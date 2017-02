ROSARIO : "Compromiso con este Legado Vigente de nuestro General - El Legado de ir Siempre Más Allá ! Tenemos el Patrimonio Cultural, Social y Político de su Ejemplo"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de la República

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

20 de Febrero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy lunes, estamos hablando de 20 de Febrero, Víspera del 83 Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto Nicolás Calderón Sandino.



El día de mañana vamos a estar realizando un Acto en Homenaje, y Compromiso... Compromiso con este Legado Vigente de nuestro General : El Legado de ir Siempre Más Allá ! Tenemos el Patrimonio Cultural, Social y Político de su Ejemplo, que nos impulsa a ir Siempre Más Allá, promoviendo Dignidad, promoviendo Trabajo y Paz, promoviendo nuestra Soberanía, y el Respeto a nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, y Siempre Libre !



En primer lugar, queremos expresar nuestras más sentidas Condolencias al Embajador Andrei Budaev, nuestro querido Compañero Embajador de la Federación Rusa en nuestro País, al Gobierno de la Federación Rusa, al Presidente Vladimir Putin, por el fallecimiento súbito de su Embajador ante Naciones Unidas, Hermano Vitali Churkin, a quien siempre veíamos muy dinámico, muy activo, en todas sus tareas al frente de la Representación de este Hermano País en Nueva York, en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad.



Falleció súbitamente, repentinamente, el día antes de cumplir 65 años ! Queremos expresar también, por supuesto, nuestro más sentido Pésame a su Familia, a su Viuda, a sus Amig@s.



Con el Embajador Andrei conversábamos, él lo conoció, porque el Embajador de la Federación Rusa en Nicaragua, Andrei Budaev, fue Cónsul General de su País en Brasil... Lo conoció, y tuvo relación de trabajo y de amistad con él, y su Familia. Así que és una pérdida para la Federación Rusa, para el Ministerio de Asuntos Exteriores, para el Gobierno, y para su Familia, por supuesto, y sus amigos, como el querido Embajador Andrei.



Así que, nuestro más sentido Pésame a la Federación Rusa por la sensible pérdida de su Embajador, Hermano Vitali Churkin, quien, en su puesto de trabajo, falleció esta mañana.



Tenemos también aquí unos datos que son realmente preocupantes, que hoy en la tarde va a dar en más detalle la Comisionada General Vilma Reyes, quien está al frente de la Dirección de Tránsito.



Imagínense que, en esta semana, en nuestro País tuvimos 844 accidentes; estamos hablando de un promedio de más de 120 por día en todo el País... Imagínense Ustedes !



En accidentes de tránsito fallecieron 20 Herman@s : 12 Peatones, 7 Conductores... De esos Conductores, 7 eran Motociclistas; un Pasajero. 17 Hombres, 3 Mujeres. La edad : De 6 a 10, 2; de 16 a 20, 2; de 21 a 25, 3; de 26 a 30, 1; de 31 a 35, 1; de 36 a 40, 3; de 41 a 45, 1; de 45 a 50, 2; de 51 a 55, 1; de 56 a 60, 1; de 61, 3... Cuántas Vidas valiosas perdimos en una semana... 844 accidentes ! Un número alarmante ! Por eso la Policía va a desplegar una Campaña Especial de Prevención y Atención a esta Calamidad.



Ocho por imprudencia peatonal; 6 por estado de ebriedad; 3 por giros indebidos; 1 por falta de tutela; 1 fortuito; 1 por mal estado mecánico. Ocho motocicletas fueron las involucradas en los accidentes fatales, 2 camiones, 3 automóviles, 6 camionetas, 1 cabezal.



Quince muertes se dieron... No, esto no está muy claro; voy a pedirle al Comisionado Díaz que lo expliquen ellos directamente, porque dice : Lugares afectados : Carreteras, 15; Calles, 5, pero estamos hablando de 844 accidentes... No lo tengo claro yo ! Mejor que lo expliquen ellos.



Aquí lo más dramático és, 844 accidentes de tránsito con 20 muertos, en una semana... Más de 120 diarios ! Algo tenemos que hacer, y debemos hacerlo. Esa és nuestra obligación. Y las Recomendaciones permanentes a l@s Conductor@s y a l@s Peaton@s, para tener prudencia... prudencia, que nos ayude a ir disminuyendo estas cifras alarmantes.



Tenemos, Compañer@s, también una cantidad de Actividades realizándose el día de mañana en Conmemoración del 83 Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad de nuestro General, en Masaya y en todo el País.



Luego tenemos las Informaciones de todos los días : Emprendimientos en las Alcaldías, 43; 21 millones de córdobas de inversión, 371 Empleos, en una cantidad de Municipios de Matagalpa, y varios Municipios de Chinandega, León, Nueva Guinea, Juigalpa, y La Libertad. Así que vamos a estar pendientes de más detalles.



Nueve millones de córdobas de inversión también desde los Gobiernos Locales : Rehabilitación de tramos de Caminos, Mini-acueductos, Adoquinados; esto és en Chinandega, Somoto, Niquinohomo, Bluefields, y San Rafael del Sur.



En cuanto al Informe Sismológico, un temblor en todo el fin de semana. Hemos dicho que para nosotr@s és una Bendición no tener temblores, pero también tenemos que alertar sobre el silencio sísmico que representa tener pocos temblores, y entrando a una fase que siempre ha sido crítica, el mes de Marzo. Así que, vamos a pedirle al INETER que nos explique sobre esta fase de poco movimiento sísmico.



El Volcán San Cristóbal tuvo 30 pequeñas explosiones, 2 acompañadas de ceniza, la más fuerte a la 11:51 del día sábado; y la última a la 1:17 de la madrugada del día domingo. El Clima seguirá igual.



Luego, el INETER nos informa que están Representantes de las Universidades de Alemania, y Reino Unido, trabajando con l@s Científic@s del INETER, realizando los siguientes Proyectos de Investigación : Perfiles Sísmicos y Fallas Geológicas en el Lago de Nicaragua; esto és desde Alemania. Y preparando un Programa de Investigación a largo plazo, para estudiar los Volcanes, las Placas Tectónicas y el Cambio Climático en Nicaragua.



También tenemos el Sistema de Alerta Temprana ante la Emanación de Gases Volcánicos del Volcán Masaya; instalando una cantidad de sensores de última generación para medir los gases y permitir definir un Sistema más efectivo de Alerta Temprana ante la posible salida de gases peligrosos. Esto és desde el Reino Unido.



Tenemos también a la Comisión, o Consejo Consultivo de la Empresa Administradora de Aeropuertos que se reunió esta mañana con las Instituciones de nuestro Gobierno, y también, en el Modelo de Alianzas, Empresari@s del COSEP, Líneas Áreas, Tiendas de Zonas Libres.



Se ha planteado una cantidad de temas que vamos a seguir trabajando en conjunto, de manera que avancemos en garantizar, no sólo la Seguridad, que tiene un alto índice y aprobación de Seguridad nuestro Aeropuerto, sino también la atención a l@s Turistas, a l@s Pasajer@s que ingresan al Aeropuerto... El funcionamiento en general del Aeropuerto, en nivel óptimo.



Coordinaron, aquí en Presidencia, l@s Compañer@s que atienden, delegad@s por nuestro Presidente, este Consejo Consultivo del Aeropuerto Internacional Augusto Sandino.



Tenemos además, Compañer@s, al Ministro Solórzano informando que está trabajando las Normas para revisar las Obligaciones que tenemos en relación a Calidad e Inocuidad del pollo entero y sus cortes, de manera que estemos cubiertos en términos sanitarios. En ese Comité Técnico que se está reuniendo participan, no sólo las Entidades de Gobierno, sino también la Industria Avícola, Asociaciones de Consumidores, y Universidades, aplicando las Normas que están discutiendo allí al pollo importado, no sólo al pollo nacional, para garantizar la cobertura de Salud.



También seguimos atendiendo desde el MIFIC el etiquetado de Productos Alimentarios empacados. Esto nos permite garantizar que cada semana haya Inspecciones para descubrir cualquier producto vencido, y sacarlo de circulación.



Luego tenemos, Compañer@s, Plan Techo entregándose en Managua, Chontales y Boaco esta semana; Paquetes Alimentarios Solidarios en los Distritos del Departamento de Managua, y Sillas de Ruedas en Nueva Segovia y Madriz.



El MINSA nos reporta que esta semana hubo 59 casos positivos de Dengue, un incremento del 55% en relación a la semana anterior; llevamos 363 casos. El contraste con el Año 2016 és que 1,011 casos se habían dado a esta fecha. O sea, llevamos menos que el año pasado, pero hay un incremento que nos llama a desarrollar y desplegar todas nuestras Capacidades, para atender este incremento.



Luego Chikungunya, todas negativas. Zika, todas negativas. Leptospirosis, 26 casos confirmados, 93 casos este año, 54 el año pasado; estamos arriba también del dato del año pasado a estas alturas. Influenza, todas negativas, Neumonía, 2,162, el mismo comportamiento que el año pasado, solamente que tenemos menos personas fallecidas por Neumonía, gracias a Dios... 43% menos. Cinco Herman@s fallecid@s esta semana.



El Ministerio de Salud nos reporta también los ahogados : 4 esta semana. Vamos a estar pendientes de confirmar esto con la Policía Nacional.



Gestión de Insumos Médicos, instalación y fortalecimiento del Sistema Informático, esto desde el Ministerio de Salud; y Campaña para Prevenir Accidentes Caseros. Vamos a trabajar con 320 Trabajador@s de la Salud como Facilitador@s, y 5,000 Herman@s de la Red Comunitaria en contenidos de la Campaña.



El Ministerio de Educación nos reporta los Desfiles que realizará en Niquinohomo, saludando el 83 Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad de nuestro General.



Luego nos reporta también... Secundaria a Distancia en el Campo 94.6% de asistencia, y en Primaria a Distancia 90%, este fin de semana. Ejercicio de Protección y Salvaguarda de la Vida este miércoles 22, en todos los Centros Educativos Públicos y Privados. Asesor@s Pedagógic@s de Educación Física capacitándose en un Encuentro Nacional. Primer Encuentro Nacional con Empresas Privadas : “Responsabilidad Social Empresarial en Educación”; esto va a ser el jueves.



Tenemos igualmente, desde el INATEC, el Reporte de la Educación Técnica en el Campo : 29,500 Jóvenes y Adult@s esperamos atender este año, en coordinación con la Universidad Nacional Agraria e Instituciones del Sistema de Producción.



Tenemos al MEFCCA conmemorando a nuestro General con un Encuentro Departamental de Cooperativas en distintos lugares del País. Centro de Promoción del Bambú inaugurándose el 25 de Febrero en el Parque Nacional de Ferias; esto con el apoyo del Hermano Pueblo y Gobierno de Taiwán. Tenemos 99 Ferias de la Economía Familiar esta semana, y 5,263 Protagonistas de los diferentes Programas Socio-Productivos en diferentes Actividades de Capacitación.



Incendios Forestales... Realizamos del 20 al 24 de Febrero distintas Actividades que están aquí enumeradas, para una Campaña de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios en el Departamento de Carazo, en Zelaya Central, y Región Autónoma de la Costa Caribe Norte; esto tiene que ver también con Las Minas. Y distintas Actividades que desarrollamos en Bluefields desde el INAFOR, en coordinación con el SINAPRED.



VII Congreso del INVUR, “El Bambú como Alternativa en la Construcción de Viviendas”, este viernes 24, en el Hotel Camino Real. Nos informan l@s Compañer@s del INVUR. Hay un Programa de Congresos, Lista de Participantes, y Perfiles de Expositor@s.



El Compañero Amadeo Santana nos reporta que continuamos con la Carretera Costanera, mejorando la Sección Sur, San Juan del Sur-El Ostional-El Naranjo. En el Proyecto hay 21 máquinas de construcción, 150 trabajador@s, 26% de avance en esta Primera Fase, y ya estamos en movimientos de tierra de la Frontera con Costa Rica hacia El Ostional.



Tenemos, asimismo, el detalle de las Inauguraciones del Servicio de Energía Eléctrica del 20 al 25 de Febrero : Estamos en el Distrito VI de Managua, hoy; mañana martes también Distrito VI, Comunidad El Galope; Miércoles 22, San Rafael del Norte, Jinotega; Jueves 23, Comunidad Chilamatillo, Tipitapa; viernes 24, Villa Reconciliación, Distrito VI de Managua; Sábado 25, Lomas de Tipitapa, Tipitapa, Managua; y Telpaneca, Madriz, Comunidad El Carbonal. Hoy, decíamos, estamos en el Barrio Anexo Guardabarranco Sur del Distrito VI, ahí hay 40 viviendas, 200 habitantes, 10 empleos temporales generados, un millón 213,000.



Seguimos también trabajando con la Automatización de Servicios... Por ejemplo, el Ministerio de la Familia va a poder poner en Línea en las próximas semanas las Pensiones Alimentarias; es decir, va a trabajar con el Banco para que las 15,000 personas que retiran Pensiones Alimentarias puedan realizar el pago o retirar la Pensión de manera mucho más ágil, sin tener que llegar al Ministerio de la Familia. En cualquier Entidad Bancaria van a poder retirar, ahorrando tiempo y recursos. A partir del mes de Junio automatizaremos la entrega, el pago o el retiro de Pensiones Alimentarias, desde el Ministerio de la Familia.



Esta semana continuamos desarrollando el Plan de Trabajo que tiene que elaborar cada Institución para automatizar sus Servicios. Esta semana vamos a trabajar con INPESCA, el MTI, el INTA, Lotería Nacional, Ministerio de Energía y Minas, y la Empresa Portuaria Nacional; vamos a ir informándoles día a día.



Hasta el momento llevamos Sesiones de Trabajo y elaborando Planes de Trabajo con 20 Instituciones y Ministerios de Gobierno.



Este Año és el Año de la Eficiencia ! Tenemos que trabajar para ser más eficientes, y para facilitar o brindar un mejor servicio a nuestro Pueblo, a las Familias, en todo sentido.



Compañer@s, mañana vamos a hablar de cómo la Automatización del Registro Público de la Propiedad también va a facilitar los Trámites para las Familias.



Compañer@s, estas son las Informaciones que tenemos este mediodía. Por supuesto, mañana vamos a estar en comunicación nuevamente, si Dios lo permite y, nos preparamos para un día lleno de Conmemoración, de AMORANICARAGUA; un día para comprometernos a ir Siempre Más Allá, en Luz, Vida y Verdad; en Cariño, en Unidad, en Reconciliación, afianzando las Rutas de Bendición, Prosperidad y Victorias para todas las Familias nicaragüenses; con Fé, con Espíritu de Familia, con sentido de Comunidad.



Gracias, Compañer@s, el Abrazo de nuestro Presidente para tod@s, y para cada un@... Aquí estamos ! Seguimos trabajando ! Hoy tenemos Reunión del Sistema de Producción, Consumo y Comercio, mañana les comentamos. Mucho Cariño para tod@s. Gracias.