirectos, con una inversión de 3,894 millones de córdobas; 578 Proyectos.



El INTA nos reporta la culminación del Curso de Inseminación Artificial para Ganado Bovino, y Cerdos; esto en Ticuantepe, INTA e INATEC, en el Centro Nacional de Mejoramiento Genético. También Talleres de Intercambio de Experiencias con Productor@s, compartiendo mejores y más Innovadoras Tecnologías y Prácticas.

El INATEC y el CNU, por otro lado, están disponiendo en Línea distintos Servicios : Consulta de Expedientes Académicos, Registro de Títulos, Servicios de Respuestas para Consultas Académicas; Matrícula, esto és a partir del año próximo; Notas, Expedientes Académicos, etc., etc. Vamos también avanzando en este sentido.



Ministerio de Educación... Nueva Infraestructura Escolar para Niñ@s en el Municipio de San Lorenzo, Boaco; 7,000 Pupitres entregados a distintos Centros Educativos. Y hoy és el Primer Encuentro del año de Madres y Padres de Familia, para informar de las Actividades Educativas de los Centros de Estudio. Esto és en cada Centro de Estudio.



También participación de l@s Niñ@s de 35 Municipios del País en el V Taller del Coro Estudiantil “Rubén Darío”; Ajedrez Avanzado en los Colegios Públicos y Privados, y Comisión Nacional de Educación reuniéndose esta tarde, valorando los inicios de Primaria y Secundaria a Distancia en el Campo, los Talleres de Capacitación en Tecnologías Educativas, y analizando las distintas Rutas, los avances, y luego, programando las Actividades de la próxima semana.



Tenemos al MEFCCA informándonos de los Servicios en Línea que están disponiendo para muy pronto : Registro de Pequeños Negocios, Solicitud de Capacitaciones, Aplicación para Eventos, contribución o solicitud para apoyar en el Diseño de los Planes de Negocios o Planes de Mejoras, también agilización en la atención a Cooperativas, Avales, Certificados de Personerías Jurídicas, etc. Todo esto en Línea, a partir del 15 de Mayo de 2017, Dios Mediante, desde el Ministerio de la Economía Familiar.



Tenemos también al Compañero Amadeo Santana informándonos que se ha concluido el Proyecto de Adoquinado entre Rancho Rojo y La Calamidad, Camoapa, con un costo de 191.6 millones de córdobas; finalizado, dice, sustancialmente. No tengo el dato completo, pero sí sabemos que las Comunidades beneficiadas son : La Calamidad, La Calera, Potrero Alto, Piedra Colorada, Masigüito, La Embajada, Monte Verde, Platanar Norte, Platanar Sur, El Guayabo, San Antonio, Quisaura, Quisaurita, y Bijagüe, del Municipio de Camoapa... 10 kilómetros, Rancho Rojo-La Calamidad, Municipio de Camoapa, concluido sustancialmente !



El Compañero Salvador Mansell nos reporta que hoy inauguramos en el Distrito VI de Managua, Energía Eléctrica para 560 habitantes; 110 viviendas, un millón de córdobas de inversión... Barrio Escuela Quemada, Distrito VI, Municipio de Managua. Y mañana estamos en la Comunidad Los Arados, Sector 1, Los Rosales, del Municipio de Palacagüina... 200 habitantes, 30 casas, 13 empleos temporales, 700,000 córdobas de inversión.



Compañer@s, esto és lo que tenemos a este mediodía. Saludamos también las Actividades de los Movimientos de Juventud : El Movimiento Ambientalista contribuyendo a las Capacitaciones, Medidas de Seguridad y Prevención de Incendios Forestales; también Jornadas que desarrolla la Promotoría Solidaria en las Casas Maternas, trabajando con las Hermanas Mujeres que están allí esperando dar a luz. Festivales Deportivos del Movimiento Deportivo Alexis Argüello. Red de Comunicadores, elaboración de Materiales Audiovisuales.



Acordémonos que el 21 estamos celebrando a nuestro General de Hombres y Mujeres Libres... 83 Aniversario de su Tránsito a la Inmortalidad ! L@s Muchach@s de Juventud están realizando todo tipo de Actividades, incluyendo los Movimientos Culturales, saludando esa Efeméride que nos compromete con su Legado; ese Legado Vigente, ese Legado de AMORANICARAGUA; ese Legado que representa nuestra Filosofía de Vida : Ir Siempre Más Allá, en Luz, Cariño y Verdad ! Ir Siempre Más Allá, en Paz, Tranquilidad y Seguridad. Ir Siempre Más Allá, procurando la Prosperidad, en Dignidad, de cada nicaragüense. Que nos sintamos tod@s content@s de vivir en nuestro País. Que sintamos que aquí podemos encontrar o realizar nuestro Derecho a Vivir, a Trabajar, a Prosperar, a Estudiar, l@s Jóvenes, l@s Muchach@s, l@s Niñ@s... Siempre Más Allá, en Trabajo y Paz. EN AMORANICARAGUA. En Cristianismo, Socialismo y Solidaridad !



El Amor de nuestro Presidente, el Comandante Daniel, para tod@s, y para cada un@. Y nuestro Compromiso de Seguir Avanzando, precisamente en ese Legado, Siempre Vivo, Siempre Vigente, de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres.



Compañer@s, si no hay nada especial durante el Fin de Semana, será hasta el lunes a mediodía que nos comuniquemos nuevamente. Hoy tenemos Reunión de nuestro Consejo Nacional... Les contamos ! Muchas gracias.