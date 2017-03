ROSARIO : "Por encima de todo, la Unidad de América Latina, de Nuestraméricacaribeña... La Unidad para enfrentar los Retos de este Mundo"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

6 de Marzo del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy Lunes 6 de Marzo... Estamos abriendo semana. Ayer fuimos testigos, y Protagonistas también, por qué no, a través de la Televisión, de la Cumbre del ALBA que se realizó en Caracas en Homenaje al Comandante Eterno, Querido Presidente, Compañero, Camarada, Comandante Hugo Chávez Frías.

Allá estuvo nuestro Presidente, hizo un Mensaje que valoramos muchísimo; puso, por encima de todo, la Unidad de América Latina, de Nuestraméricacaribeña... La Unidad para enfrentar los Retos de este Mundo; para transitar, para navegar. La Unidad como Arca de Alianzas. La Unidad de Tod@s, por el Bien de Tod@s.



Esta Sesión de ayer fue muy especial, se vieron a profundidad los Temas propios de los Países que integramos la Alianza; pero, además, de la Unidad Nuestroamericana y Caribeña.



Se fijaron una serie de Reuniones y Eventos, para trabajar alrededor de esa Unidad en los distintos Espacios Económicos; esos grandes Proyectos que esbozó el Compañero Nicolás, del Espacio Económico, del ALBA y PETROCARIBE. Espacios Sociales...! La creación del Fondo, o activación de un Fondo para respaldar a l@s Migrantes Nuestroamerican@s en Estados Unidos. También la promoción de distintos Eventos y Reuniones de los Movimientos Sociales, uno de los cuales tendrá lugar en Bolivia, creo que el 21 o 22 de Junio : “Por un Mundo sin Muros”.



Así que, estuvimos presentes, estuvimos pendientes, y nos sentimos allí protagonizando, junto a nuestros Pueblos, ese Homenaje de tod@s al Comandante del Amor, el Presidente Hugo Chávez, Presidente Eterno, Comandante Eterno.



Y queríamos destacar del Mensaje de nuestro Comandante Daniel, la caracterización que él hace de la Globalización, y la importancia de discutir, analizar, y ver cómo puede una Globalización proponerse para salvar el Planeta, para que desaparezca el armamento atómico, y para que los Recursos que se emplean, derrochan en guerras, se usen para la Vida; que en todos los Campos se puedan volcar para la Vida. Una Globalización que potencie el Comercio Justo, el Mercado Justo, y el Compromiso Social con los Pueblos en los Campos de la Educación y la Salud.



Reitero sus Palabras : “Globalización para qué ? Para salvar el Planeta. Para que desaparezca el armamento atómico; y los Recursos que se emplean en armamento se puedan volcar para la Vida”.



Así que, hemos distribuido esas Palabras de nuestro Comandante que él seguramente va a desarrollar en algunos de los próximos Encuentros que esté teniendo con nosotr@s. Habla de un Momento de Tránsito en el Mundo, y que dependerá de todo lo que se mueva en el Planeta, hacia dónde va el Mundo, que tendrá que caminar hacia la meta que tenemos los Pueblos : El Comercio Justo, el Mercado Justo, la Globalización con Justicia, Defensa de la Naturaleza, sin Armamento Atómico, desaparición de las Armas Atómicas. “Porque és el cañón atómico que tenemos tod@s puesto sobre la cabeza. La Humanidad entera tiene ese cañón de armamento atómico sobre la cabeza”, dijo nuestro Comandante Daniel.



Unirnos más, para fortalecer nuestras Capacidades, desarrollar todas estas Ideas y, desde los Espacios Económicos, Comerciales, que hemos venido trabajando ya, construir más Complementariedad, más Solidaridad, en un nuevo impulso, y encontrar las Fuerzas, en estas condiciones del Mundo, para fortalecer un Modelo de Justicia; para fortalecer un Modelo de Identidad Nuestroamericana, con Comercio Justo, Mercado Justo y, sobre todo, Bienestar para nuestros Pueblos... Construcción de Solidaridad y Complementariedad !



Luego, Compañer@s, las Festividades de esta semana. El Compañero Wilmor López nos cuenta que, la Virgen María Auxiliadora y el Señor de los Milagros estarán en San Francisco del Norte muy celebrados; y San Gregorio, Sábado 11 y Domingo 12, también, en la Comarca San Gregorio, del Municipio de Diriamba.



El Reporte de los accidentes de la semana, que viene siendo trágico cada vez... 802 accidentes, me reporta el Comisionado General Díaz, entre el Lunes 27 y el Domingo 5 de Marzo. De ellos, 16 con conductores en estado de ebriedad; 745 con daños materiales. Y luego, lamentablemente, 13 Herman@s fallecid@s, y 72 lesionad@s.

El Comisionado Díaz también me da las cifras, tenemos menos muertes, pero a pesar de que sean menos muertos, la realidad és que tod@s estamos viviendo el número de accidentes como una crisis que podemos evitar, si nos aplicamos, si nos dedicamos tod@s a hacer trabajo de prevención.



Esta mañana estábamos reunid@s también con los Líderes de todas las Iglesias Evangélicas, para fortalecer Mensajes; unirnos en un Mensaje de Protección y Defensa de la Vida, de manera que tengamos más cuidado al conducir y al circular en las calles. Porque son accidentes que a veces también tienen que ver con imprudencia peatonal.



4,719 multas se aplicaron, y 147 a conductores en estado de ebriedad. De los 802 accidentes, 241 no guardaron la distancia, 156 dieron vueltas donde no debían; 105 invadieron carriles; falta de precaución, 91; estado de ebriedad, 16; 95 no atendieron señales; falta de precaución al retroceder, 91. Luego, vacas en la vía, 9; conducir contra la vía, 7; imprudencia de los peatones, 12; no toman precauciones al abrir la puerta, 6; exceso de velocidad, 4; mal estado mecánico, 4; distracción al manejar, probablemente uso de celulares, 6; y bajar pasajer@s por la izquierda, en el caso del Transporte Colectivo, 1.



303 automóviles, 200 camionetas, 96 motocicletas, 84 camiones, 56 buses, 18 cabezales, 16 microbuses, 10 bicicletas, 8 furgonetas, 3 jeeps, 3 carretas, un remolque, un tractor, una motoneta, y 2 desconocidos. Estos son los vehículos involucrados en los 802 accidentes. Y tuvimos, 548 en Calles, 246 en Carreteras, y 8 en Caminos; 591 en Managua, 32 en León, 31 en Chinandega, 27 en Matagalpa, 20 en Masaya, y 19 en Carazo; 17 en Chontales y Granada, y en el resto de Departamentos, de 9, hasta 1 en el Caribe Sur. Vamos a seguir trabajando, empeñad@s en disminuir el número de accidentes... És posible, si nos empeñamos tod@s !



La mayor parte de los accidentes de esta semana se dieron entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Esos fueron 291; 185 entre 4 de la tarde y 8 de la noche; 111 de 4 de la madrugada a las 8 de la mañana, y en el resto de los horarios, 22 de las 8 de la noche a las 12; y de las 12 de la medianoche a las 4 de la madrugada, 29. Viernes, Lunes y Jueves son los días con más número de accidentes; el Sábado hubo 114 y el Domingo 95. Así que, vamos a seguir trabajando.



Compañer@s, aquí está un reporte que va a ser ampliado por el Comisionado Díaz y la Comisionada General Reyes, en los próximos días. Cuál es la recomendación de tod@s ? Más precaución, más prudencia.



El Ministro Solórzano nos informa del acompañamiento a Iniciativas importantes de Inversión, en Managua, Rivas, Granada, y Matagalpa, orientadas a Pesca, Comercio y Turismo, y 264 Empleos generándose. Son Inversiones que provienen de China, Canadá, Italia, Estados Unidos, y España.



También tenemos al MIFIC en distintas Reuniones esta semana con Cámaras de Comercio Americanas. Y luego, en el Banco Central todo lo que tiene que ver con exportaciones, y sobre todo, la preparación de las Ferias, la Feria de Cafés Especiales de América, del 20 al 23 de Abril, realizándose en Estados Unidos, donde exportamos el 58% de nuestro Café.



Tenemos igualmente, Compañer@s, las Reu-niones que se han hecho en México y donde el MIFIC ha estado participando para avanzar en Temas de Administración del Tratado de Libre Comercio. Ahora que se habla de tanto “Proteccionismo”, tenemos que trabajar nosotr@s para afianzar Mecanismos entre nuestros Países, para hacerle frente a esas Políticas Proteccionistas anunciadas en el Norte.



Volcanes en su estado de actividad habitual. Siete sismos en nuestro Territorio, todos menores a 4 grados. Hay uno de 4.1 cerca de Corinto, en nuestras Costas, de los 7 reportados.



Luego los vientos, que nos han provocado también algunas averías en Escuelas, en Casas; lo que tiene que ver con Escuelas las hemos atendido desde el Ministerio de Educación, y las Casas desde las Alcaldías. En El Crucero, como cabe esperar, por la cantidad de viento que se mueve allí han sido varias viviendas.



Estamos entregando Paquetes Alimentarios esta semana en Villa El Carmen, San Rafael del Sur y los Distritos I, II y III; y Sillas de Ruedas en Las Minas; también Plan Techo que va a estarse distribuyendo esta semana, como todas las semanas.



Las Cooperativas de Transporte, Autoridades Universitarias, y nuestra Policía, desarrollan un Plan Especial de Transporte para atender a más de 3,000 Estudiantes del Turno Nocturno que utilizan Transporte Urbano Colectivo. El Plan consiste en garantizar la circulación de las Rutas de Transporte Colectivo a partir de las 8:30 pm., ubicándose Unidades en las Paradas de la UCA, la UNAN, y la Universidad de Managua.



En el caso de la UNAN-Managua, postergó el inicio de sus Clases, y comenzarán a funcionar a partir de la próxima semana... 52 Unidades de Buses estarán trabajando en las Rutas de Managua, para asegurar transporte seguro a l@s Estudiantes Universitari@s.



El MTI, nos reporta el Compañero Amadeo Santana, Ministro por la Ley, avanza en el Proceso de Automatización, garantizando que pronto tendremos en Línea los procesos para Permisos de Transporte Acuático, y la renovación de Licencias de Operaciones y Solicitudes de Permiso, así como de Servicio de Transporte Terrestre. Esto és a partir del 31 de Mayo, muy pronto.



Epidemias... Dengue, 73 positivos... Ya estamos al frente ! Hay un incremento del 52%. Tuvimos 118 casos de Malaria, y en el mismo período del 2016 habíamos tenido 954; nuestro acumulado hasta hoy és de 1,088. Neumonía, 2,687, incremento en relación a la semana pasada que hubo 2,671.



Luego, gracias a Dios, en Leptospirosis 13 casos confirmados; acumulado este año de 119; 82 el año pasado. En Influenza solamente una muestra positiva. Y en Neumonía ya dimos el número, 3% más que en el mismo período del año pasado. Se reportan 4 Herman@s fallecid@s; eso quiere decir que hay 30 Herman@s fallecid@s este año, 41% menos que el año pasado.



Tenemos al Ministerio de Educación celebrando el Miércoles 8, también el Ministerio de Salud, y todas las Entidades de Gobierno, el Día Internacional de la Mujer. Mañana vamos a hablar más de este tema.



Estamos entregando Aulas nuevas en la Escuela San Miguel, del Municipio de Boaco. Participó el 95% en Secundaria a Distancia este fin de semana, y en Primaria a Distancia el 89%. A partir de hoy están los Juegos Escolares en los Centros Educativos y Escuelas de Educación Especial... Futbol, Baloncesto, Atletismo, Gimnasia, y Voleibol.



Tenemos, Compañer@s, al Canal 6 trabajando nuevos Episodios de CulturAgro, Cultura Agropecuaria, junto al INTA... Vamos Adelante, junto al Tecnológico Nacional; y Cursos de Inglés.



Luego tenemos nuevos Segmentos de Reportajes Semanales con la participación de Herman@s con alguna Discapacidad. Este Segmento tiene que ver con María Milagros Benedith, una joven ciega de nacimiento; tiene 19 años; és de Chiquilistagua; escribe Poesía, Canta, y quiere ser Periodista. Así que, un Reportaje Especial que vale la pena verlo. Son Jóvenes que nos inspiran a tod@s para seguir luchando por nuestras Metas y Sueños... A todas las edades !



Educación Técnica en el Campo avanza en las Matrículas. Ya vamos por el 62%.



El Ministerio de la Economía Familiar... Feria de la Medicina Tradicional de los Pueblos, este fin de semana en el Parque, con todas las hierbas que se utilizan en la Medicina Tradicional. Y luego, 172 Patios Saludables instalándose en 7 Departamentos del País.



Mesas de Trabajo para preparar la Semana Santa, en el INTUR. Concursos de Comidas de Cuaresma, esta vez en Jinotega, Nueva Segovia, Managua y Chinandega, así como en las Regiones Autónomas. Luego, Día Internacional de la Mujer, Encuentro EN AMORANICARAGUA, “Orgullo de Mi Municipio”, Granada visita Chontales.



El Compañero Martín Rivas con mucho Orgullo y Alegría nos informa, que está graduándose la Tercera Edición de Maestría en Derecho Tributario que se realiza con la UNICA, 26 nuevos Profesionales en esta Especialidad; 84% de ell@s menos de 40 años; 15 Mujeres, 11 Varones, y la más destacada és la Compañera Esling del Rosario Sotelo Mendieta, Abogada, que ingresó a la DGI como parte del Programa de Pasantías en el Año 2012. Hoy és la Promoción en el Auditorio General Sandino, de la DGI.



Tenemos, Compañer@s, al Compañero Salvador Mansell informándonos que esta semana vamos a estar inaugurando Energía Eléctrica en Villa El Carmen, Nandaime, San Lorenzo, Boaco, también en los Distritos de Managua, jueves y viernes; y sábado en San Sebastián de Yalí. Hoy vamos a estar en la Comunidad Josefa Laínez, de Villa El Carmen... 108 habitantes que estrenan Energía Eléctrica en sus casas.



Compañer@s, esto és lo que tenemos este mediodía, vamos a estar en comunicación en cualquier momento si és necesario; también vamos a estar pendientes. El día de mañana vamos a conversar sobre el Día Internacional de la Mujer : Cómo hemos avanzado las Mujeres nicaragüenses en la Conquista de nuestros Derechos, y el Protagonismo de nuestros Espacios Políticos, Sociales, Económicos... Y todo lo que está pendiente, porque tenemos plena Conciencia !



Por un lado, estamos Orgullosas, contentas, las Mujeres, de lo que hemos avanzado; pero sabemos que hay asignaturas pendientes. Y que en el Plano de la Vida Cotidiana, en la Familia, en la Comunidad, en la Pareja, nos hace falta mucho. Esa és una Transformación Cultural que lleva tiempo, pero tenemos que alcanzar la Meta, de una Vida de Pareja, de Familia, Justa, Digna, Respetuosa, Armoniosa, y Amorosa, como debe ser.



Gracias, Compañer@s. Estamos en comunicación en cualquier momento, sino será mañana a mediodía, si Dios lo permite. Un Abrazo de nuestro Comandante Daniel, y un Abrazo nuestro, de tod@s l@s que en este Equipo de Trabajo nos dedicamos por entero a servir, con Fé Cristiana, con Ideales Socialistas, y con absoluto Compromiso de Solidaridad. Muchas gracias, Compañer@s.