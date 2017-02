ROSARIO : INETER emitirá boletines agroclimáticos mensuales

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

24 de Febrero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy viernes 24 de Febrero... Y aquí estamos !

Tuvimos un sismo esta mañana, magnitud 5.1, profundidad 51 kilómetros, al Suroeste de Boca de Padre Ramos, 57 kilómetros hacia al Sur, en El Viejo, Chinandega. Se sintió en los Municipios de Chinandega, y algunos de León. Algunas personas en Managua dijeron haberlo sentido. Estuvimos en comunicación, en coordinación con nuestr@s Compañer@s en León, Chinandega, el SINAPRED, el INETER, y hasta el momento no tenemos réplicas significativas. Hemos tenido también, en las últimas 24 horas, 2 temblores, uno de 3 puntos, en Corinto; esto fue anoche. Y el de hoy.



Luego tuvimos un terremoto esta mañana, muy, muy profundo, en las Islas Fiji; el Pacific Tsunami Center emitió Alerta Informativa de Tsunami... Islas Fiji, Océano Pacífico Sur, 6.6, esta mañana.



Tenemos también, Compañer@s, una cantidad de Informaciones este mediodía, vamos a tratar de ser eficientes... Por un lado, el INETER nos informa que se está coordinando con las distintas Entidades del Sistema de Producción, porque han elaborado ya el Primer Boletín Agroclimático, con información de gran importancia para nuestro País, y sobre todo para el Sector Agropecuario.



Son Boletines que van a emitir mensualmente, y que ya en el período lluvioso van a permitirnos, sobre todo a l@s Productor@s, dar seguimiento a los temas de humedad, temperatura de suelos, en relación a los distintos cultivos, y emitir Alertas, Pronósticos y Sugerencias, para l@s Productor@s.



Se va a circular en las Instituciones de Gobierno, y estarán publicados en las Páginas Web; a las Asociaciones también, y a las Mesas de Trabajo, en el Modelo de Alianzas.



Estamos igualmente, informándoles lo que nuestro Ministro de Comercio nos envía esta mañana importante, sobre el Sector Minero que, dice el Compañero Orlando Solórzano, ha experimentado un fuerte dinamismo con alto nivel de inversión de otros Países, y entorno de precios internacionales favorables.



357 millones de dólares en el 2016 exportamos en Oro, y en Plata 12; incremento del 12.7% respecto al 2015. Nuestros principales Mercados para el Oro son, Estados Unidos, Canadá y las Islas Caimán.



La próxima semana, informa también el Compañero Ministro, un Equipo del MIFIC viajará a México para dar seguimiento y supervisar la implementación del TLC Centroamérica-México, que se encuentra en vigencia desde Septiembre del 2012. Y luego también, el MTI y el MIFIC trabajan en conjunto para elaborar Normas que establezcan requisitos para producir cementos y bloques, asegurando calidad y seguridad, sobre todo en nuestro País, de alto riesgo sísmico y de tantas vulnerabilidades.



L@s Compañer@s del INIFOM, Compañera Guiomar, nos informa que tenemos en Inversiones Privadas iniciando en esta semana, 21 millones de córdobas y 112 Empleos temporales, 96 permanentes, en 43 nuevos Emprendimientos que se desarrollan en... No me puso la Compañera Guiomar los Municipios; vamos a pedirle que nos aclare.



Nos grafica un Hospedaje que se está construyendo en El Ayote con 10 millones de inversión, y el Supermercado PALI en Matiguás, con casi 10 millones de córdobas también... Aquí está el dato : Farmacias, Cafeterías, Barberías, Panaderías, Carnicerías, entre todos estos Emprendimientos.



Nuestras Alcaldías, con 7.5 millones de inversión y 110 Empleos temporales, en San Isidro, San Juan de Río Coco, San Rafael del Sur, La Paz Centro, donde la mayor parte de las inversiones están en Caminos.



El Compañero Isidro Rivera, del MAG, nos informa que la Zafra Azucarera de nuestro País refleja al 21 de Febrero, 17% más que en igual Período del Ciclo 2015-2016... 8.5 millones de quintales és el cierre previsto para Junio, con la esperanza de lograr una producción total de 16.1 millones de quintales; 13% más que el año pasado. El 62% del Azúcar de esta producción se destina a las exportaciones, y 38% a nuestro Consumo Nacional.



También ha iniciado el MAG un Plan de Capacitación y Actualización de Conocimientos con la Universidad Nacional Agraria y todas las Instituciones del Sistema Nacional de Producción. Ahí estamos hablando de un Diplomado, entre otras cosas, de Estadísticas aplicadas a la Agricultura, que nos permitirá llevarles a ustedes mejores Datos, y con más frecuencia.



Tenemos también al INTA realizando un Encuentro con l@s Director@s de 25 Centros Privados de Investigación Agropecuaria, siempre fortaleciendo el Modelo de Alianzas. 25 Centros de Investigación Agropecuaria Privada hay en nuestro País, y el INTA tiene ya programado para hoy el Primer Encuentro de Director@s Privad@s, con l@s Director@s de los Centros de Experimentación del Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias.



El Compañero Alfredo Coronel, de las Empresas de Zonas Francas, nos reporta sobre una visita que hizo a la Empresa Productora de Palma Africana, en Kukra Hill. Vamos a estar reportando sobre esto el día lunes.



Tenemos, igualmente, la visita de un grupo de Estudiantes de la Academia de Trabajadores de Finlandia que estará llegando a nuestro País y que va a estar en coordinación con el Ministerio de la Juventud, nos remite el Compañero Embajador Ricardo José Alvarado Noguera. Llegan el día de mañana para realizar una Visita de Conocimiento e Intercambio, fomentando Vínculos de Solidaridad y de Aprendizaje, para realizar, la expectativa és esa, estas visitas año con año a nuestro País.



Esta mañana se encuentra en Liberia, Costa Rica, una Delegación presidida por nuestro Canciller; están en una Reunión Binacional Nicaragua-Costa Rica, y participan, aparte de nuestro Canciller, Representantes de nuestro Ejército, nuestra Policía, el Ministerio de Gobernación, los Viceministros del MINREX, y también el Embajador Harold Rivas. Así que, vamos a estar informando el lunes sobre los resultados de esta importante Reunión.



Y en Tegucigalpa está otro Equipo de Trabajo de la Cancillería, preside el Ministro Sidhartha Marín, para la XII Reunión Trinacional sobre el Golfo de Fonseca. Delegados de Honduras, encabezados por el Ministro Delegado de la Presidencia, Eval Díaz; Delegados de El Salvador, encabezados por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castañeda; nuestro Ministro Sidhartha Marín, nuestro Embajador Orlando, y de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Claudio Arana, estamos ahí, y vamos a informarles sobre los avances en el trabajo conjunto del Golfo de Fonseca... Proyecto Trinacional !



La Policía se prepara para un fin de semana con mucho Deporte, y mucho Paseo, entonces tenemos que trabajar más para cuidar en los Circuitos Turísticos, en el Estadio, los Estadios, y también, por supuesto, la vigilancia en Barrios, Comunidades y Comarcas de nuestro País.



Casualmente, nos escribía hoy el Compañero Comandante Lumberto Campbell, orgulloso de estar allá, en nuestra Costa Caribe, inaugurándose hoy el Estadio Oncelo Martin, en Siuna. Por primera vez en la Historia del Municipio se jugará Béisbol de noche con la iluminación del Estadio, y él reconoce, a nombre de las Autoridades Locales, los esfuerzos del Gobierno a través de ENATREL, el Gobierno Regional del Caribe Norte y la Alcaldía Municipal de Siuna. Así que, nuestros Estadios iluminados, gracias al Buen Gobierno; gracias a Dios, en primer lugar.



Luego, el Deporte desarrollándose en todo el País, y la Actividad Recreativa, Deportiva, Cultural, Tradicional, porque tenemos también un importante Programa de Celebración del 39 Aniversario de la Gesta Heroica de Monimbó en Masaya : Desfiles, Obras de Teatro, Ferias de Artesanías, Carnavales de Danza, Música Juvenil, Noches Artísticas y Culturales, Exposiciones de Máscaras, y Festival de Marimbas. Todo coordinado... Alcaldía Municipal, Movimientos de Jóvenes, e Instituto de Cultura.



Compañer@s, vamos a dar este detalle el día lunes, porque se nos está volviendo largo, és el detalle de las Atenciones que dieron los Hermanos Bomberos de los diferentes Cuerpos de Bomberos Unificados... Aquí está el detalle simple : 103 incendios esta semana, 79 en Maleza, 9 en Basura, y 15 Estructurales. De los Estructurales, 6 en Casas, 4 en el Campo, o en Instalaciones Agropecuarias; 3 en Transporte, y 2 en Instalaciones Industriales. Vamos a compartir el detalle a través de los Medios. Lo más importante és seguir haciendo todos los esfuerzos para prevenir, sobre todo porque el Verano activa la ocurrencia de incendios.



Luego, Compañer@s, estamos trabajando desde el Ministerio de Salud para instalar este año el primer Acelerador Lineal para Tratamiento de Cáncer con Técnicas de Radioterapia Moderna. De la OIEA, la Señora



Eva Ciurana nos visitará en estos días para hacer un recorrido por el Bunker, ubicado en el Centro Nacional de Radioterapia “Nora Astorga”. Vamos a estar también invitando al Embajador del Japón a acompañarnos en esta importante visita, porque nosotr@s reconocemos grandemente el aporte que el Gobierno del Japón nos está dando con los Equipos para ese Centro.



El Ministerio de Salud nos reporta, además, que está realizando el II Congreso Internacional de Cáncer Cérvico-Uterino el día de hoy, e inaugurando la Clínica de Medicina Natural en La Cruz de Río Grande.



Tenemos aquí también la visita que realizó el día de ayer el Señor Paulo Speller, Secretario General de la OIEA, todavía está en nuestro País; se reunió con Denis, con Arlette, con Sidhartha, con l@s Compañer@s del Ministerio de Educación, las Universidades, el CNU... Lo saludamos y, por supuesto que estamos en la mejor disposición de continuar desarrollando todas las Actividades que nos vinculen, que estrechen los Lazos de Cooperación.



El Ministerio de la Familia esta semana realizó un Diagnóstico en 26 sitios : Semáforos, Mercados, Centros de Recreación y Paradas de Buses, donde vimos a 161 Niñ@s y Adolescentes en potencial riesgo; algun@s van a la Escuela, otr@s no. Estamos trabajando con las Familias de l@s que no están matriculad@s, y con las de l@s 22 que pueden ser atendid@s en CDI.



Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles, y esa és la tarea de Marcia y de l@s Compañer@s del Ministerio de la Familia, para evitar el riesgo, las situaciones de riesgo extremo que atraviesan est@s Niñ@s, trabajando con los Padres y las Madres que tienen que ayudarnos a que l@s Niñ@s vayan a la Escuela y a que tengan la Niñez que merecen.



Tenemos también del Ministerio de Educación los datos de Matrícula, vamos a compartirlos a través de los Medios, ayer dimos los porcentajes; también el segundo TEPCE el día de hoy; la Obra Teatral “Monimbó és Nicaragua” que se entregó en casete y video a las Escuelas para, ayer comentábamos, que funcione como una Lección sobre el montaje y el desarrollo del Teatro Popular en nuestro País.



Rehabilitación y Ampliación del Centro Educativo San Francisco de Asís en El Almendro. La Comisión Nacional de Educación reuniéndose el día de hoy.



Tenemos además, unos datos sobre la Ruta de Educación Inicial, los vamos a compartir el día lunes; y el Encuentro exitoso que se desarrolló el día de ayer con l@s Empresari@s Privad@s, el Ministerio de Educación. El Acuerdo o los Resultados fue, instalar Mesas de Emprendimientos de Tecnologías Educativas, de Infraestructura y de otras Iniciativas para la Calidad Educativa, en el fortalecimiento del Modelo de Alianzas, Gobierno Nacional y el Sector Privado.



Luego, desde el Canal 6, Programa Especial para desarrollar una Vida Saludable, estará estrenándose el 9 de Abril. Y Tele-Clases de Artes Marciales para tod@s, estrenándose; el Programa se llama “A Jugar”, y se va a transmitir los días martes a las 10:30 de la mañana, dirigido a todas las personas que deseen practicar Deporte.



El Ministerio de la Economía Familiar realizando su Feria dedicada a Monimbó en el Parque Nacional de Ferias, e inaugurando el Centro Nacional de Promoción del Bambú.



Luego tenemos una Inauguración de ENACAL : Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en Matiguás... 2,712 Familias que pasan a tener Servicio durante más de 20 horas diarias, con un costo de 15 millones de córdobas, financiados por nuestro Buen Gobierno y la Alcaldía de Matiguás en el Modelo de Alianzas, con 90 Empleos directos y 225 Empleos indirectos mientras se desarrolló la Obra.



Luego tenemos al Compañero Amadeo Santana, del MTI, Ministro por la Ley, que nos informa que sigue el Proyecto de Pavimento Asfáltico, 48 kilómetros, con un monto de inversión de 990 millones de dólares, para garantizar Carretera de acceso permanente entre Pantasma y Wiwilí, Territorio de producción de ganado, granos básicos y café, con aporte del BID y nuestro Gobierno.



En 24 meses se ejecuta la Obra, generando Empleo para 220 personas, incluyendo mujeres, y 90 máquinas de Construcción y Transporte trabajando en esa Carretera de acceso permanente entre Pantasma y Wiwilí. 25,100 personas protagonizan esta Obra que nos comunica mejor. Comunidades que forman parte de ese alcance : Pantasma, Las Praderas, Estancia, Cora, Bocas de Vilán, Zompopera, Wiwilí, El Carmen y Wamblán. Una Nota del Compañero Amadeo Santana, Ministro de Transporte e Infraestructura por la Ley.



El Compañero Salvador Mansell nos informa que hoy estamos inaugurando Energía Eléctrica en Villa Reconciliación, Sector La Isla, Managua Distrito VI; esto és, 931 habitantes, 178 casas, 2 millones 400,000 córdobas de inversión. Y mañana en Lomas de Tipitapa, Tipitapa, allí son 70 casas, 324 habitantes; y en la Comunidad Anexo Bálsamo Arriba, Sector La Gloria, San Juan de Río Coco, 77 habitantes. Son, en el primero un millón 700,000, y en el segundo 530,000. Así és como Vamos Adelante, dice el Compañero Salvador Mansell, EN AMORANICARAGUA !



Luego, para concluir, vamos a comentar más en detalle una Iniciativa que está surgiendo de la Alcaldía de Managua, y nuestra Policía de Tránsito, para realizar una serie de Foros que nos permitan discutir a fondo la interconexión, los problemas de tránsito, la construcción y ampliación de la Red Vial, la gestión del Tránsito, el crecimiento de la Ciudad de Managua, de manera que podamos afianzar y mejorar los contenidos de Educación Vial a tod@s l@s usuari@s de la vía pública. Vamos a estar comentando mayores detalles el día lunes.



Compañer@s, estas son las Informaciones de este mediodía, és bastante lo que tenemos que informarles, gracias a Dios. Porque estamos trabajando duro ! Trabajando para avanzar. Trabajando para fortalecer Capacidades y asegurar Derechos... Derechos y Oportunidades a tod@s en el Concepto de Aprender, Emprender, Trabajar, y Prosperar, que és lo que tod@s queremos en esta Patria Libre.



Un Saludo a todas las Familias de Monimbó, de Masaya, en el Aniversario Número 37 de la Insurrección Heroica del Barrio de Monimbó. Monimbó sigue siendo Nicaragua, y Nicaragua sigue teniendo, tod@s l@s nicaragüenses seguimos teniendo esa Bravura, esa Hidalguía, ese Coraje, esa Dignidad de la Comunidad Indígena de Monimbó.



Compañer@s, Mucho Cariño ! Aquí estamos, pendientes. En cualquier momento nos comunicamos, si és necesario, sino será el lunes, después de un fin de semana que esperamos sea para tod@s de Unión Familiar, también de Devoción... tant@s Compañer@s van a los Templos, a las Iglesias, asisten a las Procesiones. Y nos preparamos para el Miércoles de Ceniza el próximo Primero de Marzo.



Con Cariño para tod@s, de nuestro Presidente y de tod@s nosotr@s su Equipo de Trabajo. Estamos, como decíamos, al habla en cualquier momento, si és necesario, sino el lunes, si Dios lo permite. Muchas gracias.