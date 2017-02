ROSARIO : "Sandino, que creía en la Fraternidad, y en el Amor, como base del Camino hacia la Sabiduría"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

21 de Febrero del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy martes 21 de Febrero... 83 Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres.



Sandino, que creía en la Fraternidad, y en el Amor, como base del Camino hacia la Sabiduría. Sandino, que proclamó a Nicaragua como un País, y un Pueblo, donde sabemos defender el concepto de Patria, defender nuestra Soberanía, defender nuestra Libertad.



Nos quedamos con su Lema : “Patria y Libertad”, que después convertimos en “Patria Libre o Morir”. Y ahora decimos : “Patria y Vida, Patria Libre”, y vivir, en estos Tiempos de Victorias, por Gracia de Dios, proclamando, desde su Legado, la Fraternidad, el Bienestar, la Dignidad.



Sandino, que supo ser Digno y defender su Patria frente al Invasor; la Dignidad, el Trabajo, y la Paz, como Ejes Fundamentales de esta Nicaragua, Bendita y Siempre Libre; esta Nicaragua que reconoce en Sandino, al Padre de la Revolución, al Padre de la Patria Libre.



Esta tarde vamos a estar acompañando a nuestro Presidente en la Presentación de su Informe, “Informe de Gestión del Año 2016”, ante la Asamblea Nacional. Así que, en Homenaje a Sandino, y en cumplimiento de su Mandato, de generar las mejores condiciones posibles para la Vida en nuestra Nicaragua, estaremos allí compartiendo sobre lo realizado el año pasado, y también, afirmando las Propuestas para continuar recorriendo las Rutas de Prosperidad, este Año de Victorias... Tiempos de Victorias, por Gracia de Dios, con Sandino, y en Sandino !

Compañer@s, desde las Alcaldías tenemos también aquí la Información de este día : 15 millones de córdobas de inversión, 200 Empleos generados... En San Carlos, mejoramiento del Estadio Municipal; en Diriamba, construcción del Complejo Deportivo Municipal; en Tipitapa, Calles. Y en Emprendimientos Privados por 9 millones y 134 Empleos generados, en Municipios de Carazo, León, Estelí, Granada, y Masaya.



Luego tenemos también, Informe de la Reunión de Pasos Fronterizos Terrestres, Reunión que desarrollamos periódicamente en el Modelo de Alianzas con el COSEP, tratando los Temas que tienen que ver con agilización y mejoría para la atención a Pasajeros y Turistas en la Frontera Norte y Sur; la Modernización en Peñas Blancas, El Guasaule y San Pancho, que ha financiado el BID, y también el despacho desde Depósitos Fiscales, para las Empresas de Exportación.



Los Compañeros del Ministerio de Gobernación realizarán Capacitaciones sobre Trámites Migratorios, dirigidas a Representantes de Cámaras, Tour-Operadoras, y al Personal de INTUR, en los Puestos Fronterizos.



Luego tenemos al Compañero Orlando Solórzano, que nos está informando que hoy se está concluyendo la revisión legal del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República de Corea, cuya firma será en Junio, en Seúl. Los Temas pendientes serán resueltos, dice el Ministro Orlando, antes de la Ceremonia de Rúbrica de los Textos el día 10 de Marzo próximo.



En lo que va del año, el MIFIC atendió 168 Solicitudes de Marcas Nacionales, habiendo entregado 155 Certificados de Registro para mejorar calidad, prestigio y posición comercial de esos productos, contribuyendo a formalizar nuevos Negocios.



Tenemos desde nuestra Comisión Especial de Automatización el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, que estaremos dando Certificados en Línea a partir de Septiembre de este año. Podremos tramitar esos Certificados y recibir el resultado, todo en Línea, en Septiembre de 2017 para Managua, y 2018 para el resto de los Departamentos.



También vamos a poder consultar sobre el estado de nuestros Trámites, y Tasación, dice... Actualmente, l@s Usuari@s que requieren de un Servicio de Registro Público deben ir a las Oficinas a averiguar el monto que deben, y luego al Banco a pagar. Con la Automatización vamos a poder ingresar en Línea, realizar el cálculo o tasa de lo que hay que pagar al Registro, y luego pagar en cualquier Banco. Todo esto disponible para el próximo mes de Junio, con el objetivo de facilitar los trámites, y con ello la Vida a las Familias nicaragüenses.



Historia Registral de las Propiedad, automatizando la solicitud y pago de este Trámite, se realizará en Línea. Disponible el año próximo. Y la interconexión entre el Registro de la Propiedad, la Procuraduría General de la República, y el INETER, estará listo también el año próximo.



El Plan Verano para el Departamento de Managua está ya en los Medios de Comunicación.



Tenemos 84 lugares turísticos naturales, 42 de concurrencia popular, y 42 Centros Turísticos Privados, así como para la Semana Mayor se realizarán 322 Actividades Religiosas.



Así es que vamos a estar difundiendo este Plan a través de los Medios, así como el que nos envió el Compañero Virgilio Silva, desde todos los Puertos de nuestro País, y luego el Puerto Salvador Allende que estará abierto, por supuesto, a las Familias que visiten en Semana Santa.



Sismos, no tenemos en las últimas 24 horas. Nuestros Volcanes en su estado habitual. El Clima, más o menos igual.



Luego tenemos Actividades del INETER que realizarán en las próximas semanas con participación de Expertos de las Universidades de Berlín, y Potsdam, de Alemania. Llegarán a Nicaragua a partir del 1° de Marzo, para desarrollar aportes, o plantearse un Plan de Aportes a la Central Sísmica del INETER, y también trabajar en la Alerta Temprana de Terremotos.



Tenemos igualmente desde el INETER, la presencia de Investigadores Científicos de la Universidad Autónoma de México, quienes darán continuidad a los Estudios para seguir analizando e interpretando los datos de gases de los Volcanes Momotombo y Masaya, instalando en el fondo del cráter Santiago un Sismómetro, un Censor Acústico, Cámaras Ultravioletas, y Estaciones de Multigas. Llegarán estos Especialistas el viernes 10 de Marzo a hacer estos trabajos, como sabemos nosotr@s, de alta tecnología.



Luego tenemos en Managua, también, inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil en el Distrito VI, en el Modelo de Alianzas, Gobierno Nacional y Alcaldías, para atender a Niñ@s de 8 de la mañana a 5 de la tarde; esto en coordinación también con el Ministerio de la Familia. E inaugurando un Parque en el Barrio San Luis... Parque San Luis, Distrito IV.



El MINSA inaugura la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Luis Felipe Moncada, de San Carlos, Río San Juan, y Casa Materna en Teustepe, Boaco. También Talleres Nacionales para el Personal de Salud que cuida a Pacientes con Alzheimer, Parkinson, Problemas Mentales, y Autismo; además, Encuentros en Masaya, de Mayo a Diciembre. Esta Capacitación se dará a Familias de Pacientes con estos Diagnósticos, para apoyarles y darles indicaciones sobre los cuidados que est@s Herman@s necesitan.



El Ministerio de Educación desde la mañana estuvo celebrando, con Danza, Música y Desfiles, Actividades Culturales, a nuestro General, en Niquinohomo. Inaugura nuevas Aulas en el Municipio de Waslala; Aulas Tecnológicas en Masaya, León y Chinandega. Y las Escuelas de Educación Especial van a recibir este fin de semana, Materiales Educativos en Audio y ejemplares adaptados al Sistema Braille, para No Videntes.



Compañer@s, el Compañero Telémaco Talavera va a estar mañana compareciendo para informar que ha tenido muchísimas solicitudes de Estudiantes, para la Universidad en Línea, que se bachilleraron en años anteriores al 2016, por lo que van a empezar a abrir Matrículas a tod@s l@s Bachiller@s, indistintamente del año en que hayan culminado sus Estudios de Secundaria.



Una importante Información, y los detalles se darán en una Rueda de Prensa que dará el CNU, el Compañero Telémaco, mañana por la mañana. Es decir, no sólo l@s Bachilleres del 2016, sino tod@s l@s Bachilleres que quieran participar en la Universidad Abierta en Línea... Qué mejor manera de rendir Homenaje a nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, que promover Más y Mejor Educación !

Luego tenemos a Usura Cero entregando Créditos a 2,800 Protagonistas organizadas en 806 Grupos Solidarios, en 86 Municipios.



Encuentro Nacional de Cooperativas en Honor a nuestro General, impulsada por el MEFCCA. Tecnologías Agropecuarias, Talleres de Emprendedurismo... 420 Productor@s participando en León, Cinco Pinos, Quilalí, Condega, Ticuantepe, y Masatepe.



El Ministerio Agropecuario nos informa que, de acuerdo a sus Monitoreos, la producción de carne de pollo tuvo un incremento del 7% en el 2016... 306.2 millones de libras, y carne de cerdo, 11% de incremento de la producción en el 2016; esto en relación al 2015. Buenas noticias que nos está dando el Compañero Isidro Rivera desde el MAG, informándonos sobre los avances en la producción de carne de cerdo y carne de pollo el año pasado, y los incrementos en relación al año anterior.



Luego, el Instituto de Turismo está recibiendo al Crucero Azamara Quest en San Juan del Sur, y capacita sobre Liderazgo, Emprendimiento, e Innovación, en distintos Municipios del País; Mesa de Trabajo en el Hotel Holiday Inn, hoy, con Cámaras de Turismo, Instituciones de Gobierno, y Asociaciones. Esto és sobre el Turismo de la Tradición Religiosa.



Tenemos también informaciones desde el Ministerio de Transporte que nos envía el Compañero Amadeo Santana. Vamos a precisarlas el día de mañana.



Y el Compañero Salvador Mansell nos informa que, en la Comunidad La Curva-El Galope, Departamento de Managua, 460 habitantes de 90 casas están estrenando Energía Eléctrica el día de hoy; 8 empleos temporales, un millón 79,000 córdobas de inversión.



Compañer@s, estas son las Informaciones que tenemos este mediodía. Vamos a estar en comunicación al final de la tarde desde la transmisión que hará el Canal 6, Nicaragüense por Gracia de Dios, de la Presentación de nuestro Comandante, el Presidente Daniel, a la Asamblea Nacional, del Informe de Gestión del Pueblo-Presidente del Año 2016, y luego las Proyecciones para este Año 2017; Año en el que protagonizamos Tiempos de Victorias, por Gracia de Dios !



Mucho Cariño a Tod@s... Aquí estamos vigilantes ! En cualquier circunstancia que lo amerite, estaremos en comunicación, sino será más tarde en la Actividad con nuestro Presidente en la Asamblea Nacional, Sesión Especial Solemne, rindiendo Homenaje a nuestro General de Hombres y Mujeres Libres; y mañana a mediodía, si Dios lo permite. Muchas gracias.