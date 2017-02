Presidente Comandante Daniel recorre nueva infraestructura deportiva

Presidente-Comandante Daniel en recorrido por el Nuevo Estadio Nacional “Denis Martínez”



23 de Febrero del 2017



Palabras de Fidel Moreno



¿Qué tal, Comandante? ¿Cómo está? Es un placer saludarle.



Palabras de Daniel



Bien, bien... ¿Cómo estás, Enrique?



Palabras de Enrique Armas



¡Feliz, feliz, aquí! ¡Feliz!



Palabras de Fidel Moreno



Ellos son los Ingenieros de la Empresa Pereira; él es el Ingeniero Gerente del Proyecto; Diego Valenzuela, de la Empresa Diseñadora del Proyecto; Benjamín Lanzas, Ingeniero Supervisor del Proyecto.

Palabras de Daniel



¿Hay una combinación, verdad? Empresas Nacionales, y México. Está bien.



Palabras de Fidel Moreno



Estas son las rampas de acceso principal del Estadio, Comandante; tiene dos rampas de 8 metros. Al lado del Home Play es la entrada principal.





Palabras de Daniel



Por donde entré ahorita estaría la pantalla.



Palabras de Fidel



Ahí estaría la pantalla, es la parte trasera del Estadio; ahí estaría el Salón de la Fama nicaragüense, que es ese Edificio que está a nuestra espalda.



Este es el recorrido que vamos a hacer todos los fanáticos que entremos al Estadio, a la gradería principal que tiene una capacidad más o menos de 10,000 personas.



Palabras de Daniel



¿El acceso va a ser caminando?



Palabras de Fidel Moreno



Sí, caminando. Todo esto es plazoleta. Todo el parqueo está al otro lado, lo vamos a poder ver ahorita.



Palabras de Enrique Armas



Tenemos el logo de los Juegos Centroamericanos ahí, del 3 al 17 de Diciembre.



Palabras de Daniel



¿Tendremos listo el Estadio para los Juegos, verdad?



Palabras de Fidel Moreno



Esta es la entrada al área de vestíbulo principal, aquí es donde recibimos a todos los fanáticos. Aquí entra todo mundo que va a la gradería principal que es la que le mencionaba, que tiene capacidad para 10,000 personas; el Estadio completo 15,000 personas en esta etapa.



Tenemos 6 Edificios, el Estadio está compuesto por 6 Edificios, este es el Edificio principal que es la Gradería Central que tiene el ala de Primera y de Tercera, después tenemos los Edificios de Right Field. Pero este va a ser el recorrido que hacemos todos los fanáticos para venir a buscar nuestras sillas; aquí ya se van distribuyendo a sus respectivas graderías.



Palabras de Enrique Armas



15,000 butacas, Comandante



Palabras de Daniel



¡Claro! Y con proyección de ampliarse. ¿Hasta cuánto se podría ampliar allá enfrente?



Palabras de Fidel Moreno



Podríamos meter mínimo unas 5,000 personas adicionales en un Edificio similar a este.



Palabras de Daniel



Ya serían 20,000 fanáticos, aficionados, sentados.



Palabras de Fidel Moreno



Esta es la vista que tendríamos. Todo mundo empieza a bajar. Aquí la lógica es que en vez de que la gente suba, más bien baja hacia su ubicación.



Palabras de Daniel



¿Aquí cuáles serían las Graderías de Sombra, Graderías de Sol?



Palabras de Fidel Moreno



Prácticamente todo va a tener un techo. La estructura de techo aún no ha sido instalada. El techo nos va a dar una total sombra en todo el campo. Todas las graderías son sombra, o sereno. Lógicamente a cierta hora del día tenemos el Sol en esta dirección, Comandante, que sí tenemos Sol, pero todo el Estadio está diseñado para protegernos del Sol, sobre todo.



El Home estaría allí; ese sería el Home. Aquí tenemos Primera Base, por donde están los Ingenieros más o menos sería la Segunda Base; un poquito más adelante, donde está aquel saco sería la Tercera. Este es el Infield.



Palabras de Daniel



O sea, el punto central sería Home Play.



Palabras de Fidel Moreno



Lo más importante, Comandante, es que tenga amplios pasillos para que podamos evacuar con seguridad, con tranquilidad.



Este es el Edificio principal donde estamos ahorita; nosotros estamos abajo, y aquí se pueden ver todo lo que es Camerino, todo lo que es el Lobby. Nosotros estamos en esta Plataforma, en la Plataforma que está encima de los Camerinos, encima del acceso al Lobby. Entonces, vamos ahorita al Home Play que sería más o menos ese punto.



Todo el Estadio, como puede ver, tiene techo, todas las áreas son techadas. Es un techo que lo que cubre básicamente es la sombra del Sol; evidentemente si tenemos lluvia en aquella dirección...



Esta es la Micropresa Tiscapa que en principio en el diseño original está contemplado que permanezca, pero tenemos previsto en un futuro darle tratamiento y poder encauzar esto, para evitar que las aguas caigan a Tiscapa, que es parte del Proyecto de Drenaje.



Palabras de Daniel



¡Hay que cuidarla!



Palabras de Fidel Moreno



De momento sí está contemplado que queda expuesta. Ese es el Parqueo que le mencionaba, con capacidad inicial para 800 vehículos. Estas son todas las áreas de circulación.



Usted entró, Comandante, más o menos a esta altura, y se movió en el vehículo hasta este punto que es donde comienza la rampa de acceso.



Palabras de Daniel



¿El público entraría...? ¿Qué acceso va a tener?



Palabras de Fidel Moreno



Puede entrar por cualquier lado. Tenemos acceso por toda esta zona; aquí tenemos un acceso para lo que son las graderías de Tercera Base; esta es un área comercial; este es el acceso para el Edificio principal. Si viene de aquella zona, se parquea en aquella zona y accesa por otra rampa similar del otro lado.



Palabras de Daniel



¿Dónde estarían las Taquillas?



Palabras de Fidel Moreno



Tenemos Taquillas, Comandante, prácticamente por todas las puertas.



Aquí tiene una parada de bus... Todo esto es la Carretera a Masaya, aquí está la Catedral, entonces tenemos las paradas de buses principales aquí para que pueda descargar; y tenemos sobre la Avenida Universitaria también. Este es el esquema; también hay muchas tiendas. El nuevo concepto es que los Estadios sirvan como Centro Comercial.



Palabras de Daniel



¿El Salón de la Fama dónde estaría?



Palabras de Fidel Moreno



El Salón de la Fama está en este punto, ahí se está construyendo en este momento, que es lo que pudimos ver en la entrada. Es un área, una sala de exhibición para los principales logros y los principales Atletas.



Este es un Edificio de 4 Plantas, estamos en la segunda Planta; la tercera Planta es el área de Palco, y la cuarta Planta es para los Medios de Comunicación, cabinas de transmisión, de televisión.



Estas son las zonas de Palco que es lo que estamos ofreciendo para complementar la inversión; esto es para los Medios de Comunicación. Todas las cabinas de transmisión de Radio y Televisión van arriba. Igualmente se puede aspirar a un crecimiento futuro de graderías.



Todos son Palcos independientes, ya algunos se van cerrando. Este es como el Palco principal, más o menos por donde están los muchachos es el Home Play. Este es el tercer nivel, digamos.

Palabras de Daniel



¿Están trabajando los Compañeros, día y noche?



Palabras de Fidel Moreno



Tenemos un horario como de unas 14 o 15 horas al día; todavía no estamos trabajando doble turno. Estamos trabajando 14 horas durante algunos procesos. 800 Trabajadores permanentes ha tenido en su momento pico; ahorita andamos por 750, y más o menos unos 2,000 Empleos temporales.



Hay de todas las Especialidades de Ingeniería.



Palabras de Daniel



Y el impacto indirecto que tiene es enorme, claro, en la actividad de comercio.



Entonces, los Representantes de las Empresas que están laborando aquí... Vos sos Benjamín Lanzas, de LLANSA Ingenieros, una Empresa nicaragüense, fíjense bien.



Palabras de Benjamín Lanzas



Está Néstor Pereira, de NAP Ingenieros; Erick Martínez, de Constructora MECO; Mario Zelaya, de D´Guerrero, somos las Nacionales; Don Diego, de FACOSA, de México. Y Lacayo Fiallos también es Socio del Consorcio del Estadio Nacional. Son 6 Empresas, con México: 4 Nacionales, MECO de Costa Rica, y de México, FACOSA.



Palabras de Daniel



México tiene la gran experiencia en la construcción de este tipo de Estadio.



Palabras de Diego Valenzuela



Sí, a nosotros nos ha tocado, este es nuestro séptimo Estadio de Beisbol, y este es un Modelo que tomamos de Estadios tipo americano, donde todos los espectadores vean bien; no hay una sola columna ni un solo obstáculo.



El chiste es que, cuando entres al Estadio lo primero que veas sea el pasto, el Infield; todo está diseñado para que haya un gran lobby donde se vea el Estadio, y eso es muy de los Estadios de Grandes Ligas, que haya muchos puestos de comida. Que sea un espectáculo venir al Estadio.



También hemos cuidado mucho las normas para la evacuación; este Estadio se evacúa en menos de 8 minutos, en un caso de cualquier Emergencia; tiene muchas salidas, tiene mucha fluidez, los espacios son muy amplios, y todos los lugares son buenos; no hay un lugar malo, que te tocó una columna, que está chueco... ¡Todos los lugares son buenos!



Palabras de Daniel



Bien despejado todo. Una visión panorámica desde cualquier punto aquí.



Palabras de Diego Valenzuela



Es un Modelo Latinoamericano de Estadio.



Palabras de Benjamín Lanzas



Ese marco que usted ve allí, Señor Presidente, es el marco de la pantalla; ya la pantalla está en Nicaragua, la vamos a empezar a instalar en los próximos días. Igual que en los próximos días vamos a empezar a poner las torres de las luminarias, entonces ya se va a poder ver el Estadio iluminado de noche. Ya vamos bien avanzados.



Palabras de Diego Valenzuela



El campo cumple con las especificaciones de Major League de Beisbol, que a final de cuentas lo valioso de eso es que uno puede traer jugadores americanos sin que se lastimen y puedan jugar con toda confianza en los campos; jugadores caros que tengan contratos muy buenos, y eso levanta mucho el espectáculo.



En el caso de México triplicó la asistencia a los Estadios por hacer un Estadio nuevo; porque la gente va al espectáculo. Hay Estadios viejísimos de hace 40, 50 años, y ahora que se han hecho Estadios nuevos ha subido mucho la afición.



Palabras de Daniel



¡Qué bueno!

Palabras de Benjamín Lanzas



¿Y qué le parece la vista de aquí? Vemos el Lago, vemos los árboles, vemos a Sandino, vemos la Laguna. Es espectacular la vista.



Palabras de Fidel Moreno



Y lo otro, Comandante, 69 años después; el viejo Estadio cumple 69 años.



Palabras de Daniel



¿Cuál es el que nos faltaba aquí del Nacional?



Palabras de Fidel Moreno



Aquí está; él es el que está representando a Lacayo Fiallos.



Palabras de Daniel



¿Cómo está? Entonces fíjense bien, 5 Empresas Nacionales combinando esfuerzos, y una empresa mexicana que es la que reúne las calificaciones, experiencia en la construcción de Estadios. Porque la verdad es que, en Nicaragua la construcción de Estadios como este después del Estadio que tenemos, el antiguo Estadio Nacional Denis Martínez que ha resistido terremotos, que todavía está de pie, no ha habido una experiencia en construcción de un Estadio con lo que establece el Beisbol en estos Tiempos; todas las Normas, todas las exigencias que plantea el Deporte del Beisbol, para poder garantizar también Eventos Internacionales como he señalado, que pueda ser un Estadio con esas garantías, que tiene todas las especificaciones que demanda un Evento Deportivo Internacional.



Bueno, este Proyecto ustedes recuerdan que lo iniciamos gracias a la disposición de Taiwán. Fíjense que así nació. O sea, sabíamos que hacía falta el Estadio, pero los Recursos, el Presupuesto siempre bastante ajustado... ¿De dónde los Recursos para el Estadio? Entonces le planteamos a Taiwán, le dije a Taiwán que si ellos nos podían facilitar el Fondo para el Estadio. Ellos lo llevaron incluso a su Congreso, al Parlamento en Taiwán, y allá aprobaron un Fondo de 30 millones.



Bueno, empezamos a hacer preparativos, pero nos vinieron las inundaciones, los temblores, y hubo que evacuar a miles de pobladores afectados, por inundaciones, por temblores, e incluso gente que había sido afectada por el último terremoto que estaba en el Centro de Managua, que había que reubicarlas... ¡Más de 6,000 Familias!



Eso nos obligó, en un Plan de Emergencia, a decirle a Taiwán que nos autorizaran usar el Fondo que estaba ya disponible ahí, depositado, para cubrir la construcción de viviendas; y ellos accedieron inmediatamente. Entonces utilizamos el Fondo para la construcción de viviendas, y ahí se desarrollaron estos nuevos Barrios que tenemos aquí en Managua, buscando para la Carretera Norte: Ciudad Belén, y otros Repartos que tenemos en diferentes puntos de Managua.



Entonces ¿qué hicimos? Bueno, vamos a buscar cómo reponer ese Fondo, ya con Fondos del Pueblo nicaragüense, del Estado nicaragüense, a través del Presupuesto, ahí con el Ministro de Hacienda haciendo Matemática para buscar los Recursos, hasta que logramos apartar, ya no 30 millones, sino 35 millones; porque realmente para cumplir con las Normas de un Estadio, tal y como lo demandan en estos Tiempos, como lo exigen los Equipos de Primera División, o Equipos ya calificados, profesionales, había que gastar un poco más.



Entonces el Presupuesto es de 35 millones, y se empezó a ejecutar en Octubre del 2015. Antes fue la Convocatoria con todas las Empresas Constructoras, y ahí fue donde calificó México como Empresa Constructora rectora, coordinando a todas las Empresas nicaragüenses que están adquiriendo también una enorme experiencia con este tipo de Obras.



México tiene la ventaja que ellos han estado construyendo este tipo de Estadio allá en México, entonces vienen con un dominio en la construcción de Estadios, fresco, y con todos los requerimientos, demandas de los Tiempos actuales.



Lógicamente, este es un Estadio que cumple con las Normas Antisísmicas, hablando de los temblores. México es un País sísmico, y allá las construcciones son antisísmicas también, igual que Nicaragua, entonces estamos cumpliendo con las Normas Antisísmicas. Y fíjense bien lo que les explicaba, la cantidad de salidas que tiene el Estadio, para que se pueda evacuar rápidamente ante cualquier emergencia.



La verdad es que lo que estamos viendo ya aquí es impresionante, es una Obra extraordinaria... ¡Ya está! Estamos a pocos meses de que se culmine esta Obra. O sea, se inició en Octubre del 2015, a esta fecha estamos hablando ya de 17 meses... ¿Ustedes creen que en cuatro meses más? Yo doy un margen siempre, porque generalmente pueden construir toda la Obra, es la experiencia con los constructores que yo tengo, construyen la Obra: “Está lista la Obra”, pero después vienen los acabados, los detalles, y de repente se los come un poco el tiempo. Me imagino que están dando un margen ustedes.



Palabras de Benjamín Lanzas



En cuatro meses puede venir tranquilo. El margen incluye los cuatro meses.



Palabras de Daniel



¿En Julio ya lo podríamos inaugurar, entonces? Buena fecha, fíjense, el mes de Julio, conmemorando el Aniversario en el mes de Julio.



Así es que, yo quiero felicitar a todos los Trabajadores que están aquí laborando, que trabajan con todas las Empresas que están a cargo de la Obra, ¡los vemos aquí laborando! Ese es el esfuerzo, y trabajando un promedio de 14 horas diarias, me decían.

Palabras de Benjamín Lanzas



Orgullosamente le podemos decir que el 99.9% de la mano de obra aquí ha sido nicaragüense, y ese 0.1% es porque el Gerente General, don Vladimir es mexicano y nuestro Socio mexicano, pero el resto ahí todos son nicaragüenses ¡orgullosamente!



Palabras de Daniel



¡Claro! Y luego, fíjense bien, aquí nos estamos encontrando una vez más, México y Nicaragua, en una Obra como esta. Una Obra para el Esparcimiento, para la Alegría y la Paz de las Familias nicaragüenses. Es un Encuentro de Pueblos Hermanos como ha sido siempre México y Nicaragua.



Así es que, ya estamos acercándonos al momento de la Inauguración; estamos en el mes de Febrero, a Marzo, Abril, Mayo, Junio, y Julio; tenemos todo el mes de Julio para la Inauguración. Esperamos que no se cumpla el pronóstico que haya que extender un poquito más... ¡Vamos con Julio! Gracias al esfuerzo de todos estos Trabajadores, les decía, al aporte de este Cuerpo de Ingenieros nicaragüenses y mexicanos, que han estado laborando en esta Obra.



¡Ya tenemos Estadio! ¡Es que ya lo tenemos! ¡El Estadio ya está, está a la vista! Ustedes, los Jóvenes que andan con las cámaras basta que enfoquen aquí, ¡y realmente ya tenemos Estadio!



Palabras de Benjamín Lanzas



En realidad la grama ya la tenemos, lo que pasa es que la grama se está cultivando en Sabana Grande, y entonces estamos poniendo los filtros, después viene una capa de arena, una capa de piedrita, y después la grama le cae; pero la grama ya está verdecita en Sabana Grande, sólo esperando que la cortemos y la traslademos para acá.



Palabras de Daniel



¡Qué bueno!



Palabras de Enrique Armas



Así es que, Semifinal y Final del Pomares aquí, pues. Luego la Profesional, y los Juegos Centroamericanos, en Diciembre; y la Final con Panamá aquí por la Medalla de Oro.



Palabras de Daniel



¡Claro! Y luego los Juegos Centroamericanos. Estamos hablando que tendremos de nuevo, gracias a Dios, nuestro Estadio Nacional, nuevo, y ya veremos qué uso se le da al Estadio antiguo. Tenemos que pensar hasta dónde puede rendir todavía este Estadio, si en Beisbol, o qué otras actividades, como Pista y Campo... ¡Habría que ver, habría que ver!



Pero lo bueno es que ya tendremos un Estadio nuevo. Esta es una buena noticia para el Pueblo de Nicaragua, para las Familias nicaragüenses, que estamos visitando la Obra, y ya en estos momentos nos sentimos seguros que tenemos, este año, Estadio nuevo... ¡En Julio!



Palabras de Enrique Armas



¿Este va a ser el Estadio 22, iluminado? Porque hay 21.



Palabras de Daniel



Este sería el 22, ya con iluminación.

Palabras de Enrique Armas



Sí, porque el de Siuna ya encendió ayer.



Palabras de Daniel



¡Sí, verdad! Se siguen modernizando los Estadios en todo el País, fíjense. Este sería el Estadio 22 ya modernizado, más moderno, el Estadio Nacional “Denis Martínez”. Yo he visto a Denis que ha venido a visitar el Estadio varias veces; se emociona Denis, claro. Tiene que ser Denis el que lance la primera bola aquí... ¡Claro que sí!



Ahora vamos a ir al Complejo Polideportivo Alexis Argüello; vamos a ver cómo va. Esa es otra Obra que se ha venido construyendo a un buen ritmo y necesitamos cumplir con los plazos, porque tenemos el compromiso de recibir aquí a los Juegos Deportivos Centroamericanos.



Palabras de Enrique Armas



43 años después tenemos Gimnasio; el Polideportivo España se inauguró en 1974.



Palabras de Daniel



Siendo esto algo mucho más moderno, es otra cosa, mucho más grande, y llevará el nombre de nuestro Gran Héroe Deportivo como es Alexis Argüello. Y felicitamos a todos los Constructores, a todos los Ingenieros, a todos los Hermanos mexicanos.



Fíjense bien cómo estamos construyendo en todos los Campos, pronto el Estadio Denis Martínez, y luego el Hospital... Hospitales, Estadios, Escuelas, Carreteras, Caminos... Vamos en todas las direcciones ahí, por todos lados.



Palabras de Fidel Moreno



Aquí tenemos la muestra de las sillas que va a tener todo el Estadio. Son dos muestras de sillas que va a tener, para que todo mundo se pueda sentar; tienen su vaso. Estas son para los Palcos, y estas son para todo lo que es la gradería. Todas las sillas están aquí, están ubicadas esperando esos detalles que usted mencionó.



Palabras de Daniel



¡Claro, los detalles! En la organización de todo esto es importante el manejo.



Palabras de Fidel Moreno



Estos son los Palcos de Prensa, tenemos para Televisión y para Radio.



Palabras de Daniel



Vamos entonces para el Polideportivo... ¿El Polideportivo cuándo lo piensan inaugurar? ¿Cuándo estaríamos en condición de inaugurar el Polideportivo, Fidel?



Palabras de Fidel Moreno



Lo tenemos para Septiembre; sin embargo, creemos que es prudente inaugurarlo en Octubre.

Palabras de Daniel



Ponele Noviembre mejor. ¿Está claro? Si tenés dudas con Septiembre, mejor ponele Noviembre de una vez. Ahora, si se logra inaugurar en Octubre, mejor.



Palabras de Fidel Moreno



De acuerdo al Cronograma de Ejecución lo tenemos para Septiembre, pero como usted mencionó están los detalles. Aquí también están todas las Áreas de Comiderías, los stand de comidas en esta parte de aquí, porque en los Estadios están normalmente abajo, entonces más bien tapan a los fanáticos. Tenemos 21 espacios para Comiderías, solo en este Nivel.



Palabras de Daniel



Cada Nivel tiene su Comidería.



Palabras de Fidel Moreno



Esa es la entrada a la parte comercial; tiene una especie de Centro Comercial.



Palabras de Daniel



¡Ahí tenemos a Denis, claro, haciendo el primer lanzamiento ahí!

Palabras de Enrique Armas



¿Usted se imagina la emoción de los fanáticos ese día? Hay gente que se para en la pista y queda viendo. Si afuera se emocionan, ahora adentro.



Palabras de Daniel



Pero es que la gente que está en la pista no está viendo esto que estamos viendo nosotros aquí.



Palabras de Fidel Moreno



Nosotros queríamos ver si nos autoriza, Comandante... nosotros lo que pusimos ahí enfrente es para que los fanáticos puedan empezar a venir y tomarse fotos si acaso, mientras se está construyendo. Aquello que está allá no sé si lo puede ver.



Palabras de Daniel



Hay unos andamios atrás, al fondo.



Palabras de Fidel Moreno



Esos andamios del fondo es una plataforma, que contamos para que pudiese anunciar

en algún momento la Compañera Rosario, para que los fanáticos puedan venir a ver cómo va el Estadio y tomarse una foto.

Palabras de Daniel



¡Un Mirador...! Está bien.



Palabras de Fidel Moreno



Vamos a poner cómo se va a ver el Estadio, que la gente se venga a imaginar cómo es el Estadio, porque mucha gente nos dice: “Quiero ir a verlo, quiero verlo”.



Palabras de Daniel



No ven nada; lo que ven nada más es por fuera. Yo pasaba y no me imaginaba que iba a ver esto. Es otra cosa.



Palabras de Enrique Armas



Ayer en Siuna la gente en la calle estaba tirando cohetes en la inauguración de las luces. ¡Es increíble! 21 Estadios iluminados, 7 en la Costa Caribe.



Palabras de Daniel



Aquí está una mujer... ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? ¿De qué Barrio? ¿Qué cargo tenés aquí?



Palabras de Ingeniera



De Managua, Villa Fraternidad; trabajo en la Alcaldía. Soy Ingeniera Civil.



Palabras de Daniel



Una Ingeniera Civil... ¡qué bueno! ¿Cuántas Mujeres tienen trabajando aquí? 28 Mujeres, un buen contingente ya. Una buena representación.

************************

Presidente-Comandante Daniel en recorrido por el Nuevo Polideportivo “Alexis Argüello”



23 de Febrero del 2017



Palabras de Daniel



¿Entonces aquí estamos ya con las bases?



Palabras de Fidel Moreno



Puede ver, Comandante, que estamos a nivel de cerramiento. Este es un Edificio de 85 metros por 85, digamos una manzana cuadrada, en términos de espacio.



Palabras de Diego Valenzuela



Es un Edificio muy versátil, porque es de concreto aparente, no necesita nada de mantenimiento, y va a operar completamente abierto. No va a estar cerrado. Tiene ventilación natural, y la gente va a poder disfrutar de la pista sin necesidad de que se le esté dando mantenimiento y que esté cerrado el Edificio. Va a estar completamente abierto, y sirve para las 11 Disciplinas Deportivas; tiene mucha flexibilidad.



Palabras de Daniel



¿Y la altura...?



Palabras de Diego Valenzuela



Esa es la altura, ya terminamos; hasta allá arriba va la cubierta. Entonces, tiene muchas configuraciones.



Palabras de Daniel



¿Y la cubierta de que material es?



Palabras de Fidel Moreno



Va a ser de láminas de zinc. Lo puede ver en las imágenes.



Palabras de Diego Valenzuela



Luego, el Edificio como está abierto se une a una explanada muy grande donde puede haber gente desde aquí hasta allá; completamente abierto.

Palabras de Fidel Moreno



Es como una especie de Monumento Público, no solamente es una Instalación Deportiva, la gente puede patinar, andar en bicicleta, caminar.



Palabras de Daniel



¿El acceso sería por aquí, y queda unida al Parque?



Palabras de Fidel Moreno



Al Parque Luis Alfonso, a la Avenida Bolívar, y al Complejo de Piscinas que está en esta misma zona. Así que puede ver, este es el Edificio, el Complejo de Piscinas que estaría en la esquina.



Esta es la Bolívar, el Complejo de Piscinas estaría en la otra esquina, y tendríamos juegos infantiles alrededor de todo. Es un Parque integrado; entonces, durante el Evento Deportivo tiene la Actividad Deportiva Central, pero cualquier día de semana la gente lo puede disfrutar como una infraestructura para muchos usos.

Palabras de Daniel



¿Allá están las Piscinas entonces? ¿Y las Piscinas cuando se empiezan a construir?



Palabras de Fidel Moreno



Estamos empezando en este mes. Ahorita firmamos contrato y en la primera semana estamos comenzando obras. O sea en una semana empezamos obras.



Palabras de Daniel



¿Estas Piscinas son de 100 metros?



Palabras de Diego Valenzuela



La primera es de 50 por 25, y la otra es de 25 por 25, que es la de calentamiento.



Palabras de Fidel Moreno



Dos piscinas, con sus graderías y todo el sistema. Estos son Juegos Infantiles para Niñ@s, todo un Complejo. Aquí puede ver en la siguiente lámina que el Edificio se aprecia mucho mejor; tiene una gran entrada, un portal de 40 metros de entrada.

Palabras de Daniel



Quedaría así, abierto... ¡Ya entiendo! ¡Claro, claro!



Palabras de Diego Valenzuela



En un Concierto o en un Evento grande caben 8,000 personas, más las que quepan ya afuera en esta explanada. Por ejemplo, presentamos la configuración para una pelea de Box, son 5,000; para una Gimnasia Olímpica, Voleibol, Basquetbol, es completamente configurable; por ejemplo, la cancha de Basquetbol la desarmas, te la llevas a una bodega, y luego la vuelves a usar cuando la necesitas.



Palabras de Fidel Moreno



Todas estas graderías son retráctiles, se pueden quitar. Estas graderías están para un Evento de Baloncesto o de Voleibol, por ejemplo; se pueden quitar y queda para una Exposición, para una Expo-Feria, para Eventos de todo tipo está diseñado. Las graderías de arriba son de concreto.

Palabras de Daniel



No, en cuanto a capacidad, esta es la gradería con más capacidad. ¿Verdad?



Palabras de Diego Valenzuela



Son iguales las tres; los tres costados son iguales.



Palabras de Daniel



¿El mismo tamaño tienen? ¿La misma capacidad? ¿Más o menos por gradería cuántas personas?

Palabras de Diego Valenzuela



¡Sí! Como 1,500 por gradería.



Palabras de Fidel Moreno



Solo la parte de arriba tiene 3,500 espacios; las tres graderías tienen 3,500 espacios; solo las graderías fijas, las que son de concreto, y después se agregan las graderías que necesitemos.



Palabras de Diego Valenzuela



Todo esto de abajo son completamente configurables, usted puede meter sillas parejas, o gente parada, o puede meter módulos cuando hacen Expos que traen Eventos de Construcción, de Diseño de Ropa. Nos gusta mucho el Edificio porque es muy versátil, tiene todo tipo de uso.



Palabras de Fidel Moreno



Esto es una especie de puente, tiene 40 metros de largo, son para configurar cabinas de transmisión, para poner palcos de Prensa, Palcos de Invitados, etc.



Palabras de Daniel



¿En México tienen construcción de este tipo?



Palabras de Diego Valenzuela



Sí, pero la verdad no como este. Este es el mejor que hemos hecho.



Palabras de Daniel



¡No me diga!



Palabras de Diego Valenzuela



¡Sí, señor! Nosotros hemos hecho dos en México que son, una Arena en los Mochis, la inauguramos con una pelea de Box precisamente de Julio César. Pero este tiene mucho más. El claro que tiene esto es espectacular, ¡muy bonito!



Palabras de Enrique Armas



Acuérdese que cuando haya Boxeo alcanza más gente porque utilizamos Ringside; cuando haya Concierto también, porque se ocupa todo el espacio.



Palabras de Diego Valenzuela



Si se opera bien puede tener cualquier cantidad de funciones.



Palabras de Fidel Moreno



Y fue un reto de Ingeniería interesante. Ahí le pusimos a Diego un buen... Porque además esta es la zona más sísmica de la Ciudad, entonces los estándares son más fuertes acá.

Además, para nosotros en el Código de Construcción nicaragüense se considera una infraestructura vital, que ante un evento extremo debe permanecer en pie para servir de refugio; entonces por eso puede ver que la estructura de acero es enorme. Todas esas son columnas, entonces las columnas son fuertes.



Palabras de Diego Valenzuela



Es un Edificio que yo creo que va a prevalecer como un Monumento para toda la Vida por su naturaleza, es de concreto, es un muy buen diseño, tiene una proporción muy grande.



Palabras de Daniel



Y ahora que vienen tantos Grupos Musicales aquí, Conciertos, y todo.



Palabras de Diego Valenzuela



A mí se me hace que para la promoción económica puede ser un gran lugar. Allá en México, en Guadalajara hay la Expo-Guadalajara que es un Recinto para traer Exposiciones de distintas Especialidades, y eso funciona súper bien; traen la Expo-Muebles, la Expo Transporte, y vienen los trailers, los carros, se vienen las gentes que tienen ropa, y ponen Eventos semanales donde vienen todos los Comerciantes y se centran aquí, y pagan un precio por sus ventas. Entonces, se me hace que puede funcionar. Y si no se convierte cada vez que jueguen Básquet, sería subutilizado.



Palabras de Daniel



Claro, claro, sería subutilizado. Además, aquí hay una demanda grande para Eventos Culturales.

Palabras de Enrique Armas



TELEMUNDO quiere hacer Boxeo aquí; la Cadena de Televisión.



Palabras de Daniel



¡Claro, Boxeo! Aquí tenés lugar ya para Boxeo; para peleas grandes.



Palabras de Fidel Moreno



Y en capacidad casi el triple del Polideportivo España, Comandante.

Palabras de Daniel



Sí, esta es otra cosa. El Polideportivo fue un esfuerzo, pero muy pequeño, realmente.



Palabras de Fidel Moreno



A lo mejor para el momento estaba bien, hace 42 años.



Palabras de Daniel



Claro, pero esta es otra cosa ya. ¿Y esto cuándo calculan que va a estar listo?

Palabras de Diego Valenzuela



Decíamos en Septiembre.



Palabras de Fidel Moreno



Inaugurarlo para Noviembre, como nos sugería usted.



Palabras de Daniel



¿Cuándo arrancaron aquí?



Palabras de Fidel Moreno



Este lo comenzamos en Octubre.

Palabras de Diego Valenzuela



La cimentación fue muy complicada; hay una cantidad de fierros aquí enterrados.



Palabras de Daniel



¡Claro, eran todos los escombros aquí! Octubre, Noviembre, Diciembre... ¿4 meses tienen ya?



Palabras de Fidel Moreno



Cinco meses. Estamos en Febrero... Sí, 5 meses.

Palabras de Enrique Armas



Es que aquí fue el terreno siempre, aquí fue el campo de Los Gauchos de toda la vida; el campo de Softbol de Los Gauchos, la Liga de Oficinistas.



Palabras de Fidel Moreno



Tenemos más o menos un 35% de avance, pero la parte más difícil, por todos los cimientos. Y tuvimos unas discusiones con los estructurales que vinieron de México, tuvimos varias Misiones Técnicas... Esa fue la parte que más nos atrasó, realmente.

Palabras de Daniel



Ahí era mejor irse por la seguridad... ¡Claro, la seguridad!



Palabras de Fidel Moreno



Sí, por la seguridad. Muchos dicen que es un poco exagerado al ver la cantidad, pero eso siempre es importante.



Palabras de Daniel



No. Al contrario. Además, como decían, un Refugio a la hora de una Emergencia; para inundaciones o temblores es un punto de Refugio.



Palabras de Enrique Armas



Usted vivía como a tres cuadras de aquí; cerca del Monumento.



Palabras de Daniel



Aquí mismo, aquí nomás, por la Iglesia San Antonio.



Palabras de Enrique Armas



¿Usted todavía fue al América, pues; al Cine?



Palabras de Daniel



Claro, al América.



Palabras de Enrique Armas



Ahí tenemos que ganar la Medalla de Oro en Basquetbol ya... ¡Y barrer en el Torneo de Boxeo!



Palabras de Fidel Moreno



El Edificio, Comandante, lo complementan otras Áreas, tenemos 3 Canchas de Futbol Sala; esta es el Área de Estacionamiento. El Estacionamiento principal va a estar en esta Área que puede ver, pero tenemos aquí otras vistas. Hay un Área Infantil al otro lado, y un Área Deportiva.



Palabras de Daniel



¿Cuántas manzanas abarca aquí?

Palabras de Fidel Moreno



Tenemos 8 manzanas en este, más casi 16 en el otro; vamos a tener 24 manzanas en el Parque Luis Alfonso en su conjunto.



Palabras de Daniel



¿Con las piscinas y todo?



Palabras de Fidel Moreno



Con las piscinas; 24 manzanas tenemos. Creo que hay una foto que los integra, este es el Complejo de Piscina, básicamente las 2 piscinas que mencionamos, y una gradería principal.



Palabras de Daniel



¿Esta piscina va a ser como Barracuda, el largo?



Palabras de Fidel Moreno



Esta tiene 50 metros, Comandante. Esta también tiene que ver con toda la Tec-nología: Cámaras sumergibles para ver la llegada de los Atletas, la pareja, el tacto, para que el Cronómetro pueda marcar justo en los tiempos. Uno de los elementos más importantes ahora es la Tecnología del Deporte.



Palabras de Diego Valenzuela



Sí, para que pueda haber competencia de Nivel Internacional.



Palabras de Fidel Moreno



Las exigencias en el mantenimiento del agua también de las competencias, y los equipos de bombeo son de las cosas más caras que hay.



Este es el Monumento... Se conserva el Parque-Monumento al Terremoto del 72, que es el Parque San Antonio. Eso se conserva, queda al otro lado del Edificio.



Palabras de Daniel



Este es el logo: “XI Juegos...” Aquí está una Compañera... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando en esta Obra? ¡Qué bueno!

Palabras de Fidel Moreno



Gabriela es hija de Víctor Cienfuegos.



Palabras de Daniel



¡No me digás!



Palabras de Gabriela Cienfuegos



Estos son los muchachos Supervisores.



Palabras de Daniel



¿Qué tal? ¿Cómo están? Contentos con toda esta Obra, y contento el Pueblo que está viendo toda esta Obra, claro... ¡la Juventud! Estas son Obras para l@s Jóvenes, para l@s Niñ@s, para l@s Muchach@s.



Palabras de Gabriela Cienfuegos



Para tod@s l@s Niñ@s, y las futuras generaciones.



Palabras de Daniel



¡Claro! ¡Seguro! Bueno, mucho gusto. Entonces, concluimos la visita... ¡Qué bueno que nos esté acompañando en esto!



Palabras de Diego Valenzuela



Muchas gracias por esta oportunidad. También le quiero traer a mi Equipo... ¡Aquí sí hay dos mexicanos! Nosotros nos hemos especializado en Instalaciones Deportivas, en Infraestructura Deportiva. Él es Raúl Peña... Ellos son los Jefes del Proyecto.



Palabras de Daniel



¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Tanto gusto. ¿Sos mexicano? ¿De qué lado de México sos? De Tepic, Nayarit. ¿Y él? De Guadalajara. Venga para acá, nos vamos a tomar una foto. Que vengan los otros Compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les ha tocado tremenda Obra aquí; estamos peleando con los temblores, terremotos.



Palabras de Diego Valenzuela



Estos son nicas ya. Ha sido un reto, Comandante, hacer esta Obra. Ha sido muy complicado porque las estructuras son inclinadas y son muy complejas en su fabricación. Entonces, toda esta formaleta se ha hecho elemento por elemento, con mucha paciencia. Todo el concreto está perfectamente acabado, liso, para que no se tenga que pintar ni darle nada de mantenimiento. Entonces, ha sido un reto muy importante, y aquí los Jóvenes no me van a dejar mentir, pero trabajan muchas horas también.



Palabras de Daniel



¿Cuántas horas están trabajando aquí? ¿Qué promedio? ¿8 horas? ¡14 horas!



Palabras de Diego Valenzuela



Mira, los mexicanos eran flacos y ahora están gordos; este era güero y ahora está moreno... ¡por el gallo pinto! Pero estamos muy contentos, y con esta gran oportunidad de estar aquí.



Palabras de Daniel



Bueno, fíjense la experiencia que tiene México en los Estadios, y en este tipo de Obras también. Nos está comentando que ellos han construido este tipo de Obras en México, pero esta dimensión que tiene esta Obra, y el reto que plantea esta Obra, por la Zona Sísmica en que se está construyendo, ha sido mucho mayor que las Obras que ellos han construido en México; entonces, nos está trasladando toda la experiencia de un País altamente sísmico también, como México.



Palabras de Diego Valenzuela



Aquí este señor ya lleva 2 Estadios... Tú le puedes decir al Presidente.



Palabras de Daniel



¿Dos Estadios ya? ¡Qué bueno! Esa es la experiencia, y el Intercambio Cultural entre México y Nicaragua. Ahí nos estamos encontrando, nos estamos uniendo, en Obras que son para el Pueblo, en Obras que son para la Juventud, para la Niñez, y que son Obras para toda la Vida. Bueno, ¡felicidades!



Palabras de Diego Valenzuela



Me ha sorprendido la calidad de la gente de aquí, son muy buenas personas. Nos tiene muy impresionados el Sistema de Seguridad, toda la Seguridad Social... ¡Qué bárbaro! ¡Qué logro! En México no tenemos eso, pero ni de cerca, cómo se preocupan por los Trabajadores y las condiciones de seguridad. Eso es increíble. Nos sorprende mucho. Y estamos encantados aquí, nos queremos quedar.



Palabras de Fidel Moreno



Ellos en México desarrollaban viviendas; la Vivienda Vertical es su Especialidad.



Palabras de Daniel



¡Vamos con Vivienda Vertical... Seguro! Seguimos construyendo, ¿oye? ¡De verdad! No hay que perder el vínculo.