Fortalecimiento de la Educación Técnica



Hoja de Ruta 2017



El Plan Nacional de Desarrollo Humano establece la construcción de un sub-sistema de educación técnico-profesional estrechamente relacionado con el resto del sistema educativo y con el sistema productivo del país, que reconozca la experiencia técnica y profesional adquirida y expresada en competencias tanto durante el proceso académico formal como las adquiridas en el ámbito laboral.



Adelante se presentan actividades para el fortalecimiento de la educación técnica en 2017:



Tomando como premisa inicial que al 17 de febrero el INATEC, con acompañamiento del CNU, realiza las siguientes acciones:



a) Se continúan los procesos de matrícula.

b) Se continúan los programas aprobados de Bachillerato Técnico (BT), Técnico General (TG) y Técnico Especialista (TE).

c) Se continúan los Cursos de Capacitación aprobados.

d) Se continúan las Escuelas de Oficios, las Escuelas Técnicas del Campo, las Escuelas Municipales de Turismo,los Cursos Virtuales y el Centro Nacional de Formación Docente e Instructores de la Educación Técnica.

e) Se continúa el Proceso de Certificación.



Al 15 de abril, las acciones del INATEC, con el Acompañamiento del CNU, serán las siguientes:



a) Redefinir la Oferta Académica del Bachillerato Técnico, Técnico General y Técnico Especialista.

b) Redefinir la oferta de Cursos de Capacitación 2017:

Industria y Construcción: 94 modulares y 25 libres

Comercio-Servicio-Hotelería: 32 modulares y 25 libres.

Agropecuario y Forestal: 45 modulares y 10 libres.

c) Establecimiento o reconocimiento del marco de cualificaciones de los cargos o Catálogos Laborales (MITRAB,INATEC, FNT, COSEP, OIT)

d) Elaborar Plan para mejorar cualitativa y cuantitativamente la Certificación de trabajadores.

e) Revisar el impacto de las Escuelas de Oficios, las Escuelas Técnicas del Campo, las Escuelas Municipales de Turismo y los Cursos Virtuales, para su ampliación y mejora cualitativa.

f) Elaboración del plan de fortalecimiento del Centro Nacional de Formación Docente e Instructores de la Educación Técnica.



Al 15 de mayo las acciones del CNU en conjunto con el INATEC, serán las siguientes:



a) Definir la Certificación universitaria de TG y TE:

Selección de las carreras a certificar.

Definir de las Universidades que asumen certificación.

b) Definir la certificación universitaria de los cursos de capacitación:

Selección de los cursos a certificar

Definición de las universidades que asumen certificación.

c) Definir nueva oferta académica de carreras universitarias de TG y TE.

d) Establecer los aportes de la Cooperación Internacional (TECNICA, Luxemburgo, COSUDE y JICA) al proceso de fortalecimiento de la Educación Técnica 2017.

e) Formular el proyecto de creación de un Observatorio Nacional sobre Ofertas de Empleo Transfronterizo y empleos de nuevo tipo, derivados de nuevas inversiones.



Al 15 de junio las acciones del INATEC con el Acompañamiento del CNU, serán las siguientes:



a) Elaboración de una campaña publicitaria nacional con un enfoque hacia la productividad y la calidad, que establece las competencias y cualificaciones para la empleabilidad, pero que privilegia el espíritu emprendedor.

b) Definir un proceso de sensibilización para fortalecer el protagonismo en el desarrollo de la educación técnica en los sectores empleadores (COSEP, AMCHAM, PYME, Grandes empresas) y la población meta (FNT, Sindicatos, organizaciones estudiantiles,Juventud Sandinista, además de los formadores de opinión (Medios de Comunicación, oficinas de publicidad).

c) Definición del proceso de fortalecimiento en el territorio de los 43 Centros de Formación Técnica y profesional.

d) Inicio del proceso de revisión de la acreditación de Centros Privados, a fin de elaborar un Plan de Mejora.



Definiciones organizativas y presupuestarias:



a) Todas las carreras de TG y TE certificados por las Universidades serán financiadas por el presupuesto del INATEC. En la etapa de formulación de las nuevas carreras, las universidades asumirán los costos de la asistencia técnica.

b) Todos los cursos de Capacitación certificados por las universidades serán financiados por el presupuesto del INATEC.

c) Establecimiento y Definición del proceso de aprobación del presupuesto del INATEC y su ejecución.

d) La Dirección Superior del INATEC en conjunto con el CNU, presentará a la Presidencia de la República una propuesta de reestructuración de sus estructuras y capacitación de sus funcionarios.