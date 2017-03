ROSARIO : "Queremos agradecer las palabras de Su Eminencia Reverendísima, el Cardenal Leopoldo Brenes, quien ayer nos hizo un llamado a la prudencia, para evitar los accidentes de tránsito"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

27 de Febrero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy lunes 27 de Febrero. Iniciando semana, para continuar fortaleciendo estos Caminos de Trabajo y Paz, estos Caminos de Bendición, Prosperidad y Victorias !

Otro fin de semana que transcurrió, gracias a Dios en Armonía; con menos accidentes de tránsito, también gracias a Dios. Y queremos agradecer las palabras de Su Eminencia Reverendísima, el Cardenal Leopoldo Brenes, quien ayer nos hizo un llamado a la prudencia, para evitar los accidentes de tránsito.



También estamos programando una Reunión esta semana con los Pastores, Líderes de las Iglesias Cristianas, para que, tanto la Iglesia Católica, en sus Púlpitos, en las Misas, en todos los Eventos que celebran de semana a semana, como las Iglesias Cristianas en sus Cultos, nos ayuden a divulgar la Defensa de la Vida, que quiere decir, proponernos tod@s trabajar junt@s defendiendo la Vida, y proponiéndonos salvaguardar esas preciosas Vidas de nicaragüenses que con tanta frecuencia perdemos en accidentes que podríamos haber evitado.



Aquí tengo el Reporte de nuestra Policía Nacional sobre los accidentes de tránsito del Lunes 20 al Domingo 26 de Febrero. En 7 días tuvimos 403 accidentes, 373 de los cuales representaron daños materiales nada más, 30 con víctimas, 9 muertos, 29 lesionados, y 6 de esos 30 accidentes fueron más de una víctima.



Las principales causas de esos 403 accidentes : 96 por no guardar distancia, 79 por hacer giros indebidos, dar la vuelta donde no debemos; 69 por invadir carril, 47 por no atender señales, 42 por no retroceder con precaución, 27 por tratar de aventajar, 9 por conducir contra la vía, 6 por estado de ebriedad, 4 por salirnos de la vía; 4, distracción; 3, exceso de velocidad; 3, abrir las puertas y no cuidar si viene carro atrás; semovientes en la vía, 3... Está repetido ! Falta de habilidad para manejar, 2; mal estado de los vehículos, 2; imprudencia peatonal, 2; y distracción, está repetido también distracción, otros 2. Aquí hay dos repeticiones, Comisionado !



Luego tenemos, 180 automóviles, 147 motos, 137 camionetas, 47 camiones, 32 buses, 21 cabezales, 19 microbuses. En las Calles fueron 205, en las Carreteras 197, y en los Caminos 1. Dónde se dieron los accidentes ? 278 en Managua, 33 en Masaya, 30 en Chinandega; Carazo, 20; 18, Rivas; 13, Chontales; Jinotega, 2; Madriz, 3; Zelaya Central, 1; Río San Juan, 1; y el Triángulo Minero, 4.



Los accidentes ocurrieron más... entre las 8 de la mañana y las 12 del día, 101; de 12 a 16, 81... 16 son las 4 de la tarde; de 4 a 8, 89; de 16 a 20, 67. Cómo és esto ? Está mal formulado ! Le vamos a pedir que nos copie bien estos Horarios, porque nos da la impresión que está algo aquí que no funciona. De 4 de la tarde a 8 de la noche, 67; de 8 de la noche a 12, 52, y de las 00 horas, es decir de medianoche hasta las 4 de la mañana, 13.



Estamos dándole relevancia a toda esta información, porque estamos haciendo una Campaña para atender esto que viene siendo ya una crisis, y prevenir. Por eso damos todas estas informaciones que van a ser ampliadas por la Comisionada General Vilma Reyes en su Comparecencia del día miércoles.



Aquí nosotr@s tenemos que seguir trabajando, y unirnos tod@s ! Por eso agradecemos a Su Eminencia el Cardenal Brenes, y agradecemos a los Líderes de las Iglesias Cristianas, que han recibido con beneplácito nuestra Invitación, la Convocatoria para reunirnos Alcaldías, Policías, para tratar este tema y pedir su ayuda.



Compañer@s, tenemos también los Incendios que fueron 103 atendidos, 15 en Casas, Agropecuarios, Transporte, esto creo que ya lo di, les llaman Estructurales; y luego 79 entre Maleza y Basura. Vamos a circularlo a los Medios. Y los Incendios Forestales se reportan un poco más este año, son 49 los que llevamos, contra 45 el año pasado; pero, gracias a Dios, la afectación és menor en términos del área quemada... 1,000 hectáreas menos llevamos este año ! Vamos a seguir monitoreando dentro del Plan Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios.



Esta semana nos reporta el Compañero Wilmor López una hermosa Tradición en Managua, en el Barrio Cristo del Rosario, Parroquia que lleva el nombre de Cristo Agonizante, y és la Procesión de la Imagen del Cristo Agonizante.



El Sábado 4 de Marzo, a las 5 de la tarde, baja la Imagen en la Iglesia Cristo del Rosario, queda en vela toda la noche con l@s Feligres@s. El Domingo 5, a las 8 de la mañana és la Misa, y luego la Procesión que recorre las principales calles del Barrio, y l@s vecin@s colocan arcos con frutas tropicales en las calles, para el paso de la Procesión del Cristo Agonizante.



Hermosa Tradición que data de 1876 en Agradecimiento de l@s Poblador@s de Managua por habernos salvado del Aluvión conocido como el Cordonazo de San Francisco también el mismo año. La Procesión y l@s encargad@s de mantener la Tradición son, el Padre, el Párroco, y la Parroquia del Barrio, y la Cofradía.



Nos reporta el Compañero Ovidio Reyes, que el Banco Central va a estar entregando el Premio Nacional de Literatura del Certamen “María Teresa Sánchez”, en el que participaron distintas Obras Literarias. El Primer Lugar lo alcanza Roberto Napoleón Soza Berríos con la Obra titulada “Cegua”, en un Ensayo con Enfoque de Género y Psicoanálisis; el Segundo Lugar, “Narrativa Centroamericana Contemporánea”, de Enrique Antonio Medrano; en el Tercer Lugar, “Presencia Identitaria e Historiográfica en la Narrativa de Lizandro Chávez Alfaro”, de la Profesora Isolda Rodríguez, y Cuarto, Mención Especial a la Obra “América Latina : Realidad y Utopía en el Pensamiento de nuestro Rubén Darío”, de Sara Yolanda Kraudy Ortega.



El martes 7 de Marzo, a las 10 de la mañana, estarán en la Sala de la Pinacoteca de la Biblioteca Rubén Darío del Banco Central recibiendo sus Premios el Primero, Segundo, Tercer y Cuarto Lugar de este importante Certamen que lleva el nombre de la gran Escritora nicaragüense María Teresa Sánchez, Promotora Cultural también.



Tenemos la visita de la Presidenta de la OCLAE, Organización Continental Latino-americana y Caribeña de Estudiantes, Compañera Heidy Villuendas, quien llega hoy a nuestro País. Va a sostener Reuniones con las Universidades, con la Federación de Estudiantes de Secundaria, Ministerio de la Juventud, Juventud, y tendrá distintas Sesiones de Intercambio de Experiencias, incluyendo también al Ministerio de Educación.



Luego tenemos la visita que hizo el Compañero Alfredo Coronel, Director de Zonas Francas, a la Empresa Productora de Palma Africana, Cukra Development Corp., ubicada en Kukra Hill, con más de 12,000 hectáreas de plantación establecidas, y en producción, exportando 60% de su producto final a México, el porcentaje restante al Mercado Nacional. Emplea a 1,800 personas en el Campo y 200 en la Industria. És propiedad del Señor Ignacio González.



El Miércoles 22, visitó la Empresa Wapí Industrial en el Poblado de Wapí, Municipio de El Rama. Son 4,000 hectáreas, proyectando llegar a 7,000, siempre Palma Africana. A partir del Año 2018 construirá su Industria Aceitera, y esta va a estar produciendo ya a mediados del 2019, Dios Mediante; 600 Empleos en campo. Propiedad del Señor Ernesto Chamorro.



El mismo día también visitó la Empresa Óleo Caribe, ubicada en el mismo Municipio, tiene establecidas ya 800 hectáreas de Palma de las 4,000 proyectadas para los próximos dos años. Iniciarán la construcción de la Industria Aceitera a finales del 2018, actualmente emplea a 300 personas, y és propiedad de don Ernesto Fernández Hollman.



Y la Empresa Extra Aceite, 4,000 hectáreas de Palma, con planes de expansión hasta de otras 4,000, y ya están trabajando, procesando aceite de última Tecnología... És la Industria Procesadora. Emplea a 60 personas, 600 en campo; propiedad del Señor Ricardo Rodríguez, de origen guatemalteco.



Toda esta Inversión en El Rama y Kukra Hill asciende, hasta la fecha, a más de 150 millones de dólares, y hay perspectivas de continuar desarrollando las inversiones, estos mismos Grupos, estos mismos Propietarios, hasta duplicar lo que hay actualmente.



Luego, las mejoras que se están haciendo en la Carretera de Laguna de Perlas hasta Kukra Hill, y de El Tortuguero a Wapí, van a facilitar la logística de transporte de este producto y de la materia prima que entra y sale de las Zonas.



La Compañera Guiomar nos reporta desde INIFOM que, 30 Alcaldías nos hablan de 25 millones de córdobas en 101 Emprendimientos, generando 228 Empleos temporales y 172 permanentes. La más relevante és la construcción de la Planta Procesadora de Alimentos del Matadero SuKarne en Villa El Carmen, con una inversión de 12 millones de córdobas. Luego, desde las Alcaldías 7 Proyectos, para un total de 8 millones y 161 Empleos temporales. Son Viviendas, Calles, Cunetas, y el mejoramiento del Vertedero Municipal de Sébaco.



El Compañero Sadrach Zeledón, y el Compañero Pedro Haslam, nos informan que la Empresa DINSA está construyendo un Beneficio de Café con inversión de casi 700,000 dólares allá en Matagalpa; se han generado 35 Empleos temporales, 25 permanentes; inició la construcción hoy 27, y finaliza en el mes de Junio. También hay un Edificio Comercial de dos Plantas en construcción, con una inversión de más de 120,000 dólares; 15 Empleos temporales y 8 Empleos permanentes; Empresario Becker Chavarría.



Hablando de Empresas, Producción y Exportaciones, nuestro Ministro de Comercio nos informa que durante la presente semana se reunirá con Representantes de la Industria del Arroz y del Sector de Pesca Industrial, PROARROZ. También va a realizar un Taller de Capacitación a Funcionari@s de distintas Instituciones del Gobierno sobre Registro de la Propiedad Intelectual, Derechos de Autor; también la Industria Farmacéutica que va a evaluar el nivel de cumplimiento del Reglamento Técnico Centroamericano para las Buenas Prácticas en la elaboración, manufactura y fabricación de Fármacos o Medicamentos.



Nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual. Nueve sismos en nuestro Territorio el fin de semana, todos menores a 4 grados; unos en las Costas, otros en Fallamiento Local : 1 por el Volcán Santiago, y 2 al Noreste de San Juan de Río Coco. Los sismos de San Juan de Río Coco se sintieron en el casco urbano de San Juan y de San Lucas.



Luego, vamos con Plan Techo a Managua, Jinotega y Matagalpa, en distintos Municipios esta semana; y Paquetes Alimentarios Solidarios en Managua, así como Sillas de Ruedas para el Programa Tod@s con Voz, en Estelí.



Epidemiología : 48 casos positivos de Dengue, consolidado de 411 para el año; teníamos 1,072 en el mismo período del año pasado. Chikungunya, 2 positivas; teníamos 276 el año pasado en el mismo período. Zika, todas negativas; teníamos 91 el año pasado. Leptospirosis, 13 casos confirmados, 106 de acumulado contra 71 del año pasado; Influenza, 2 positivas contra 9 confirmados del año pasado. Y Neumonía, 2,671 esta semana, 2% de casos más que el año pasado en el mismo período, y 2 personas fallecidas lamentablemente por esta causa, para un acumulado de 26 Herman@s fallecid@s, con una disminución del 42% respecto al año pasado.



En Malaria también se reportó un total de 135 casos, lo vemos como una Alerta; hay un incremento del 35% en relación a la semana pasada que tuvimos 100 casos, y estamos atendiendo las causas, las razones y, por supuesto, desplegándonos desde el Ministerio de Salud para evitar que continúe propagándose la Malaria.



Seis ahogados por sumersión, y 12 fallecid@s por accidentes de tránsito, creo que és el mismo número que da la Policía, en la semana.



El Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud nos reporta también la creación de un Depósito de Material de Osteosíntesis para abastecer a Hospitales; este Depósito va a estar en el Ministerio de Salud, y va a reunir el material que nos permitirá atender mejor a las personas que requieran de Cirugías Ortopédicas, reduciendo el tiempo de espera.



Las Clínicas Móviles... 190,000 Visitas y Atenciones en Odontología, Pruebas de VIH; tenemos Atención Médica en general, Consultas de Medicina Natural, etc.



El Ministerio de Educación desarrollando los Encuentros de Secundaria a Distancia en el Campo, 95% de asistencia en el primero, y 88% en el segundo.



El Primer Encuentro del Año con Director@s y Subdirector@s de Centros Privados realizándose el día de hoy, exponiendo el Doctor Guillermo González sobre la Prevención y Defensa de la Vida alrededor de los Eventos Catastróficos; también la Compañera Marcia Ramírez sobre las Consejerías de la Familia; Seguridad Escolar, Comisionado General Roberto González Kraudy. Luego tenemos también, Aulas nuevas en Cenicero Azul, El Sauce, Bella Vista, Telica, Salomón Ibarra, Quezalguaque, Anexo Nicaragua, El Viejo.



El Compañero Telémaco Talavera nos reporta que ha organizado para lanzar el 3 de Marzo, en ocasión del IV Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, la Cátedra Abierta que lleva su nombre. Esto será en la UNAN Managua, Auditorio Fernando Gordillo, el viernes 3, a las 3 de la tarde, y va a tener como objetivo el Estudio de la Visión Político-Ideológica del Comandante Hugo Chávez, la Acción Revolucionaria del Comandante Hugo Chávez, las Bases Conceptuales del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI; y en cada una de las Cátedras se va a estudiar distintos aspectos del Pensamiento, el Legado, la Práctica, sobre todo, ese Camino que iluminó el Gran Comandante Hugo Chávez. Vamos a tener la participación de Estudiantes, y tod@s l@s que quieran participar, pueden matricularse en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.



El Canal 6 está trabajando Programas para Personas con Discapacidad, hay 15 Programas de Educación Especial, y también de Lenguaje de Señas llevamos ya 50 Clases; vamos a seguir produciendo Módulos en ambos casos. También “El Corazón de la Familia” se han grabado dos Programas; son 36 Episodios con Consejos Prácticos para las Familias que tienen parientes con Discapacidad.



Luego tenemos entrega de Equipamientos a Mecánica Agrícola para prácticas de miles de Protagonistas y Docentes de Carreras Técnicas de Agronomía y Agropecuaria, en Madriz, con inversión de 3 millones de córdobas. Esto és INATEC. Son tractores, arados, chapodadoras, los Equipos que se requieren para estas Clases Prácticas.



El Ministerio de la Economía Familiar está con 99 Ferias a Nivel Nacional... En el Parque de Ferias, “Mujer Emprendedora”, Feria de la Mujer Protagonista en Saludo al Día Internacional de la Mujer; y luego, distintas Actividades, Encuentros e Intercambios de Experiencias; Capacitaciones a más de 5,000 Protagonistas de los distintos Programas en todo el País.



Inició el Programa de Visitas e Intercambios de Municipio a Municipio : Carazo visitó Madriz este fin de semana, y el Compañero César Olivas nos reporta que más de 12,000 Personas en Somoto disfrutaron de la Expresión Artística y Culinaria del Departamento de Carazo.



Estamos iniciando este Programa que va a tener lugar primero en las Cabeceras, y luego vamos a todos los Municipios, puesto que és un Programa que fue muy exitoso el año pasado.



Luego tenemos, Compañer@s, Capacitaciones desde el INTUR a l@s Servidor@s Públic@s de los Puestos Fronterizos El Guasaule y Peñas Blancas, preparándonos para la Semana Mayor, y para que demos un mejor servicio todo el tiempo. Congreso Nacional de Turismo Rural Comunitario, mañana martes 28 en el Holiday Inn, con participación de más de 400 Protagonistas.



Tenemos también, Compañer@s, Feria del Mar este fin de semana en la Plaza 22 de Agosto, a partir de las 9 de la mañana, nos reporta INPESCA, Compañero Eddy Jackson.



Avances de la construcción Carretera Naciones Unidas-Bluefields, nos informa el Ministro por la Ley Compañero Amadeo Santana. Se ha avanzado en 9.6 kilómetros de concreto hidráulico; la Sección financiada por el Banco Mundial és de 26 kilómetros en total. Esta primera Sección se termina en Noviembre de este año, Dios Mediante. Estamos trabajando también en movimiento de tierra y drenaje en los 20 kilómetros de Naciones Unidas hasta San Francisco, 46 kilómetros de longitud, financiados por el BID. 980 millones és el monto estimado de esta segunda parte, con empleo de 460 personas generándose mientras dura la Obra, y entregándose en 2019.

Luego, inauguraciones de Energía Eléctrica esta semana : San Juan de Río Coco hoy; San Rafael del Norte mañana; Diriamba Carazo, miércoles; jueves 2, Catarina, Masaya; viernes 3, Nandaime; sábado 4, San Marcos. Hoy, Comunidad Barrio Nuevo, Municipio de San Juan de Río Coco, Departamento de Madriz; ahí estamos con 25 casas, 125 habitantes, 13 Empleos temporales, casi un millón de córdobas de inversión.



Compañer@s, se nos quedó nuevamente la información que queríamos darles sobre Primera Infancia o Preescolar. Vamos a hacer el esfuerzo de Síntesis, le vamos a pedir al Compañero Salvador Vanegas, para podérselas entregar el día de mañana.



Estamos aquí, como cada día, dándole gracias a Dios por la Vida, por la Salud, por la Fuerza, y por este Ambiente que reina en nuestra querida Nicaragua. Donde hay Fé, hay Espíritu de Familia y de Comunidad, hay Unidad y hay Armonía, y és lo que nos permite plantearnos alcanzar, más temprano que tarde, esa Nicaragua que tod@s queremos : Con Trabajo, Dignidad, Paz, Prosperidad. Esa Nicaragua a la que tod@s estamos aportando, cada día con nuestro Esfuerzo, cada día con nuestro Optimismo, cada día con nuestra Energía, y cada día, sobre todo, priorizando el Entendimiento, el Cariño, el Respeto, entre todas las Familias nicaragüenses.



El Abrazo de nuestro Presidente, para tod@s, y para cada un@... Aquí estamos ! En cualquier momento si hay necesidad nos comunicamos, sino será mañana a mediodía, si Dios lo permite. Muchas gracias.