ROSARIO : "En esta Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, las Mujeres nos reconocemos Victorios"as, y sabemos reconocer y enfocar todos los Desafíos pendientes"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

8 de Marzo del 2017



Buenas tardes, Compañera... Poco me queda por decir, a las Familias nicaragüenses, a las Mujeres nicaragüenses, en este Día de Fiesta, de Celebración.

Sí, no me canso de dar gracias a Dios, por todo lo que Somos, por todo lo que tenemos. Por las Sendas recorridas. Por la profundización de nuestra Democracia. Por esta Patria, Libre y Unida, en Bendición, Rutas de Prosperidad y Victorias ! Por nuestro Pueblo, todas nosotras, todos nosotros, esa Raza nicaragüense que sabe de Dignidad, de Luchas, de Honor.



No nos cansamos...! No nos cansemos nunca de dar gracias a Dios, por cada día permitirnos, alzarnos, reconocer la Vida, valorarla, afianzarla, y sumarnos al esfuerzo, cada un@, de tod@s. Cada un@ sumándonos al esfuerzo de tod@s !



Este és un Día Especial, y un Día para Celebrar ! Porque, en esta Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, las Mujeres nos reconocemos Victoriosas, y sabemos reconocer y enfocar todos los Desafíos pendientes. Y a ellos nos dedicamos ! Al Trabajo, para seguir alcanzando Victorias, en todos los Campos : Culturales, Económicos, Sociales, Materiales.

A ello nos dedicamos. Y así vamos, cada día, junt@s. Sin romper esta Extraordinaria, Formidable, Maravillosa Armonía, y Unidad, que hay en nuestro País. Eso és lo que nos permite sentirnos, cada día, ciertos de que avanzamos hacia Nuevas Victorias !



Así es que, Herman@s, un gran Abrazo de nuestro Presidente, que ha respaldado todos nuestros Procesos de Lucha, y reconocido como Jefe del Estado nicaragüense, nuestros Derechos, y el Derecho a protagonizar todas las Rutas, y todos los Espacios.

Un Abrazo compartido, y una Esperanza cierta en nuestro Horizonte, en nuestro Panorama. Esa Esperanza. Esa Llama Viva de la Revolución, que somos Tod@s ! Mu-jeres y Hombres. Esta Revolución de Unidad Nacional, de Diálogo, Alianzas, Consensos. Esta Revolución que cada día se empeña en el Bienestar y la Prosperidad de tod@s l@s nicaragüenses. Y ahí las Mujeres somos Primera Línea !



Abrazos a tod@s, y hasta mañana a esta misma hora, para compartir las Informaciones cotidianas, si Dios lo permite. Que tengamos una Buena Tarde, de Encuentro, de Celebración. En todo el País estamos celebrándonos, MUJERESDELAPATRIALIBRE... celebrándonos en Victorias !



Compañer@s, hasta mañana, si Dios lo permite, o en cualquier momento, si fuese necesario. Gracias.