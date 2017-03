Mujeres en Patria Libre, Tiempos de Victorias, Tiempos de Unidad !

MUJERESENPATRIALIBRE

TIEMPOS DE VICTORIAS

TIEMPOS DE UNIDAD !



A las puertas de otro 8 de Marzo. A las puertas, pero también recorriendo, ya indetenibles, Caminos de Libertad y Dignidad Verdaderas. Desde nuestros Derechos de Ser Humano Mujer. Son Derechos reencontrados, elevados, confirmados, y ratificados por nosotras mismas, visibilizando, en estos Tiempos de Creación Heroica, y de Victorias, el extraordinario Aporte de las Mujeres nicaragüenses a la Vida y Milagros que hoy, Gracias infinitas a Dios, hemos alcanzado, en la Patria Unida de Tod@s, y en Bien de Tod@s.



Hemos sido nosotras las Mujeres, con nuestra Inteligencia, Intuición, Sensibilidad y Corazón, las que hemos venido escribiendo, pintando, construyendo, elaborando, moldeando, haciendo, ENAMORVICTORIOSO, esta Nueva Nicaragua.



Aquí, ahora, la Paz, Tranquilidad y Seguridad nos enriquecen y nutren; respaldan nuestro esfuerzo, el trabajo duro de todos los días, para Prosperar, mejorando nuestra Comprensión de todos los Fenómenos Políticos, Culturales, Sociales, Económicos, que mueven o paralizan el Mundo y, mejorando, por supuesto, paso a paso, en el vaivén y la agitación, a veces caótica, del Mundo Contemporáneo, la Vida Material de la Familia y la Comunidad.



Nicaragua és hoy un País con Índices de Equidad de Género, comparables o superiores a Países del Primer Mundo, en el Campo Institucional, y en el Derecho a Participar en condición de igualdad, en todas las Listas Electorales.



Las Mujeres somos Voz, y también una nueva manera de Votar, porque en Nicaragua, votamos, elegimos, y somos electas, como Protagonistas Plenas de nuestra Democracia.



Hemos conquistado estos Espacios con nuestra Dedicación, para algun@s asombrosa, y nuestro permanente Esfuerzo en todos los Campos.



Somos MUJERESDELAPATRIALIBRE. Protagonistas en todos los Espacios de Decisión y Poder. Fuerza Amorosa y Victoriosa; Luchadoras,



Emprendedoras, Tesoneras, Sabedoras de la Fortaleza Interior que portamos, y que aprendemos a administrar como Mujeres, ENAMORANICARAGUA, a la Familia y la Comunidad.



II.



Nuestra Patria está hecha del Vigor y la Gloria de las Mujeres que hoy somos visibles. Nuestra ocupada, vertiginosa y productiva cotidianeidad, se refleja y promueve, se potencia y desarrolla. Porque nos sabemos Capaces, Entendidas, Versadas, Diestras, en todo lo que hacemos, sin disminuirnos frente al Trabajo llamado Informal, sino, por el contrario, convirtiendo ese Espacio tan discriminado, en otro Camino para aplicar destrezas y alcanzar y mostrar, éxitos.



Cuánta Lucha de Mujer en esta Nicaragua donde los índices de Madres solas, son tan altos; Madres Valientes que trabajando duro crían y forman a sus Familias, educando a l@s Hij@s para la Vida, y convirtiendo la Vulnerabilidad en Capacidad, con ese carácter nuestro, imbatible.



Cuánto Orgullo de nuestras manos que saben laborar, y de nuestro Intelecto innato cultivándose en los Quehaceres de la Vida, pero también en todas las Disciplinas que hoy podemos escoger y desarrollar en tantas Modalidades de Estudio. Desde la Educación de Adultos hasta el Aprendizaje Técnico y Universitario en Línea. De hecho, una gran cantidad de nosotras participa, con Niveles de Excelencia, en todas las Variantes de



Educación, Capacitación y Entrenamiento Práctico, para seguir sobresaliendo, con el Brillo propio y particular de las Mujeres.



Cuántas Mujeres Pioneras en nuestra Nicaragua ! En Comarcas, Barrios y Comunidades del Campo y los Municipios. En la Producción, el Comercio, los Emprendimientos, la Enseñanza, las Ciencias; la Literatura, el Periodismo, el Arte, la Tradición, la Cultura...



Cuántas Mujeres Heroicas, con Sandino en la Montaña, y luego con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en las Batallas Guerrilleras por la Libertad.



Cuántas Mujeres, experimentadas en todos los Combates que nos impone la Vida, Expertas en Esfuerzos de Sobrevivencia, y ahora saliendo adelante, motivándonos unas a otras, a seguir aprendiendo. Y venciendo. Rompiendo Esquemas. Superando barreras. Sentando precedentes inspiradores !



Cuántas Mujeres, Jóvenes de edad y de corazón, somos hoy Dueñas de nuestro Futuro, porque estudiamos, aprendemos, emprendemos, somos Jefas de Hogar, y todo ello habitando plenamente este Tiempo Insólito, sorprendente, de Técnicas y Tecnologías que han transformado el Mundo, la Vida, la Familia, la Comunicación, el Pensamiento, los Enfoques, y la manera de afianzar Identidad y Presencia.



Cuánta transformación, inconcebible hace apenas un cuarto de siglo ! Esos cambios nos desafían todos los días, a Mujeres y Hombres, que debemos actualizar Conocimiento, Información y Conexión, para seguir habitando, con propiedad y capacidad de Seres Inteligentes, este Mundo de insospechados Retos.



III.



Las Mujeres, con ese ojo propio de un Sentido Especial, Extraordinario, que no és Sexto, sino Espíritu abierto, Intuición que escucha, Oído que recoge vibraciones del Universo, en Nicaragua, en particular, hemos sabido, admirablemente, aprender, escuchar, escoger, y manifestar nuestra condición de Mujer, creando y construyendo una Nueva Cultura que exije el cese de todo irrespeto, acoso, maltrato, atropello, y carencia de Consideración Humana.



Superar realidades, todavía estancadas en identidades machistas, básicas, rudimentarias y ofensivas, és Tarea urgente y pendiente, que debemos seguir abordando como prioridad. A nosotras nos distingue el Reconocimiento de lo avanzado, como Orgulloso Patrimonio, pero, a la vez, la claridad de Visión sobre los Desafíos pendientes.



En ese Campo, de Derechos y exigencia legítima de las Mujeres a relaciones entre iguales, reconocemos lo que falta para que la Equidad Institucional, Electoral y Democrática alcanzada con nuestra Revolución, se exprese también en la Vida, la Pareja, la Familia y la Comunidad.



Estamos frente a Procesos Culturales donde la determinación de Cambiar, debe movernos a aplicar Sentido de Responsabilidad In-dividual sobre esos Cambios, en cada un@, y en las Relaciones Personales y Familiares, donde no podemos entrometernos otros, pero sí podemos promover, de muchas formas, una Conciencia Evolucionaria.



Sabemos lo que hemos crecido. Sabemos lo que nos falta. Sabemos lo que hemos logrado. Y sabemos reconocer nuestros vacíos. Sabemos también que para llenarlos, nos hace falta trabajar de muchas formas, con apremio y sin asperezas; con urgencia y sin amarguras, con firmeza y sobriedad, junt@s, Mujeres, Solidarias, entre nosotras, con los HombresdelaPatriaLibre.



Con todas las posibilidades del Conocimiento, las Ciencias Sociales, la Psicología, Sociología, y la Institucionalidad Responsable, como respaldo y sustento, desde la Fé, y nuestros Valores Culturales, podemos vencer atrasos y rezagos, para proponernos Tiempos de Justicia y Reconocimiento no sólo Institucional, sino también en las Relaciones Sociales y Familiares.



IV.



No hay Victoria, Económica, Social, o Política, que no incluya como Protagonista Esencial a las Mujeres. No hay Triunfos que no nos pertenezcan. No hay Historias que no nos correspondan. Todas, somos Presente y Futuro de Creación, Innovación, Imaginación; de Productividad y Prosperidad. De Responsabilidad y Apropiación de las Nuevas Realidades.



La Historia nos incluye, y nosotras nos incluimos, desde nuestra condición de Seres Humanos Mujeres que hemos sabido en todas las Circunstancias, en todos los momentos que nos han traído hasta esta Patria, Unida, Libre, y en Paz, desplegar nuestras Habilidades, y sumar Conciencia despierta, Fuerza, Creatividad y Cariño.



Esta Nicaragua que hoy habitamos tiene Alma, Cuerpo, Sudor, y Sentimientos Profundos de Mujer. Esta Nicaragua que hoy nos maravilla, por Prodigiosa y Excepcional, por Original y Única, tiene Empuje, Empeño, Tenacidad, Pensamiento, Palabra, y Emociones de Mujer.



Y aquí estamos. Aquí somos. Aquí vivimos como MUJERESDELAPATRIALIBRE, reconociendo nuestro valor, nuestras dificultades, nuestras facultades, y proponiéndonos alzar la Voz todavía más. Para reclamar lo que nos falta y lo que debemos alcanzar juntas. Y junt@s ! Mujeres y Hombres. Porque el Porvenir con Progreso, contiene Músculo, Nervio, Llama,



de Mujeres y Hombres, que con Conciencia de Dignidad, Autoestima, Justicia, nos movilizamos protagonizando las Transformaciones, en un difícil, pero posible, Siempre Más Allá.



V.



Avanzamos con la Luz del Espíritu y la Inteligencia. Con Conexión permanente, Espiritual y Social, y eso és Vida. Y avanzamos con nuestra Experiencia Histórica, que nos hereda y obliga a sentirnos cada vez más Orgullos@s del AMORANICARAGUA, que cultivaron Darío y Sandino, y las brillantes Mujeres nicaragüenses de todos los Tiempos.



Ell@s, Trascendentes y Etern@s, son Guías Inmortales de este Proceso, de este Tránsito, de estos Cambios, ejemplares, que hoy protagonizamos tod@s con Daniel, en este Proyecto Inédito de Revolución, en Unidad y Complementariedad.



Las Mujeres hemos fomentado y promovido el Diálogo. Las Mujeres hemos hecho y seguimos tejiendo Alianzas. Las Mujeres sabemos priorizar la Armonía. Las Mujeres sabemos congeniar, que és la base de la Convivencia. Las Mujeres sabemos compartir, que és la base de la Justicia y la Solidaridad.



Las Mujeres sabemos alzar y arriar las velas, para navegar y llegar, y para que las tormentas impacten menos, en el Arca, que és la Patria de Tod@s. Las Mujeres tenemos Visión de otros Puertos donde queremos arribar, segur@s y animad@s, en tránsito hacia otros nuevos, que también sabemos ver, en Movimiento Trascendente. Y, por supuesto, Ascendente.



Condición y Evolución, al mismo tiempo. Amor y Paz. Imaginación, Creación, Ideales, Valores, que no son Fantasía inútil, verbo infantil, discurso fofo, sino Horizonte Posible. Con límites que todavía retardan, pero que ya sabemos superables, y también con Sabiduría, esa delicada noción de Realidad que sólo puede llegar del Espíritu, que nos reclama y confirma, en Compromiso de Ruptura, Renacimiento y Nuevos Paradigmas.



VI.



Las Mujeres somos Maestras y Magas en el Recorrido Triunfal del Alma que sabe habitar todos los Momentos, aprendiendo y cultivando Habilidades para Nuevos Momentos. Las Mujeres somos Gestoras de la Vida Verdadera que nos llama a disponer Inteligencia y Sentimientos, para que lo Bueno sea Mejor, y para evitar que lo menos Bueno, se convierta en repetición de errores.



Las Mujeres ejercemos sin estridencias, ni auto-halagos, sin bombo ni platillos, sin exhibicionismo, el Magisterio Espiritual que marca, señala, ilumina, paso a paso la Esperanza.



Vivimos, en el Corazón del día. En el Vigoroso palpitar del Alba. Entre los Colores vibrantes del Amanecer. Con el Arcoíris que va y viene. Vivimos, en la Lucha que continúa, con la Música y Sinfonías de l@s Grandes, que desde otro Plano de Vida nos siguen guiando.



Vivimos en las certezas de cada Victoria Cotidiana, y de las que vendrán, como fruto de nuestra Dedicación, no obcecada, ni grandilocuente, sino humilde y creativa, al Trabajo y la Paz.



No estoy exagerando sobre el Rol de las Mujeres. Tampoco lo desfiguro. No lo acomodo. No lo invento. Simplemente lo ubico en la Realidad. Porque con nuestros aportes hemos venido cambiando Nicaragua, del obtuso Patriarcado, a una indispensable Conciencia de Equidad y Derechos.



En todo lo pendiente, en lo que está por hacer, sabremos seguir reflejando y asentando, Bondad y Belleza, extraordinarias y fundamentales cualidades, distintivas de las Mujeres nicaragüenses.



En primer lugar somos Seres Humanos Mujeres, y nos empeñamos en el Porvenir de Humanidad Plena.



En Tiempo, Fondo y Forma. En Fé de Todo. En Calidad, Cantidad, y más aún, en ese infinito e inagotable Amor, que hace de nuestra

Nicaragua, Patria Cariñosa, Fraternal, y Solidaria, llena de Gracia, Bendición, Orgullo, y Alegría Sencilla, Sana y Contagiosa !



Las Mujeres somos parte del Milagro !

Somos el Milagro !

Tenemos el Don de la Vida !

Somos las Buenas Nuevas de la Vida !

Y Somos Vida para Cuidarla

y habitarla

con toda la intensidad



y la calma,

serenas y seguras

de nuestra trascendente Humanidad !



Rosario Murillo

Marzo 8, 2017

AMORANICARAGUA

SIEMPRE MÁS ALLÁ...!

ADELANTE CON DANIEL,

TIEMPOS DE VICTORIAS,

POR GRACIA DE DIOS...!