ROSARIO : "Son Tiempos de Oración, Tiempos para la Solidaridad"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



28 de Febrero del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy martes 28 de Febrero... Mañana, Miércoles de Ceniza, inicia el Tiempo de Cuaresma que, como nos dice el querido Padre, Hermano Neguib Eslaquit, és Tiempo de Encuentro con Dios.



Así que, estamos saludando a toda la Comunidad Cristiana de nuestra Nicaragua que mañana inicia la Cuaresma; y mañana acude a los Templos, la Comunidad Católica, a recibir la Cruz de Ceniza que recuerda, con la frase que nos dice el Sacerdote, “que eres polvo, y en polvo te convertirás. Conviértete, y cree en el Evangelio”.



Son Tiempos de Oración, Tiempos para la Solidaridad, y aquí el Padre Eslaquit dice que, gracias a nuestro Buen Jesús, que por Su Sangre Preciosa derramada en la Cruz del Calvario, hoy por todo nuestro Suelo nicaragüense, vemos cómo el Amor, la Palabra de Dios, la Solidaridad, se continúa poniendo en práctica a través de todos los Programas Socio-Económicos, Intelectuales, Espirituales, de cambio de actitud, en beneficio de la Unidad de las Familias, del fortalecimiento de la Fé, y del Espíritu de Comunidad. Muchísimas gracias, querido Padre Neguib Eslaquit.



Luego queremos compartir la noticia que se ha vuelto ya viral en las Redes, és sobre el caso de Vilma Trujillo García, de 25 años, quien hoy falleció en el Hospital Lenín Fonseca.



Fue quemada el 22 de Febrero por miembros de su Comunidad, aduciendo que estaba poseída. Estuvo grave varios días, el Ministerio de Salud informó aquí, y estuvimos pendientes de la evolución de este caso; y la Policía Nacional hizo las capturas correspondientes.



És realmente lamentable, y condenable, por supuesto que refleja una situación de atraso, y estamos pendientes de la presentación que harán ante las Autoridades respectivas nuestros Hermanos de la Policía Nacional, de aquellas personas que participaron en esta tragedia que culminó con la muerte de Vilma Trujillo, y la Fiscalía está acusando por asesinato a varias personas que serán presentadas ante las Autoridades pertinentes. Es realmente lamentable, una Hermana que fue martirizada por miembros de su Comunidad. Algo que no puede, no debe repetirse !



En cuanto a las Alcaldías tenemos 131 Emprendimientos registrados al 21 de Febrero, con inversión de 12 millones de córdobas, 349 Empleos temporales y 208 permanentes en 51 Municipios. Entre los más destacados están, una fábrica de elaboración de bebidas a base de Malta, en San Ramón, Matagalpa; luego, un Centro de Acopio de Café en La Concordia. Y desde las Alcaldías 8 Proyectos finalizados : Reparaciones de Escuelas, Caminos, Canchas, Estadios, con inversión de 8.4 millones, y 187 Empleos temporales generados.



En cuanto a los Proyectos de las Alcaldías también tenemos que finalizamos en 2016 el mejoramiento de 65 Parques, y estamos construyendo este año 63 Parques nuevos. Luego, los Parques de Ferias, 70 construimos en el 2016, y vamos a construir 63.



Estamos construyendo ya este año Casas para Personas con Necesidades Especiales que van a ser atendidas en Salud... 134 Casas van a ser construidas este año por las Alcaldías y MINSA. Esta és la Coordinación, Gobierno Local, Gobierno Nacional, para llevar Programas que aseguren Atención, Cariño, Bienestar, a las Personas con Necesidades Especiales.



51 Mercados nuevos finalizamos el año pasado, este año vamos a construir 23 nuevos Mercados. 23 Escuelas Musicales para las Orquestas Sinfónicas. Este és un Acuerdo entre las Alcaldías, el MINED y el Teatro Rubén Darío. En el 2016 se mejoraron 85 Cementerios, y este año está previsto que se garanticen los terrenos para instalar Cementerios nuevos en los Municipios que no los tienen.



Luego tenemos, Compañer@s, el INIFOM inaugurando la Oficina de Facilitación de Trá-mites e Inversiones Municipales... Ventanilla Única abre sus puertas hoy a Inversionistas Nacionales, y de otros Países. Nos va a permitir agilizar las inversiones en las 152 Alcaldías del País. Así es que, estamos inaugurando un Servicio que nos permite avanzar más rápidamente en la consecución de lo que tod@s queremos : Trabajo y Paz !



Tenemos, Compañer@s, al MIFIC desarrollando distintas Actividades : Charlas sobre la Ley de Protección de los Derechos de las Personas, Consumidoras y Usuarias. Luego tenemos Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC; el MIFIC e Instituciones del Gobierno elaborando un Plan de Seguimiento para hacer realidad los Beneficios que obtendrán las Empresas, tales como simplificar, reducir y armonizar las Normas y Procedimientos para Procesos de Exportación e Importación.



Luego el MIFIC, en conjunto con el IPSA, MINSA, Productor@s e Industria Arrocera y Miembros de las Universidades preparan Observaciones como País al Código de Prácticas, para prevenir y reducir la contaminación del Arroz por Arsénico. Esto és algo que se está estudiando, y las Alertas han sido emitidas a Nivel Internacional, así que también estamos trabajando a través del Código Alimentario, que permitirá mejorar las prácticas agronómicas para producir Arroz que garantice la Seguridad y la Salud de las Familias.



El Compañero Telémaco Talavera nos reporta que está trabajando con la Policía Nacional desde el CNU, para formular el Plan 2017 que contribuya a prevención de accidentes desde las Universidades.



Nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual. Hemos tenido en nuestro País tres sismos en las últimas 24 horas, todos menores a 4 grados.



La Alcaldía de Managua está desarrollando Reuniones con el BID para presentar y estudiar los Proyectos Estratégicos de Obras de Drenaje para la Ciudad de Managua y evaluar las opciones de financiamiento, de manera que podamos avanzar, garantizando una Capital más Segura en relación a drenaje, lluvias, etc.

Tenemos, igualmente, al Ministerio de la Familia en Capacitaciones con el Ministerio de Educación, para fortalecer Capacidades del Personal que está directamente vinculado a acompañar a las Familias en Alertas Tempranas. Esto és fortalecer Capacidades de Alerta Temprana para atender oportunamente las situaciones que en las Escuelas llegan a interferir en los avances educativos de nuestr@s Niñ@s, Jóvenes y Adolescentes.



El Ministerio de Educación entrega Computadoras portátiles en Laboratorios de Computación en los Institutos Elvis Díaz, San Sebastián y Experimental México, de Managua. Luego tenemos Obras de Rehabilitación total del Centro Educativo Eliterio Martínez Boas, en Prinzapolka. Todos los Centros actualizan en todo el País los Planes de Seguridad Escolar.



Hablando de Primera Infancia nosotr@s estamos trabajando... en el 2017 sobrepasamos la Meta de Matrícula, se esperaba la cantidad de 252,896 Niñ@s de Prescolar y se matricularon mucho más... 267,064. Estamos promoviendo más Capacidad para l@s Docentes, y estamos promoviendo también Permanencia y Protagonismo de los Padres y Madres de Familia alrededor de los Programas Escolares.



El Canal 6 avanza en la Ruta de Historia, pre-elaborando Capítulos de Historia, dibujos animados, sobre nuestros Primeros Pobladores, la Resistencia Indígena, la Independencia de Centroamérica, Símbolos Patrios, y Batalla de San Jacinto; también tenemos Programas Deportivos. Todo esto trabajado junto al Ministerio de Educación, para fortalecer Capacidades en Deportes, en Historia, y con el Tecnológico Nacional en Carreras Técnicas : Comercio y Servicio, Industria y Construcción, Agropecuario y Forestal.



Usura Cero entrega Créditos a 2,322 Protagonistas en 679 Grupos Solidarios, en 80 Municipios.



Ferias de la Economía Familiar en distintas partes del País; también tenemos la Propuesta de Lanzamiento en 19 Municipios de nuestro Corredor Seco, de Programas de Innovación y Difusión de Tecnologías de Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático.



Tenemos desde el Ministerio de Agricultura que el Monitoreo de los Beneficios Secos de Café registró al 21 de Febrero 2.4 millones de quintales de Café Oro; tenemos un avance de 10% en relación al resultado de la cosecha del Ciclo anterior que fue de 2.2 millones de Café. Al cierre de la cosecha se espera una producción entre 2.5 a 2.6 millones de quintales Oro. Este crecimiento se debe a nuevas áreas que han entrado en producción, incluyendo los resultados del Programa CRISSOL-Café, y mejoras en el manejo de las plantaciones.



Congreso Nacional de Turismo Rural hoy, en el Holiday Inn, y recibiendo al Crucero Sea Cloud II en el Puerto de San Juan del Sur. Este és INTUR, que además desarrolla su Mesa de Trabajo sobre Turismo Rural Comunitario.



El Compañero Eddy Jackson nos reporta que estamos desarrollando una Propuesta de Pesca Deportiva en Nicaragua, elaborando Reglamentos, Registros de Embarcaciones, Capacitaciones; también determinar con el Ministerio de Hacienda, Cánones de Pesca, y Revisión de Impuestos de Equipos para Pesca Deportiva; Torneos de Pesca y Zonas de Pesca Deportiva, divulgarlos más; Programas Educativos, Supervisión y Fomento a los Torneos de Pesca Deportiva en Nicaragua, y promover una Marca País, desarrollando el Logo Oficial de la Pesca Deportiva en Nicaragua, incluyendo designación de pez o peces insignia. Todo esto en preparación y va a ser consensuado, por supuesto, en el Modelo de Alianzas con el Sector Privado de nuestro País.

El Ministerio de Transporte e Infraestructura continúa fortaleciendo su Capacidad Institucional, con el objetivo de brindar un mejor servicio a la Población con Capacitaciones sobre las Leyes de Transporte, los Manuales Hidrotécnicos. Son Talleres que tienen que ver con el trabajo que desarrolla el Ministerio de Transporte, y hay más de 400 Emplead@s y Servidor@s Públic@s que han sido capacitad@s en los últimos días.



En relación a la Carretera Litoral del Pacífico o Costanera, hay más de 4 Módulos de construcción trabajando, 3 Brigadas de Drenaje Menor, 2 de construcción de Puentes, y se han ejecutado ya 22.9 millones de los 150 millones asignados.



Tenemos también en la Comunidad Santa Isabel, Sector Los Hernández, Municipio de San Rafael del Norte, Departamento de Jinotega, la entrega de Energía Eléctrica para Familias de 20 Viviendas; estamos hablando de 645,000 córdobas de inversión, desde ENATREL.



Compañer@s, los Jóvenes, en los distintos Movimientos, Deportivo, Ambientalista, Promotoría Solidaria, y Cultural Leonel Rugama, están desarrollando todo tipo de trabajo desde las Universidades y Escuelas.



Estas son las Informaciones que tenemos este mediodía, Compañer@s, con el Cariño, la Dedicación, el Esmero, y el Respeto de cada día. El Abrazo de nuestro Comandante Daniel a todas las Familias nicaragüenses... Y, para mañana, vamos tener información también sobre el Censo Nutricional; se lo hemos pedido a la Doctora Castro, al Doctor Porras, para poder actualizar los datos que van surgiendo del desarrollo de esta importante indagación que realizamos en nuestro País.



Vamos a estar pendientes, igualmente, del Miércoles de Ceniza que representa tanto para Portadores de la Tradición y Personas de Fé que, gracias a Dios, somos la mayoría en esta Nicaragua, Cristiana, Socialista y Solidaria; esta Nicaragua de Bendición, Prosperidad y Victorias !



Gracias, Compañer@s. Estamos en comunicación en cualquier momento, si és necesario, sino mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Gracias.