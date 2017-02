ROSARIO : "Un millón 600,000 Estudiantes participando en el Primer Ejercicio de Protección de Vida, desde los Centros Escolares de nuestro País"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

23 de Febrero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy jueves 23 de Febrero. Queremos saludarlos, de parte de nuestro Presidente, el Comandante Daniel, y de tod@s nosotr@s, su Equipo de Trabajo, con el Cariño de Siempre; con la Fé y el Espíritu de Familia y de Comunidad que nos anima a tod@s en esta Nicaragua, Cristiana, Socialista y Solidaria.

Nicaragua, donde nos sentimos privilegiados con nuestras Bendiciones, con las Rutas que transitamos; Rutas abiertas a la Prosperidad que representan Promesas que debemos hacer realidad, de Muchas Nuevas Victorias. Y tod@s junt@s ! Esto és lo más importante : La Unidad de nuestras Familias nicaragüenses, por el Bien Común !



El Ministro de Fomento, Industria y Comercio, Compañero Orlando Solórzano, nos informa este día que el Registro de la Propiedad Intelectual ha concedido, en Enero y Febrero de este año, 25 Patentes de Invención, fomentando la Creatividad, Transferencia de Tecnologías, claves para el desarrollo de la Producción en nuestro País.



Y nos informa, igualmente, que el año pasado atendimos 191 Solicitudes de Registros de Obras : Canciones, Películas, Programas de Cómputos; otorgando 185 Certificados de Obras de Derechos de Autor... Libros también ! Este año ya llevamos 19 Certificados de Registro de Derechos de Autor. Esto és tan importante porque, el Autor, el Músico, el Cineasta, siente protegida su Obra. Eso és clave para el desarrollo de la Creatividad, saber que tenés tu Creación protegida por este Registro de Propiedad Intelectual.



Luego tenemos también al MIFIC como Regulador, verificando esta semana precios de medicamentos... Muy importante para la Población ! Estuvimos en más de 30 Farmacias de Managua, y de los productos revisados, que fueron centenares, 8 tenían precio alterado. Se advirtió formalmente a los Distribuidores, dice nuestro Ministro Orlando Solórzano, que debían corregir de inmediato, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Ley.



Luego también una buena noticia... El Compañero Ovidio Reyes nos informa que el Banco Central, el martes 28, estará entregando los Premios de su Certamen de Pintura Anual; participaron 18 Obras. És un Concurso que realiza el Banco año con año, para promover la Creatividad Artística entre Jóvenes talentos@s.



El Primer Lugar lo ganó Jorge Luis Rodríguez Lagos con una Obra denominada “Seres en Flora y Camufla”; el Segundo, Pedro Patricio Marín Muñoz, con su Obra “Lau”; y el Tercer Lugar, la Artista Zahra Monhajerpour, con la Obra “Mujer Indígena”. Nuestras felicitaciones a l@s Ganadores, y a l@s Participantes.

Le vamos a pedir al Compañero Ovidio que nos manden también fotografías de las otras 15 Obras participantes; vamos a estarlas distribuyendo a través de los Medios. Y, por supuesto, vamos a estar presentes en la Actividad del martes 28, a las 10 de mañana, en la Pinacoteca de la Biblioteca Rubén Darío, del Banco Central de nuestro País. Felicidades también a Ovidio, por la promoción de este Certamen.



Ayer comentábamos el hermoso Calendario que elaboraron y que estamos distribuyendo a todas nuestras Embajadas, y a través del INTUR también... Hermoso Calendario que está re-elevando a Protagonistas de nuestras hermosas Artesanías; nuestra Tradición Artesanal.



El INIFOM nos reporta que tenemos 25 millones de córdobas en Inversión Privada, generándose en Municipios del Departamento de Rivas, Carazo y Masaya. Son Grandes, Medianos y Pequeños Negocios : Pulperías, Talleres de Calzado, también estamos hablando de Hospedajes, Tiendas de Ropa, Elaboración de Ropa, Talleres de Elaboración y Comercialización de Piñatas.



56 nuevos Emprendimientos inscritos entre el 12 y 13 de Febrero en esas Alcaldías, Diriomo, Altagracia... Son Municipios de los Departamentos de Granada, Masaya, Rivas y Carazo, generando 139 Empleos temporales y 131 permanentes.



Tenemos luego las Inversiones de las Alcaldías : 16 millones, 152 Empleos temporales; Parque Infantil en Nindirí, Comarca Los Altos; La Trinidad, Estelí, Camino; Quezalguaque, León, Acueducto; y Tola, adoquinado de Calles.

Nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual. Tuvimos un sismo en nuestro Territorio en las últimas 24 horas.



Ayer que estábamos en Gabinete comentábamos con el Profesor Milán y l@s Compañer@s de INETER, que estamos preparando un Estudio Comparativo del número de sismos que se presenta mes a mes, digamos en los últimos 5 o 6 años, para estudiar estos Períodos en los que hay pocos sismos.



Son Ciclos, realmente ! Y no se puede hablar de silencio sísmico absoluto, pero sí de una disminución en el número de sismos, y queremos que l@s Especialistas del INETER le expliquen a nuestro Pueblo qué significa, cómo se miden estos Períodos, estos Ciclos de poca incidencia de eventos sísmicos; y luego, qué ha sucedido, o si no ha sucedido también en períodos similares, sobre todo en nuestro País.



La Alcaldía tiene una buena noticia para nuestro Pueblo... Ya está habilitado el Servicio de Consulta en Línea sobre el Uso de Suelo, para, de manera automatizada, brindar la información urbanística de los lotes, de los terrenos. Son los primeros pasos para automatizar los Trámites de Permiso de Construcción en Managua.



Antes cómo funcionaba esto ? Para conocer el tipo de uso de suelo de un terreno tenían que hacer la Solicitud presentándose a la Alcaldía, y recibían resultados de 3 a 5 días.



Automatizándolo el Servicio funciona de manera sencilla : Entra a la Página Web de la Alcaldía, accede a la opción de “Consulta” que le va a mostrar un Mapa de Satélite de la Ciudad de Managua, escoge el lote de terreno de interés, y recibe de manera automática información detallada sobre ese terreno que le interesa : Qué uso se permite en ese suelo, cuál és el número de Catastro, las Normativas vigentes. Luego, el Usuario puede conservar esos datos a través de un archivo en PDF.



En Junio, estaremos habilitando el Servicio de Solicitud, Pago y Autorización en Línea de Constancias de Uso de Suelo, lo que le va a permitir a los Usuarios tener un Documento con Código de Seguridad en su

casa o en su oficina, sin tener que presentarse a la Ventanilla Única de Construcción en la Ciudad de Managua.



Vamos a estar trabajando más para mejorar todo esto que nosotr@s hemos llamado Facilitación, y que con toda seguridad representa ahorro de tiempo para miles de Herman@s en nuestro País. Recordemos que a lo largo de este año vamos a estar automatizando los Servicios de prácticamente todas las Instituciones del Estado, Dios Mediante.



Tenemos también aquí, Compañer@s, inauguración de la Casa Materna “María Auxiliadora Morán”, en el Municipio de Santa María de Pantasma, Jinotega. Luego, el día 28 de Febrero en la mañana, se va a hacer un Acto Público en el lugar donde se construirá, Dios Mediante, el Nuevo Hospital Oscar Danilo Rosales, de León, que tiene ya un Contrato firmado, el MINSA con un Consorcio, que nos permitirá garantizar la construcción de ese Hospital por un monto de 58.899 millones de dólares.



Así que vamos a estar pendientes, el día 28, de la cobertura de esta Actividad importantísima para la Ciudadanía de la Primera Capital de la Revolución, nuestro heroico, valiente y formidable León Santiago de los Caballeros.



Compañer@s, el Ministerio de Educación nos informa que el 99.4% de lo proyectado en Matrícula se ha alcanzado ya; son un millón 689,072 Estudiantes en los diferentes Niveles. Vamos a pasar esto a nuestros Medios para que se explique cómo está distribuido.



En Preescolar tenemos, incluso, 105.6% de la meta; es decir, sobrepasamos la meta... 267,064 Estudiantes. 98% en Secundaria; 95.8% en Educación Especial; 99.1% en Primaria a Distancia en el Campo; 98.4% en Primaria; Secundaria a Distancia en el Campo, 98.1%; 118.9% de la meta en las Escuelas Normales; y Educación de Jóvenes y Adult@s, 97.55%. Vamos a compartirlo a través de los Medios, y mañana vamos a dar los datos, no sólo los porcentajes, a esta misma hora, si Dios lo permite.



Un millón 600,000 Estudiantes participando en el Primer Ejercicio de Protección de Vida, desde los Centros Escolares de nuestro País. Aulas nuevas... Divino Niño y El Aguacate se llaman los Centros Educativos, en La Cruz de Río Grande, Región Autónoma del Caribe Sur.



Luego tenemos también desde el Ministerio de Educación, Simultánea Departamental de Ajedrez en el Instituto Nacional de Masatepe, con Estudiantes de Primaria de Centros Educativos de Masaya.



Tenemos, igualmente, el Programa Educativo para aprender Inglés, “Speak English”, desarrollado por Canal 6, y se transmite los días viernes, sábado, domingo y lunes a las 10:30 de la mañana. Vamos a estrenar los Módulos 7 y 8, que corresponden a Comparativo y Tiempo Futuro, en el Uso de los Verbos.



También estamos trabajando Video-Clases de Inglés, 6, 7, 8, 9 y 10, para el Octavo Grado. Son parte de nuestro Programa de Formación Docente, para llegar a más Estudiantes a través del Método Audiovisual.



Preparamos, además, la Obra de Teatro “Nicaragua és Monimbó, Monimbó és Nicaragua”, que se transmitirá a través del Canal 6; un aporte, un trabajo conjunto, Teatro Nacional Rubén Darío, Canal 6, y Ministerio de Educación. Hay Material Didáctico que será entregado al Ministerio de Educación para que l@s Estudiantes de Secundaria conozcan este episodio heroico de nuestra Historia Nacional, y podamos también conocer los elementos básicos de una Obra de Teatro; Dirección Artística de Donaldo Aguirre, y Actores a cargo de la Dirección del Maestro Salvador Espinoza.



Luego tenemos a Loyda Barreda, del INATEC, informándonos que ha iniciado el Proceso de Formación de 1,120 Docentes de Carreras de Educación Técnica, a través de la Video-Conferencia Nacional “El Docente Promotor de Aprendizaje y Emprendimiento”, impartida por el Doctor Carlos Irías, Especialista del CNU. Estamos trabajando en estrecha Coordinación, CNU-INATEC, para elevar el Nivel de Educación Técnica en nuestro País... Enlazamiento Productivo, realmente, que apunta a fortalecer Calidad y Cobertura a nuestra Educación Técnica.



El Compañero Isidro Rivera desde el MAG, con Instrucciones del Ministro Edward Centeno, nos envía la información que nos indica buenos niveles de abastecimiento en los Mercados de las Cabeceras Departamentales del País, con inventarios superiores, dice Isidro, a la semana anterior, en los rubros de Maíz, Frijol, Huevo, Queso y Hortalizas, que son de consumo diario para nuestro Pueblo.



Tenemos también datos sobre la Cosecha de Hortalizas del mes de Enero y Febrero : 312,000 quintales de Tomate; 167,000 de Cebolla, y 195,000 de Papas. Este resultado nos permite mantener suficiente Inventario para el Consumo Nacional, y precios estables, que és lo más importante para las Familias.



Luego, tenemos la Esperanza de que el resto de Rubros de Hortaliza, al igual que el Tomate, cubran la demanda nacional y también la exportación. Porque en Tomate estamos asegurando el consumo nacional y exportaciones, registrando un crecimiento del 62% en exportaciones de Tomate, sobre todo hacia Centroamérica, en el 2016, respecto al año anterior... 62% más ! Así es que, gracias a Dios estamos bien; gracias a Dios vamos avanzando en estas Rutas de Unidad para la Prosperidad.



Tenemos al INTA preparando Congresos Internacionales sobre Innovaciones Tecnológicas para enfrentar el Clima y su Variabilidad; Tecnologías y Prácticas Innovadoras en la Caficultura. Esto és el 28 de Febrero. Vamos a seguir dando datos, és una Lista larga, vamos a ir de dos en dos para no cansarlos.



Hoy estamos participando en Masaya, desde el INTUR, en el Festival Intermunicipal de Bandas Filarmónicas, y Encuentro de Jóvenes Artesan@s “Rescate de Nuestras Tradiciones”. Monimbó és Nicaragua, Monimbó Heroico !



Tenemos además, Compañer@s, al Instituto Nicaragüense de Cultura preparando el Encuentro Nacional de Judeas Tradicionales para el próximo mes de Marzo... Ya estamos en Marzo ! En la próxima semana termina Febrero, empezamos Marzo, y nos preparamos para seguir trabajando junt@s, fortaleciendo nuestras Capacidades, descubriendo y fortaleciendo nuestros Talentos, para Prosperar.

El viernes 24 se inaugura, me escribe Marlon Torres, simultáneamente en 9 Estadios, la IX Edición del Campeonato Nacional de Beisbol Superior “Comandante Germán Pomares”, la Fiesta Deportiva donde participan 18 Equipos de todos los Departamentos y las Regiones Autónomas.



Siete meses dura el Pomares, hasta el día Domingo 1º de Octubre. Participan 540 Protagonistas directos, 450 Atletas. Se jugará en un total de 41 Municipios, de los cuales 21 cuentan ya, gracias a Dios, con este Gobierno de Tod@s, con Estadios con iluminación, y se desarrollarán en esos Estadios un total de 894 Juegos de Beisbol, de los cuales 279 serán nocturnos, ahora que podemos porque hay Luz; y se va a jugar Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo; la Televisión, el Canal 13, Viva Nicaragua, transmitirá 8 Juegos cada semana.



Cuando inició el Pomares en el 2009 sólo habían 5 Estadios en el País con iluminación; hoy hay 16 Estadios más, iluminados; perfectamente nos permite plantearnos toda esta Fiesta Deportiva, de día, y de noche. Esto és en el Modelo de Responsabilidad Compartida, Gobierno Nacional, Gobierno Municipal, y en algunos casos también hay aportes de la Empresa Privada. Por supuesto, desde nuestro Gobierno, ENATREL y ENEL trabajando, decididamente, para iluminar nuestros Estadios, y en particular los 7 Estadios de la Costa Caribe : Corn Island, Kukra Hill, Laguna de Perlas, Bonanza, Rosita, Bluefields, e inauguramos este viernes 24 el de Siuna, con iluminación.



Tenemos al Compañero Salvador Mansell reportándonos que estamos realizando mañana viernes 24, un Taller Centroamericano de Consulta, Análisis y Alineación del Fondo Regional de Eficiencia Energética para Centroamérica, con participación de Técnicos y Expertos de las Instituciones del Gabinete de Energía; también participan el MIFIC, Ministerio de Hacienda, y luego las Entidades respectivas que tienen que ver con la Energía en nuestro País.



También nos explica el Compañero Salvador Mansell que hoy estamos en Chilamatillo, Sector III, Tipitapa, llegando a 591 habitantes de 113 casas; un millón 300,000 córdobas de inversión.

Cumpliéndole a nuestro Pueblo...! Estamos cumpliéndoles a 591 habitantes. Estamos hablando ya de 120 Familias, Casas, Hogares, que viven en Chilamatillo y que estrenan hoy Energía Eléctrica, gracias al Buen Gobierno, Cristiano, Socialista y Solidario, de tod@s l@s nicaragüenses.



Compañer@s, estas son las Informaciones que queríamos compartir en este mediodía. Mañana vamos a estar hablando de la Ruta de Educación Inicial, Preescolar, y los detalles de sus avances... Vamos a explicarles

mañana. Nos envió esta Nota el Compañero Salvador, pero no queremos hacer más larga esta Comparecencia.



Mucho Cariño a tod@s, de nuestro Comandante Daniel... Aquí estamos trabajando, gracias a Dios, con Salud, con Energía, dedicad@s enteramente a fortalecer Capacidades, a descubrir Talentos y fortalecerlos, y a promover la Unidad por el Bien Común, en nuestra Nicaragua, Cristiana, Socialista y Solidaria !



Mucho Cariño...! En comunicación en cualquier momento, si és necesario, sino será mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Gracias.