ROSARIO : "Un Abrazo a tod@s l@s Compañer@s, a tod@s l@s Herman@s que se dedican al Oficio de la Comunicación"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

1° de Marzo del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy 1° de Marzo. Primer día de otro mes, en esta Nicaragua de Bendición, Prosperidad y Victorias; esta Nicaragua donde, tod@s junt@s, estamos haciendo la diferencia : Privilegiando la Unidad, Privilegiando la Tranquilidad, la Estabilidad, la Paz... Y trabajando ! Trabajando con Empeño, trabajando con Esmero, para Ir Adelante !



Hoy és Día del Periodista, y queremos darles un Abrazo a tod@s l@s Compañer@s, a tod@s l@s Herman@s que se dedican al Oficio de la Comunicación... Una gran responsabilidad ! Sobre todo en un País como el nuestro, un País pequeño, un País que ha sufrido tanto por la des-unión; un País donde debemos empeñarnos en promover todo lo que nos une, y analizar con cuidado, y sobre todo con responsabilidad, aquellos puntos de desencuentro, desde un Periodismo Responsable que ama a Nicaragua.



Así que, un Abrazo a tod@s l@s Compañer@s, Herman@s, que asumimos cada día el desafío de comunicar, para Seguir Avanzando; de Comunicar, para fortalecer Unidad, Capacidad; para fortalecer Rutas de Victorias, en esta Nicaragua donde tod@s nacimos, y donde tod@s compartimos Cielo Azul, Tierra Sagrada, y Voluntad y Compromiso de Ir Adelante, de luchar, todos los días, para ir, poco a poco, Viviendo Mejor, con Dignidad, con más Trabajo, promoviendo Bienestar, dejando atrás los Tiempos de conflictos; dejando atrás, poco a poco también, la Pobreza Extrema.



Avanzando, avanzando...! Y a eso estamos llamados desde la Comunicación, a promover, decíamos, todo lo que nos acerque, a promover el Orgullo de Nuestro País, el Orgullo de Ser Nicaragüenses. Y desde esa Unidad por el Bien Común que hay en nuestro País, promover también todo lo que Somos, todo lo que podemos, todo lo que podremos, cuando junt@s nos proponemos avanzar.



Compañer@s, teníamos también aquí la Carta que ayer circulamos, una hermosa Carta que nos hizo llegar el Santo Padre, el Papa Francisco, dirigida a nuestro Presidente Daniel :



En el Año de la Misericordia, estoy muy agradecido por su generosa respuesta a mi apelación, concediendo Usted el indulto a 557 reos.



El Año Jubilar ha representado para la Iglesia un evento extraordinario en el que la Gracia de la Misericordia de Dios se nos ha dado en abundancia.



Ahora, concluido el Jubileo, es Tiempo de mirar hacia Adelante y seguir viviendo la Riqueza del Amor y del Perdón del Señor.



Solo Dios perdona los pecados, pero desea que nosotros también estemos dispuestos a perdonar a nuestro Prójimo, como Él perdona nuestras faltas y estoy seguro, dice el Santo Padre, de que no dejará sin recompensa el benevolente gesto de clemencia realizado por Vuestra Excelencia.



Con mis mejores deseos para el Año Nuevo que acabamos de empezar, elevo mis Oraciones al Señor para que derrame sobre Usted, Señor Presidente, su Familia y sobre todo el amado Pueblo nicaragüense abundantes bendiciones.



Esta és la Carta que nos hizo llegar a todo el Pueblo nicaragüense, a todas las Familias nicaragüenses, a través de nuestro Presidente Daniel, el Santo Padre, el Papa Francisco.



Y un twitt que él publica el día hoy, Miércoles de Ceniza, refleja un Pensamiento hermoso que nos enseña a tod@s : “La Cuaresma es un Nuevo Comienzo, un Camino que nos lleva a un Destino Seguro : la Pascua de Resurrección, la Victoria de Cristo”. Un Pensamiento hermosísimo con el que tod@s, estoy segura, nos identificamos.



Este mediodía, Compañer@s, compartimos la información de nuestra Delegación que encabeza el Canciller de la República, Compañero Denis Moncada, participando en la Reunión Preparatoria, primero, y luego, mañana, de los Ministros de Relaciones Exteriores, o Cancilleres del Sistema de Integración Centroamericana. Una Reunión que se realiza en la Hermana República de Costa Rica, ahí están, Denis, Gilda, Carlos Vicente, y el Compañero Iván Lara, así como nuestro Embajador, Compañero Harold Rivas.



Luego la buena noticia que nos envía el Compañero Amadeo Santana : Siete Especialistas del JICA trabajaron con el MTI y el Ministerio de Hacienda, para elaborar el Documento de Evaluación de la construcción de 4 Puentes en la Ruta Río Blanco-Mulukukú-Siuna... 400 metros, 43 millones de dólares en condiciones muy concesionales, y un aporte local de 10 millones. Este Proyecto incluye Diseño, Supervisión de las Obras, y el financiamiento.



Los Puentes son : Mulukukú, Lisawe, Labu y Prinzapolka, que aseguran la movilidad en esta Carretera tan importante que une Poblaciones del Pacífico y del Caribe, nuestra Región Autónoma del Caribe Norte.

La Carretera Río Blanco-Mulukukú ha concluido; ahora trabajamos en la construcción en pavimento de concreto hidráulico entre Mulukukú y Siuna. Cada día avanzamos para servirle a nuestra Población, para generar Empleo, y reducir la Pobreza, dice el Compañero Ministro por la Ley, Amadeo Santana.



Visitamos la construcción en pavimento hidráulico del tramo Muy Muy-Matiguás- Río Blanco, de 60 kilómetros, que nos financia el BCIE, y que forma parte del Corredor Managua-Bilwi o Puerto Cabezas... Buenas noticias para las Familias nicaragüenses !



También el MIFIC nos reporta que, estamos reuniéndonos esta semana como Código Alimentario, Codex Alimentarius; reunió a Instituciones del Gobierno de la República, IPSA, MINSA, MIFIC, y por supuesto, en el Modelo de Alianzas, el Sector Privado, para elaborar las Posiciones de nuestro País alrededor de la Norma Internacional de Sistemas de Importaciones y Exportaciones de Alimentos. Importante Reunión que nos garantiza los Derechos que debemos defender en todos estos Organismos o en todos estos Mecanismos para nuestros Productos, los Productos nuestros, e igual, nuestro Derecho a importar los productos que necesitamos.



Aquí las Alcaldías están desarrollando hoy 148 Emprendimientos; 27 millones, 317 Empleos temporales, 194 Empleos permanentes; esto és en 57 Municipios. Entre los Proyectos más importantes tenemos una Comercializadora de Cacao en Rancho Grande, con una inversión de casi medio millón de córdobas o más; Antenas de Telecomunicaciones en Jinotega, y Comercializadora de Ganado en Nueva Guinea.



Desde las Alcaldías, 146 Empleos temporales se garantizan, con 8 Proyectos, entre ellos, Agua, Adoquinado, Cauces, reparación de Escuelas, Caminos, mejoramiento de Estadio... 7.4 millones de inversión. Esto és en Tipitapa, Santa Lucía... Una cantidad de Alcaldías !



Tenemos la mala noticia de otr@s Herman@s fallecid@s por accidentes de tránsito; l@s 3 Herman@s fallecid@s son resultado de accidentes involucrando a Conductores de Transporte Colectivo : 2 en Mateare ayer por la tarde, y luego por la noche de ayer, aquí en Managua, una cantidad de Herman@s que iban a sus casas después de trabajar duro, la mayoría en los alrededores del Mercado Oriental, falleció una Hermana, Ada Fabiola Vargas Tapia, de 29 años; 9 personas lesionadas.



Era un autobús del Transporte Colectivo conducido por un Hermano de 26 años de edad, quien desatendió la señal de ALTO del Semáforo, e impactó en un automóvil y después en un contenedor de concreto.



L@s tres fallecid@s tienen que ver con imprudencia de Conductores... Qué terrible ! Tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de cumplir con las Indicaciones y con las Normativas de Tránsito y de Movilidad, tanto para Peatones, como para Conductores.



Luego, no hubo sismos en nuestro Territorio. El Doctor González está coordinando con el Consejo Superior de la Empresa Privada la participación de las distintas Cámaras, el próximo 21 de este mes de Marzo, en el Primer Ejercicio de Prevención y Defensa de la Vida que desarrollamos a Nivel Nacional en este Año de Victorias, por Gracia de Dios !



Tenemos también, Compañer@s, la buena no-ticia, que estaremos entregando el Parque las Madres a las Mujeres Madres de nuestro País, el 8 de Marzo, celebrando a las Mujeres, y celebrando a las Mujeres Madres. Este Parque de las Madres estará completamente rehabilitado, también se ha embellecido el Monumento Histórico a las Madres que está ahí; hay Juegos Infantiles, Andenes, Bancas, Luminarias. Así que vamos a estar entregando este Parque desde la Alcaldía de Managua a las Mujeres Madres, celebrando el Día Internacional de la Mujer.



Igualmente vamos a entregar Títulos, saludando también el Día Internacional de la Mujer en este mes de Marzo, la mayoría Mujeres, la mayoría de Propietarias que van a ser certificadas como tales desde la Procuraduría General de la República. Son 7,500 Títulos... Del 6 al 12, 5,000, y del 3 al 7, 2,500, en todos los Departamentos del País. Saludamos con Acciones que ratifican el Protagonismo de las Mujeres, el Día Internacional de la Mujer.



Ventanilla Única de la Construcción de Managua avanza. Se han recibido 331 nuevas Solicitudes del 1 al 28 de Febrero : 378 para construcción de viviendas, 81 para Infraestructura Comercial, 14 para Desarrollo Habitacional, 12 para construcción de Infraestructura Institucional que incluye la instalación de Redes de Fibra Óptica.



53 nuevos Permisos de Construcción en el Mes de Febrero, con lo que llevamos ya totalizado 103 nuevos Permisos aprobados este año. Inversión total, 1,262 millones de córdobas; 4,908 Empleos directos generados, 10,500 Empleos indirectos.



En el Mes de Febrero... Cumbres de Cedro Galán, Urbanización; Valle Verde, Urbanización; Tienda Alejandría en Ciudad Jardín; ampliación de SINSA, por Plaza España, entre todos los Proyectos que estamos mencionando.

Luego tenemos Proceso de Automatización de los Servicios Públicos en Línea. Estamos trabajando con la Empresa Portuaria Nacional que estará automatizando para la agilización de Trámites de Comercio Internacional, esto és muy importante, Importación y Exportación en Línea, dándole servicio a las embarcaciones, servicios de carga y servicios a contenedores; automatizando la emisión de Proformas y el pago en Línea para el manejo de la carga y el manejo de los contenedores, también para el tráfico de buques, y habilitando el pago de Servicios Especiales que ofertan nuestros Puertos, que tienen que ver con Energía, Agua, y Básculas. Se continúa avanzando también en consolidar los distintos Procesos de Automatización en todos los Ministerios de nuestro Estado.



L@s Compañer@s del Ministerio de Salud nos informan, que llevamos ya 200,000 Atenciones en las Clínicas Móviles. El Censo Nutricional que ayer nos comprometimos a informar, llevamos ya a este día 186,396 Niñ@s menores de 6 años, pesados y medidos; és el 23% de la meta. Nuestra Programación indica que concluiremos este Censo, Dios Mediante, el 15 de Abril, y en la última semana del mes de Abril estaremos entregando los resultados.



El Ministerio de Salud también está atendiendo un Programa de Salud Bucal para prevención de caries en todas las Escuelas Públicas de nuestro País, iniciando Jornadas de Aplicación de Flúor para 782,000 Niñ@s de Primero a Sexto Grado.



Y también el MINSA realizó la Reunión de la Comisión de Trabajo Sectorial de Salud con la participación de tod@s l@s Integrantes, para desarrollar un Taller Nacional los días 8 y 9 de Marzo, coordinándonos para el uso de Equipos Médicos de Emergencia, como respuesta ante Emergencias y Desastres. Así que vamos a estar pendientes de esa importante Reunión de Coordinación de los Equipos Médicos de Emergencias para Respuesta a Situaciones Críticas y de Desastres.



Luego tenemos del Ministerio de Educación las Notas de hoy : En primer lugar, mañana vamos a estar informando en detalle de un incremento, un ajuste que se les dará a las Educadoras Comunitarias que merecen ese Reconocimiento Salarial que ha aprobado nuestro Presidente, el Comandante Daniel, que mañana vamos a estar informando o reportando, en detalle.



Tenemos Inauguración de Centros Educativos rehabilitados : Simón Bolívar, en Acoyapa; Guardabarranco también en Acoyapa, y Cursos Especiales en las Escuelas Normales, Cursos Especiales a Maestr@s en el Uso de Tecnologías.



Tenemos también aquí, desde el INATEC, la Presentación con la Universidad Nacional Agraria de un Manual Agroecológico, “Machete Verde”, estrechamente vinculado con el Programa de Educación Técnica en el Campo. Se lanzó esta mañana, nos informa el Compañero Telémaco Talavera.



L@s Maestr@s de Primaria también están recibiendo Clases a través del Canal 6. 31 Módulos se han elaborado, dirigidos a est@s Docentes, en Temáticas de Aprendizaje para Primeros Lectores. Igualmente, hemos desarrollado 20 Programas dirigidos a las Familias nicaragüenses en general, esto desde el Canal 6, el Programa de Promoción de Valores para la Familia, para la Comunidad, “Candil de la Casa”. “Creciendo en Familia y Comunidad”, és el Módulo de esta semana; todos los sábados, a la 9 de la mañana.



INATEC hará su Mesa de Trabajo con los Centros Privados de Educación y Capacitación Técnica, mañana 2 de Marzo, y va a estar planificando Encuentros de manera sistemática con l@s Docentes de Educación Técnica en Centros Privados, y presentando e intercambiando sobre el Programa Nacional de “Aprender, Emprender y Prosperar”.



Feria de la Mujer Emprendedora, en Saludo al Día Internacional de la Mujer, en el Parque Nacional de Ferias. Tenemos también Capacitaciones desde el MEFCCA a más de 2,000 Protagonistas de los Programas Productivos Alimentarios.



El Compañero Léster Martínez y la Alcaldesa de Ocotal nos han enviado una cantidad de Actividades para cobertura del Certamen “Taza de la Excelencia”, además, a l@s Protagonistas, a l@s Productor@s que se han destacado obteniendo los mejores lugares de forma consecutiva en ese Certamen. Vamos a estar informándoles más en la medida en que nos vayan llegando las Notas, los Reportajes.



Entre el 10 y el 11 de Marzo, o sea este mes, inscriben y reciben las muestras; del 13 al 17 és la Preselección; del 27 al 31 la Clasificación; del 3 al 6 de Abril el Jurado Internacional que degustará los Mejores Cafés, y la Premiación el 6 de Abril.



Tenemos aquí los nombres de las Personas que se han destacado año con año : Luis Emilio Balladares, Joaquín Lovo, Olga Marina González, Octavio Peralta, Andrés López Figueroa, Mario Vílchez, y Misael Sauceda Olivera.



Tenemos también, Compañer@s, al Ministerio de Agricultura que nos reporta que la producción de Maní tuvo un Cierre de 4.1 millones de quintales, 17% superior en comparación al Ciclo anterior, con un área sembrada de 60,424 manzanas. Mejoras en los rendimientos por manzana se dieron en este Ciclo, de 55 a 68 quintales; 24% de incremento en los rendimientos favorecidos por un Buen Invierno. L@s Productor@s tienen Esperanza para este 2017 de mantener o superar los rendimientos obtenidos en el presente Ciclo.



Mesa de Trabajo “Turismo Rural Comunitario”, con Protagonistas del Sector Turístico; esto és en Managua. Y se recibe en San Juan del Sur el Crucero Azamara Quest.



Tenemos además, desde l@s Muchach@s de Juventud, dos Proyectos nuevos : Un Proyecto de Fomento de la Educación como “Mi Proyecto de Vida”, dirigido a l@s Jóvenes para promover Espíritu de Aprender y Emprender desde el Estudio de Carreras Técnicas o Universitarias, de acuerdo a su Vocación, a lo que más les gusta. Así que vamos a estar pendientes de esa Campaña.



También Clubes de Lectura que se van a lanzar en los próximos días, donde van a estar l@s Muchach@s del Movimiento Cultural Leonel Rugama lanzando una Campaña, dando a conocer libros que pueden estar leyendo en conjunto y comentando en conjunto, para fomentar la lectura entre l@s Jóvenes.



Compañer@s, en San Gregorio, Carazo, estamos inaugurando hoy Energía Eléctrica con 560 habitantes de 142 viviendas, y 2 millones 480,000 córdobas de inversión. Nos reporta el Compañero Salvador Mansell.



Entonces, Herman@s, en este Nuevo Mes, Tercer Mes del Año, de estos Tiempos que Dios ha derramado sobre nosotr@s como Tiempos de Victorias, por Su Gracia y para Su Gloria, comentamos que el día de ayer nuestro Canciller, el Compañero Denis Moncada, suscribió con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos un Memorándum de Entendimiento, y al mismo tiempo, el Presidente del Consejo Supremo Electoral suscribió un Documento sobre el Procedimiento de la Misión de Acompañamiento Electoral para las Elecciones Municipales del 5 de Noviembre en nuestro País.



És un Memorándum de Entendimiento general, que tiene que ver con la contribución de la Organización de Estados Americanos a la continuidad de la búsqueda de perfeccionamiento de nuestras Instituciones y de nuestro Sistema Democrático en nuestro País, sobre todo, lo que tiene que ver con el Sistema Electoral y los Partidos Políticos.



És un Memorándum de Entendimiento muy amplio; luego viene el tema particular de este año que son las Elecciones Municipales del 5 de Noviembre, que serán acompañadas del compromiso que asumió nuestro Presidente, el Comandante Daniel, durante la visita del Hermano Luis Almagro, el 1° de Diciembre del año pasado.



Así que, con mucha responsabilidad informamos de este importante Acuerdo que viene a fortalecer el Trabajo Institucional; a continuar fortaleciendo nuestro Sistema Plural, Democrático... Ese Sistema que, gracias a Dios, alcanzamos después de décadas de tiranía, de dictadura, con el Triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, el 19 de Julio de 1979.



És entonces que podíamos hablar por primera vez de Democracia. Y és entonces y a partir de ahí que venimos trabajando, para encontrar la mejor manera de desarrollar nuestro Modelo Democrático en nuestro País. Y bueno, ahí vamos avanzando, paso a paso, promoviendo la Unidad de tod@s l@s nicaragüenses, y sobre todo, asegurando Estabilidad, Seguridad, Tranquilidad y Paz. Todo lo que hacemos és para Ir Adelante, EN AMORANICARAGUA, Siempre Más Allá !



Lo que estamos haciendo és el Compromiso de nuestro Presidente, el Comandante Daniel, que, Nicaragua viva la Plenitud de este Amor Cristiano, Socialista y Solidario; y que en Nicaragua se continúen fortaleciendo las Instituciones, para permitirnos a tod@s sentirnos cada vez mejor, y cada vez más orgullos@s de Ser Nicaragüenses, por Gracia de Dios... Orgullo de Mi País, entonces !



Todos estos Acuerdos que se van suscribiendo, la presencia nuestra en tantos Foros y Organismos Internacionales, donde van nuestr@s Compañer@s Ministr@s, Viceministr@s, Representantes, donde estamos siempre defendiendo las Posiciones más Justas, de acuerdo a una Política Exterior que nuestro Presidente ha mantenido, ha seguido desarrollando, que tiene que ver con la Justicia, y que tiene que ver con el fomento y la afirmación del Diálogo y la Paz en el Mundo.



En esta Nicaragua, de Alianzas, Diálogo y Consensos, trabajamos todos los días entonces, para fortalecer la Paz, para fortalecer el Diálogo, para fortalecer la búsqueda de Consensos, y para sentirnos tod@s cada vez mejor, y como decíamos, cada vez más Orgullos@s de Ser Nicaragüenses, por Gracia de Dios !



Mucho Cariño, a tod@s. Aquí estamos, trabajando siempre, como cada día, con Fé en Dios; segur@s de que Vamos Bien, de que Vamos Adelante, y segur@s de que todo lo que hacemos apunta a fortalecer el Bien Común. Ese és el Mandato que tenemos, el Bien Común, y todo lo que nos haga sentir, a tod@s y a cada un@, viviendo un poquito mejor. Pero, sobre todo, confirmando nuestra Dignidad, y confirmando la Alegría de Vivir en Paz.



Gracias, Compañer@s. Estamos en comunicación en cualquier momento, sino será mañana a esta misma hora, si Dios lo permite.