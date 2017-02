DANIEL : "Herman@s en Sandino, nuestro Héroe Nacional, como nuestra Gran Gloria Nacional, Rubén Darío"

Sesión Solemne en Conmemoración del 83 Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino



21 de Febrero del 2017



Palabras de Daniel



Buenas tardes, querid@s Herman@s nicaragüenses, queridas Familias nicaragüenses; Compañero y Hermano Gustavo Eduardo Porras Cortés, Presidente de la Asamblea Nacional; Maritza del Socorro Espinales, Primera Vicepresidenta; nuestra querida Hermana Gladis de los Ángeles Báez, Segunda Vicepresidenta.



La Tercera Vicepresidenta, María Haydée Osuna Ruiz, se encuentra en reposo, por esa razón no nos acompaña, y hasta donde se encuentra en reposo, le hacemos llegar nuestro Saludo.



Querida Hermana Loria Raquel Dixon Brautigam, querida Maestra, Primera Secretaria; querido Hermano Carlos Wilfredo Navarro Moreira, Segundo Secretario; y querido Hermano Alejandro Mejía Ferreti, Tercer Secretario... ¡Herman@s en Cristo tod@s! Herman@s en Cristo, Herman@s de la Patria; Herman@s en Sandino, nuestro Héroe Nacional, como nuestra Gran Gloria Nacional, Rubén Darío.



Sandino, en su 83 Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad, ¡Siempre Presente! Sandino es el Símbolo de la Soberanía, de nuestro Pueblo y de los Pueblos del Mundo. No hay Pueblo del Planeta que no haya luchado, y luche, por su Soberanía. Desde las más grandes Potencias, hasta las Naciones más pequeñas, todas luchando por la Soberanía.



Claro que ahora la Lucha por la Soberanía trasciende en este Siglo 21, y es unánime el sentimiento, la voz y el compromiso, en nuestro Planeta, e independientemente de Signos Políticos e Ideológicos, todos los Pueblos apostamos por la Paz, luchamos por la Paz.



O sea, el Principio de la Soberanía está ligado al Principio de la Paz, al Principio de la Estabilidad, al Principio de la Seguridad, al Principio de la Justicia, al Principio de la Libertad, y está ligado al Principio del Derecho de los Pueblos, del Derecho de las Familias, a construir un Mundo Mejor.



Y junt@s tod@s en la Lucha para construir ese Mundo Mejor, defendiendo nuestro Planeta, defendiendo nuestros Recursos Naturales, defendiendo a la Madre Tierra. ¡Tod@s comprometid@s! Y yo diría, más comprometid@s formalmente todos los Gobiernos de nuestro Planeta. Tod@s comprometid@s con la Paz, tod@s comprometid@s con la Defensa de la Madre Tierra; tod@s comprometid@s en la Seguridad, en la Estabilidad. Ese es el gran Principio de Soberanía Planetaria que hoy gobierna el Planeta Tierra.



Y aquí en Nicaragua, desde esta Tierra de Darío y de Sandino, venimos avanzando, venimos construyendo, superando Tiempos duros, Tiempos difíciles... Avanzando, porque estamos comprometidos con nuestro Pueblo, porque estamos comprometidos con esos Principios.



Y estos Poderes del Estado nicaragüense aquí presentes, la Asamblea Nacional aquí presente, integrada por Herman@s nicaragüenses de diferentes Signos Políticos, diferentes Signos Ideológicos, pero tod@s comprometidos en la Ruta de la Paz, de la Estabilidad, del Progreso y el Bienestar para nuestros Pueblos.



Y el Ejército, la Policía, aquí presentes, Instituciones leales a la Patria, leales al Pueblo, leales al Principio de Soberanía, por la que luchó nuestro General Sandino, defendiendo la Estabilidad, la Seguridad, para el Bienestar de nuestro Pueblo.



Y el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral, o sea, Poderes que están para fortalecer la Estabilidad. En el caso del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, asegurar Justicia para tod@s l@s nicaragüenses, y contribuir, sobre todo, a la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado.



La Contraloría General de la República aquí presente también, siendo parte de ese esfuerzos; la Contraloría, la Fiscalía. Y lógicamente las Instituciones del Gobierno de Nicaragua.



Tod@s trabajando por un Proyecto en el que, en primer lugar, tenemos que garantizar Paz, Seguridad, Estabilidad, y sobre esa Paz, esa Seguridad, esa Estabilidad, que hay que asegurarla día a día, que no se establece de una vez y queda ya para siempre, sino que hay que estarla asegurando día a día, que todas las Acciones o decisiones que toma la Asamblea Nacional, Leyes que se aprueban, Proyectos que se aprueban, puedan tener el espacio en nuestro Territorio para poder ejecutarse, y que de esa forma las Instituciones también del Gobierno puedan ejecutar los Proyectos, Leyes, ser consecuentes con esas Leyes que se aprueban desde la Asamblea Nacional, y que todo nuestro Pueblo también sea consecuente con las Leyes que rigen a nuestro País.



Somos un conglomerado de nicaragüenses, Hombres y Mujeres, donde se incorpora con esa gran Vitalidad, que cantaba Darío, que es la Juventud... ¡Juventud, Divino Tesoro! Ahí se incorpora como Sangre que energiza a los Poderes del Estado nicaragüense; Sangre que nutre a las Instituciones del Estado nicaragüense; Sangre que acompaña los Sueños de las Familias nicaragüenses.



Hemos concluido un Año más en este Siglo XXI, el Año 2016; un Año más de Trabajo, porque tod@s l@s nicaragüenses estamos vinculad@s directamente o indirectamente al Trabajo: L@s Estudiantes, su trabajo es estudiar, Estudiantes de Primaria, de Secundaria, l@s Niñ@s que van a la Escuela, su trabajo es estudiar; están vinculad@s indirectamente al Trabajo.



Los Padres de Familia, incorporados al Trabajo Formal, o incorporados al Trabajo Informal; pero tod@s haciendo por la Vida, luchando por la Vida, para que no tengamos nicaragüenses que mueran de hambre, como desgraciadamente todavía en algunas Regiones de nuestro Planeta se presentan tragedias de miles de Niñ@s y Adult@s flagelad@s por las sequías, flagelad@s por la injusticia y, en la miseria más absoluta, muriendo de hambre. Los vemos por la televisión ahora... ¡Es terrible!



En el Año 2016, les decía, tod@s trabajando, empezando por los Poderes del Estado, por l@s Trabajador@s del Estado, de las diferentes Instituciones del Estado nicaragüense; Maestr@s, Trabajador@s de la Salud, abnegad@s, con una Vocación de Servir.



Y l@s Diputad@s, que parece trabajo fácil y alegre, quien lo ve a la distancia, pero qué esfuerzo hay que hacer para pasar horas y horas en el Plenario de la Asamblea Nacional, escuchando Proyecto tras Proyecto, debatiendo Proyecto tras Proyecto, escuchando Propuestas de Leyes, debatiendo Artículo por Artículo... Es cierto, están sentados, pero estar sentados realmente es un castigo. Cualquier Ser Humano prefiere un trabajo en movimiento que estar sentado.



El sedentarismo, bien lo sabemos, es causa de múltiples enfermedades... ¡Sí! Y hay que tener mucha disciplina para resistir tantas horas sentados. Sentados, pero trabajando con la Inteligencia, con los Sentidos, con el Corazón; porque las Leyes demandan de mucha Inteligencia. Los Programas que se aprueban en la Asamblea Nacional, los Proyectos que se aprueban y se discuten, se debaten o se rechazan en la Asamblea Nacional, demandan de mucha Inteligencia, y una enorme responsabilidad, claro, ante el País.



Luego, la labor de tod@s l@s Compañer@s que integran las Instituciones del Estado nicaragüense, laborando como aquí laboramos. Con un horario formal laboramos en Nicaragua, tenemos un horario formal, pero ese horario formal normalmente no se cumple, porque siempre el trabajo exige más tiempo que va sobre el horario formal. Y hay que trabajar, no solamente todos los días, hasta las 8, 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, sino que también hay que trabajar los fines de semana.



Un Funcionario del Estado nicaragüense no puede planificar tranquilamente un fin de semana, porque generalmente hay que dedicarle tiempo al Trabajo, a las Reuniones, al contacto con la Población. Es un esfuerzo grande, pero lo que más satisface, más llena de Alegría a l@s Trabajador@s del Estado, es el resultado de todas estas labores, de todo este esfuerzo.



Claro que nos llena de Alegría saber que, en medio de los enormes desafíos que plantea el Desarrollo, la Lucha contra la Pobreza, contra la Extrema Pobreza, un desafío para todos los Pueblos, y en particular para los Países en Desarrollo, Nicaragua viene avanzando.



Bueno, y eso no es simplemente un balance nuestro, porque, lógicamente nosotros tenemos nuestra propia valoración, nuestro propio balance de lo que es el resultado de las Políticas Económicas y Sociales que se vienen poniendo en práctica en nuestro País durante todos estos años, y en particular en el Año 2016. También los Organismos Internacionales Especializados sobre la Materia, incluso los Organismos Especializados más exigentes, más cuestionados, más criticados por la forma a veces hasta draconianas e injustas que lucen en sus exigencias, reconocen los Avances de nuestro País.



Esto tiene que producirnos Alegría a tod@s l@s nicaragüenses, tiene que producirnos Orgullo a tod@s l@s nicaragüenses, que con poco hacemos mucho. Porque seguramente tendría otro tipo de valor todo este esfuerzo, si Nicaragua fuera un País de inmensa Riqueza. Entonces se trataría, simplemente, de ordenar mejor el gasto de esa Riqueza; ya sería la responsabilidad del Estado nicaragüense.



Pero es que Nicaragua viene batallando contra la Extrema Pobreza, saliendo de la Extrema Pobreza, saliendo de situaciones de Pobreza; buscando cómo establecer mejores condiciones para las Familias nicaragüenses. Venimos marcando una Ruta, y para que esta Ruta tenga impacto en todo nuestro País, demanda, lógicamente, de la multiplicación de Escuelas en todo nuestro Territorio. O sea, la Educación ha ido ahí avanzando en todo el País; en todos los Municipios de Nicaragua, en todas las Comarcas y Comunidades de nuestro País hay una Escuelita, y ahí están l@s Maestr@s.



Igual, los Puestos de Salud. O sea, los Hospitales en las Cabeceras de los Departamentos, pero luego los Puestos de Salud multiplicándose en todos los Departamentos, multiplicándose en todos los Municipios, multiplicándose en las Comarcas. Hay un puestecito de Salud humilde allí, con un Médico que llega a prestar el servicio, una Enfermera, o las Brigadas Médicas que se desplazan por todo nuestro País, dando Atenciones Múltiples a las Familias.



Y todo este esfuerzo que hay que estructurarlo desde lo que se conoce como las Instituciones del Estado nicaragüense... todo este esfuerzo es lo que nos permite también estar llevando la Luz, la Energía, hasta Zonas donde nunca antes había llegado la Energía en Nicaragua. Ahí van llegando las bujías a iluminar las casitas humildes, donde nunca antes le pasaba por la cabeza a una familia que podría tener Luz. La única Luz, la de la candelita, o la del candil. Todo esto, yo diría, tiene como mejor testigo a las Familias nicaragüenses, que están recibiendo estos Beneficios.



Y los Caminos y Carreteras cómo se van multiplicando en nuestro País. Cómo ahora, incluso, ya estamos convirtiendo Sueños en Realidades después de tantos años de estar soñando: Cómo unir el Pacífico con la Costa Caribe Sur, con la Región Autónoma del Caribe Sur... ¿Cómo unirlos? Bueno, y ahí está la Carretera, ya va avanzando la Carretera.



Y no solamente será una Carretera de todo tiempo, como tenemos muchas Carreteras de todo tiempo que no están asfaltadas; sino que esta será una Carretera de todo tiempo, ¡de concreto! ¿Por qué? Porque las condiciones del Clima, la cantidad de agua que cae en esa Zona destruiría fácilmente una Carretera de todo tiempo, dañaría rápidamente también el pavimento qué es más resistente que el concreto.



El concreto que lo empezamos a experimentar allá por el Año 2008, Lumberto, en los famosos pegaderos de la Carretera que une el Pacífico con la Región Autónoma del Caribe Norte, que va hasta Bilwi, y de Bilwi va hasta Waspam, y de Waspam va hacia las Comunidades sobre el Río, pasando por Las Minas; y el pegadero en la Zona de Las Minas, y por Mulukukú.



Bueno, ¡y la Carretera asfaltada! Recordemos que, durante el Gobierno del Doctor Arnoldo Alemán vino el Presidente Chávez a entregar esa Obra financiada por el Pueblo venezolano. Estuvo aquí en Nicaragua el Presidente Chávez, fue su primera visita Oficial aquí a Nicaragua, ¿a qué? A entregar una Carretera. La Solidaridad y la Generosidad... ¡Una Carretera pavimentada toda!



Pero luego el pavimento llegaba hasta Río Blanco, y de ahí la Carretera de todo tiempo que en la época de Invierno ya no resistía las lluvias y se convertía en pegadero. Y dijimos: Bueno, empecemos por agarrar esos tramos de pegaderos y vámonos con concreto... ¿Cuántos kilómetros? Y ha funcionado el concreto, porque ha permitido que el tránsito sea mejor.



Pero todavía hay mucho que hacer en esa larga Carretera, y ya tenemos un Proyecto para que esa Carretera, desplazándose un poco de la Ruta que tiene actualmente que pasa sobre el Río Wawa, pueda pasar en todo tiempo el Río Wawa un poco más al Norte, donde hay un puente famoso que ha resistido huracanes, tempestades... ¡las ha resistido el puente! Y que esa Ruta permita entonces un mayor desarrollo y una mayor comunicación en toda esa Zona que va hacia Waspam, hacia Bilwi, y que desde Waspam va también sobre toda la Ribera del Río Coco, llena de Comunidades, de Pueblos trabajador@s que demandan, lógicamente, de vías de comunicación.



Yo me sorprendo cuando platico con Herman@s Centroamerican@s que nos visitan, y me dicen que ellos se quedan a la vez impresionados, porque vienen por tierra, viajan por tierra, del tipo de Carretera que encuentran en Nicaragua. Me sorprendo porque pienso que, estando en mejores condiciones l@s otr@s Herman@s Centro-americanos, tienen mayores ingresos, tienen mayores Recursos, tienen mayor Presupuesto, uno piensa que en esa materia deberían ell@s tener mucho mejores Carreteras que las que tenemos aquí en Nicaragua.



Bueno, eso me comentan Herman@s Centroamerican@s que se quedaron sorprendidos por cómo ha crecido en Nicaragua la Red de Comunicaciones, de Departamento a Departamento, de Región a Región, ahora, como decimos, haciéndose una realidad el Sueño del Pacífico con el Caribe.



Y ya prácticamente también en el Caribe concluyendo con todo lo que es la labor de Titulación. Más de 37,000 kilómetros cuadrados titulados, en manos de las Comunidades, de l@s Comunitari@s, con su Directiva. ¿Y qué es lo que hay que cuidar ahora, qué es lo que debe cuidarse? Bueno, evitar venta de tierras, porque la misma Ley no autoriza la venta de tierra. Sí autoriza la Concesión. Es un Derecho del Comunitari@ dar Concesiones, pero no puede vender la tierra, porque al vender la tierra eso trae complicaciones, ¡bien lo sabemos!



Y no es fácil porque nuestro País es un País donde pesa la Economía de Mercado, el Comercio. Eso pesa. Y para la población del Pacífico es lo más normal, desde el más pobre hasta el que tiene más recursos, comprar y vender propiedades; es normal la compra y venta de propiedades, pero ¿cómo evitar que este conflicto no se agudice, frente a un Territorio tan inmenso como ese, de 37,000 kilómetros cuadrados en manos de Comunitari@s, y que algun@s Comunitari@s no se vean en la tentación de vender las tierras?



Ya ese es un problema que tiene que resolverse, sobre todo fortaleciendo la Unidad en la Comunidad; fortaleciendo la Autoridad de las Directivas que tiene cada Comunidad, de la Representación delegada que tienen esas Autoridades de la Comunidad, para poder firmar o no Convenios, que a final de cuentas deberían de pasar por varios Trámites, no solamente ahí en la Comunidad, sino ir después al Consejo Regional. Si es en el Norte la operación de Concesión, al Consejo Regional Norte; si es en el Sur, al Consejo Regional Sur.



Mientras tanto, ¿cómo detener, yo diría ese Encuentro de Culturas? ¿Ese Encuentro cómo detenerlo, más cuando queremos integrarnos, más cuando estamos queriendo mejorar las Carreteras, las vías de comunicación? No puede quedar la Región del Caribe aislada como estuvo por siglos, abandonada en la miseria, sino que tiene que incorporarse como se estará incorporando este año ya.



Ustedes mism@s, querid@s Herman@s Diputad@s, lo aprobaron recientemente. A ustedes les fue presentado el Proyecto de Banda Ancha. Esa es la Modernidad, o sea, es la Comunicación con la Tecnología de punta que está siendo llevada a la Costa del Caribe de nuestro País. Y las Comunicaciones, tod@s sabemos, son vitales para el Crecimiento, para el Desarrollo, para el Bienestar de las Familias, y sobre todo para el Crecimiento Intelectual de la Juventud, de la Niñez.



Ya ese Proyecto fue aprobado por ustedes, y es un Proyecto que a l@s Herman@s, a l@s Trabajador@s de TELCOR les corresponde irlo implementando, irlo aplicando, incluso con Recursos ya aprobados, Fondos ya aprobados. O sea, esa es una Revolución, una Revolución cuyas dimensiones no podemos todavía nosotros medir, el impacto positivo que tendrán, donde a lo inmediato significa ya convocar a centenares de Jóvenes para que se especialicen en la materia; fortalecerlos en sus capacidades creativas, a través de las Comunicaciones.



Y les decía de la Seguridad al inicio... La Seguridad en nuestro País depende de lo que es un Programa Integral, donde participa todo el Estado nicaragüense y en la que son Instituciones Rectoras para ejecutar el Plan, los Programas de Paz, Seguridad, Soberanía, de nuestro País, el Ejército de Nicaragua, aquí el General Avilés bien lo sabe, bien han trabajado los Planes de Seguridad y Soberanía de nuestro País; y la Policía Nacional, bien lo sabe la Compañera Aminta todo el trabajo que han desarrollado.



Y juntos, Ejército y Policía, con la Población, con las Comunidades, con las Familias, garantizando la Batalla... la Batalla contra el Narcotráfico, contra el Crimen Organizado, contra todos los flagelos que hoy afectan a los Pueblos, pero contra los cuales hay que luchar. O sea, estos flagelos son como las epidemias, porque viene una epidemia y no hay medicamento conocido para combatirla, ¿nos vamos a rendir? Tenemos que enfrentarla, y tenemos que luchar.



Que porque se pronostica, porque es cierto y lo sabe el Doctor Porras como buen Médico que es, el Presidente de la Asamblea... dicen los pronósticos que vendrán otras peores que aun los nuevos medicamentos inventados ya no podrán contra esas epidemias. Entonces, ¿se va a rendir la Ciencia, se va a rendir la Especie Humana, ante las epidemias? Porque los Analistas lógicamente dicen que vienen más epidemias. Y es cierto.



Recordemos las epidemias hace poco, miren lo que es el tiempo, hace poco realmente, explotaron en un País desarrollado, en Japón, esas nuevas epidemias desconocidas. O sea, no explotaron en un País en vías de desarrollo, sino en un País desarrollado. Seguramente venían de un País en vías de desarrollo donde la población ya había creado más resistencia, a un costo enorme quién sabe de cuántos muertos, y de repente explotó en Japón y se conoció en el Mundo de la epidemia, pero la Humanidad no se rindió frente a esa epidemia, sino que empezó a batallar y a buscar qué se encontraba para combatir ese virus.



Es decir, la Especie Humana, como todas las Especies de nuestro Planeta, están creadas por Dios con los elementos suficientes como para poder enfrentar los mayores desafíos.



¡El diluvio! Todos nosotros conocimos de pequeños la Historia del Diluvio, y el Arca de Noé, la respuesta de la Inteligencia de la Especie Humana para salvar a la Humanidad, y salvar a las Especies



Animales, y otras Especies. Es decir, la Especie Humana no se rinde, y las Especies Animales tampoco se rinden, y las Especies Vegetales tampoco se rinden, ahí buscan cómo sobrevivir.



Cuando transitamos por la Carretera a Masaya y vamos para los Pueblos, o queremos dar una vuelta por el Volcán, ahí vamos a ver en Piedra Quemada, a un lado y a otro lado de la Carretera, el reverdecer de las plantas... ¡Increíble!



Cuando ese Volcán hizo su última explosión y esa lava corrió por toda esa planicie e inundó los dos lados hoy de la Carretera, hasta Piedra Menuda, adentro, quién se iba a imaginar entonces que ahí iba a reverdecer un día de tantos... ¿Quién se iba a imaginar? Y eso no ha sido resultado de un experimento de Científicos buscando cómo hacer reverdecer sobre las piedras volcánicas. Ha sido la misma Naturaleza haciéndose sentir que puede ir más allá de desastres tan terribles como ese.



Digo todo esto a propósito del Mundo de hoy, un Mundo que está comprometido con todos esos Principios que mencionaba y que tiene como motor, lógicamente, para el Desarrollo, el Comercio, la Producción y, Nicaragua ha venido ahí avanzando; avanzando por el Principio de ese Comercio que se ha establecido en el Planeta, que no es el Comercio Justo al que tod@s aspiramos; pero estamos aspirando y también promoviendo y comprometiéndonos en Acuerdos de Libre Comercio, donde la palabra “Libre” existe para el grande; la palabra “Libre” no existe para el pequeño.



Pero ¿qué hacer en esas circunstancias? ¿Aislarnos del Comercio Internacional, impuesto por el Capitalismo Salvaje? Ha sido una imposición, por eso yo no me canso de decir que el Planeta vive bajo la dictadura, bajo la tiranía del Capitalismo Salvaje, y a nosotros no nos queda más que buscar cómo sobrevivir, como que nos hubiese caído todo ese mar de lava y cómo hacer reverdecer en medio de esa lava. Y hemos venido logrando hacer reverdecer a Nicaragua, a nuestro Pueblo, con todo Orgullo.

Y cuánto Tratado de Libre Comercio, aquí tengo la lista... ¡larga la lista de Tratados de Libre Comercio! Y luego, otros Acuerdos Comerciales; otros Acuerdos Parciales, otros Tratados de Libre Comercio por suscribirse con Centroamérica, y otros que son Actividades Comerciales que están fuera de los Tratados y Acuerdos Comerciales.



Fíjense, Tratado de Libre Comercio en Bloque Centroamericano: Tenemos un Tratado General de Integración Económica con Centroamérica; este Tratado está ahí, vivo, y nos permite exportar e importar también de Centroamérica; o sea, colocar nuestros productos y que también l@s Herman@s Centroamerican@s puedan colocar esos productos aquí en Nicaragua.



Tenemos Tratado de Libre Comercio Centroamérica-México; tenemos Tratado de Libre Comercio Centroamérica con República Dominicana, y Estados Unidos; tenemos Tratado de Libre Comercio con Chile; tenemos un Tratado de Libre Comercio que se llama Acuerdo de Asociación de Centroamérica con la Unión Europea.

Después tenemos Acuerdos Bilaterales en el Campo Comercial con Venezuela; Acuerdos también Parciales con la Hermana República de Cuba; Tratado de Libre Comercio con Taiwán. Pendientes de ratificación, Acuerdo con Ecuador. Pendiente el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República de Corea.



En todo esto que hablé ahorita se mueven, en exportaciones, 4,404 millones, y en importaciones, 3,837 millones; esto hace el 92% de las exportaciones y el 65% de las importaciones.



Luego, fuera de Acuerdos Comerciales tenemos Comercio con la República Popular de China. Ahí tenemos Acuerdos donde exportamos 13.1 millones, e importamos 897 millones. Fíjense, de China vienen, para nuestra Economía, bastantes importaciones.



De las Antillas Holandesas, ahí exportamos 200,000 dólares, e importamos 163 millones. De Japón, ahí exportamos 22 millones 600,000 dólares, e importamos 128 millones 300,000 dólares. Claro, aquí no menciono lo que es la Cooperación de estos Pueblos, de estas Naciones, que es extraordinaria la Cooperación que brindan estos Pueblos y estas Naciones.



Brasil... exportamos 3.1 millones, e importamos 143 millones. Tailandia, 1.8 millones, e importamos 139 millones. De la India, exportamos 1.2 millones, e importamos 151.3 millones. De ese inmenso País, la Federación Rusa, con la Federación Rusa exportamos 7 millones, e importamos 47.3 millones. Todo esto en el Año 2016.



Canadá... exportamos 41.6 millones, e importamos 32.2 millones. Argentina, exportamos 400,000 dólares, e importamos 37.5 millones. Vietnam, exportamos 3.7 millones, e importamos 30 millones. Perú, exportamos 6.9 millones, e importamos 23.6 millones.



En total, con estos Países con los cuales no tenemos Tratados Comerciales ni Acuerdos Comerciales firmes, exportamos 377.7 millones. Fíjense que para una Economía como la de Nicaragua estar colocando ahí de poquito en poquito, bueno, va sumando; e importamos 1,989.5 millones. Casi 2,000 millones importamos.

¿Qué significa? Que en el Año 2016, sumando lo que exportamos en Acuerdos con Bloques de Países como los Centroamericanos, y fuera de Acuerdos, exportamos un total de 4,781.8 millones; e importamos un total de 5,827.1 millones. Es decir, tenemos todavía un balance que no nos logra un punto de equilibrio, porque importamos 1,000 millones más que en importaciones.



Eso no significa que sea nada grave, ni nada malo, simplemente así funciona la Economía Global en el Mundo. Incluso, hay Países que tienen mucha Riqueza, que son grandes importadores, porque no producen alimentos, y tienen que importar los alimentos. En nuestro caso tenemos la Bendición de que producimos alimentos, y no estamos obligados a importar alimentos que son básicos para las Familias nicaragüenses.



Pero bueno, esto lo que demuestra es una Economía en movimiento. Creo que eso es lo más importante. Una Economía que es capaz, a pesar de las dificultades globales de la Economía Mundial, de las crisis, de las propias fragilidades que tenemos aquí como Región, una Economía que está logrando colocar en el Mercado Mundial, y está logrando también traer del Mercado Mundial. No estamos con una Economía paralizada. No estamos con una Economía que está en declive, sino que es una Economía que está en crecimiento. Estas son, digamos, las condiciones en las que está moviéndose nuestra Economía.



Aquí tengo lo que es el Documento completo con toda la Información sobre el quehacer del Año 2016, y que se lo vamos a entregar al Compañero Gustavo, y se le entregará a tod@s ustedes. Luego, el Compañero Iván Acosta tiene la Misión de ir a la Asamblea y presentarle al Plenario todo esto, y que ahí puedan preguntar, puedan intercambiar sobre cómo se ha venido ejecutando todo este Programa del Año 2016.



Creo que lo más importante para l@s nicaragüenses, para las Instituciones del Estado nicaragüense, para el Gobierno, es no estar haciendo Políticas Económicas a partir de especulaciones. Porque el Mundo está lleno de especulaciones, siempre ha estado lleno de especulaciones, y de repente esas especulaciones se convierten en tragedias globales cuando se presentan grandes crisis económicas a Nivel Mundial que arrastran a todo el Planeta. Pero ahí ha resurgido nuevamente.



Pero aun cuando se han presentado Guerras Mundiales. Dos grandes Guerras Mundiales, ¿dónde se originaron? No fue en África, no fue en Asia, no fue en los “Países Bananeros” como suelen decirnos... Fue en los Países más “Cultos” de la Época, fue en los Países más ricos del Planeta; los Países que habían saqueado África, América, Asia, que tenían gigantescas pugnas para hacerse dueños de todo el Planeta. Ahí, en esos Países se originaron esas dos grandes Guerras Mundiales, ¿y qué más terrible que las Guerras Mundiales?



Pero esos Países lograron salir después de ese despeñadero, lograron salir de ese abismo, y lograron dar un salto extraordinario, porque entendieron que no podían seguirse matando y llevándole sufrimiento a su Pueblo y a todos los Pueblos del Mundo, y se integraron, se unieron. Ahí surgió la Unión Europea, y lógicamente la Unidad los ha hecho más fuertes, y la Unidad ha ahuyentado las guerras. Lo que no significa que de repente la Economía se sacuda por las crisis que ya hemos conocido.



Yo pongo de ejemplo a la Unión Europea, la pongo de ejemplo para nosotros mismos los Centroamericanos, la necesidad de unirnos. Y para América Latina y el Caribe, también, unirnos. Ese es un ejemplo a seguir, el ejemplo de Europa : ¡Unirnos! Es una forma de garantizar la Paz, la Fortaleza Económica, la Fortaleza Social, y Fortaleza también para poder cooperar con otros Pueblos, como ahora lo hace la Unión Europea.



Y apuntando a fortalecer este Camino sobre el cual hemos venido transitando, ustedes recuerdan que en la Asamblea Nacional, el 6 de Diciembre del Año 1999, estaba de Presidente el Doctor Arnoldo Alemán, y bueno, se dio una situación con dos Naciones Hermanas, Colombia y Honduras, en relación con nuestros Límites Marítimos, Mar Territorial en la Zona del Caribe, y eso llevó a que nos convocara, nos reuniéramos, y se llevara luego a la Asamblea Nacional lo que se conoció en su momento como el Impuesto Patriótico, que se le aplicó a Honduras y a Colombia. En el caso de Honduras este Impuesto se retiró; en el caso de Colombia el Impuesto todavía sigue vivo.



Entonces aquí traigo ya el Proyecto de Ley con la Exposición de Motivos para la Derogación de la Ley 325, que es la Ley que aplica ese Impuesto Patriótico. De tal manera que esto facilite las Relaciones Comerciales con una Nación Hermana como es Colombia; tomando en cuenta incluso, que era el Punto que nos tensionaba en el Diferendo, ya fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y que Nicaragua está ejerciendo Soberanía en ese Mar Territorial.



Entonces, aquí está el Decreto donde les voy a leer parte de la Exposición de Motivos que se la dirigimos al Compañero Gustavo Porras, y hablamos del Impuesto, 35% el Impuesto sobre cualquier Bien y Servicio importado, manufacturado y ensamblado de procedencia u origen colombiano.



Entonces, ¿qué decimos?: “Siendo Nicaragua una Nación a favor de la Integración de los Pueblos Hermanos, y que con Colombia forma parte del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, y que ambos nos hermanamos en los Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la CELAC, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha decidido dejar sin efecto la aplicación de dicho Impuesto, y es, en este sentido, que se presenta ante la Asamblea Nacional la presente Iniciativa de Ley de Derogación de la Ley No. 325”.

Viene la fundamentación, y como les decía aquí le voy a entregar a la Compañera, Hermana, Maestra y Diputada de la Región Autónoma del Caribe Norte, Raquel Dixon, como Primera Secretaria le entrego.



En este Día, en Homenaje a nuestro General Sandino que tuvo en sus filas a Combatientes Hermanos colombianos en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional... Bien lo sabés, Walter, ¿verdad? Saludamos a la Familia de nuestro General Sandino que nos acompaña; y a Blanquita que siempre nos acompaña, nuestro Abrazo, nuestro Cariño, nuestro Amor, para Blanca, hija de nuestro General Sandino.



Y bueno, aquí en Nicaragua nosotros tenemos bien claro que aquí ni hay Plan B, ni Plan C, ni Plan D; hay Plan A nada más... ¡Adelante, Adelante, por Nuevas Victorias!













Declaraciones de Rosario Vicepresidenta de Nicaragua después de la Sesión Solemne en Conmemoración del 83 Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino



21 de Febrero del 2017



Buenas noches a todas las Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre !

Otro 21 de Febrero...! Y todos los días son 21 de Febrero, porque todos los días nosotr@s celebramos, conmemoramos, y nos comprometemos a ir Siempre Más Allá, en Amor, en Hermandad, en Unidad de todas las Familias nicaragüenses.



Nuestro Comandante ha presentado, a grandes rasgos, los Avances de nuestro País. En este Mundo complicado, difícil, inhóspito, ahí vamos, paso a paso, creando condiciones dignas para el Trabajo, creando condiciones dignas para las Familias, para l@s Jóvenes, para l@s Niñ@s, creando, construyendo, fortaleciendo y consolidando la Tranquilidad, la Seguridad y la Paz. Condición clave para el Desarrollo de nuestro País, y el Desarrollo en general, que nos permita afianzar Bienestar.



Para nosotr@s, Días como este son Días Sagrados, porque sabemos que tenemos el Compromiso de batallar, batallar, batallar, para ir Siempre Adelante; para ir construyendo Victorias... Victorias significativas; Victorias que representen para cada Familia un Sentimiento de Avance.



Porque no es sólo que lo digamos, sino que nos sintamos tod@s yendo hacia Adelante. Que cuando hablemos de Éxitos, cuando hablemos de Triunfos, cada nicaragüense, Hermano o Hermana, nos sintamos identificad@s con esas Victorias, con esos Triunfos que vamos alcanzando, en un Mundo muy difícil, como tod@s sabemos.



Sólo el hecho de proponernos y plantearnos Dignidad, Trabajo, Seguridad, Tranquilidad, Paz, todo esto, por supuesto, a través de la Educación, de la Salud, y de fortalecer Capacidades en todos los ámbitos, para que podamos l@s nicaragüenses sentirnos avanzando.



Yo quiero saludar a Blanca Segovia un día como hoy, y decirle : Aquí vamos, cumpliéndole a nuestro General de Hombres, y yo agrego, de Mujeres Libres. Porque, las Mujeres nicaragüenses somos Formidables, somos Vencedoras, y somos Libres.



Compañer@s, un día para decir : Vamos Adelante, en Fé, Familia y Comunidad ! Vamos Adelante...! Sobre todo, Vamos Adelante, en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad; EN AMORANICARAGUA, y Siempre Más Allá ! Muchísimas gracias. Mucho Cariño a Tod@s. Gracias, Compañer@s.