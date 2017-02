En Taiwan conmemoran el paso a la inmortalidad de nuestro Héroe Nacional Augusto C. Sandino

Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 25 de febrero 2017



Como parte de un conjunto de actividades en conmemoración del paso a la inmortalidad de nuestros héroes nacionales, Rubén Darío y Augusto C. Sandino, la Embanic Taiwán tuvo una reunion con un grupo de becarios residentes en Taipei, invitándoles a una charla sobre la vida y legado de nuestro general Augusto C. sandino y culminando con un almuerzo. Los jóvenes nicaragüenses son becarios de los programas de MOFA (Ministry of Foreign Affairs), ICDF (Fondo Internacional de Cooperación y Desarrollo) y estudios de medicina, siendo las tres modalidades de becas de cobertura completa y representando una excelente oportunidad para los jóvenes que aspiran a obtener un título de pregrado o postgrado.





La Embanic Taiwan, les indicó que existe una gran expectativa de parte de nuestro gobierno por los logros que alcanzarán los integrantes de este nuevo grupo de becarios, para seguir estudios universitarios y de maestria durante los próximos años.



Se hizo enfasis en que a muchos jóvenes que han realizado sus estudios en Taiwan, esta beca les ha cambiado la vida. Y no es para menos porque han realizado sus estudios en un país donde se desarrolla tecnología de punta y existe mucha innovación. Esto es muy conveniente porque los que retornan al país aportan todo lo aprendido en el desarrollo de nuestra sociedad.





Estos jóvenes se encuentran preparándose para dar lo mejor de sí en adquirir los conocimientos y la práctica necesaria, que les permita posteriormente llevar a nuestro país toda esta experiencia, como pilares de la nueva nicaragua y orgullos de mi país.



Desde el año 2003 hasta el 2016 un total de 352 jóvenes nicaragüenses han sido beneficiados con estos programas y otros 123 becarios que se encuentran estudiando actualmente en Taiwán.



La actividad realizada el día de hoy, es uno mas de los varios eventos organizados por embanic taiwan en conmemoración del paso a la inmortalidad de nuestros héroes nacionales, Rubén Darío y Augusto C. Sandino y al mismo tiempo promover constantemente a nuestro país, para que los estudiantes conozcan mejor la política, historia y los programas sociales que el grun desarrolla en pro del pueblo de nicaragua.