Frente Nacional de Trabajadores - Boletín del 8 de marzo 2017

Mujeres del Mundo sigamos adelante luchando contra la pobreza Cuántas Mujeres Pioneras en nuestra Nicaragua ! En Comarcas, Barrios y Comunidades del Campo y los Municipios. En la Producción, el Comercio, los Emprendimientos, la Enseñanza, las Ciencias; la Literatura, el Periodismo, el Arte, la Tradición, la Cultura... Cuántas Mujeres Heroicas, con Sandino en la Montaña, y luego con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en las Batallas Guerrilleras por la Libertad. Cuántas Mujeres, experimentadas en todos los Combates que nos impone la Vida, Expertas en Esfuerzos de Sobrevivencia, y ahora saliendo adelante, motivándonos unas a otras, a seguir aprendiendo. Y venciendo. Rompiendo Esquemas. Superando barreras. Sentando precedentes inspiradores ! Cuántas Mujeres, Jóvenes de edad y de corazón, somos hoy Dueñas de nuestro Futuro, porque estudiamos, aprendemos, emprendemos, somos Jefas de Hogar, y todo ello habitando plenamente este Tiempo Insólito, sorprendente, de Técnicas y Tecnologías que han transformado el Mundo, la Vida, la Familia, la Comunicación, el Pensamiento, los Enfoques, y la manera de afianzar Identidad y Presencia. Cuánta transformación, inconcebible hace apenas un cuarto de siglo ! Esos cambios nos desafían todos los días, a Mujeres y

Hombres, que debemos actualizar Conocimiento, Información y Conexión, para seguir habitando, con propiedad y capacidad de Seres Inteligentes, este Mundo de insospechados Retos. III. Las Mujeres, con ese ojo propio de un Sentido Especial, Extraordinario, que no és Sexto, sino Espíritu abierto, Intuición que escucha, Oído que recoge vibraciones del Universo, en Nicaragua, en particular, hemos sabido, admirablemente, aprender, escuchar, escoger, y manifestar nuestra condición de Mujer, creando y construyendo una Nueva Cultura que exije el cese de todo irrespeto, acoso, maltrato, atropello, y carencia de Consideración Humana. Superar realidades, todavía estancadas en identidades machistas, básicas, rudimentarias y ofensivas, és Tarea urgente y pendiente, que debemos seguir abordando como prioridad. A nosotras nos distingue el Reconocimiento de lo avanzado, como Orgulloso Patrimonio, pero, a la vez, la claridad de Visión sobre los Desafíos pendientes. En ese Campo, de Derechos y exigencia legítima de las Mujeres a relaciones entre iguales, reconocemos lo que falta para que la Equidad Institucional, Electoral y Democrática alcanzada con nuestra Revolución, se exprese también en la Vida, la Pareja, la Familia y la Comunidad.



Estamos frente a Procesos Culturales donde la determinación de Cambiar, debe movernos a aplicar Sentido de Responsabilidad In-dividual sobre esos Cambios, en cada un@, y en las Relaciones Personales y Familiares, donde no podemos entrometernos otros, pero sí podemos promover, de muchas formas, una Conciencia Evolucionaria. Sabemos lo que hemos crecido. Sabemos lo que nos falta. Sabemos lo que hemos logrado. Y sabemos reconocer nuestros vacíos. Sabemos también que para llenarlos, nos hace falta trabajar de muchas formas, con apremio y sin asperezas; con urgencia y sin amarguras, con firmeza y sobriedad, junt@s, Mujeres, Solidarias, entre nosotras, con los HombresdelaPatriaLibre. Con todas las posibilidades del Conocimiento, las Ciencias Sociales, la Psicología, Sociología, y la Institucionalidad Responsable, como respaldo y sustento, desde la Fé, y nuestros Valores Culturales, podemos vencer atrasos y rezagos, para proponernos Tiempos de Justicia y Reconocimiento no sólo Institucional, sino también en las Relaciones Sociales y Familiares. IV. No hay Victoria, Económica, Social, o Política, que no incluya como Protagonista Esencial a las Mujeres. No hay Triunfos que no nos pertenezcan. No hay Historias que no nos correspondan. Todas, somos Presente y Futuro de Creación, Innovación, Imaginación; de Productividad y Prosperidad. De Responsabilidad y Apropiación de las Nuevas Realidades. La Historia nos incluye, y nosotras nos incluimos, desde nuestra condición de Seres Humanos Mujeres que hemos sabido en todas las Circunstancias, en todos los momentos que nos han traído hasta esta Patria, Unida, Libre, y en Paz, desplegar nuestras Habilidades, y sumar Conciencia despierta, Fuerza, Creatividad y Cariño. Esta Nicaragua que hoy habitamos tiene Alma, Cuerpo, Sudor, y Sentimientos Profundos de Mujer. Esta Nicaragua que hoy nos maravilla, por Prodigiosa y Excepcional, por Original y Única, tiene Empuje, Empeño, Tenacidad, Pensamiento, Palabra, y Emociones de Mujer. Y aquí estamos. Aquí somos. Aquí vivimos como MUJERESDELAPATRIALIBRE, reconociendo nuestro valor, nuestras dificultades, nuestras facultades, y proponiéndonos alzar la Voz todavía más. Para reclamar lo que nos falta y lo que debemos alcanzar juntas. Y junt@s ! Mujeres y Hombres. Porque el Porvenir con Progreso, contiene Músculo, Nervio, Llama, de Mujeres y Hombres, que con Conciencia de Dignidad, Autoestima, Justicia, nos movilizamos protagonizando las Transformaciones, en un difícil, pero posible, Siempre Más Allá.