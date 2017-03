DANIEL : "Estos son Tiempos, entonces, para crear, para crecer; son Tiempos para seguir fortaleciendo el Camino que viene trazando el ALBA, PETROCARIBE"

Intervención del Comandante-Presidente Daniel en la XIV Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP en Homenaje al Comandante Hugo Chávez Frías en el IV Aniversario de su Tránsito a la Inmortalidad



5 de Marzo del 2017



Palabras de Nicolás Maduro



Bueno, quiero entregarle la Palabra al querido Comandante Sandinista, y Presidente Re-electo con el 80% de los votos de los nicaragüenses, Daniel Ortega Saavedra; querido Hermano... ¡Récord Guinness de Votación!

Palabras de Daniel



Querid@s Herman@s venezolan@s; Familias de esta República Bolivariana de Venezuela; querido Hermano Nicolás Maduro, Conductor, en estos Nuevos Tiempos, de este Proceso que inició nuestro Comandante Hugo Rafael Chávez Frías... ¡Sí, Comandante Eterno! Al igual que Fidel, Raúl... ¡Comandante Eterno!

Bueno, estamos en el IV Aniversario de su Tránsito a la Inmortalidad, y estamos aquí, Venezuela, Cuba, Bolivia, San Cristóbal y Nieves, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Antigua y Barbudas, El Salvador, Grenada, Haití, Guyana, y Surinam. Fíjense, ¡no somos pocos, no somos pocos! Y le podemos decir a Chávez, y a Fidel: Aquí estamos. ¡No nos hemos rendido! ¡No nos hemos vendido! ¡Aquí estamos!



Estos son Tiempos de crisis... ¡Claro que son Tiempos de crisis! Pero Tiempos de crisis ¿para quién? ¿Para qué? ¿Para quiénes?



Tiempos de crisis para el Modelo. El Modelo es el que está sufriendo la crisis, y claro que le traslada la crisis a todo el Planeta. Porque ese Modelo tiránico que se había impuesto y que está ahí flotando todavía, la Globalización Neoliberal que parecía intocable, que parecía imbatible, que parecía cada vez más fuerte, y que de una u otra forma ha arrastrado a todo el Planeta, ¡ese Modelo entró en crisis! Y la crisis tiene que ver con los mismos intereses, en choque, del Capitalismo Global.

O sea, la crisis no la hemos provocado nosotr@s, a decir verdad; la crisis la está provocando el mismo Modelo, el mismo Sistema y, estos son Tiempos, entonces, para crear, para crecer; son Tiempos para seguir fortaleciendo el Camino que viene trazando el ALBA, PETROCARIBE, que es un Modelo que ha venido instalándose en nuestra Realidad Latinoamericana y Caribeña, como Algo Nuevo, como una Alternativa a lo que hemos tenido aquí en nuestra Región.



Son momentos, por lo tanto, de fortalecer, como decíamos en la Reunión de Intercambio que teníamos, la Unidad, la Unidad del ALBA. Somos una Alianza, y antes de Alianza éramos... ¿decías, Nicolás? Primero éramos Alternativa, fíjense bien, primero Alternativa, como decir un compromiso mínimo, buscando una Alternativa; luego, nos convencimos que de Alternativa pasábamos a ser una Alianza. Algo más fuerte, un Compromiso mayor.



Pero las mismas circunstancias históricas del momento, la crisis que se está viviendo actualmente en el Mundo, las incertidumbres que se han instalado en el Mundo, del Modelo que parecía imbatible, cuando ya se ven a todas luces las contradicciones que se están generando, y donde, incluso, ¿la Globalización qué camino va a tomar?



Bueno, aquí nosotr@s marcamos un Camino, el Camino de la Alianza hacia la Unidad, y nuestro Sueño, lógicamente, marca una Meta: La Unidad no solamente de estos Pueblos aquí representados que estamos reunidos en este día, en esta fecha, en esta Patria Heroica, sino la Unidad que pueda ir más allá, con una Globalización con Justicia; con una Globalización verdaderamente Democrática.



O sea, no es que estemos en contra de la Globalización, sino qué tipo de Globalización debe caminar en el Mundo; no es que estemos en contra del Comercio, sino qué tipo de Comercio debe desarrollarse en el Mundo; no es que estemos en contra del Mercado, sino qué tipo de Mercado debe desarrollarse en el Mundo... Comercio Justo, Mercado Justo, y el Compromiso Social con los Pueblos, y el Compromiso Social en los Campos de la Educación, la Salud.



La Globalización ¿para qué? Para salvar al Planeta... ¡Claro, para salvar al Planeta! La Globalización para que desaparezca el armamento atómico del Planeta, y que esos recursos se puedan volcar para la Vida; que en todos los Campos se puedan volcar, para la Vida.



Es decir, estamos viviendo, realmente, un Momento de Tránsito, y claro que dependerá de todas las Fuerzas que hoy se están moviendo en el Planeta, el tránsito hacia dónde caminar. Y tendrá que caminar hacia lo que es esa meta que tienen los Pueblos en todo el Mundo: El Comercio Justo, Mercado Justo, Globalización con Justicia; Globalización defendiendo realmente la Naturaleza, Globalización sin armamento atómico, desapareciendo el armamento atómico, que es el cañón atómico que tenemos tod@s puesto sobre la cabeza. La Humanidad entera tiene puesto ese cañón sobre la cabeza, el del armamento atómico.



Mientras tanto, hoy lo hablábamos, integrarnos más, unirnos más. Convocar al Consejo del ALBA, ¿para qué? Para buscar el fortalecimiento de nuestro Proyecto, en todos los Campos. Lógicamente, cuando hablamos de todos los Campos estamos hablando también de los Espacios Económicos, Espacios Comerciales, tal y como se ha venido construyendo la Solidaridad, dándole un nuevo impulso, sacando Fuerzas. Porque encontraremos esas Fuerzas en estas condiciones, para fortalecer este Modelo, fortalecer este Proyecto.



Y luchando, lógicamente, para que en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, dadas las circunstancias, ¡dadas las circunstancias! Porque no somos nosotr@s l@s que hemos provocado esta crisis, no somos nosotr@s l@s que estamos levantando muros... dadas las circunstancias, lo natural, lo normal, como lo decíamos en la CELAC, en República Dominicana, es que son momentos también de Integración y de Unidad Latinoamericana y Caribeña.



Ver un poco más hacia nuestra propia Región, para fortalecer el Desarrollo, la Integración, el Intercambio entre nuestras Naciones, entre nuestros Pueblos, sin aislarnos lógicamente. No se trata ahora de venir a aislarnos de la Comunidad Internacional; no se trata de aislarnos de los Países Desarrollados; no se trata de aislarnos de los Estados Unidos, ni de Europa. Simplemente se trata de que nos fortalezcamos, para poder enfrentar mejor estos momentos de tránsito que está viviendo la Humanidad entera.



Voy a concluir, ya Raúl me decía que creía que traía un largo Mensaje aquí. Pero le dije a Raúl: Yo simplemente lo que tengo aquí es el Mensaje de Raúl, y hago propio este Mensaje... Y toda nuestra Solidaridad, como siempre, para el Pueblo de Cuba; toda nuestra Solidaridad, como siempre, todo nuestro Amor para el Pueblo de Cuba, para Raúl. La Hazaña de Cuba, conducida por Fidel, y por Raúl; el Comandante en Jefe, Fidel, es cierto, pero ahí a la par de Fidel estaba Raúl, y ahora, a la par de Raúl, sigue Fidel.



Y aquí, igual, Nicolás, Nicolás con Chávez, y Chávez hoy acompañándote, Nicolás, en esta Batalla, acompañando al Pueblo venezolano... Todo nuestro Amor, todo nuestro Cariño, para el Pueblo venezolano.



Palabras de Nicolás Maduro



Muchas gracias, querido Comandante. Desde aquí le enviamos un Saludo a la querida Hermana Rosario Murillo, hoy flamante VicePresidenta de la República. Hace falta que nos venga a visitar como Vicepresidenta de la República, la recibiríamos con Honores, nuestro Vicepresidente, el Joven Líder Revolucionario venezolano, Tareck El Aissami.