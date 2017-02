ROSARIO : "Vamos Adelante, trabajando con Dedicación, con Esmero, con Cariño, con Respeto a nuestro Pueblo, y fortaleciendo la Unidad, las Rutas de Dignidad, las Rutas de Unidad por el Bien Común"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

22 de Febrero del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy miércoles 22 de Febrero.



Ayer estuvimos acompañando a nuestro Presidente en la Presentación comentada del Informe de Labores, Informe de Gestión de nuestro Gobierno en el Año 2016. Y luego, también ese Acto representó una Ceremonia de Compromiso con ese “Vamos Adelante”, que nuestro Comandante dijo al final de su Presentación. Porque, es que Vamos Adelante, trabajando con Dedicación, con Esmero, con Cariño, con Respeto a nuestro Pueblo, y fortaleciendo la Unidad, las Rutas de Dignidad, las Rutas de Unidad por el Bien Común, que nos lleven a la Prosperidad en nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre !



Un Acto lleno de Significado, decíamos ayer al concluir la Actividad, porque cada Anuncio, cada Informe que nosotr@s presentamos como Gobierno, están llenos de significado, y representan, para nuestro Pueblo, la identificación, la sintonía con lo que vivimos en las Comunidades, en los Barrios, en el Campo, en las Comarcas.



Porque sabemos que vamos, poco a poco, transformando la Vida, transformándonos nosotr@s, y avanzando, para alcanzar Bien-estar, Dignidad en nuestras Vidas, todos los días, impulsando distintos Programas y Proyectos, llenos de Significado... Todos los Pequeños Negocios, Emprendimientos que se han abierto en todo el País, y que representan ese Trabajo y esa Consolidación de la Tranquilidad y la Paz, que tod@s queremos.



Compañer@s, nuestro reconocimiento a la Dirección General de Bomberos, a la Dirección Unificada donde están los Bomberos Voluntarios, Especialistas en Rescate, que ayer lograron subirlos, liberarlos, después de dos días de estar en un punto de nuestro Volcán Santiago, a los Hermanos Rodolfo Álvarez y Adriac Valladares.



Eso fue alrededor de la medianoche después de estar toda la tarde luchando para lograr que llegaran a la superficie, y luego constatar que se encuentran en buen estado de salud, como se encontraban en buen estado de salud.



Importante el trabajo de nuestros Rescatistas y Bomberos Unificados, Bomberos del Ministerio de Gobernación, y Asociaciones de Bomberos Voluntarios.



Luego, Compañer@s, también tenemos la Información sobre los Emprendimientos, y le pedí a la Compañera Guiomar que me aclare esta Nota que me hace llegar todos los días... Hoy me habla de 38 nuevos Emprendimientos, pero quiero estar clara que no estoy repitiendo, que no son los mismos que hemos estado mencionando en las últimas semanas. Por eso quiero estar clara de que cada vez que me mandan estas Notas estamos hablando de nuevos Emprendimientos.



En Jinotega, El Cuá, Mateare, Ciudad Sandino, San Rafael del Sur, Ticuantepe, Tipitapa, Pequeños, Medianos y Grandes Negocios : Pulperías, Talleres de Aire Acondicionado, Ebanistería, Comercio de Espejos y Camas, Abarrotería, y también la construcción, en Ocotal, de la Empresa de Telecomunicación Xinwei INTELCOM. Todo representa una inversión de casi 11 millones de córdobas, y 171 Empleos temporales, 125 permanentes. La Empresa de Telecomunicaciones está invirtiendo 6.5 millones en la construcción de sus instalaciones.



Luego, las Alcaldías están invirtiendo 12.4 millones... Estamos hablando de ciertas Alcaldías : Boaco, Nindirí, Jalapa, Totogalpa, Santa Lucía, y Niquinohomo; distintos Proyectos que suman 12.4 millones de córdobas y 283 Empleos.



Nuestro Ministro de Comercio, Compañero Orlando Solórzano, nos informa que hoy entró en vigencia el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Comercio, que Nicaragua firmó o ratificó en el Año 2014... Primer País Latinoamericano en ratificar ese Acuerdo de Facilitación del Comercio !



Pertenecer al Acuerdo nos compromete a reducir, simplificar y modernizar los trámites, procedimientos y transacciones para la exportación e importación que realizan las Empresas Nacionales ligadas al Comercio Exterior, así como contar con Asistencia Técnica y Financiera que nos permita crear más capacidades para implementar las diferentes etapas del Acuerdo. Coincide plenamente la vigencia de este Acuerdo con la Política de Facilitación de Trámites y Procedimientos que aplica nuestro Gobierno a Nivel Nacional.



Tenemos también el Informe de nuestra actividad volcánica que és normal. Luego los sismos... tuvimos 1, con magnitud 3.5, profundidad 136 kilómetros, en las últimas 24 horas. Luego dicen que hay un frente frío, lo que significa que a lo mejor vamos a tener temperaturas un poco más frescas por la tarde y la noche. Vamos a ver de qué se trata ese frente frío ! Con estos calores que se dan en estos meses, ese frente frío lo que representa és, un poquito de menos calor.



Tenemos además, Compañer@s, las Actividades que desarrolla la Juventud en todos sus Movimientos, Deportivos, Comunicadores; tenemos también a la Promotoría Solidaria, y Movimiento Ambientalista Guardabarranco que está estableciendo Viveros Comunitarios.



El Ministerio de Salud inaugura Obras de Rehabilitación en la Comunidad El Pantanal, Granada; y luego Talleres sobre Medicina Natural y Terapias Complementarias en el Instituto Nacional de Medicina Natural.



Tenemos, igualmente, la elaboración... recuerden que hemos informado que estamos trabajando en un Mapa Nacional de Padecimientos, que quiere decir, dónde se dan, qué enfermedades, de manera no aislada, sino sostenida, en nuestro País.



A Nivel Municipal, Departamental y Nacional estamos elaborando ese Mapa de Padecimientos en Salud, y esto va a estar listo a más tardar en la tercera semana de Marzo. Lo vamos a presentar a nuestro Pueblo, y a Especialistas en Salud que van a venir de otros Países para conocer de ese Mapa que estamos elaborando, así como la atención que damos a cada uno de esos padecimientos.



Ferias de Salud con las Clínicas Móviles, más de 170.000.



También el Compañero Telémaco Talavera nos reporta que, en coordinación con el Ministerio de Salud estamos trabajando para promover y organizar la Campaña de Donación Voluntaria de Sangre en la Comunidad Universitaria.



El Ministerio de Salud también nos informa, que hemos iniciado en Febrero la construcción del Instituto Tecnológico de la Salud que estará funcionando en Septiembre de este año, ubicado en Villa Venezuela, Distrito VII de Managua. Y vamos a pedir que mañana nos informen sobre el Censo Nutricional que estamos realizando en todo el País.



Hoy tuvo lugar el Primer Ejercicio Escolar de Protección y Salvaguarda de la Vida de este Año 2017, Tiempos de Victorias...! 7,445 Centros Educativos participaron : 6,174 Públicos y 1,271 Privados. Así que tuvimos un buen resultado. Por la tarde se dará la segunda parte, y vamos a estar presentando los resultados el día de mañana.



Aulas nuevas en Santa Isabel, San Fernando, Cerro Grande, y La Aldea, Centros Educativos de Primaria Multigrado... No me dicen el Municipio ! És en el Departamento de Matagalpa. Vamos a pedir que nos expliquen en qué Municipio.



Hemos iniciado el Año Escolar con Capacitación y Actualización de casi 54,000... son 53,977 Maestr@s, en las Escuelas Normales de nuestro País, y estamos haciendo énfasis en las Tecnologías.



El Instituto de Excelencia Académica “Sandino” también funciona como un Centro Especializado para formar Docentes; equipado este Centro con Aulas para capacitarnos en el uso de Tecnologías Informáticas, Aulas Digitales, y Laboratorios.



El CNU está trabajando la Maestría en Línea de Actualización Pedagógica, con la participación de 5,000 Maestr@s, y en el mes de Marzo de este año el Postgrado en Calidad Educativa, en el que participarán Delegad@s Departamentales y Municipales de Educación, con Especialidad en todo lo que tiene que ver con la Gerencia de nuestro Sistema de Educación, y el conocimiento y reconocimiento de todos los Factores asociados a la Calidad Educativa.



Dice esta Nota también, que para este año en las 8 Escuelas Normales se han matriculado ya 7,000 Estudiantes de una meta proyectada de 5,881, alcanzando el 118% de lo previsto. Y tod@s serán atendid@s ! También hemos iniciado la Matrícula para que 1,000 Herman@s con Vocación se formen para crear Escuelitas Privadas de Preescolar.



Tenemos en Televisión Educativa, elaboración de Programas para prevenir Desastres; esto és en coordinación, SINAPRED, Ministerio de Educación, y Canal 6. El Programa se llamará “Nicaragua, Linda y Segura”, y se transmitirá todos los sábados a las 4 de la tarde, iniciando transmisión el 25 de Marzo de este año. És un Programa Educativo como parte de nuestra Línea de Trabajo en Televisión Educativa, dirigido a todas las Familias nicaragüenses.



En el Parque Nacional de Ferias este fin de semana, dice el MEFCCA, estamos desarrollando la Feria “Pueblo Heroico de Monimbó”, saludando la Insurrección Popular, celebrando con Marimbas, Sones y Máscaras.



Luego tenemos en el INTA otro Taller que realizamos para intercambiar Conocimientos sobre Mejores Tecnologías y Técnicas para producir, procesar, incrementando Calidad, Productividad y Acceso a Mejores Mercados en la Rama de Frutas; producción de frutas.



Tenemos también en Banano, datos que nos da el MAG a través del Compañero Viceministro Isidro Rivera, que hay un crecimiento en la producción para la exportación de 33% en los últimos 3 años. En el Cierre del Año 2016, constatamos una producción de 5.6 millones de cajas de 42 libras, superior en 36% a la producción del Año 2015... Buena Noticia !



Dice : Hay una excelente aceptación de nuestros productos en los Mercados Externos, hay buenos precios, y el destino de esta producción és principalmente ese Mercado Externo donde se va el 84%; 16% se destina a nuestro Consumo Nacional.



Así que, incrementándose la producción de banano para la exportación en un 33% en los últimos 3 años, y en un 36% en el Año 2015.



Tenemos aquí también Turismo de la Tradición Religiosa : Mesa de Trabajo, ya lo mencionábamos ayer, desde el INTUR.



El CompañeroOvidio Reyes nos ha hecho llegar, le agradecemos, un hermosísimo Calendario producido por el Banco Central : “Orgullo de Mi País”. Felicitamos esta Iniciativa !



Están nuestras Artesanías “Orgullo de Mi País” : Barro, de San Juan de Oriente; Muebles, de Masatepe; Muñecas, de Masaya, Manualidades; también los Sombreros de Pita, de Camoapa; las Esculturas de Marmolina, de San Juan de Limay; las Jícaras, de San Miguelito, Río San Juan; Maletines y Billeteras de Cuero, de Managua; Artesanía Garífuna en Madera, de Laguna de Perlas; y accesorios elaborados a base de Jícaro, de Buenos Aires, Rivas; Cerámica, de Mozonte; Madera de Balsa, de Solentiname; Artesanías con materiales derivados del Pino, de Dipilto, Nueva Segovia; y Bolsos de Cuero y Tela, de Masaya. Y termina con una linda fotografía de una de nuestras Artesanas de Madera de Balsa.



Muchas felicitaciones al Banco Central por esta hermosa y excelente Iniciativa. Estamos haciendo llegar estos Calendarios a nuestras Embajadas, y al INTUR, para promover el Conocimiento de nuestra Tradición y nuestra Cultura Artesanal.



Tenemos también, Compañer@s, la finalización y puesto en uso del Puente La Españolina, en los Municipios de Rosita y Bonanza; 60 metros de largo, un costo de 67.7 millones de córdobas. 14,600 Herman@s son beneficiad@s con este Puente en el Municipio de Rosita, y 11,900 en Bonanza. Estuvieron trabajando 260 Hermanos durante los 13 meses de ejecución. Nos reporta el Compañero Amadeo Santana.



Así que, el Compañero va a coordinar con las Alcaldías Municipales de Rosita y Bonanza, para hacer un Acto Bonito entregándole a la Población esta Obra de Avance. Decíamos ayer, que en cada Obra, en cada Paso, sintamos tod@s que Vamos Adelante !



También adoquinado acceso a Terrabona... Nos reporta el Compañero Amadeo Santana que avanza, día a día, construyendo el adoquinado, 9 kilómetros con adoquines y 10.6 en construcción de base; 248.5 millones con aporte del BCIE y nuestro Gobierno; 15,600 personas son beneficiadas por este Proyecto. Se construye la Obra con Módulos Comunitarios de Adoquinado, participando Jóvenes y un 12% de Mujeres.



Terrabona, El Hato, La Joya, San Andrés, Los Calpules, Ojo de Agua, y Monte Grande, son las Comunidades beneficiadas que sienten que Vamos Adelante... Viven ese Avance !



El Compañero Salvador Mansell nos informa que, en el Municipio de San Rafael del Norte están hoy nuestr@s Compañer@s de ENATREL con la Comunidad, inaugurando en 90 casas, para 500 personas, Energía Eléctrica para sus Hogares, para sus Familias; inversión de más de un millón de córdobas, y 14 Empleos temporales generados.



Compañer@s, estas son las Informaciones que tenemos este mediodía. Hoy nos corresponde nuestra Reunión de Gabinete; vamos a estarles contando mañana. Mientras tanto, siempre, siempre, como cada día, el Abrazo y el Compromiso de nuestro Presidente, el Comandante Daniel, que nos instruye a tod@s trabajar lo mejor posible, con Esmero, con Dedicación, con Cariño; orgullos@s de servirle a nuestro Pueblo, de servirle a las Familias nicaragüenses... Orgullo de nuestro País, Orgullo de nuestro Pueblo !



Compañer@s, mucho Cariño ! En cualquier momento nos comunicamos, si fuese necesario, sino mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Que tengamos tod@s un buen día. Muchas gracias.